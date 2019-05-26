Было круто! Сезон 2018/19 в РПЛ удался

сегодня, 21:35

«Соккер.ру» празднует концовку чемпионата России – турнир получился неплохим. Концентрируемся на плюсах, ведь их достаточно.

Снова сменился чемпион РПЛ

Снова и вновь, в отличие от топ-5, где в этом сезоне редкое единодушие – во всех лигах выиграли действующие чемпионы. И защиты титулов не всегда означают, что турнир интересный или приковывается внимание, как борьба МС и «Ливерпуля» в АПЛ . А в России четыре года – четыре чемпиона. В концовке «Зенит» оторвался ото всех и досрочно стал первым, но путь к титулу был непростым. Зато в самом конце – в день победы над «Краснодаром», показали, что способны написать новую страницу в истории.

Очаровались крутыми матчами

Про лучшие матчи сезона будет отдельный разговор, но их наличие фиксируем сразу. И количество, конечно же. Были напряженные поединки – «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар», и тогда у команды был тренер, что не критиковал Максименко после ошибок, но хвалил после подвигов. На старте были разгромы по 4:0, у ЦСКА , «Краснодара» и «Арсенала» есть такие победы. Также «Зенит» и «Локомотив» устроили шоу – 5:3 в пользу будущего чемпиона над тогда действующим. «Арсенал» в Москве грохнул «Спартак» 3:2, но их домашние матчи с топ-5 – тоже крутые. Ну и как забыть уже упомянутый бой «Краснодара» и «Зенита» за право быть выше в таблице?

На трибунах стало больше зрителей

4 036 196 зрителей суммарно собрали 240 матчей завершившегося чемпионата России. Это по 16 817 зрителей в среднем. Предыдущий рекорд был установлен сезоном ранее, но отличался значительно. Понятно, что помогли новые арены – у «Зенита» домашняя посещаемость на уровне 48 244 фанатов за игру, то есть суммарно собрали больше миллиона человек, дали каждого четвертого зрителя. «Спартак» мог лучше – их домашний показатель в итоге уступил цифрам «Ростова», но именно южанам надо сказать спасибо. И команда Карпина, и «Краснодар» подняли общие цифры. Хотя Самара и Екатеринбург тоже хороши. Через год надо ставить новый рекорд, у четверки москвичей есть для этого потенциал.

Отличились успешной селекцией

Ни один клуб РПЛ не сорил деньгами – кто не мог из-за ограничений УЕФА , но у большинства просто не было средств на масштабную и глупую трансферную кампанию. Но давайте оценим работу в этом направлении. «Зенит» продал Паредеса за 47 млн евро, а купил Азмуна, Барриоса и Ракицкого в сумме за 37 млн евро, еще и деньги на одного летнего новичка останутся. Чемпионский ход! ЦСКА за 12.3 млн евро набрал состав для четвертого места, еще и с перспективами заиграть лучше. У других клубов тоже есть удачные сделки – Айртон, Жиго, Еременко, Кадири, Спаич, Норманн (селекции «Ростова» - отдельный плюс), и каждый игрок может принести в будущем еще больше пользы в рамках РПЛ .

Лига не только для стариков

Обратите внимание, что теперь 5 команд со средним возрастом ниже 27 лет, а год назад не было ни одной! Из четырех с половиной сотен участников матчей РПЛ в этом сезоне сразу 117 человек моложе 24 лет. Причем в этом возрасте футболистов тоже сложно назвать «старыми» - Азмун или Паредес возразят, что завершают карьеры и не могут играть еще лучше. Но когда РПЛ на 25 % является лигой очень, очень молодых людей, а сразу 34 человека из списка были основными – сыграли больше 1000 минут, то это позитивный итог сезона.

Клубы развивают коммуникации

Лучшей у «Енисея» в сезоне стала пресс-служба – показали всем, что не нужен бюджет «Спартака», чтобы отличаться от остальных и быть внимательными к собственным зрителям и соперникам. «Зенит» держался на уровне – очень профессиональная подача себя любимых в сети. «Ростов» со своим ковром, «Игрой престолов» и GTA развивался. И это развитие отразилось на доходах в дни матчей – пусть у них арена немаленькая, но опередить «Спартак» по средней посещаемости с учетом популярности последних и разницы в размерах городов - достижение. ЦСКА приятно работает в социальных сетях, «Локомотив» подтягивается. Есть ряд клубов с потенциалом в этой сфере. Правильные шаги делают, ведь если не рекламировать РПЛ современно – популярнее лиге не стать. Уж точно не благодаря ТВ наберут аудиторию.

В РПЛ мало иностранных «пассажиров»

Переживают, что перемена лимита в пользу «8+17» позволит клубам набрать иностранный состав? Вряд ли эти тревоги имеют под собой основание. В лиге из 131 футболиста старше 30 лет сразу 82 человека – россияне. А из иностранцев Фернандеш, Шунич, Ари, Еременко, был Сесар Навас, Чорлука, Мартынович, Гацкан, Каборе, Фарфан – в основном или защитники, или боевитые игроки атаки. Класс этих «стариков» не обсуждается, хотя среди молодых легионеров тоже полно успешных. За сезон 41 игрок сыграл меньше 90 минут, из них всего 1 подходит под описание «пассажир» - Педро Роша, а подавляющее большинство остальных, кто редко выходит – россияне. И там или травмы мешали, или речь о совсем юных.

Победитель поработал над собой

«Спартак» и «Локомотив» в большей степени, ЦСКА – в чуть меньшей, провели работу над ошибками, прежде чем примерить «золотые» медали. Но «Зенит» тоже ведь входил в сезон как пятая команда РПЛ с молодым новым тренером Семаком и Маркизио в качестве главного усиления. Трансферный винегрет Луческу и Манчини новый наставник не превратил в отравленное блюдо, а весенняя серия убедила – «Зенит» способен на перемены не только в руководстве. Впрочем, не только чемпион трудился и прибавлял. «Краснодар», ЦСКА , «Локомотив», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат» и «Ростов» тоже развивались.

У середняков – приличный футбол

«Динамо» и «Ростов» отличаются надежностью обороны – пропустили меньше, чем чемпион России. При лучшей реализации моментов москвичи точно были бы выше в таблице. А команде Карпина не хватило сил, но могли сыграть в Лиге Европы вместо «Арсенала». Туляки – гроза богатых клубов, и такие середняки тоже очень важны лиге, чтобы держаться на уровне. Нет вопросов к тренерской работе в «Оренбурге» и «Ахмате» - пожалуй, могли при везении набирать больше пунктов. «Урал» вышел в финал Кубка России – крепкий середняк с игрой, «Рубин» не вылетел – уже чудо, учитывая проблемы с финансами. Места с 7-го по 12-е заняли крепкие коллективы с планами через год сыграть еще лучше.

Легионеры не подвели, а помогли

Паредес играл неплохо, раз ПСЖ за ним наблюдал и решился на трансфер – хотя к Леандро даже среди фанатов «Зенита» было разное отношение. Раванелли, Влашич, Классон, Ингасон отметились. Среди крутых легионеров со стабильной игрой под высокие средние оценки также подходят Фернандеш, Шунич, Ари, Чорлука, Вандерсон, Навас, Бекао, Кадири. Как видите, есть из кого выбирать, тут и молодые, и опытные – как Мартынович. Слай, Магнуссон, Фернандо и Крыховяк не делают РПЛ слабее. Заявления, что правильный симбиоз своих и приезжих, построенный на здоровой конкуренции, все испортит, не имеют под собой оснований.

Полтора скандальных клуба за сезон

Были персональные скандалы, связанные с игроками «Зенита» и «Краснодара», но не клубные. К «Локомотиву» вопросы возникли из-за ошибок рефери в их матчах – будем считать их «наполовину скандальными», ведь есть еще истории Фернандеша и Игоря Денисова, ухода руководства и напряжения на старте сезона, когда думали, доверять ли Семину дальше? Но в целом почти весь негатив сосредоточен только на «Спартаке», причем виноват сам клуб, его менеджеры и футболисты. Зато «красно-белые» в район 8-го места не прыгнули, неудачно, но боролись со своими демонами. Но если из 16 плодов один «червивый» - жизнь продолжается.

Молодые россияне не разочаровали

У Черчесова достаточно кандидатов в сборную и будут дебютанты. Ведь в РПЛ 68 российских футболистов младше 24 лет, которые в этом сезоне появлялись на поле. Братья Миранчуки, Обляков и Чалов показали очень солидный футбол. Отличились хавбек Коновалов, Бакаев, Ахметов, Баринов, Евгеньев. Гулиев, Рассказов и Скопинцев показали яркий футбол хотя бы отрезками. Сорокин, Игнатьев, Сулейманов, Сафонов и Жемалетдинов отличались с положительной стороны.

А это, как видите, готовый новый состав сборной России – даже по позициям полный набор. Круто, что такие парни есть, но важно не позволить им забыть о важности каждодневной работы в футболе. Пускай «Зенит» лидировал с третьего тура по тридцатый – то есть имя победителя читалось, чемпионат-2018/19 удался, ведь было много приятных событий, открытий, героев и подвигов. У каждого свое ключевое событие, но прекрасно, что есть из чего выбрать.