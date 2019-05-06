Антисборная 27-го тура РПЛ: чемпионы России, старые и новые

«Соккер.ру» представляет звездную антисборную. Сыграли слабо, плохо или ужасно футболисты очень высокого уровня!
Вратарь
Маринато Гильерме («Локомотив»)
Напомним – основной голкипер сборной в последних официальных матчах. К сожалению, у бразильского россиянина случаются необъяснимо странные и слабые матчи. Казалось бы, какой смысл в выходе из ворот после ошибки Кверквелии при игре в пас, если у Джорджевича не было возможности сразу забить издали? Но Гильерме оставил ворота пустыми – Луке хватило смекалки на тихий точный удар низом. Акинфеев не выручил с «Динамо», а Маринато сыграл еще хуже.
Защитники
Андрей Малых («Оренбург»)
Не лучший тур для правых латералей. Смольников получил травму, Фернандес не помогал обороне «армейцев» и в атаке сыграл слабо, Игнатьев наблюдал за атаками «Арсенала» и проиграл. Наконец, Паршивлюк отметился браком в 30 %, что для игрока его класса – провал. Но Малых был не лучше, хотя и точнее в банальных пасах. Пусть Байрамян чаще зверствовал на фланге Терехова, Андрей сыграл за команду с владением 57 % и не создал ни одного момента. А в обороне отметился разве что цепкостью.
Кирилл Набабкин (ЦСКА)
Вся защита Акинфеева сыграла слабо – Бекао и Магнуссон тоже проваливались, получали желтые карточки и подставляли вратаря. Но если искать защитника, который сыграл в центре защиты Ганчаренко хуже всех, допуская голы в ворота команды и явные ошибки, то выделить нужно именно Кирилла. Набабкин упускал форвардов и неправильно выбирал позицию. Ему еще повезло, что после всех приключений ЦСКА не проиграл. Впрочем, «подвиги» Набабкина результат матча не отменяют. Оборона «армейцев» треснула по швам в дерби.
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
Не мудро выступил Кверквелия в поединке, где «железнодорожники» могли улучшить свои позиции в борьбе за чистое второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Но проиграли «Арсеналу» в гостевом матче, как и многие другие фавориты. И если Рыбус случайно придумал гол Бакаева – не смог лучше выбить мяч, то Кверквелия допустил куда более глупую ошибку в простой ситуации. Мог спокойно выбить мяч в аут, а вместо этого отдал «Зениту» досрочный титул.
Юрий Жирков («Зенит»)
При всем уважении к заслугам Юрия – летом у «Зенита» будет другой левый бек. Жирков выиграл конкуренцию у Набиуллина, но проигрывал борьбу Уциеву, ошибался много раз, пассивно провел поединок в атаке – один пас под удар за весь поединок. А когда «Ахмат» разыгрывал голевую атаку, то Ракицкий и Барриос пытались подстраховать Юрия на фланге, а тот просто пешком шел к своим воротам. В результате оборона развалилась и Исмаэль отличился. У Рыбуса в Туле грубая случайная ошибка, но Жирков весь матч провел слабо.
Полузащитники
Петрус Бумаль («Урал»)
У Бумаля в составе «Урала» есть прекрасные матчи. Но в игре против «Спартака» хавбек сыграл ужасно. Во-первых, завелся – это помогло не только бить по чужим воротам, но и агрессивно себя вести. Во-вторых, заработал на удаление. Быть может, даже на дисквалификацию. Петрус ударил головой Фернандо, и загадка, почему судья не показал ему вторую желтую или прямую красную? Зато когда надо было остановить соперников в опорной зоне – не справлялся.
Кристиян Бистрович (ЦСКА)
А молодой хорват вообще был на поле? Бийола можно было вспомнить из-за гола и игры на непривычной позиции ближе к атаке. Обляков и Ахметов работали высоко и активно, а вот Бистровичу отдали опорную зону. В результате у «Динамо» 15 перехватов, и сразу три – на чужой половине поля. Оттуда разгоняли атаки через Панченко, туда наведывался Жоаозиньо. Бистрович сыграл слабее, чем напарники, хотя они тоже многое позволили «Динамо» при контратаках и в случае забросов на передовую.
Маурисио Перейра («Краснодар»)
Учитывая, что Перейра покинет «быков» летом, мог бы играть лучше в оставшихся матчах. Чтобы показать уважение к клубу, который ему многое дал, и помочь «быкам» сыграть в Лиге чемпионов. Но 83 минуты на поле провел ради одной передачи под удар (не голевой). Ни одного удара у хавбека с атакующей природой, слабая игра в отборе, особенно по сравнению с Фьолусоном и Газинским, которые тоже играли в центре. Уругваец умеет работать тоньше, но против силового «Ростова» не справился.
Нападающие
Евгений Луценко («Динамо»)
Сколько можно? Форвардам Хохлов доверяет от безысходности и по очереди. Но если Панченко сделал какие-то выводы после того, как посидел на скамейке, то Маркову и Луценко, похоже, просто класса не хватает, чтобы подвиги Шунина конвертировать в голы в чужие ворота и получать по три очка против сложных соперников. Евгений умеет бороться, этого не отнять. Но у него было три удара – и все мимо ворот. Уже на 52-й минуте мог сделать счет 3:1, похоронив ЦСКА, ведь «Динамо» три мяча за матч пропускает редко!
Эдер («Локомотив»)
Братья Миранчуки в Туле хотя бы дергались, а Фарфана оправдывает усталость и желание играть аккуратно – выдержал один тайм, был заменен в перерыве на более молодого и свежего. Тоже сыграл скверно, но по сравнению с Эдером еще ничего смотрелся. У португальского чемпиона Европы один удар мимо за 76 минут на поле. И хотя вышедший на замену Смолов ничем не лучше по уровню формы, когда тренер доверяет место в основе – надо работать иначе.
Федор Чалов (ЦСКА)
Удивительный тур – в антисборную метили два главных претендента на корону лучшего снайпера сезона. Но Азмуна спасает то, что ему порой мешали напарники. Например, Заболотный мог выкатить мяч под гол Сердара. А вот Бийол – хавбек, сыгравший в атаке ЦСКА, наоборот себя показал, и на фоне полузащитника Чалов с его четырьмя ударами в створ кажется антигероем тура. Почему? Потому что нулевая реализация может стоить ЦСКА места в ЛЧ. Большие ставки – большие требования к форвардам. Федор снова не спас.
Главный тренер
Юрий Павлович Сёмин («Локомотив»)
В этом туре половина матчей завершились ничьими. Не было ни одной разгромной победы, зато сразу три из четырех – в два мяча. «Спартак» рисковал потерять очки против «Урала», но Фернандо спас Кононова. А Сёмина никто не выручил, и у «Краснодара» появилась надежда на прямую путевку в Лигу чемпионов. «Арсенал» вынес теперь уже бывших чемпионов, Юрий Павлович не смог подготовиться к матчу против экс-подопечного – Черевченко раньше играл за «Локомотив», а теперь переиграл «железнодорожников» в пользу «Арсенала» и «Зенита».
Но многие по-прежнему нахваливают Ганчаренко да удалую молодежь :)
Но многие по-прежнему нахваливают Ганчаренко да удалую молодежь :)
Гильерьме несколько раз наоборот спас ворота такими выдвиганиями.
Два гола были забиты из-за чудовищных ошибок Крыховяка и Кверквелия и в чём вина Гильерьме? В том, что счёт не стал разгромным? Автор вообще матч смотрел или ему показали только этот эпизод?
Локо вообще сыграл отвратительно, как в обороне, так и в атаке, причём играть с первой минуты в меньшинстве очень трудно (Эдер как всегда сам себя удалил из игры). На него уже полузащитники во время матча кричали, когда он тормозил атаки, а Баринов его "убить" был готов.
Так, что Гильерме я убрал бы, а Крыховяка добавил бы!
Гильерьме несколько раз наоборот спас ворота такими выдвиганиями.
Два гола были забиты из-за чудовищных ошибок Крыховяка и Кверквелия и в чём вина Гильерьме? В том, что счёт не стал разгромным? Автор вообще матч смотрел или ему показали только этот эпизод?
Локо вообще сыграл отвратительно, как в обороне, так и в атаке, причём играть с первой минуты в меньшинстве очень трудно (Эдер как всегда сам себя удалил из игры). На него уже полузащитники во время матча кричали, когда он тормозил атаки, а Баринов его "убить" был готов.
Так, что Гильерме я убрал бы, а Крыховяка добавил бы!
Одни свиньи
Жаль Багров писал
Вместо Маринато должен быть луноликий представитель свиноклуба
Великолепный Акинфеев
Одни свиньи
Жаль Багров писал
Вместо Маринато должен быть луноликий представитель свиноклуба
Великолепный Акинфеев