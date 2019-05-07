Волевые клубы и их блестящие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 20:01

Камбэки стали постоянными спутниками матчей плей-офф ЛЧ . На этой неделе нужно отыгрываться «Ливерпулю» и «Тоттенхэму», и «Соккер.ру» вдохновляет англичан на подвиги.

Кому нужны камбэки?

На это неделе охотиться за камбэками будут представители АПЛ – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Красные» уступили со счетом 0:3 на «Камп Ноу» и теперь попытаются перевернуть ход дуэли с «Барселоной» на «Энфилде» без двух своих звезд – Фирмино и Салаха. Еще никто и никогда в Лиге чемпионов не отыгрывался после поражения 0:3 на чужом поле. Было два камбэка после поражений в три мяча, но в обоих случаях счет первого матча 1:4, самая грандиозная ремонтада, которую затеял сегодняшний противник «Ливерпуля», состоялась после поражения 0:4, но конкретно после 0:3 никто не отыгрывался.

Не менее трудная задача стоит перед «Тоттенхэмом», которому предстоит отыграть всего один мяч, но на чужом поле, что всегда гораздо сложнее, чем дома. Быть может, вы не до конца понимаете сложность задачи? За все время существования Лиги чемпионов лишь одному клубу удалось преодолеть полуфинальную стадию после поражения 0:1 в первом матче на своем поле. И это был… нынешний соперник «шпор» - «Аякс». 23 года назад голландский клуб проиграл в Амстердаме 0:1 «Панатинаикосу», а в ответной встрече разгромил греков в Афинах 3:0. Только один выход в финал на 17 случаев старта в полуфинале с домашнего поражения 0:1.

Кто проявлял волю в плей-офф Лиги чемпионов?

Итак, в плей-офф Лиги чемпионов зафиксировано 12 камбэков, когда в ответном матче отыгрывалось больше одного мяча.

4 гола гандикапа: 1 раз (ответный матч на своем поле)

3 гола гандикапа: 2 раза (в обоих случаях ответные матчи на своем поле)

2 гола гандикапа: 10 раз (в девяти случаях ответные матчи на своем поле, однажды – на чужом)

Рейтинг творцов камбэков

1. «Барселона» - 3 камбэка!

Один раз – «-4», дважды – «-2»

На первом месте в рейтинге главных устроителей переворотов в плей-офф Лиги чемпионов, конечно же, «Барселона». Каталонцы сотворили 3 из 13 камбэков, в том числе самый главный – в противостоянии с ПСЖ два года назад. Тогда в 1/8 финала «Барса» сначала проиграла в Париже 0:4, а потом взяла дома реванш со счетом 6:1. Также «Барселона» выбивала «Челси» из четвертьфинала розыгрыша 1999/2000 после поражения 1:3 на «Стэмфорд Бридж». В ответной игре «блаугранас» сотворили такой же счет в основное время, а в овертайме забили еще дважды – итого 5:1. «Милан» не смог пройти «Барселону» после победы 2:0 в 1/8 финала сезона 2012/13. На «Камп Ноу» «россонери» ждали четыре пропущенных мяча. Интересно, что ни в одном из розыгрышей с царскими камбэками «Барса» не добиралась даже до финала.

1999/2000, 1/4 финала. «Челси» - «Барселона» - 3:1; 1:5 (овертайм)

2012/13, 1/8 финала. «Милан» - «Барселона» - 2:0; 0:4

2016/17, 1/8 финала. ПСЖ - «Барселона» - 4:0; 1:6

2. «Манчестер Юнайтед» - 2 камбэка!

Дважды – «-2»

МЮ дважды выигрывал двухматчевые дуэли после поражения в два мяча в первом матче. Первый раз подобным образом манкунианцы поломали «Олимпиакос»: уступив 0:2 в Пирее, команда Дэвида Мойеса забила в ворота греков три безответных мяча на «Олд Траффорд». Но особняком для всей Лиги чемпионов стоит камбэк МЮ в противостоянии с ПСЖ в текущем сезоне. Соль в том, что «красные дьяволы» отыгрались после поражения 0:2 на своем поле. Никому, кроме «Манчестер Юнайтед», подобное не удавалось.

2013/14, 1/8 финала. «Олимпиакос» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0; 0:3

2018/19, 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - ПСЖ – 0:2; 3:1

3. «Челси» - 2 камбэка!

Два раза – «-2»

«Челси» отыгрывался в противостояниях с «Наполи» и ПСЖ , которые начинались с одинаковых выездных поражений со счетом 1:3. Между первым и вторым матчами с «Наполи» сменился главный тренер (Роберто Ди Маттео вместо Андре Виллаш-Боаша), и с этого камбэка начался путь «синих» в плей-офф к Кубку чемпионов.

2011/12, 1/8 финала. «Наполи» - «Челси» - 3:1; 1:4 (овертайм)

2013/14, 1/4 финала. ПСЖ - «Челси» - 3:1; 0:2 (гол на выезде)

4-5. «Депортиво»

Один раз – «-3»

Долгое время камбэк другого испанского клуба считался величайшим в Лиге чемпионов. В сезоне 2003/04 галисийцы выбили действующего обладателя «ушастого» на четвертьфинальной стадии оригинальным образом: проиграли 1:4 в Милане, чтобы затем прихлопнуть мощную команду Карло Анчелотти на «Риасоре» со счетом 4:0.

2003/04, 1/4 финала. «Милан» - «Депортиво» - 4:1; 0:4

4-5. «Рома»

Один раз – «-3»

«Рома» буквально в прошлом сезоне отыгралась после поражения 1:4 на «Камп Ноу», преподнеся главный сюрприз того розыгрыша Лиги чемпионов. «Барселона» не только стала матерью главного камбэка в истории Лиги чемпионов, но и пала жертвой другого камбэка, входящего в топ-3.

2017/18, 1/4 финала. «Барселона» - «Рома» - 4:1; 0:3 (гол на выезде)

6-9. «Монако», «Бавария», «Реал», «Ювентус».

Эти четыре клуба имели счастье перевернуть по одному противостоянию. Каждый из них проигрывал на выезде в два мяча, чтобы после этого взять дома реванш с более убедительным счетом.

2003/04, 1/4 финала. «Реал» - «Монако» - 4:2; 1:3 (гол на выезде)

2014/15, 1/4 финала. «Порту» - «Бавария» - 3:1; 1:6

2015/16, 1/4 финала. «Вольфсбург» - «Реал» - 2:0; 0:3

2018/19, 1/8 финала. «Атлетико» - «Ювентус» - 2:0; 0:3

Занятно, что оба последних камбэка в этом списке прошли по одному сценарию: в первом матче команда Криштиану Роналду проигрывала 0:2, а в ответной игре португалец оформлял хет-трик и затаскивал «Реал» и «Ювентус» в следующий раунд.

Жертвы камбэков в плей-офф Лиги чемпионов

1. ПСЖ – трижды жертвы! Парижане упускали преимущество «+4» и дважды «+2». Настоящие короли безволия плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона», «Челси» и МЮ выбивали ПСЖ после солидных поражений.

2. «Милан» – дважды жертвы! Упускали преимущество «+3» и «+2». Оба раза в противостояниях с испанскими командами – «Депортиво» и «Барселоной».

3. «Барселона». Не вышли в следующий раунд после победы «+3». Это случилось с «Барсой» в прошлогоднем противостоянии с «Ромой». «Ливерпулю» нужно повторить подвиг «волков», чтобы поднять каталонцев на второе место в рейтинге жертв.

4-10. «Челси», «Олимпиакос», «Наполи», «Реал», «Порту», «Вольфсбург», «Атлетико». Эти команды по одному разу оказывались за бортом Лиги чемпионов после домашних побед в два мяча.