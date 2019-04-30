Сборная 26-го тура РПЛ: хитрый «Краснодар» и успешный Дзюба

вчера, 15:00

«Соккер.ру» рад, что представители сразу семи клубов побаловали персональными футбольными успехами. Делаем акцент на самых ярких!

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

В прошлый раз на этом месте был Акинфеев, а сейчас – снова и вновь вероятный сменщик Игоря в сборной. Но только если Сафонов продолжит выдавать такие представления, как в последних турах. Против ЦСКА у юного вратаря четыре сэйва, а самое главное – именно Матвей изумительно разогнал вторую убойную голевую атаку, бросив мяч рукой на чужую половину поля. Если подтянет игру ногами – будет вратарь для сборной. Дюпина из «Анжи» тоже выделяем, привычно дрался за свой клуб и сделал 6 сэйвов.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Цаллагов неплохо отбегал за «Рубин», но Ханни и Айртон были чуть теплыми. А Смольников встретил неплохих соперников, но справился. Напомнил, почему Игоря ценили – из-за умения подключаться к атакам. Речь о защитнике, который отличился в РПЛ впервые за три с половиной года, но куда важнее, что латераль отбегал живенько и весело. Оборону из одних иностранцев не поставить с действующим лимитом, Лунев и Смольников важны для Семака, а оба в этом сезоне не всегда в форме.

Урош Спайич («Краснодар»)

Серб проводит не лучший сезон, особенно по «стандарту» Гранквиста. Когда-то «быки» присматривались к ван Дейку, потом у них увели Жиго, а Спайич в основе и порой подводит. Но не против ЦСКА , где сыграл с непривычным напарником. Очень надежная работа в центре обороны, прекрасная игра наверху – пять победных единоборств, грамотное распределение ролей с напарником Фьолусоном позволил не заметить дисквалификацию Мартыновича.

Егор Сорокин («Рубин»)

«Рубин» лучше, чем «Спартак», сооружал атаки низом – их пас был умнее, а перемещения казались поставленными грамотным тренером. Так и есть, Бердыев остается собой, невзирая на финансовые трудности клуба. Сорокин в обороне не допускал показательных ошибок – хотя у «Спартака» хватало ударов в защитников и мимо ворот. Зато оказался у чужих ворот и забил такой важный для конкурентов «красно-белых» гол. Егор – защитник с прекрасным голевым чутьем.

Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

В контратаках «быки» могли забить ЦСКА даже больше, чем один мяч. Пропустить тоже рисковали, но не по вине Стоцкого. Зато когда пошла контратака, которую форварды завершить не могли, заняв другие позиции, то универсал Дмитрий шикарно открылся в штрафной площади Акинфеева. Второй гол упрочнил позиции «Краснодара», предопределил исход встречи, хотя и на фланге позиционно Стоцкий смотрелся хорошо, пускай не очень часто был в игре с мячом.

Полузащитники

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Команда Семина ведет борьбу за вторую строчку и прямую путевку в ЛЧ , но когда «Енисей» отыгрался на 84-й минуте – рисковали потерять два очка. В этой игре Антон Миранчук показывал чудеса техники и едва не забил второй мяч «Локомотива» красивым забросом – попал в перекладину, а его братец Алексей четыре раза пытался попасть в створ – не смог, зато обводил соперников и разогнал победную атаку, завершенную Фарфаном.

Фернандо («Спартак»)

После тульского позора надо было смыть соленость разгромного поражения от «Арсенала» грамотными действиями в домашней игре против неуступчивого «Рубина», подписывающего мировые более чем в два раза чаще, чем «Спартак». Кононов решил сделать из Фернандо эдакого Канте из Москвы – передвинул из опорной зоны на позицию «под нападающим», а результативный мастер штрафных пригодился в игровых эпизодах и забил единственный мяч. Усилий одного для победы не хватило, но это не вина Фернандо.

Денис Ткачук («Крылья Советов»)

Отмечаем Уткина – лучше сыграл против ЦСКА , чем в предыдущих матчах за «Краснодар». Сысуев помог «Уфе» разобрать на запчасти «Урал», но если выбирать человека, который пошел против течения матча и пытался сломать фаворита, то такой за тур только один – Денис Ткачук. Пусть была ошибка судьи в одном из голов в ворота Лунева, бывший игрок «Зенита» сделал все, чтобы «Крылья Советов» до удаления Шейдаева мечтали о ничьей 3:3. Дубль, 92 % точных передач, 4 удара по воротам, 4 созданных момента, реализация – 100 %.

Нападающие

Сильвестр Игбун («Уфа»)

В чемпионате, где четыре гола одна команда забивает редко, особенно середняк – а «Уфа» и вовсе поступила так впервые в сезоне, надо отметить волевую победу «Уфы» Евсеева над «Уралом» Парфенова. Гостей загоняли, и хотя формально победный гол на счету Ванека – второй в матче, дубль Слая в концовке нельзя игнорировать. Классический для этого форварда матч – оказался проворнее и расторопнее, чем защита Годзюра.

Сердар Азмун («Зенит»)

У «Зенита» пошла игра, команда поймала ритм, а виной тому три трансфера – Ракицкого, Барриоса и Азмуна. Все ключевые зимние подписания заработали в РПЛ , а Сердар навязывает борьбу Чалову в гонке снайперов – догнал Федора, который в этом туре проиграл. Азмун завершает атаки как настоящий форвард-стервятник, шикарно читает действия напарников и идеально запутывает следы для охотников из чужой обороны.

Артем Дзюба («Зенит»)

Зачастил капитан сборной в символическую команду РПЛ , но против «Крыльев Советов» Артем провел один из самых высокоинтеллектуальных матчей за «Зенит» за все время. Пошли голевые передачи. И когда Дзюба вводил мяч из аута руками, и когда удачно открывался под длинный вертикальный заброс, и когда боролся с защитниками, и когда стартовал со своей половины поля, чтобы избежать офсайда – показывал класс. Набрал форму, две голевые и автогол Бурлака – награда за работу на передовой.

Главные тренеры

Мурад Мусаев («Краснодар») и Вадим Евсеев («Уфа»)

До прихода Вадима Валентиновича у «Уфы» была 15-я позиция и 16 пунктов в 20 матчах. Сыграли шесть матчей – добавили 9 очков, оторвались от «Анжи» и зоны прямого вылета, приблизились к 12-й строчке. Взяли волевую победу над «Уралом» и сыграли в целом очень прилично – работу Евсеева нельзя не отметить. Как и подход его коллеги из «Краснодара». У Мусаева нет везения Зидана, зато молодой специалист сумел за короткое время сделать выводы после сложных осечек.