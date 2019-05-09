Вратари-герои. Спартаковский ромбик на рейхстаге и матч в разрушенном Сталинграде

вчера, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о вратарях, отличившихся во время Великой Отечественной войны.

Участник «Матча смерти» Николай Трусевич

Ещё в Одессе, где Николай начинал свой путь в футбол, к нему приклеилось прозвище Трус. Производное от фамилии. Но трусом Николай Александрович никогда не был – ни на футбольном поле, ни за его пределами. Николай Трусевич славился своими смелыми выходами за пределы штрафной и бросками в ноги нападающим. Даже современные голкиперы не всегда отваживаются покидать владения зоны, где можно играть руками, а уж в тридцатые годы и подавно.

Два первых чемпионата СССР Трусевич провёл в родной Одессе, а в 1937-м он перебрался в Киев, в ещё не грозное «Динамо». Там Николай сначала играл поочерёдно с самим Антоном Идзковским – одним из прообразов Антона Кандидова и исполнителя роли вратаря «чёрных буйволов» в фильме «Вратарь». Но постепенно Трусевич вытеснил ветерана Идзковского из ворот и заработал репутацию одного из сильнейших вратарей Союза.

Началась Великая Отечественная война. С первых дней Трусевич оказался в армии. В одном из первых боёв он получил ранение и угодил в плен. И неизвестно, как бы сложилась его судьба, но комендант лагеря узнал в пленнике знаменитого футболиста. Вскоре Николай оказался в оккупированном фашистами Киеве. Захватчики решили создать в городе некую иллюзию мирной жизни, для чего и организовали серию футбольных матчей – с участием команд, составленных из немецких солдат и украинских националистов, а также команды «Старт», представлявшей хлебзавод. На хлебзаводе помимо Трусевича трудились ещё несколько игроков киевских «Динамо» и «Локомотива».

Сначала футболисты отрицательно отнеслись к самой идее играть в футбол с нацистами и их пособниками. Но Николай сумел убедить товарищей, что это своего рода способ борьбы с врагом, демонстрация того, что Киев не покорился и сопротивляется, как может. Каждая победа «Старта», демонстративно игравшего в красных футболках, била по репутации врага и придавала сил тем, кто продолжал бороться. Успехи «Старта» не могли не раздражать оккупантов, поэтому в Киев прибыла команда «Флакельф», усиленная профессиональными футболистами. Немцы бились отчаянно, не брезгуя ничем. Но Николай Трусевич и его товарищи выиграли и этот матч, оказавшийся для многих последним. Вскоре после победы «Старта» над «Флакельфом», футбол в Киеве свернули, а игроков отправили в Куренёвский концлагерь.

В январе 1943 года Николай Трусевич и три его товарища - Николай Коротких, Иван Кузьменко и Алексей Клименко - были расстреляны. По одной версии – за подготовку побега, по другой – за то, что кто-то из них убил овчарку, охранявшую узников. Четверо футболистов были награждены (посмертно) медалями «За отвагу».

О подвиге киевских футболистов стало известно благодаря писателю Льву Кассилю. О футбольных матчах лета сорок второго было написано немало книг, статей, снято два кинофильма. Роль Николая Трусевича исполнили актёры Герман Юхтин и Сергей Безруков.

Владислав Жмельков и спартаковский ромбик на стене рейхстага

Рано или поздно будет снят фильм про легендарного вратаря и разведчика Владислава Жмелькова. Для Владислава Николаевича война началась 22 июня 1941 и завершилась 9 мая 1945. В мае сорок пятого он расписался на рейхстаге, и по одной из легенд оставил там спартаковский ромбик.

Владислав Жмельков родился в 1914 году в довольно зажиточной семье. На дореволюционных картах Подмосковья даже обозначалось имение Жмельковых. Но после революции сын крупного инженера стал простым токарем-револьверщиком. Работал на заводе и играл в футбол. В 1937 году Владислав был призван в ряды Красной Армии, где играл за армейский коллектив Смоленска. Там он и проявил себя как незаурядный вратарь. Жмельков получил приглашение в ЦДКА , но предпочёл вернуться после демобилизации на родной завод. Но в большой футбол токарь-револьверщик вскоре попал. Даже не попал, а ворвался. «Спартак», потерявший призванного на службу Анатолия Акимова, не сразу нашёл достойную замену. Выручил товарищеский матч с заводской командой Мытищ. Вратарь заводчан показал великолепную игру, за что и был приглашён в сильнейший клуб страны.

Уже в дебюте Жмельков смог покорить и спартаковских болельщиков, и комментатора Вадима Синявского, заявившего, что ещё не видел таких вратарей. А Вадим Святославович знал толк в голкиперах. Жмельков играл красиво и надёжно. Особенно хорош он был при пенальти, – неизменно выходил победителем. За два сезона он отбил 11 из 12 ударов с точки. Благодаря Владиславу «Спартак» оправился от слабого старта и сделал золотой дубль. Через год вернулся Акимов. Два великих вратаря быстро подружились. Никакого антагонизма. Играли по очереди, надёжно и полезно. «Спартак» снова стал чемпионом и выиграл Кубок, а Жмельков первым и единственным из футболистов был признан лучшим спортсменом страны.

Но ЦДКА не успокоился и предпринял попытку заполучить Жмелькова. Армейцы выяснили, что Владислав демобилизовался (причём не по своей воле) на несколько дней раньше положенного срока. Перед вратарём были поставлены жёсткие условия – или идти в ЦДКА на сверхсрочную или служить срочную заново – два года в обычной строевой части. Спартаковец Жмельков предпочёл отправиться в войска, не мог представить себя в армейском клубе. Владислав служил в Забайкалье, а в мае сорок первого был переведён в Белоруссию. Там его и застала война.

Выдающийся вратарь стал отважным воином. Владислав служил в разведке. Многократно переходил линию фронта, доставлял «языков». Поднимал красное знамя над освобождённым Киевом. Был тяжело ранен в ногу. Поправился и вернулся на фронт, даром что мог комиссоваться и вернуться в свой любимый «Спартак». Про Жмелькова уже тогда ходили легенды – например, что он на лету схватил вражескую гранату и швырнул ей назад, во вражеский окоп. Пригодились вратарские навыки. День победы застал Жмелькова в Германии. Свою подпись на поверженном рейхстаге Владислав Николаевич оставил. А вскоре после победы состоялся турнир с участием сборных стран-победительниц. Советская команда уверенно победила, несмотря на то, что за британцев выступало несколько профессиональных футболистов. Не игравший почти пять лет Жмельков пропустил всего один мяч и напомнил себя прежнего. Пара английских клубов была готова пригласить старшину красной армии, но Владислав и слышать не хотел ни о чём таком. Он хотел вернуться домой, в «Спартак».

Вернулся. Но место в воротах было занято Алексеем Леонтьевым, и тренеры не спешили доверять место уже не юному фронтовику. Чувствовались и перерыв в карьере, и последствия ранения. К тому же Владислав стал выпивать. Мог бы, наверное, помочь Николай Старостин, но Николай Петрович находился в ссылке. В клубе решили, что Жмельков уже не тот и отказались от его услуг. Владислав уехал в Тбилиси, отыграл несколько лет за местный «Спартак», а потом отыграл год в Кишинёве. В послефутбольной жизни Владислав Николаевич себя, увы, не нашёл. Пытался тренировать – не вышло. К тому же пристрастие стало привычкой, а потом и болезнью. Забытый всеми великий вратарь трагически погиб в 53 года.

Виктор Набутов – символ непокорённого Ленинграда

6 мая 1942 года. Ленинград пережил первую блокадную зиму. Но город по-прежнему находился во вражеском кольце. Но даже в таких невероятных условиях нашлось место футболу. Для поддержания боевого духа ленинградцев военный совет решил провести встречу рабочих одного из действовавших в городе заводов с командой мастеров. В качестве базового клуба было избрано ленинградское «Динамо».

Тренеры Валентин Фёдоров и Александр Алов сумели собрать футболистов, воевавших на разных фронтах. И 6 мая «Динамо» прибыло на Крестовский остров, где и состоялся этот уникальный матч. Кусочек той мирной жизни, где все были живы и счастливы, где было место футболу. И зрители, соскучившиеся по любимой игре, конечно же, узнали во вратаре «Динамо» своего любимца Виктора Набутова.

Виктор Набутов был спортсменом-универсалом. Он прекрасно играл в теннис, в семнадцать лет стал мастером спорта по волейболу. Но футбол Виктор Сергеевич любил больше всего. В 20 лет он дебютировал в воротах «Динамо» и сразу запомнился своей смелой, артистичной игрой. Тренеры бывало ворчали, упрекали молодого вратаря, что действует на публику, совершает слишком много эффектных действий. Но зрители Набутова обожали.

Однако «Динамо» с Набутовым рассталось, Виктор отправился в другой ленинградский коллектив – «Красную зарю», скоро сменивший название на «Электрик». Скромная была командочка, но благодаря своему голкиперу дошла до финала Кубка СССР . Хрустальный трофей достался «Спартаку», но Набутов сыграл отлично и получил известность за пределами Северной столицы.

В «Электрике» Виктор заметно возмужал, и через два года вернулся в «Динамо» уже вполне сформировавшимся вратарём. Зрители ходили на Крестовский остров, чтобы полюбоваться игрой динамовского голкипера. Но война внесла свои коррективы. Виктор Сергеевич встал на защиту родного города. Лейтенант Набутов нёс службу на тяжелейшем участке обороны – Ориенбаумском плацдарме. Командовал катером. Но весной сорок второго с радостью откликнулся на призыв сыграть в осаждённом городе.

«Динамо» выиграло 7:3. Впрочем, это тот случай, когда счёт не имел значения. После игры динамовский вратарь сменил вратарский свитер на чёрный морской китель и отправился на передовую.

Виктор Набутов отстоял Ленинград. Был ранен – врачи так и не нашли эту пулю. После войны Виктор Сергеевич провёл ещё несколько сезонов за «Динамо». Были яркие матчи, где зрители могли видеть довоенного Набутова – весёлого, прыгучего. Но всё-таки сказывались и ранение, и пауза в выступлениях. В 31 год он закончил карьеру футболиста – травма вынудила, и стал блистательным комментатором. Одним из лучших в нашей стране. Кстати, пример Набутова вдохновил и другого замечательного вратаря Владимира Никитовича Маслаченко.

К сожалению, Виктор Сергеевич прожил всего 56 лет. Виной тому несчастный случай и ошибочный диагноз. Не смогли спасти врачи жизнелюба и прекрасного человека. Дело Виктора Набутова продолжают его сын Кирилл и внук Виктор – известные в нашей стране журналисты.

Василий Ермасов – легенда сталинградского футбола

Через год после блокадного матча – 2 мая 1943 года была проведена ещё одна уникальная встреча. В Сталинграде, где совсем недавно отгремела тяжелейшая в истории битва, местный «Трактор» сыграл с московским «Спартаком». Казалось, что в городе, где не осталось ни одного целого здания, играть в футбол невозможно. Но руководитель области Алексей Семёнович Чуянов был иного мнения. Футболу в Сталинграде быть – решил он. В качестве места проведения был избран стадион «Азот», подвергшийся наименьшим разрушениям.

Сержант Красной армии, участник Сталинградской битвы Василий Ермасов был срочно отозван с фронта в тыл. Перед вратарём довоенного «Трактора» была поставлена сложнейшая задача – собрать своих товарищей. Кто-то, как Ермасов, бил врага на фронте, кто-то трудился в тылу или лежал в госпиталях. Некоторые уже сложили головы. Но «Трактор» был возрождён. Правда, под вывеской «Динамо». Василию Владимировичу удалось собрать большинство футболистов довоенной команды. «Мы – сталинградцы, мы всё сможем», - любил говорить вратарь.



«Как играли, как поле нашли,

Как спортивную форму достали,

Там, где не было пяди земли,

Не изрытой осколками стали!

Сталинградец любой понимал,

Что ушли безвозвратно невзгоды,

Если „Трактор“ „Спартак“ принимал

У себя, как в хорошие годы.

Переживший погибельный шквал

На неотданных волжских высотах,

Двухметровый Ермасов стоял

За воскреснувший „Трактор“ в воротах».



Полуразрушенные трибуны «Азота» не смогли вместить всех желающих, а их было более десяти тысяч. «Динамо» выиграло 1:0, а Василий Ермасов несколько раз выручил волжан в сложнейших ситуациях. Он, любимец сталинградских болельщиков, сыграл, как в свои лучшие годы. Этот матч широко освещался и у нас, и в зарубежной прессе. Он стал своего рода примером мужества и оптимизма советского народа. «Если русские играют в футбол в Сталинграде, значит, они уверены в своей победе», – писала британская «Таймс» в мае 1943 года. И эта встреча была невозможна без двухметрового Ермасова.

Василий не сразу смог пробиться в основной состав «Трактора», молодому вратарю пришлось немало поиграть в других сталинградских командах. Но затем молодой тренер «Трактора» Юрий Ходотов всё же пригласил Ермасова в четвёртую команду страны. Ермасову пришлось столкнуться с конкурентом в лице опытного Аркадия Усова. Ходотов, сам в прошлом вратарь, прибегал к ротации – ставил то Усова, то Ермасова. Но затем Василий всё же стал первым номером сталинградцев и оставался им до начала Великой Отечественной войны.

Василий Владимирович вернулся в родной Сталинград, и снова встал в ворота. Правда, команда называлась иначе «Торпедо». Да и до уровня довоенного «Трактора» она не дотягивала. Но двухметровый Ермасов ещё несколько лет выручал волжан. Больше, увы, не мог. В 1949 клуб из Сталинграда покинул элиту нашего футбола на долгие 39 лет.

Василий Ермасов же вошёл в историю ещё раз, на закате своей карьеры. В сорок девятом на предсезонных сборах во время контрольного матча с московским «Динамо» опытнейший вратарь волжан заметил, что его молодой коллега из «Динамо» далеко вышел из ворот. Последовал мощный удар Ермасова, и мяч опустился в динамовские ворота. Тем самым голкипером бело-голубых был не кто иной, как Лев Иванович Яшин. Тот курьёзный гол не сломал молодого вратаря, напротив, заставил его больше и старательнее трудится на тренировках.

Василий Владимирович Ермасов был тренером, занимался общественной работой. Он дожил до того дня, когда клуб из города, уже под названием «Ротор», вернулся в число сильнейших команд страны.

Орденоносец Владимир Сухоставский

Николай Трусевич, Владислав Жмельков, Виктор Набутов и Василий Ермасов прославились ещё до Великой Отечественной войны. К Владимиру Сухоставскому сначала пришла воинская слава, а затем уже спортивная. Паренёк из подмосковного Ликино-Дулёво добровольцем ушёл на фронт в сорок четвёртом. Закончил командирские курсы и в звании младшего лейтенанта был оправлен на передовую. Как и Владислав Жмельков, Владимир был разведчиком. На его счету немало рейдов в тыл противника и взятых «языков».

Командир батальона, в котором служил Владимир Андреевич, был убит. В сложных боевых условиях младший лейтенант Сухоставский взял командование на себя и сумел сохранить подразделение. За что и был в девятнадцать лет удостоен ордена Александра Невского, став самым молодым кавалером столь почётной награды.

Владимир Сухоставский встретил день Победы в Берлине. Он ещё долго - целых четыре года - нёс службу в Германии. Служил и играл в футбол вместе со знаменитым защитником ЦДКА Юрием Нырковым. В сорок девятом Владимир Андреевич демобилизовался из армии и вернулся в Ликино-Дулёво. Там играл за местный «Строитель», который едва не пробился в класс А.

Наверное тогда и заметил вратаря-фронтовика тренер куйбышевских «Крыльев Советов» Александр Кузьмич Абрамов.

Абрамов на берегах Волги создавал команду, способную дать бой лидерам советского футбола. Особую гордость тренера вызывала линия обороны – одна из сильнейших в стране. «Волжская защепка», как ещё говорили. Но «Крыльям» не хватало сильного вратаря. По мнению Абрамова, таковым должен был стать Владимир Сухоставский. Так ярко начинал только Жмельков.

Сухоставский был бесподобен в воротах. Совершал головокружительные прыжки, бросался в ноги соперникам, вытаскивал мёртвые мячи. И сердился на партнёров, игравших, по мнению вратаря, «чересчур надёжно» и порою оставлявших Владимира без работы. Для него не было авторитетов – что Гринин, что Дёмин, что Симонян. «Бейте – бейте, не забьёте», – кричал вратарь волжан, выручив свой клуб в очередной раз.

Долго никто не мог забить «Крыльям». Болельщики быстро придумали прозвище для голкипера – Сухой, так подходившее к фамилии. Сухоставский стоял насухо на протяжении восьми встреч – его рекорд 668 минут без гола в стартовых матчах сезона продержался 50 лет, пока его не обновил Руслан Нигматуллин. Всё было прекрасно. Но в какой-то момент Владимир стал заложником своей сухой серии. Он так привык к мысли, что ему забить невозможно. И первый пропущенный мяч стал для Сухоставского ударом. Потом что-то надломилось в его игре. А после 0:4 от московского «Динамо» и вовсе сломалось. Сухой стал ошибаться и уже по ходу чемпионата уступил место в воротах более устойчивому Владимиру Корнилову. Оказавшись в запасе, Владимир Андреевич потерял интерес к игре. Кроме того, возникли «проблемы с режимом».

Он уехал из Куйбышева в Минск, но не смог заиграть и там. Отыграл два года в Горьком, год во Владимире а потом куда-то исчез. Мелькнул в шестидесятые на посту главного тренера кустанайского «Автомобилиста» и снова потерялся. Увы, дальнейшая судьба Владимира Сухоставского, промелькнувшего яркой кометой в нашем футболе? долгое время оставалась неизвестной. Только недавно автору этих строк удалось выяснить, что Владимир Андреевич жил в Зеленограде, где и умер в 1999 году.

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