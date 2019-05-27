Они окрепнут, они вернутся

сегодня, 13:10

«Соккер.ру» рассказывает о московском «Торпедо», выбравшемся из второй лиги.

Увлекшись обсуждением итогов завершившегося розыгрыша РФЛ, мы упустили, как трёхкратный чемпион СССР московское «Торпедо» досрочно выиграло турнир в зоне «Центр» ПФЛ и добилось повышения в классе. Пока что «чёрно-белые» вошли в ФНЛ . Но вряд ли некогда крепкий и популярный клуб на этом остановится. В планах «Торпедо» значится возвращение в Премьер-Лигу.

Широкая чёрная полоса

Вы скажете: «Да они уже возвращались, эти автозаводцы с несуществующего ныне автогиганта. В сезоне-2014/15». Да что толку. Вылетели с треском, минуя ФНЛ и едва не загнулись. Но то повышение в классе было авантюрой, желанием порадовать любой ценой болельщиков, до сих пор хранящих верность чёрно-белым цветам. Новые владельцы клуба не станут спешить, чтоб никого не насмешить. Окончание реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова и всего спортивного комплекса на улице Восточной запланировано на 2022 год. Поэтому у «Торпедо» есть несколько лет для того, чтоб накачать мускулы, обеспечить финансовую безопасность, и только после этого постараются войти в элиту со своим стадионом. Которому тоже предстоит стать красавцем.

«Торпедо» – не единственный заводской клуб и в стране, и в Москве. Когда-то в столице все крупные предприятия обладали футбольными командами. Некоторые из них носили статус команд мастеров, то есть фактически профессиональных. Были очень солидные коллективы. Например, «Металлург», представлявший завод «Серп и молот», едва не выиграл чемпионат СССР 1938 года, довольствовался третьим местом. Это потом его обескровили – ЦДКА забрал Григория Федотова, «Динамо» – Константина Бескова, а потом и сама команда сдулась.

Многие из заводских коллективов потеряли статус команд мастеров ещё в сороковые-пятидесятые, другие довольствовались местами в низших лигах. Например, представлявший АЗЛК «Москвич» играл в союзной высшей лиге вплоть до начала восьмидесятых. И только команда ЗИСа, впоследствии ЗИЛа, сумела сохранить место в элите. В «Торпедо» творил великий тренер-самородок Виктор Маслов, здесь играли Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин. Это автозаводцы собирали полные «Лужники». И даже после того, как сошли великие, а сама команда перебралась на Восточную, поближе к ЗИЛу, «Торпедо» оставалось ведущим клубом страны. Представить без него высшую лигу было невозможно.

Но в новых экономических условиях стало тяжело ЗИЛу. Заводу стало не до футбольной команды. И началось в 90-е годы почкование и деление. Возникали разные клоны «Торпедо», и каждая из копий уступала оригиналу. Купленная Владимиром Алёшиным команда играла в пустых «Лужниках», а «Торпедо- ЗИЛ » после того, как стало «Москвой», стремилось как можно сильнее дистанцироваться от своего славного прошлого. В итоге появилось симпатичное деревце с хилым корнем, не устоявшее при первой же буре. Болельщики тоже разделились, выясняя, какой из осколков более торпедовский. Да что болельщики. Сам Валентин Козьмич Иванов тоже толком не разобрался. Поэтому тренировал сначала лужниковцев, потом зиловцев.

Был у «Торпедо», у того, что играло в «Лужниках», шанс разорвать этот круг. Один серьёзный бизнесмен собрался было купить свою любимую команду. Даже была созвана пресс-конференция по поводу. Но сделка сорвалась перед самой её презентацией. Результат все видели. Никогда не покидавшее элиту «Торпедо» вылетело всерьёз и надолго.

Достояние страны

Можно иной раз услышать: А зачем нам «Торпедо»? Пусть остаётся там, в советском прошлом. Великих мастеров больше, а к нынешнему составу можно применить «Оставьте предков вы в покое» и далее по Крылову. Болельщиков тоже немного. По версии снобов, считающих «Торпедо» неким пережитком. Нет. Во-первых, людей, неравнодушных к большой букве Т, не так уж мало. А во-вторых, «Торпедо» даже в отрыве от автогиганта заслужило право на существование. Нынешний ЦСКА тоже не имеет прямого отношения к армии, а «Спартак» – к мануфактуре на Красной Пресне. «Локомотив», правда, связи с источником не утратил. За что нередко подвергается критике. «Торпедо», не сочтите за пафос, наше достояние, частичка истории, без которой наш футбол не будет полным. Равно как неполной является Премьер-Лига без автозаводцев. Хорошо, бывших автозаводцев. Это сути дела не меняет. Нужен ли Москве ещё один клуб Премьер-Лиги? Пока да, ибо болельщики у «Торпедо» есть. Их не так много, как у других столичных клубов. Изначально много не было, а тут тянущийся с 2007 года период безвременья. Но они сохранились и, вне всякого сомнения, рады повышению в классе. Первый шаг сделан.

Как было сказано выше, со вторым шагом торпедовцы спешить не будут. Нужно освоиться, оценить обстановку. Взвесить возможности. Ведь после выхода в ФНЛ расходы заметно возрастут. Это во второй лиге можно было добираться на матчи на клубном автобусе и избегать заселения в гостинце. В первой лиге, которой ФНЛ и является, предстоят большие перелёты. В том числе и во Владивосток с Хабаровском.

Мы его больше не теряем

Владелец клуба - известный бизнесмен, отец 23 детей Роман Авдеев - купил «Торпедо» в 2017-м. За это время он инвестировал в клуб немалые средства и погасил значительные долги. Елена Еленцева заменила Александра Тукманова на посту президента клуба. Одним из первых шагов Елены Васильевны стало возвращение «Торпедо» на улицу Восточную, к своим истокам. Команда стала принимать соперников на стадионе имени Стрельцова. При Тукманове «черно-белые» играли на поле спартаковской академии имени Фёдора Черенкова. С возвращением домой на трибуны потянулись и зрители. Которых наверняка будет больше в ФНЛ . Правда, на время реконструкции главной арены торпедовцам придётся играть на резервном поле.

Состав «Торпедо» тоже пока годится только для ПФЛ . Только два имени могут быть известны не следившим за ходом соревнований второй лиги. Это капитан команды защитник Сергей Шустиков, сын покойного Сергея Шустикова и внук легенды чёрно-белых» Виктора Михайловича Шустикова. Второй – нападающий Павел Соломатин, проведший несколько игр за «Амкар». Остальные – юные воспитанники московских спортшкол, в том числе и торпедовской. Нужны несколько опытных игроков. Тогда адаптация к ФНЛ пройдёт успешно. Пример «Чертаново», успешно играющего в первой лиге силами своих воспитанников, скорее исключение, нежели правило.

Зато тренер Игорь Колыванов хорошо известен всем. И как футболист, и как тренер. Игорь Владимирович приводил юношескую сборную России к победе на чемпионате Европы, он же вывел в Премьер-Лигу «Уфу». Колыванов возглавил команду два года назад и теперь намерен провести её из второй лиги в высшую.

Но о Премьер-Лиге пока думать рано. Главное, что «Торпедо» выжило и постепенно выходит из многолетнего кризиса. Сигнал «мы его теряем» больше не актуален.