До Кокорина и Мамаева. Сборная футболистов вне закона

сегодня, 14:30

Кокорин и Мамаев уже полгода лишены свободы, а спартаковец Гулиев избежал строгого наказания. «Соккер.ру» напоминает, что это не первые футболисты, которые не в ладах с законом.

Вратарь

Рене Игита (Колумбия) – связи с наркомафией, киднеппинг

Знаменитый колумбийский голкипер явил миру «Удар Скорпиона» в 1995 году, это произошло уже после того, как провел в тюрьме 7 месяцев – у Игиты было много свободного времени за решеткой, возможно, именно тогда он придумал, как удивить футбольный мир. Рене загремел в колумбийские казематы в конце 1993-го за участие в похищении ребенка. Пабло Эскобар, чьим другом Игита себя объявил незадолго до этого, похитил дочь другого наркобарона – Карлоса Молины, а Рене выступил посредником на переговорах и передал деньги из рук в руки, получив свой процент (64 тысячи долларов). Впрочем, полиция так и не предъявила ему обвинений – вероятно, без участия могущественных друзей не обошлось, а Игита вышел на свободу через 7 месяцев. Вот только чемпионат мира 1994, который он пропустил, уже было не вернуть.

Защитники

Джон Фланаган (Англия) – избиение человека

В недавнем прошлом перспективный защитник «Ливерпуля», ныне находящийся в «Глазго Рейнджерс» под присмотром Стивена Джеррарда, год назад был взят под стражу за нападение на свою девушку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парочка повздорила, дошло до рукоприкладства, а Джон на этом не остановился и совсем не нежно приложил тренированную ногу футболиста к Рейчел Уолл. Прибывшая полиция погасила страсти и задержала Фланагана до вынесения приговора. Джону грозило полгода лишения свободы, но он признал свою вину и отделался легко: посидел в следственном изоляторе, а суд приговорил его к штрафу и году общественных работ.

Фабио Каннаваро (Италия) – нарушение судебного запрета

Капитан сборной Италии на последнем победном для «Скуадры Адзурры» ЧМ и обладатель «Золотого мяча» получил срок за посещение собственной виллы, которая была арестована по делу о неуплате налогов. Фабио было запрещено появляться на территории собственности, оказавшейся в центре судебной тяжбы. Каннаваро получил 10 месяцев тюрьмы за этот проступок, но через несколько дней вышел на свободу, выплатив солидный залог.

Тони Адамс (Англия) – вождение в нетрезвом виде

Лидер «пьяной защиты» «Арсенала» столкнулся с законом, конечно же, из-за алкоголя. Адамс в 1991 году провел в тюрьме четыре месяца после того, как был пойман пьяным за рулем. Не помог Тони даже статус основного защитника сборной Англии: он честно отбыл наказание и впредь больше не попадался.

Боржис Брено (Бразилия) – мошенничество при получении страховых выплат

Бразильский защитник выступал за «Баварию» с 2008-го по 2012-й, но одним дурацким поступком пустил свою карьеру под откос. Как-то сентябрьским вечером Брено напился и поджог собственный дом, но это выяснилось позже, а поначалу Боржис настаивал на другой версии и требовал выплату компенсации от страховой компании. В ходе расследования замысел Брено вскрылся, а защитник получил 3 года и 9 месяцев тюрьмы. Отсидев 2 года и 9 месяцев, бразилец вышел на свободу и даже возобновил карьеру на родине.

Полузащитники

Стиг Тёфтинг (Дания) – драки с нанесением тяжкого вреда здоровью

У этого датского крепыша сложная судьба: когда ему было 10 лет, его отец застрелил мать, а потом покончил жизнь самоубийством, а единственный сын Стига умер в младенчестве. Стиг по прозвищу «Газонокосилка» приобрел славу костолома на футбольном поле, да и в обычной жизни никогда не стеснялся бить первым. Тефтинг несколько раз попадал за решетку за свой буйный нрав: в 1999-м он получил срок в 20 дней за драку в баре «Орхуса», а четыре года спустя устроил дебош в ресторане Копенгагена и лишился свободы на четыре месяца. Тёфтинг принимал испытания стоически: «Тюрьма очень похожа на летний тренировочный лагерь „Гамбурга“».

Джоуи Бартон (Англия) – нападение на человека

Пожалуй, главный хулиган британского футбола в XXI веке запомнился рядом неадекватных выходок: он не давал спуску своим партнерам, о чем свидетельствуют многочисленные драки, а разок затушил сигарету о глаз Джейми Тэнди – партнера по молодежной команде «Ман Сити». За решеткой Бартон оказался после того, как избил прохожего на улице Ливерпуля. Джоуи был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, из которых отсидел 77 дней.

Адам Джонсон (Англия) – совращение несовершеннолетней

Адам Джонсон тоже играл за «Манчестер Сити» (2010 – 2012), а последним клубом крайнего полузащитника был «Сандерленд». Зимой 2016-го футболист оказался в центре скандала, ему были выдвинуты обвинения в педофилии. 15-летняя девушка, фанатка «Сандерленда» и Джонсона, поджидала его после каждого матча и, в итоге, сгубила Адама, которого суд признал виновным в совращении несовершеннолетней. Справедливости ради, девушка выглядела значительно старше своих лет, а паспорт Джонсон спросить не догадался. Отсидев три года в тюрьме, этой весной Адам вышел на свободу.

Нападающие

Диего Марадона (Аргентина) – хранение наркотиков

Марадона не раз оказывался в руках полиции: он стрелял из пневматической винтовки по журналистам (получил 2 года 10 месяцев условного заключения), избивал папарацци, бил стаканом по голове женщину, власти Неаполя обвиняли его в неуплате налогов на сумму в 40 миллионов евро, а также подозревают в связях с мафией. Если бы не великий футбольный талант, Диего полжизни мог провести в тюрьмах, но самый долгий срок пребывания под стражей – 4 дня. На четверо суток его задержали аргентинские власти, когда обнаружили у Диего 36 грамм кокаина. Остается лишь горько пошутить: Марадона вышел на свободу, когда эта заначка закончилась.

Паоло Росси (Италия) – участие в договорных матчах

В 1982-м Росси выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии, став лучшим бомбардиром того турнира. В том же году Паоло получил «Золотой мяч». А ведь итальянский форвард получил возможность вернуться в футбол всего за месяц до старта мундиаля, когда закончилась его двухгодичная дисквалификация: Росси был признан виновником махинаций в пользу букмекеров, в центре расследования оказался матч «Перуджи» и «Авеллино». Паоло получил трехлетнюю дисквалификацию, срок которой позже скостили на треть, а также провел два месяца в тюрьме.

Ромарио (Бразилия) – уклонение от уплаты алиментов

Опыт пребывание за решеткой результативного форварда, а ныне успешного бразильского политика, был непродолжительным, но ярким. У Ромарио целых шесть детей от трех браков, «Коротышка» постоянно «забывал» платить им алименты. Когда долг достиг нескольких тысяч долларов, одна из бывших жен взбунтовалась и донесла на Ромарио в полицию, того взяли под стражу и кинули в общую камеру, где знаменитому футболисту пришлось спать на полу.

Вне состава. Эдуард Стрельцов ( СССР )

Истории Эдуарда Стрельцова посвящены книги и фильмы, да и до сих пор дело ясное, что дело темное. Остается лишь констатировать факт: один из лучших, если не лучший футболист в истории отечественного футбола, был приговорен к 12 годам заключения, из которых отсидел пять, после чего еще два года держался запрет на футбольную деятельность.