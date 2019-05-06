Антисборная 27-го тура РПЛ: чемпионы России, старые и новые

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» представляет звездную антисборную. Сыграли слабо, плохо или ужасно футболисты очень высокого уровня!

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Напомним – основной голкипер сборной в последних официальных матчах. К сожалению, у бразильского россиянина случаются необъяснимо странные и слабые матчи. Казалось бы, какой смысл в выходе из ворот после ошибки Кверквелии при игре в пас, если у Джорджевича не было возможности сразу забить издали? Но Гильерме оставил ворота пустыми – Луке хватило смекалки на тихий точный удар низом. Акинфеев не выручил с «Динамо», а Маринато сыграл еще хуже.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Не лучший тур для правых латералей. Смольников получил травму, Фернандес не помогал обороне «армейцев» и в атаке сыграл слабо, Игнатьев наблюдал за атаками «Арсенала» и проиграл. Наконец, Паршивлюк отметился браком в 30 %, что для игрока его класса – провал. Но Малых был не лучше, хотя и точнее в банальных пасах. Пусть Байрамян чаще зверствовал на фланге Терехова, Андрей сыграл за команду с владением 57 % и не создал ни одного момента. А в обороне отметился разве что цепкостью.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Вся защита Акинфеева сыграла слабо – Бекао и Магнуссон тоже проваливались, получали желтые карточки и подставляли вратаря. Но если искать защитника, который сыграл в центре защиты Ганчаренко хуже всех, допуская голы в ворота команды и явные ошибки, то выделить нужно именно Кирилла. Набабкин упускал форвардов и неправильно выбирал позицию. Ему еще повезло, что после всех приключений ЦСКА не проиграл. Впрочем, «подвиги» Набабкина результат матча не отменяют. Оборона «армейцев» треснула по швам в дерби.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Не мудро выступил Кверквелия в поединке, где «железнодорожники» могли улучшить свои позиции в борьбе за чистое второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Но проиграли «Арсеналу» в гостевом матче, как и многие другие фавориты. И если Рыбус случайно придумал гол Бакаева – не смог лучше выбить мяч, то Кверквелия допустил куда более глупую ошибку в простой ситуации. Мог спокойно выбить мяч в аут, а вместо этого отдал «Зениту» досрочный титул.

Юрий Жирков («Зенит»)

При всем уважении к заслугам Юрия – летом у «Зенита» будет другой левый бек. Жирков выиграл конкуренцию у Набиуллина, но проигрывал борьбу Уциеву, ошибался много раз, пассивно провел поединок в атаке – один пас под удар за весь поединок. А когда «Ахмат» разыгрывал голевую атаку, то Ракицкий и Барриос пытались подстраховать Юрия на фланге, а тот просто пешком шел к своим воротам. В результате оборона развалилась и Исмаэль отличился. У Рыбуса в Туле грубая случайная ошибка, но Жирков весь матч провел слабо.

Полузащитники

Петрус Бумаль («Урал»)

У Бумаля в составе «Урала» есть прекрасные матчи. Но в игре против «Спартака» хавбек сыграл ужасно. Во-первых, завелся – это помогло не только бить по чужим воротам, но и агрессивно себя вести. Во-вторых, заработал на удаление. Быть может, даже на дисквалификацию. Петрус ударил головой Фернандо, и загадка, почему судья не показал ему вторую желтую или прямую красную? Зато когда надо было остановить соперников в опорной зоне – не справлялся.

Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

А молодой хорват вообще был на поле? Бийола можно было вспомнить из-за гола и игры на непривычной позиции ближе к атаке. Обляков и Ахметов работали высоко и активно, а вот Бистровичу отдали опорную зону. В результате у «Динамо» 15 перехватов, и сразу три – на чужой половине поля. Оттуда разгоняли атаки через Панченко, туда наведывался Жоаозиньо. Бистрович сыграл слабее, чем напарники, хотя они тоже многое позволили «Динамо» при контратаках и в случае забросов на передовую.

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Учитывая, что Перейра покинет «быков» летом, мог бы играть лучше в оставшихся матчах. Чтобы показать уважение к клубу, который ему многое дал, и помочь «быкам» сыграть в Лиге чемпионов. Но 83 минуты на поле провел ради одной передачи под удар (не голевой). Ни одного удара у хавбека с атакующей природой, слабая игра в отборе, особенно по сравнению с Фьолусоном и Газинским, которые тоже играли в центре. Уругваец умеет работать тоньше, но против силового «Ростова» не справился.

Нападающие

Евгений Луценко («Динамо»)

Сколько можно? Форвардам Хохлов доверяет от безысходности и по очереди. Но если Панченко сделал какие-то выводы после того, как посидел на скамейке, то Маркову и Луценко, похоже, просто класса не хватает, чтобы подвиги Шунина конвертировать в голы в чужие ворота и получать по три очка против сложных соперников. Евгений умеет бороться, этого не отнять. Но у него было три удара – и все мимо ворот. Уже на 52-й минуте мог сделать счет 3:1, похоронив ЦСКА , ведь «Динамо» три мяча за матч пропускает редко!

Эдер («Локомотив»)

Братья Миранчуки в Туле хотя бы дергались, а Фарфана оправдывает усталость и желание играть аккуратно – выдержал один тайм, был заменен в перерыве на более молодого и свежего. Тоже сыграл скверно, но по сравнению с Эдером еще ничего смотрелся. У португальского чемпиона Европы один удар мимо за 76 минут на поле. И хотя вышедший на замену Смолов ничем не лучше по уровню формы, когда тренер доверяет место в основе – надо работать иначе.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Удивительный тур – в антисборную метили два главных претендента на корону лучшего снайпера сезона. Но Азмуна спасает то, что ему порой мешали напарники. Например, Заболотный мог выкатить мяч под гол Сердара. А вот Бийол – хавбек, сыгравший в атаке ЦСКА , наоборот себя показал, и на фоне полузащитника Чалов с его четырьмя ударами в створ кажется антигероем тура. Почему? Потому что нулевая реализация может стоить ЦСКА места в ЛЧ . Большие ставки – большие требования к форвардам. Федор снова не спас.

Главный тренер

Юрий Павлович Сёмин («Локомотив»)

В этом туре половина матчей завершились ничьими. Не было ни одной разгромной победы, зато сразу три из четырех – в два мяча. «Спартак» рисковал потерять очки против «Урала», но Фернандо спас Кононова. А Сёмина никто не выручил, и у «Краснодара» появилась надежда на прямую путевку в Лигу чемпионов. «Арсенал» вынес теперь уже бывших чемпионов, Юрий Павлович не смог подготовиться к матчу против экс-подопечного – Черевченко раньше играл за «Локомотив», а теперь переиграл «железнодорожников» в пользу «Арсенала» и «Зенита».