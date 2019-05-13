Позади паровоза. И многих других

13 мая 2019, 16:10

Молодой и задорный ЦСКА по весне накрыли проблемы роста, и лозунги о борьбе за чемпионство сменились страхом за место в еврокубках. «Соккер.ру» - об армейской молодежи.

Взлёты и падения ЦСКА

Траектория движения ЦСКА по этому сезону напоминает американские горки, особенно, если рядом с графиком реальных достижений поместить диаграмму ожиданий. Я лично знаком с людьми, которые перед стартом сезона прочили армейцам борьбу за выживание или финиш в середине таблицы, приговаривая: «Вот теперь-то ЦСКА „посыплется“. Нельзя потерять стольких лидеров и остаться на высоте». Даже болельщики «красно-синих», которые сейчас проявляют недовольство, мысленно были готовы к спаду и суровым реалиям переходного сезона, ведь все объективные причины для этого были.

Текущее восприятие успехов и неудач обусловлено тем, в какой последовательности развивались выступления команды в этом сезоне. Виктор Ганчаренко и его подопечные пошли по непопулярному пути: дали конфету своим фанатам, забравшись на третье место по итогам осенней части сезона в четырех очках от лидера, дважды обыграв в ЛЧ мадридский «Реал», который в этом сезоне потерпел небывалое число поражений – 17. А теперь эту конфету отбирают, скатившись на пятое место в таблице. Вот если бы ЦСКА топтался в середине таблице, а сейчас совершил рывок к еврокубкам, говорили бы о прогрессе, однако симптомы болезни роста могут проявиться непредсказуемо.

Результаты и игра армейцев весной

В 11-ти весенних матчах ЦСКА набрал всего 15 очков из 33-х возможных, то есть 18 баллов утрачены безвозвратно, а в последних шести матчах армейцы одержали только одну победу над безнадежным «Анжи» и потерпели три поражения. Безусловно, такая картина удручает. Тульский «Арсенал» за 11 весенних туров отыграл у ЦСКА 10 очков и теперь идет вровень с москвичами, безбожно критикуемый «Спартак» набрал на три балла больше, чем армейцы, и обогнал команду Ганчаренко в таблице. И ведь это ЦСКА еще выиграл у «Спартака» в дерби, где все было не так однозначно, раз даже Акинфеев признал: «По большому счету, мы отскочили».

«На зеркало неча пенять…»

Пожалуй, можно говорить о том, что в первой части сезона у армейцев был определенный оверперфоминг по части результатов, а сейчас они демонстрируют свой реальный уровень или даже получают меньше заслуженного из-за локальных ошибок игроков и тренеров, а также не лучшей реализации моментов. С другой стороны, практически для каждой очковой потери ЦСКА можно найти причину внутри команды: даже в матче с «Уфой», который на первый взгляд кажется одой неудачи, были преждевременные замены лидеров со стороны тренера и угловой у чужих ворот в концовке, который, вопреки здравому смыслу, не был разыгран. Никто ведь не заставляет ЦСКА делать такие частные глупости, но именно они регулярно приводят к осечкам. Это признак команды, у которой пока нет стержня.

Самая молодая команда РПЛ

Да и не было времени для формирования этого стержня, ведь в распоряжении Виктора Ганчаренко не только серьезно обновленная перед стартом сезона команда, но и разбалансированная по части состава. Средний возраст армейцев на финише сезона – 23.8 года, для сравнения приведем возраст чемпионского «Зенита» - 28.2. В ЦСКА много молодежи, а все «пастухи» разбежались. Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо ушли, Акинфеев – вратарь по профессии и интроверт по складу характера, Дзагоев – вечный пациент, какой из него тренер на поле? Марио Фернандес – талант себе на уме.

Вот и приходилось отращивать лидерские качества, например, у Набабкина, но это ведь скорее симуляция вожака. Конечно, Кирилл на правах «дядьки» дает советы молодежи, но, во-первых, у него класс переполнен, и внимания на всех не хватает, во-вторых, для Набабкина эта роль нова. Не знаю, был ли шанс у ЦСКА сохранить в составе Вернблума, но если дело было только в выполнении финансовых запросов шведа, а армейцы решили сэкономить, то они поплатились за это решение путевкой в Лигу чемпионов. С Железным Понтусом, который может сыграть в любой линии и который обладает ярко выраженными лидерскими качествами, армейцы точно попали бы в тройку призеров.

Без Лиги чемпионов?

Формально ЦСКА еще сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов, но реально – их практически нет. Во-первых, на прямую путевку армейцы уже не претендуют, так как «Локомотив» на недосягаемой дистанции. Таким образом, даже если удастся чудом дотянуться до третьей строчки, то придется начинать с квалификационных раундов, а это еще не Лига чемпионов с ее жаром и деньгами, это всего лишь «предбанник». Во-вторых, догнать «Краснодар» почти невозможно. Единственный вариант, при котором это случится: краснодарцы проиграют оба своих матча тульскому «Арсеналу» и «Рубину», а ЦСКА выиграет у «Ахмата» и «Крыльев Советов». Ну и «Спартак» должен хотя бы разок потерять очки, ведь сейчас он выше в таблице.