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Позади паровоза. И многих других

13 мая 2019, 16:10
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник

Молодой и задорный ЦСКА по весне накрыли проблемы роста, и лозунги о борьбе за чемпионство сменились страхом за место в еврокубках. «Соккер.ру» - об армейской молодежи.

Взлёты и падения ЦСКА

Траектория движения ЦСКА по этому сезону напоминает американские горки, особенно, если рядом с графиком реальных достижений поместить диаграмму ожиданий. Я лично знаком с людьми, которые перед стартом сезона прочили армейцам борьбу за выживание или финиш в середине таблицы, приговаривая: «Вот теперь-то ЦСКА „посыплется“. Нельзя потерять стольких лидеров и остаться на высоте». Даже болельщики «красно-синих», которые сейчас проявляют недовольство, мысленно были готовы к спаду и суровым реалиям переходного сезона, ведь все объективные причины для этого были.

Текущее восприятие успехов и неудач обусловлено тем, в какой последовательности развивались выступления команды в этом сезоне. Виктор Ганчаренко и его подопечные пошли по непопулярному пути: дали конфету своим фанатам, забравшись на третье место по итогам осенней части сезона в четырех очках от лидера, дважды обыграв в ЛЧ мадридский «Реал», который в этом сезоне потерпел небывалое число поражений – 17. А теперь эту конфету отбирают, скатившись на пятое место в таблице. Вот если бы ЦСКА топтался в середине таблице, а сейчас совершил рывок к еврокубкам, говорили бы о прогрессе, однако симптомы болезни роста могут проявиться непредсказуемо.

Результаты и игра армейцев весной

В 11-ти весенних матчах ЦСКА набрал всего 15 очков из 33-х возможных, то есть 18 баллов утрачены безвозвратно, а в последних шести матчах армейцы одержали только одну победу над безнадежным «Анжи» и потерпели три поражения. Безусловно, такая картина удручает. Тульский «Арсенал» за 11 весенних туров отыграл у ЦСКА 10 очков и теперь идет вровень с москвичами, безбожно критикуемый «Спартак» набрал на три балла больше, чем армейцы, и обогнал команду Ганчаренко в таблице. И ведь это ЦСКА еще выиграл у «Спартака» в дерби, где все было не так однозначно, раз даже Акинфеев признал: «По большому счету, мы отскочили».

«На зеркало неча пенять…»

Пожалуй, можно говорить о том, что в первой части сезона у армейцев был определенный оверперфоминг по части результатов, а сейчас они демонстрируют свой реальный уровень или даже получают меньше заслуженного из-за локальных ошибок игроков и тренеров, а также не лучшей реализации моментов. С другой стороны, практически для каждой очковой потери ЦСКА можно найти причину внутри команды: даже в матче с «Уфой», который на первый взгляд кажется одой неудачи, были преждевременные замены лидеров со стороны тренера и угловой у чужих ворот в концовке, который, вопреки здравому смыслу, не был разыгран. Никто ведь не заставляет ЦСКА делать такие частные глупости, но именно они регулярно приводят к осечкам. Это признак команды, у которой пока нет стержня.

Самая молодая команда РПЛ

Да и не было времени для формирования этого стержня, ведь в распоряжении Виктора Ганчаренко не только серьезно обновленная перед стартом сезона команда, но и разбалансированная по части состава. Средний возраст армейцев на финише сезона – 23.8 года, для сравнения приведем возраст чемпионского «Зенита» - 28.2. В ЦСКА много молодежи, а все «пастухи» разбежались. Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо ушли, Акинфеев – вратарь по профессии и интроверт по складу характера, Дзагоев – вечный пациент, какой из него тренер на поле? Марио Фернандес – талант себе на уме.

Вот и приходилось отращивать лидерские качества, например, у Набабкина, но это ведь скорее симуляция вожака. Конечно, Кирилл на правах «дядьки» дает советы молодежи, но, во-первых, у него класс переполнен, и внимания на всех не хватает, во-вторых, для Набабкина эта роль нова. Не знаю, был ли шанс у ЦСКА сохранить в составе Вернблума, но если дело было только в выполнении финансовых запросов шведа, а армейцы решили сэкономить, то они поплатились за это решение путевкой в Лигу чемпионов. С Железным Понтусом, который может сыграть в любой линии и который обладает ярко выраженными лидерскими качествами, армейцы точно попали бы в тройку призеров.

Без Лиги чемпионов?

Формально ЦСКА еще сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов, но реально – их практически нет. Во-первых, на прямую путевку армейцы уже не претендуют, так как «Локомотив» на недосягаемой дистанции. Таким образом, даже если удастся чудом дотянуться до третьей строчки, то придется начинать с квалификационных раундов, а это еще не Лига чемпионов с ее жаром и деньгами, это всего лишь «предбанник». Во-вторых, догнать «Краснодар» почти невозможно. Единственный вариант, при котором это случится: краснодарцы проиграют оба своих матча тульскому «Арсеналу» и «Рубину», а ЦСКА выиграет у «Ахмата» и «Крыльев Советов». Ну и «Спартак» должен хотя бы разок потерять очки, ведь сейчас он выше в таблице.

Без попадания в основную сетку Лиги чемпионов, где ЦСКА играл шесть лет подряд, армейцы теряют до половины годового бюджета, а так как клуб живет по средствам, компенсировать эту дыру придется за счет продажи активов, а это ведет к ослаблению состава. Скорее всего, летом нужно будет продать Марио Фернандеса или Федора Чалова, то есть затянуть пояса потуже. Кадровое обеднение состава замедляет перестройку, есть опасность впасть в круг рекурсии, но поводы для оптимизма у ЦСКА все-таки есть: у армейцев очень молодая и очень талантливая команда, чей пик где-то впереди, так что голову пеплом из-за текущих результатов посыпать точно не стоит. А вот набраться терпения необходимо.

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kastites
kastites
   148 / 833
19 мая в 10:17
Паровоз под откос
Террпсихора
Террпсихора ответил M-Devils
15 мая в 09:31
Васин - бесит! Слов нет!
А меня незаменимый Обляков, который минуте на 60 пропадает с поля.
edubokom
edubokom ответил UrAn54
14 мая в 13:19
Так же было и в начале 2000 - х, когда тоже собиралась новая команда. Ощущения были такие же. Результат не стабильный, а интерес к команде был велик
edubokom
edubokom ответил UrAn54
14 мая в 13:13
Игрой, игрой обнадеживает. Результат? Не надо мне ничего говорить про результат. Мне нравится то, что я смотрю, и для меня это главное
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   348 / 833
14 мая в 11:11
В ЦСКА сейчас больше половины команды - уровень молодежки, вот они и играют как молодежка. Где и сколько до этого играл Дивеев? Сидел на скамейке в Уфе! Он даже там в основу не проходил. А его Гончаренко сразу ставит в старт. Где и сколько играл раньше Ахметов? В отделе кадров Рубина. А он теперь игрок основы. Сигурдссон тоже был игроком запаса. Теперь игрок основы. Бекао сидел на скамейке в Бразилии, за 3 года сыграл 20 матчей. Теперь он игрок основы. Влашич в Эвертоне сидел в запасе. Теперь ключевой игрок. Почему Облякова не вызывают в сборную? Универсальный же игрок. Но на любой позиции, где он может, играть при реально большом объеме работы, у него мышление игрока молодежки, он плохой защитник, плохой атакующий полузащитник, плохой опорник. Федор Чалов превратился в "недогризманна" - также глубоко опускается, помогает в созидании, но уже почти не забивает, потому что когда нужно замыкать на острие, его там нет. Так что же мы хотим от этих пацанов? Пока был здоров Дзагоев, он своими психами на поле мог заставить их играть в что-то более-менее похожее на зрелый футбол. А теперь некому. Это их реальный уровень на сегодняшний день. Я не про то, что они плохие - они талантливые, перспективные, но им нужно расти в колеективе с более опытными игроками, лидерами они быть не готовы. Даже не знаю, как Гинер будет выпутываться из этой сложной ситуации
papic337
papic337 ответил Leha-ha50
   240 / 833
14 мая в 08:12
Локо уже в ЛЧ!!! Какая ЛЕ??? Перечитывай свой шедевр , прежде чем по клавише шлепнуть!!!
Включи мозги прежде чем по клавишам щелкать. На ЛЕ реально претендуют три клуба Спартак, Арсенал и ЦСКА. Еще одно место в ЛЕ достанется обладателю кубка России. Если кубок возьмет клуб, который уже играет в еврокубках, то в ЛЕ попадёт команда занявшая шестое место в первенстве. Если кубок России возьмёт Локомотив или Арсенал, то и Спартак, и Арсенал, и ЦСКА попадут в ЛЕ. Если же Ростов или Урал, то только двое из них. Опять не понятно?
papic337
papic337 ответил Ваня лучший
   240 / 833
14 мая в 08:03
Уточню. "Мне хорошо, когда у соседа корова сдохла". С учетом ситуации попадание ЦСКА в ЛЕ не худший вариант. Могло быть хуже. Думаю кубок возьмёт Арсенал
Не только корова сдохла, а и дом сгорел. Хотелось бы чтобы кубок взял Ростов.
GKN
GKN
   347 / 833
14 мая в 07:53
Лига Европы тоже нормально для ЦСКА
M-Devils
M-Devils
14 мая в 03:18
Васин - бесит! Слов нет!
Павел Плаксеев
Павел Плаксеев
13 мая в 23:09
После побед над разобранным Реалом армейская молодёжь посчитала себя звёздами(наивные пацаны).Посчитали,что теперь могут обыгрывать всех.!Звоночек прозвенел,когда они не вышли из группы! Дальше больше-били их по задранному носу Уфа,оренбург,Арсенал,краснодар,Динамо,Локомотив и наконец Зенит!Ганчаренко сразу сказал,что победа над Реалом плохо аукнится...Молодёжь в ЦСКА талантливая,но нестабильная!Футбол =это не только пряники в виде победы над Реалом.В РПФЛ- это нудная,упорная борьба,к котовой армейцы оказались не готовы.Акинфеев,как капитан не смог сплотить команду на поле,помочь молодым дельным советом,вдохновить её на подвиг!Оказался никчёмным капитаном (так бывает).Своей ненадёжной игрой,он тоже не внушил команде доверия...И .как итог-армейцы превращаются в команду середняка,летом распродав самых ценных своих лидеров!
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
13 мая в 23:00
Ну а что? Команда( после тотальной перестройки в кратчайшие сроки и с ничтожными тратами на новичков )идет в первой половине таблицы в еврокубковой зоне.Это успех,к тому же есть куда расти.
UrAn54
UrAn54 ответил edubokom
13 мая в 21:25
Обнадеживающий сезон. Я очень доволен тем, что увидел. Теперь надеюсь на большее
Чем же он обнадёживает Вас?
1. Кубок России - слов нет, точнее одни матерные.
2. Лига Чемпионов - опять последние, толку от побед над Реалом, если Викторию не одолели.
3. Чемпионат - можем и ЛЕ не попасть.
Игра. В обороне просто проходной двор. Не лучше и в других линиях. И везде просто кошмарная работа с мячом.
Но надеяться на лучшее давай в месте.
spartach n1
spartach n1 ответил Danila Selin
   133 / 833
13 мая в 20:53
лучше чем мазут, который не отмыть ничем. Да и ваш ответ говорит о том, что крыть нечем, только и остаётся, что пытаться задеть и обидеть. И почему просто не признать, что да в кубках команда лажает, но верим, что это не на всегда. Нет надо 79ать других, попытаться принизить значимость успеха других. Поэтому в нашей стране не только футбол в 63.
Рассказывай свои небылицы бакланам,о честном проекте и аргентинских успехах ))
Сп62
Сп62 ответил serh62
   385 / 833
13 мая в 20:47
Согласен.
serh62
serh62 ответил Сп62
   114 / 833
13 мая в 20:39
Напрасно судишь по себе. Болею за Спартак с 1962г. Прекрасно помню Шестернёва, Федотова, Пономорёва, Мандрыкина и др. Развал любой самобытной команды для нашего футбола трагедия. Настоящий болельщик такому радоваться не будет. Поражение соперника в отдельном, конкретном матче радовать может. Но уход команды-лидера в аутсайдеры нет. Вот эти детские приколы и насмешки совсем не от большого ума.
честно говоря, за все время именно Вы написали сейчас комментарий, который выдает настоящего болельщика ...если бы все были такие, то и вражды между командами не было бы. я ходил на игры наших команд в 80е годы...вот тогда болели..
Сп62
Сп62 ответил serh62
   385 / 833
13 мая в 20:33
Напрасно судишь по себе. Болею за Спартак с 1962г. Прекрасно помню Шестернёва, Федотова, Пономорёва, Мандрыкина и др. Развал любой самобытной команды для нашего футбола трагедия. Настоящий болельщик такому радоваться не будет. Поражение соперника в отдельном, конкретном матче радовать может. Но уход команды-лидера в аутсайдеры нет. Вот эти детские приколы и насмешки совсем не от большого ума.
Danila Selin
Danila Selin ответил spartach n1
   291 / 833
13 мая в 20:12
Ах да Газпром спонсор,-мечты сбываются,очередная пыль в глаза ))
лучше чем мазут, который не отмыть ничем.
Да и ваш ответ говорит о том, что крыть нечем, только и остаётся, что пытаться задеть и обидеть. И почему просто не признать, что да в кубках команда лажает, но верим, что это не на всегда. Нет надо 79ать других, попытаться принизить значимость успеха других.
Поэтому в нашей стране не только футбол в 63.
serh62
serh62 ответил mat73
   114 / 833
13 мая в 19:42
ФНЛ не за горами!
вы, со своей клубной философией, и такой отличной игрой, гораздо ближе к ней чем мы....
mat73
mat73
   671 / 833
13 мая в 19:40
ФНЛ не за горами!
serh62
serh62
   114 / 833
13 мая в 19:31
в этом сезоне никаких лозунгов о чемпионстве не было и в помине. никто, ни руководство, ни болельщики не ждали от новой команды такой прыти. этому составу еще даже рано в Л.Ч играть. хотя уверен что сыграли бы не хуже локомотива, который не смотря на опытность, вылез за счет судей. все прочили команде место чуть ли не в борьбе на вылет,а она посрамила этих писак. эту статью написал ярый спартаковец, у которого зубы сводит от зависти.
edubokom
edubokom
13 мая в 19:05
Обнадеживающий сезон. Я очень доволен тем, что увидел. Теперь надеюсь на большее
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил papic337
   9 / 833
13 мая в 19:00
По русской традиции: "Очень хорошо, когда соседу очень плохо." По этому мне приятно, что не только у Спартака проблемы, а и у ЦСКА тоже. И чьи проблемы проблемнее не известно. В этом сезоне ЛЧ ЦСКА не видать. На ЛЕ реально претендуют Спартак, ЦСКА и Арсенал. Если кубок возьмёт Локомотив или Арсенал, то они все трое попадут в ЛЕ. Если же Ростов или Урал, то только двое из них. Будем посмотреть.
Локо уже в ЛЧ!!! Какая ЛЕ??? Перечитывай свой шедевр , прежде чем по клавише шлепнуть!!!
spartach n1
spartach n1 ответил КАМЮ
   133 / 833
13 мая в 18:54
Лучше бы озаботился Семьлиховым и Максидырко
Всё-таки выполняешь мою установку !
Петухеев -лучший ))
КАМЮ
КАМЮ ответил spartach n1
   241 / 833
13 мая в 18:46
Как же вчера трусливые кони (не все)подобострастно поздравляли бомжей за то что им трёшку отгрузили,как же надо себя не уважать чтобы так пресмыкаться ? Вот таких совсем не жалко ! Клубные проблемы это их дела,не разу не интересно . Вот только пусть в непогрешимого сухаряна продолжают веровать и превозносить,эта комедия должна продолжаться !))
Лучше бы озаботился Семьлиховым и Максидырко
Abris
Abris
   161 / 833
13 мая в 18:39
Отрапиденно-отпаоченные чему радуются, после 7-0 семь лет вообще молчать нужно.
spartach n1
spartach n1 ответил Danila Selin
   133 / 833
13 мая в 18:39
Советую сначала посмотреть, кто принёс больше всего евроочков, а потом уже вякать у кого пародия и прочее.
Ах да Газпром спонсор,-мечты сбываются,очередная пыль в глаза ))
Danila Selin
Danila Selin ответил spartach n1
   291 / 833
13 мая в 18:35
Без еськова в Европах вам нечего ловить,а с ним бомжей туда не пустят. Фарм клуба оренбурга тоже нет,очередная пародия ожидает аншлаг с берегов невы ))
Советую сначала посмотреть, кто принёс больше всего евроочков, а потом уже вякать у кого пародия и прочее.
Danila Selin
Danila Selin ответил Рыжая Борода
   291 / 833
13 мая в 18:32
Этот ЦСКА почти всем нравится, все в ней похвально, но когда каждый год распродают лидеров, то перспективы не утешительные
Тут вы ошиблись. ЦСКА не распродавал лидеров годами, скорее наоборот: нынешний итог - это результат того, что держали в команде стареющих лидеров, и даже не думали о том, что надо готовить им смену.
Mi6
Mi6
   445 / 833
13 мая в 18:30
Позорное выступление. Гончаренко не может мотивировать - это факт. Провал политики Гинера. Всё было в руках команды и так бездарно разбазарили
spartach n1
spartach n1 ответил parallels
   133 / 833
13 мая в 18:08
ну сыграют разок в ЛЕ - чё такого-то? мы там 3 года играли, спартак вообще или не попадал - или рапид и позор. стыдно за спартак, кстати.
Без еськова в Европах вам нечего ловить,а с ним бомжей туда не пустят.
Фарм клуба оренбурга тоже нет,очередная пародия ожидает аншлаг с берегов невы ))
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