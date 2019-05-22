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У кого сильнейший стартовый состав РПЛ?

сегодня, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь

Сезон подходит к концу, и «Соккер.ру» ищет оптимальные футбольные сочетания ведущих клубов с прицелом на еврокубки.

Валерий Кузьмич Непомнящий не сомневается, что у «Зенита» будут проблемы в Лиге чемпионов. Российский чемпион попал в первую корзину – если судить по новости на сайте УЕФА, но это не значит легкий жребий. Самое время разобрать тезис «у „Зенита“ лучший стартовый состав РПЛ», ведь класс исполнителей в Европе важен.

На поле за вечер выходит максимум 14 человек, так что надо разделить тему определения в целом самого мощного состава и конкретную задачу – сравнить по позициям 55 футболистов пяти ведущих клубов, которых можно отправить в оптимальный стартовый состав.

Для осуществления задачи представим, что ЦСКА играет в два центральных, как остальные. Учитывая, что у них слева на бровке выходили хавбеки Ефремов и Обляков, такое допущение не будет критическим, тем более, Магнуссон и Набабкин – два левых защитника по позиции, просто играли в центре при необходимости.

Вратари

Лунев – Гильерме – Сафонов – Максименко – Акинфеев

Располагаем в порядке команд в таблице, и сразу можно выделить победителя – Сафонов выступил круче всех голкиперов сезона, если суммировать его 13 игр. Гильерме и Акинфеев сыграли примерно на одном уровне – из-за того, что Игорь весну проводит слабее, чем осень, вылезли ошибки обоих. Максименко чуть позади, не того влияния и класса вратарь, хотя немало спасал «Спартак», а Лунев замыкает список – Андрей не так крут, как сезоном ранее.

1 место. «Краснодар». 2 место. ЦСКА. 3 место. «Локомотив». 4 место. «Спартак». 5 место. «Зенит».

Правые защитники

Смольников – Игнатьев – Петров – Рассказов – Фернандес

Тут все просто. Марио – лучший, Петров – второй, ведь прогрессировал. Игнатьев сбавил, но за счет класса и умения набирать форму к концу сезона по показателям опережает и Смольникова – у Игоря странная форма и туманные перспективы в команде, а Рассказов пока не всегда круче Ещенко, которому 35 лет. Николай будет в основе, но доверием пора оправдывать.

1 место. ЦСКА. 2 место. «Краснодар». 3 место. «Локомотив». 4 место. «Зенит». 5 место. «Спартак».

Центральные защитники

Иванович и Ракицкий – Кверквелия и Чорлука – Мартынович и Спайич – Жиго и Джикия – Бекао и Магнуссон.

Позиции, где надо оценивать двух сразу, поскольку один сильный центральный защитник мало что сможет без хорошего напарника. И в этой категории с героями игры в обороне проблемы. «Привозили» все без исключения, но если оцениваем именно класс и перспективность под еврокубки, то наверное стоит поставить на опыт. Иванович и Ракицкий важны «Зениту», Мартынович и Спайич неплохо смотрелись в плей-офф ЛЕ, а Кверквелия и Чорлука сбавили, но когда вместе и набирают форму – «Локомотив» ошибается не чаще, чем «Спартак» или ЦСКА. «Армейцы» лучше организованы – они выше проблемной парочки Кононова.

1 место. «Зенит». 2 место. «Краснодар». 3 место. «Локомотив». 4 место. ЦСКА. 5 место. «Спартак».

Левые защитники

Жирков – Хеведес – Рамирес - Айртон – Щенников

Проблемная позиция почти у всех. Только у «Краснодара» за счет Скопинцева и Стоцкого все более-менее хорошо, когда Рамирес влезает в лимит. Но в еврокубках его нет, поэтому Кристиан побеждает в номинации. Дальше идет Айртон – перспективный левый бек, когда сыграет со «Спартаком», покажет больше в атаке, чем остальные. Жирков уйдет летом, но пока он представляет «Зенит» и за счет класса на третьей строчке – вряд ли купят кого-то слабого, а Хеведес и Щенников не впечатляли именно как фланговые игроки в этом сезоне, замыкают список.

1 место. «Краснодар». 2 место. «Спартак». 3 место. «Зенит». 4 место. «Локомотив». 5 место. ЦСКА.

Центральные полузащитники

Барриос и Оздоев – Баринов и Крыховяк – Каборе и Газинский – Фернандо и Зобнин - Ахметов и Бистрович

Снова сравнение дуэтов, но в этот раз все проще. Барриос и Оздоев показали хороший футбол, если второго подменит летом Нобоа, Кузяев или Ерохин – хуже не станет. Но пара Крыховяка и Баринова по игру где-то рядом – а поляк даже лучший по классу. Каборе и Газинский в порядке, хотя первого до осени могут подменить. Зобнин и Фернандо использовались на разных позициях, но в опорной зоне были ошибки, как и у перспективных «армейцев» - Ахметова и Бистровича.  

1 место. «Зенит». 2 место. «Локомотив». 3 место. «Краснодар». 4 место. «Спартак». 5 место. ЦСКА

Правые вингеры

Ригони – Ан. Миранчук – Мельгарехо – Вандерсон – Сигурдссон

В атаке у всех команд есть варианты, но в поисках оптимальных выходим на такую пятерку. И тут все просто. Антон Миранчук играет в сильнейший футбол, Вандерсон тоже в порядке, Мельгарехо, когда в форме, здорово выручает «Спартак». Ригони вернулся неплохо, но не феерично, а Сигурдссону нужна стабильность, чтобы не только против «Реала» показывать класс.

1 место. «Локомотив». 2 место. «Краснодар». 3 место. «Спартак». 4 место. «Зенит». 5 место. ЦСКА

Под нападающими

Дзюба - Ал. Миранчук – Перейра – Ханни – Влашич

Диапазон у этих футболистов разный, но роли похожие – подыгрывать центральным нападающим. Дзюба может оказаться на острие по понятным причинам, Перейра и Влашич – сыграть глубже, но если расставлять их по местам, то Артем с его 10 голевыми пасами тянет на победителя, дальше идет Влашич – крутой, но молодой и поэтому нестабильный, Алексей Миранчук опережает Перейру, а тот – Ханни.

1 место. «Зенит». 2 место. ЦСКА. 3 место. «Локомотив». 4 место. «Краснодар». 5 место. «Спартак».

Левые вингеры

Дриусси – Фарфан – Классон – Луис Адриано – Обляков

Интересная компания, ведь Луис Адриано – форвард, который играл с оттяжкой на фланги, а Обляков перепробовал много позиций – в том числе в центре поля. Но может оказаться слева, как и Фарфан или Дриусси с Классоном. Атакующие хавбеки «Краснодара» и «Зенита» выделяются, Обляков тоже прибавил, а вот Фарфану мешает возраста, а Луису Адриано – перепады формы и отсутствие на поле. Хотя в этой пятерке все игроки – классные.

1 место. «Краснодар». 2 место. «Зенит». 3 место. ЦСКА. 4 место. «Локомотив». 5 место. «Спартак».

Центральные нападающие

Азмун – Смолов - Ари – Зе Луиш – Чалов

Важная позиция, легкая для оценок – судить форвардов не трудно по забитым мячам и отданным голевым передачам. Азмун шикарно выступил осенью, но Чалов и голевые передачи отдает частенько. Зе Луиш неплох, Ари – хорош, когда не мешают травмы, а Смолов пока ищет себя в «Локомотиве» с мыслями о Бундеслиге. Явно не его лучший сезон.

1 место. ЦСКА. 2 место. «Зенит». 3 место. «Спартак». 4 место. «Краснодар». 5 место. «Локомотив».

Итоговые результаты

1 место. «Краснодар» - 34 балла. 2 место. «Зенит» - 31 пункт. 3-4 места. ЦСКА и «Локомотив» - по 26 пунктов. 5 место. «Спартак» - 18 очков.

Система оценивания простая, за первое место – 5 баллов, за второе – 4, а за пятое, понятно – 1 пункт. Победили «быки», что не удивительно, ведь у них грамотно собранная команда с игрой – и это еще в старт не вошли молодые атакующие игроки из академии со своими успехами. Что помогает понять сравнение по итогам сезона с прицелом на будущее?

- у «Зенита» вправду будут проблемы в ЛЧ, если не продолжат наращивать огневую мощь – чемпионство не отменяет необходимость в подписаниях;

- у «Краснодара» хороший состав, есть стиль – пожалуй, они даже могут пройти в группу ЛЧ через непростой квалификационный раунд, если не станут вторыми в последнем туре;

- «Локомотив» пользуется тем, что их главные футболисты опытнее, чем у того же ЦСКА, хотя за счет таких людей, как Акинфеев, Фернандес или Влашич «армейцы» не провалились за пределы топ-5;

- «Спартак» обладает довольно средним составом, их футболистов сложно определять из-за качества игры или класса в лидеры по отдельным номинациям. Получается, Кононову тоже нужны новички – даже для Лиги Европы.

Есть скептики, которые говорят, что уровень чемпионата упал – как Самедов, но видите, что отставание «Спартака» по кадрам не помешало им навязать борьбу ЦСКА, а перспективность состава  Ганчаренко не значит, что они будут равны в таблице «Локомотиву».

Зато тезис, что у «Зенита» без вариантов самый сильный состав РПЛ, не находит подтверждения. Есть яркие лидеры, весной пошла игра, но остальных не стоит списывать. В еврокубках у всех, в принципе, почти равные шансы приятно удивить, а вот в чемпионате Кононову пора бы просить об усилении состава.

Оптимальный старт «Спартака» собирался на игру с прямыми конкурентами и, если играли хорошо или везло, даже их обыгрывал, но так будет не всегда, если разрыв довольно ощутимый и вряд ли сократится.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
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Кто круче?
Россия. Премьер-Лига 2018/2019  Россия: игроки  Краснодар  Зенит  ЦСКА  Локомотив М  Спартак М  Азмун Сердар  Смолов Федор  Ари  Зе Луиш  Чалов Фёдор  Дриусси Себастьян  Фарфан Джефферсон  Классон Виктор  Адриано Луис  Обляков Иван  Дзюба Артём  Миранчук Алексей  Миранчук Антон  Перейра Маурисио  Ханни Софьян  Мельгарехо Лоренцо  Влашич Никола  Ригони Эмилиано  Вандерсон  Сигурдссон Арнор  Лунёв Андрей  Сафонов Матвей  Гильерме  Акинфеев Игорь  Максименко Александр  Барриос Вильмар  Хеведес Бенедикт  Айртон  Бистрович Кристиян  Каборе Шарль  Газинский Юрий  Зобнин Роман  Рассказов Николай  Фернандес Марио  Ахметов Ильзат  Иванович Бранислав  Ракицкий Ярослав  Кверквелия Соломон  Чорлука Ведран  Мартынович Александр  Спайич Урош  Жиго Самуэль  Джикия Георгий  Бекао  Магнуссон Хордур
Источник: Soccer.RuФото: Кирилл Венедиктов, Soccer.ru
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Все комментарии
Суклетин
Суклетин
   275 / 837
сегодня в 19:49
https://soccer.ru/users/belikiy-knyaz
Вернул себе оскорбительную инфу в профиль
Суклетин
Суклетин
   275 / 837
сегодня в 19:38
Кому, как не багрову, прославлять марио пернандеса. Аха-ха.
77rust77
77rust77
сегодня в 19:38
Азмуна сравнивать с Чаловым тоже самое что грубо говоря Левандовского с Заболотным и утверждать что Заболотный лучше
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 837
сегодня в 19:30
Бред какой то.
parallels
parallels
   5 / 837
сегодня в 19:28
есть одно НО: летнее трансферное окно. поглядим, кого нам привезут, а там уже про лч будем говорить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   99 / 837
сегодня в 19:28
Белиберда! Что ещё сказать???
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   152 / 837
сегодня в 19:25
Так и есть!)
ROLENTO
ROLENTO
   133 / 837
сегодня в 19:17
Эту статью не Ваня лучший писал? Зенитофобия налицо, очень заниженный рейтинг.
kastites
kastites
   125 / 837
сегодня в 19:16
Чушь полная
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