У кого сильнейший стартовый состав РПЛ?

сегодня, 19:00

Сезон подходит к концу, и «Соккер.ру» ищет оптимальные футбольные сочетания ведущих клубов с прицелом на еврокубки.

Валерий Кузьмич Непомнящий не сомневается, что у «Зенита» будут проблемы в Лиге чемпионов. Российский чемпион попал в первую корзину – если судить по новости на сайте УЕФА , но это не значит легкий жребий. Самое время разобрать тезис «у „Зенита“ лучший стартовый состав РПЛ », ведь класс исполнителей в Европе важен.

На поле за вечер выходит максимум 14 человек, так что надо разделить тему определения в целом самого мощного состава и конкретную задачу – сравнить по позициям 55 футболистов пяти ведущих клубов, которых можно отправить в оптимальный стартовый состав.

Для осуществления задачи представим, что ЦСКА играет в два центральных, как остальные. Учитывая, что у них слева на бровке выходили хавбеки Ефремов и Обляков, такое допущение не будет критическим, тем более, Магнуссон и Набабкин – два левых защитника по позиции, просто играли в центре при необходимости.

Вратари

Лунев – Гильерме – Сафонов – Максименко – Акинфеев

Располагаем в порядке команд в таблице, и сразу можно выделить победителя – Сафонов выступил круче всех голкиперов сезона, если суммировать его 13 игр. Гильерме и Акинфеев сыграли примерно на одном уровне – из-за того, что Игорь весну проводит слабее, чем осень, вылезли ошибки обоих. Максименко чуть позади, не того влияния и класса вратарь, хотя немало спасал «Спартак», а Лунев замыкает список – Андрей не так крут, как сезоном ранее.

1 место. «Краснодар». 2 место. ЦСКА . 3 место. «Локомотив». 4 место. «Спартак». 5 место. «Зенит».

Правые защитники

Смольников – Игнатьев – Петров – Рассказов – Фернандес

Тут все просто. Марио – лучший, Петров – второй, ведь прогрессировал. Игнатьев сбавил, но за счет класса и умения набирать форму к концу сезона по показателям опережает и Смольникова – у Игоря странная форма и туманные перспективы в команде, а Рассказов пока не всегда круче Ещенко, которому 35 лет. Николай будет в основе, но доверием пора оправдывать.

1 место. ЦСКА . 2 место. «Краснодар». 3 место. «Локомотив». 4 место. «Зенит». 5 место. «Спартак».

Центральные защитники

Иванович и Ракицкий – Кверквелия и Чорлука – Мартынович и Спайич – Жиго и Джикия – Бекао и Магнуссон.

Позиции, где надо оценивать двух сразу, поскольку один сильный центральный защитник мало что сможет без хорошего напарника. И в этой категории с героями игры в обороне проблемы. «Привозили» все без исключения, но если оцениваем именно класс и перспективность под еврокубки, то наверное стоит поставить на опыт. Иванович и Ракицкий важны «Зениту», Мартынович и Спайич неплохо смотрелись в плей-офф ЛЕ , а Кверквелия и Чорлука сбавили, но когда вместе и набирают форму – «Локомотив» ошибается не чаще, чем «Спартак» или ЦСКА . «Армейцы» лучше организованы – они выше проблемной парочки Кононова.

1 место. «Зенит». 2 место. «Краснодар». 3 место. «Локомотив». 4 место. ЦСКА . 5 место. «Спартак».

Левые защитники

Жирков – Хеведес – Рамирес - Айртон – Щенников

Проблемная позиция почти у всех. Только у «Краснодара» за счет Скопинцева и Стоцкого все более-менее хорошо, когда Рамирес влезает в лимит. Но в еврокубках его нет, поэтому Кристиан побеждает в номинации. Дальше идет Айртон – перспективный левый бек, когда сыграет со «Спартаком», покажет больше в атаке, чем остальные. Жирков уйдет летом, но пока он представляет «Зенит» и за счет класса на третьей строчке – вряд ли купят кого-то слабого, а Хеведес и Щенников не впечатляли именно как фланговые игроки в этом сезоне, замыкают список.

1 место. «Краснодар». 2 место. «Спартак». 3 место. «Зенит». 4 место. «Локомотив». 5 место. ЦСКА .

Центральные полузащитники

Барриос и Оздоев – Баринов и Крыховяк – Каборе и Газинский – Фернандо и Зобнин - Ахметов и Бистрович

Снова сравнение дуэтов, но в этот раз все проще. Барриос и Оздоев показали хороший футбол, если второго подменит летом Нобоа, Кузяев или Ерохин – хуже не станет. Но пара Крыховяка и Баринова по игру где-то рядом – а поляк даже лучший по классу. Каборе и Газинский в порядке, хотя первого до осени могут подменить. Зобнин и Фернандо использовались на разных позициях, но в опорной зоне были ошибки, как и у перспективных «армейцев» - Ахметова и Бистровича.

1 место. «Зенит». 2 место. «Локомотив». 3 место. «Краснодар». 4 место. «Спартак». 5 место. ЦСКА

Правые вингеры

Ригони – Ан. Миранчук – Мельгарехо – Вандерсон – Сигурдссон

В атаке у всех команд есть варианты, но в поисках оптимальных выходим на такую пятерку. И тут все просто. Антон Миранчук играет в сильнейший футбол, Вандерсон тоже в порядке, Мельгарехо, когда в форме, здорово выручает «Спартак». Ригони вернулся неплохо, но не феерично, а Сигурдссону нужна стабильность, чтобы не только против «Реала» показывать класс.

1 место. «Локомотив». 2 место. «Краснодар». 3 место. «Спартак». 4 место. «Зенит». 5 место. ЦСКА

Под нападающими

Дзюба - Ал. Миранчук – Перейра – Ханни – Влашич

Диапазон у этих футболистов разный, но роли похожие – подыгрывать центральным нападающим. Дзюба может оказаться на острие по понятным причинам, Перейра и Влашич – сыграть глубже, но если расставлять их по местам, то Артем с его 10 голевыми пасами тянет на победителя, дальше идет Влашич – крутой, но молодой и поэтому нестабильный, Алексей Миранчук опережает Перейру, а тот – Ханни.

1 место. «Зенит». 2 место. ЦСКА . 3 место. «Локомотив». 4 место. «Краснодар». 5 место. «Спартак».

Левые вингеры

Дриусси – Фарфан – Классон – Луис Адриано – Обляков

Интересная компания, ведь Луис Адриано – форвард, который играл с оттяжкой на фланги, а Обляков перепробовал много позиций – в том числе в центре поля. Но может оказаться слева, как и Фарфан или Дриусси с Классоном. Атакующие хавбеки «Краснодара» и «Зенита» выделяются, Обляков тоже прибавил, а вот Фарфану мешает возраста, а Луису Адриано – перепады формы и отсутствие на поле. Хотя в этой пятерке все игроки – классные.

1 место. «Краснодар». 2 место. «Зенит». 3 место. ЦСКА . 4 место. «Локомотив». 5 место. «Спартак».

Центральные нападающие

Азмун – Смолов - Ари – Зе Луиш – Чалов

Важная позиция, легкая для оценок – судить форвардов не трудно по забитым мячам и отданным голевым передачам. Азмун шикарно выступил осенью, но Чалов и голевые передачи отдает частенько. Зе Луиш неплох, Ари – хорош, когда не мешают травмы, а Смолов пока ищет себя в «Локомотиве» с мыслями о Бундеслиге. Явно не его лучший сезон.

1 место. ЦСКА . 2 место. «Зенит». 3 место. «Спартак». 4 место. «Краснодар». 5 место. «Локомотив».

Итоговые результаты

1 место. «Краснодар» - 34 балла. 2 место. «Зенит» - 31 пункт. 3-4 места. ЦСКА и «Локомотив» - по 26 пунктов. 5 место. «Спартак» - 18 очков.

Система оценивания простая, за первое место – 5 баллов, за второе – 4, а за пятое, понятно – 1 пункт. Победили «быки», что не удивительно, ведь у них грамотно собранная команда с игрой – и это еще в старт не вошли молодые атакующие игроки из академии со своими успехами. Что помогает понять сравнение по итогам сезона с прицелом на будущее?

- у «Зенита» вправду будут проблемы в ЛЧ , если не продолжат наращивать огневую мощь – чемпионство не отменяет необходимость в подписаниях;

- у «Краснодара» хороший состав, есть стиль – пожалуй, они даже могут пройти в группу ЛЧ через непростой квалификационный раунд, если не станут вторыми в последнем туре;

- «Локомотив» пользуется тем, что их главные футболисты опытнее, чем у того же ЦСКА , хотя за счет таких людей, как Акинфеев, Фернандес или Влашич «армейцы» не провалились за пределы топ-5;

- «Спартак» обладает довольно средним составом, их футболистов сложно определять из-за качества игры или класса в лидеры по отдельным номинациям. Получается, Кононову тоже нужны новички – даже для Лиги Европы.

Есть скептики, которые говорят, что уровень чемпионата упал – как Самедов, но видите, что отставание «Спартака» по кадрам не помешало им навязать борьбу ЦСКА , а перспективность состава Ганчаренко не значит, что они будут равны в таблице «Локомотиву».

Зато тезис, что у «Зенита» без вариантов самый сильный состав РПЛ , не находит подтверждения. Есть яркие лидеры, весной пошла игра, но остальных не стоит списывать. В еврокубках у всех, в принципе, почти равные шансы приятно удивить, а вот в чемпионате Кононову пора бы просить об усилении состава.

Оптимальный старт «Спартака» собирался на игру с прямыми конкурентами и, если играли хорошо или везло, даже их обыгрывал, но так будет не всегда, если разрыв довольно ощутимый и вряд ли сократится.