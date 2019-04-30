Антисборная 26-го тура РПЛ: много ЦСКА и немножко «Спартака»

сегодня, 10:00

Москвичи не сдают позиции в шеренге футбольных антигероев! Но «армейцы» любезно подменили соседей в перечне «Соккер.ру».

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

На самом высоком уровне растет цена ошибок. И ответственность выше. Если в прошлом туре против «Анжи» Акинфеев отработал на славу – и попал в сборную тура, то против «Краснодара», хотя в итоге нашлось два момента, когда Игорь спас, были определяющие результат осечки. Во-первых, гол Уткина начался с дичайшего паса Акинфеева в ноги сопернику в элементарной ситуации. Во-вторых, перед ударом Стоцкого голкипер перекрыл себе обзор собственным защитником. Плохой матч для легенды РПЛ .

Защитники

Вараздат Ароян («Урал»)

Команда Парфенова не просто пропустила четыре гола от команды, которая столько в этом сезоне не забивала до этого ни разу – за последние четыре поединка у «Уфы» было три мяча. «Урал» «привозил», и делал это в лучших традициях ужасной игры в защите и обороне в широком смысле. Ароян зачем-то снес Сысуева в штрафной площади, хотя ситуация не требовала настолько безрассудной игры. В результате получили пенальти, а до конца матча оборонец успел допустить еще парочку ошибок. «Урал» паниковал, и Ароян возглавил процесс.

Бекао ( ЦСКА )

Первый мяч «Краснодара» - классический «привоз» от Акинфеева. Но у Бекао был шанс сыграть грамотнее, как того требовала экстренная ситуация. Кроме того, перед контратакой на второй мяч бразилец зачем-то задержался в чужой штрафной, подставляя спину под попытку Сафонова ввести мяч в игру, вместо того, чтобы стремглав возвращаться к своим воротам. Мог успеть, а без Бекао перестроиться команда не сумела. В результате структура в обороне ЦСКА была поломана, подстраховка не сработала. Бразилец и в других эпизодах был плох, по весне играет намного слабее.

Сергей Брызгалов («Урал»)

Обороне Годзюра должно быть стыдно. Команда открыла счет в матче, а потом наиграли на 11 точных ударов по воротам Ярослава и еще на 10 мимо или заблокированных. Сергей Брызгалов по старой «спартаковской» памяти напомнил, что разочаровывать в защите не разучился. Получил прямую красную карточку за очень жесткую игру в кость оппоненту, хотя и до этого ничем положительным не отметился. К слову, 15 из 21 удара «Уфа» нанесла, когда составы были равными, то есть разгром состоялся уже без Брызгалова на поле, но фундамент заложили при его попустительстве.

Полузащитники

Георгий Зотов («Крылья Советов»)

Откровенно ужасной игры от правых защитников или латералей в этом туре не было. Хотя Ещенко, если бы «Рубин» выиграл из-за его ошибок справа после выхода на замену, вполне мог вытеснить игрока самарского клуба. Но именно «Крылья Советов» пропустили три мяча с Зотовым на поле (а четвертый после его ухода с поля). Это Дзюба умно и удачно нагнетал на правом краю соперника. А сам Георгий живенько бегал вперед – два раза, но плохо работал в защите. Ни одного перехвата или отбора – открыли путь сопернику к победе.

Андрей Егорычев («Урал»)

Гости в Уфе играли 11 на 10 еще до удаления Брызгалова? Половина «Урала» отбегала неплохо, а вторая все испортила. Пока Емельянов удачно работал с мячом, его коллега, который должен был закрывать опорную зону, как это обычно делал Фидлер, когда был моложе, в 37 % случаев отдавал неточные передачи. И «Уфа» обеспечила себе волевую победу, когда Андрей еще был на поле. Хотя также грубо ошибались игроки защиты, к Егорычеву вопросы. Почему сыграл так пассивно, что Парфенову пришлось менять его сразу после второго гола соперника?

Никола Влашич ( ЦСКА )

У «армейцев» сложный календарь. После «Краснодара» надо сыграть против «Динамо», а затем в Санкт-Петербурге. В таких поединках команде Ганчаренко нужна помощь одного из героев осенней части сезона. Никола прекрасно понимал, как нужны его пасы, но в результате не создал ни одного момента в Краснодаре, но лупил в защитников – 5 заблокированных ударов. А в антисборную окончательно попал за глупейшую и грубую игру на вторую желтую. Сорвал третью голевую атаку «быков», рисковал получить травму, а теперь не сыграет с дерби.

Виталий Денисов («Крылья Советов»)

Не только Дзюба захаживал на фланг, где Ригони не всегда удачно пытался навязать борьбу Денисову. Проблема также в действиях самого Виталия. Узбекский защитник, с одной стороны, создал три момента у чужих ворот. Что для флангового игрока - много (и напоминает, что «Зенит» не научился играть совсем без ошибок в защите). А с другой – и Смольникова не остановил, и Дзюбе проигрывал, и линию не держал, и в центре обороны напарников не подстраховал, когда стоило. «Зенит» смял самарцев, опыт Виталия не спас.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Проблема нападающего – нужен простор в чужой штрафной. Когда соперник откровенно отдает мяч, как это сделал «Краснодар» (владение 33 на 67 % в пользу ЦСКА ), то Чалов незаметен. У Федора за матч ни одного удара по воротам – даже мимо не пробил для проформы. И хотя он создал два момента напарникам, под игру не подстроился. Чалов не всегда так неуместен, как был против «Краснодара», но это не антисборная года, а тура – Федор не выручил ЦСКА в трудную минуту.

Рамиль Шейдаев («Крылья Советов»)

Воспитанник «Зенита» и уроженец Санкт-Петербурга не справился с давлением в матче против родного клуба. Рамиль подрос – сейчас это форвард куда опаснее, чем был, когда в первом клубе на нем ставили крест. Но вместе с попытками быть полезным в родном городе – отдал голевую передачу против «Зенита», был слишком агрессивным и примитивным в подходе. В результате нагрубил на две желтые и подписал «Крыльям Советов» приговор – а ведь могли сыграть 3:3, если бы не оказались в меньшинстве.

Зе Луиш («Спартак»)

Против массированной и грамотно выстроенной обороны «Рубина» - в три шеренги, у Зе Луиша создать ничего не получилось. Разводил руками, крутил пальцем у виска – нарвался на желтую карточку, и хотя можно было формально усмотреть пенальти после того, как рука защитника оказалась на плече форварда «Спартака» в штрафной площади, разве не было у Зе Луиша желания упасть? Провел матч, в котором нанес один удар по воротам – еще до перерыва, но мимо ворот. Ужасный футбол от важного форварда.

Главные тренеры

Дмитрий Парфенов («Урал») и Олег Кононов («Спартак»)

Не сказать, что ЦСКА сыграл в Краснодаре ужасно, но поступили глупенько – клюнули на чужую удочку. Там скорее победа Мусаева и его подопечных, чем поражение лично Ганчаренко (хотя час непонятно чем занимались). Также Божович или Аленичев не уступили строго из-за того, что неправильно подготовили к матчам против тех, кто номинально намного сильнее. А вот работа Парфенова и Кононова в туре – что-то с чем-то.

В смысле, пирожок без ничего. Первый позволил «Уралу» уступить и расклеиться в матче, который начался их голом, а второй смотрится настолько странно, что финансово раненый «Рубин» отобрал очки у «Спартака». Во что играет «Спартак»? Старый вопрос к Кононову открыт. Во всем виноваты, безусловно, строго фанаты и журналисты – они ведь управляют клубом и все решения принимают, но есть одна загвоздка. Миллионы за тренерскую работу в Москве получает Олег Георгиевич. И делает он ее плохо.