Сарри в «Ювентусе». Ошибка или судьба?

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Маурицио все ближе к Турину, ведь намекает на работу в клубе с Роналду. О любопытном союзе – на «Соккер.ру».

Маурицио – опытный главный тренер

Рассказ про Сарри по умолчанию должен сопровождаться напоминаем, что курение вредит вашему здоровью. По отдельным исследованиям только у 1 % курильщиков, решившись отказаться от сигарет, хватает силы воли, чтобы бросить вредную для организма привычку.

Но вместо этого постоянно напоминают, что Сарри был банкиром, словно это говорит о дилетантстве в спорте. И забывают уточнить, что Маурицио не сидел в итальянском отделении, а ездил по Европе. То есть заключал довольно крупные сделки на миллионы евро и часто вел переговоры.

Также, основываясь на предыдущей профессии, о дедушке с фильтром говорят, словно он в футболе пару лет и начал сразу с «Наполи». Нет, Сарри впервые стал главным тренером скромной команды в 31 год – параллельно с работой в банке, где носил черные костюмы, из-за чего до сих пор ненавидит галстуки и строгую одежду.

Чуть позже Сарри после согласия жены пожить пару лет на накопленные в банке деньги бросил основную работу. Сначала был финансовым консультантом, а затем окончательно сменил профессию. Да, начал с самых низов – Маурицио в футболе никто не знал, чтобы устроиться в клуб хотя бы Серии В.

Но Сарри 29 лет работает именно тренером. То есть в два-три раза дольше, чем многие из тех, кого тоже сватают в «Ювентус» сейчас. На самом высоком уровне трудится 7 сезонов, но руку набил быстро и еврокубок взял, чему был очень рад.

Вклад итальянца в «Челси» оценят позже

Почему «аристократам» не оставить Сарри у себя? Причин несколько. Во-первых, Маурицио – странный дядька, не сдружился с частью фанатов клуба. А для англичан важно, чтобы наставника любили, как в «Дерби» сразу все полюбили заводилу Лэмпарда, а в «Ливерпуле» без ума от Клоппа. Во-вторых, причина в самом Сарри. Он - шестидесятилетний итальянец.

Летом, когда вел переговоры с Грановской, пародийный футбольный аккаунт выдумал новость, что на переговорах Маурицио позволил себе дикую сексистскую ремарку. Сарри не настолько глупый, чтобы так подставляться, но спорить с начальством – в его духе. Догадываемся, что сезон был сложным для всего руководства «Челси», и даже наличие Дзолы в качестве связующего звена не помогло.

В-третьих, Сарри скучает по стареньким родителям (а им точно за 80, а может, и за 90, ведь итальянцы заводят детей обычно не в 20 лет), старыми друзьями, родиной, вкусной южной едой. Он как-то жил полгода в Англии в молодости, и тогда было весело. А сейчас Сарри трудно привыкать к новому укладу. Плюс подвернулась идеальная возможность вернуться домой, возглавив многолетнего чемпиона Италии. Такими шансами не разбрасываются.

А что же «Челси»? Назначат Лэмпарда и смогут в результате оценить вклад Сарри в стиль игры. Тут как с Анчелотти и «Реалом». Многие не заметили Ди Марию в качестве центрального хавбека и намек на то, как должна работать атака, фланги и центр поля. Но Зидан за всем внимательно следил – ему достался «Реал» через полтора сезона после победы в еврокубке. Прямо как «Челси» после успеха в Лиге Европы.

Впрочем, в лондонском случае все коварнее, ведь Сарри не понравился из-за подхода – сломал старый «Челси», созданный по принципам Моуриньо, а выстроить свой атакующий банально не успел. И вряд ли успеет, ведь Аньелли готов выдать Абрамовичу 5 миллионов фунтов за наставника.

Роналду хочет работать со смелым тренером

Из-за чего родилась попытка «Ювентуса» заманить Гвардиолу? Переговоры ведь точно были, просто на них, скорее всего, отреагировали шейхи и напомнили Хосепу, сколько денег он потратил, чтобы сделать лишь то, что может Роберто Манчини – выиграть АПЛ с составом «Манчестер Сити». Так что испанец в трудовом рабстве минимум до конца следующего сезона в Лиге чемпионов.

А Зидан – раб любви и привязанности к испанской жене. Много лет назад бросил Турин ради Мадрида, а теперь вел переговоры с «Ювентусом» - и возглавил бы клуб, как видите, ведь Аллегри в итоге ушел, но его жена отказалась покидать Мадрид. В результате выторговала у более сговорчивого с годами Переса крутые условия для мужа – «Реал» совершает сделки, одобренные Зинедином.

А «Ювентус» вынужден выбирать. Дешам не захотел покинуть сборную Франции – и правильно сделал, работа в клубах и национальных командах отличается. Например, Лева после Германии вряд ли ждет клубный успех. Почеттино не прошел тест Клоппом, сам Юрген теперь не покинет «Ливерпуль» - остались дела в АПЛ , сами понимаете. Так что круг кандидатов сокращался. Аньелли и Недвед, скорее всего, проголосовали против Симоне Индзаги.

В результате принимают коллегиальное решение, ведь Маурицио Сарри не был первым кандидатом. Но выиграл Лигу Европы, вернул «Челси» в Лигу чемпионов. То есть в обстановке, где его не жаловали, и с составом, где есть слабые места, если сравнивать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», выступил в целом успешно. А «Ювентусу» нужен именно успешный тренер. Поэтому Почеттино, скорее всего, отпадает, а Сарри – старый, опытный и сумасшедший в плане стиля, приближается.

Бывшей жене нет смысла хранить верность

Из Неаполя шлют те же проклятия, что слышали в адрес Игуаина, заменив фамилию. Но Маурицио нашел шикарный ответ на вопрос, есть ли моральное право после южной части карьеры работать на «Ювентус»: «Я люблю „Наполи“, но разве хранят верность женщине, с которой развелся?» Камень в огород Де Лаурентиса – расстались с Сарри некрасиво, и явный намек, что Роналду ободрил нового тренера. Причем португалец, как всегда, мыслит рационально.

У него осталось мало сезонов, чтобы еще раз быть в финале ЛЧ . Гвардиола, Зидан и Клопп вне зоны доступа – последние победители Лиги чемпионов. Аллегри свои финалы проиграл еще до Роналду. Криштиану забирает человека, который уже работал в Серии А, взял Лигу Европы и подходит по стилю. Сарри как Бьелса, только менее эксцентричный. Но Маурицио тоже держится за идеи доминирующего футбола. И если «Челси» было сложно привыкнуть, то «Ювентус» может оказаться более восприимчивым к такому подходу.

Хотя есть две важные детали. Во-первых, нужен «форвард не совсем форвард» - Роналду им не станет, как и Дибала. Во-вторых, полузащитник с умением идеально работать с мячом. Жоржиньо лондонцы не отдадут, но есть время, чтобы подыскать нужного игрока. А так у «Ювентуса» неплохой голкипер, возможность подписать нового центрального защитника – возможно, Романьоли, ведь «Милан» не попал в ЛЧ . Наконец, Канселу, Пьянич и даже Манджукич кажутся футболистами в стиле Сарри.

Маурицио вдохновлял на голы Игуаина – Гонсало вернут в Турин из аренды. Хотя тут может вмешаться Роналду, который якобы не хочет работать с аргентинцем снова. В принципе, основная опасность для Сарри в Турине понятная. По классу «Ювентус» способен неплохо играть в Серии А под руководством тренера уровня Маурицио. Но в этой истории многое зависит от личных отношений тренера с Роналду. Помним, как Бенитес «Реал» тренировал – не всех португалец принимает и оценивает высоко.

Моуриньо в «Ювентусе» не будет, а Сарри близко, и это прекрасная ставка в том плане, что интересная. Аньелли, Недвед и Паратичи допустят ошибку – выиграет Серия А, если пустят другую команду к трону. А угадают – Сарри на шестьдесят первом году жизни получит шанс выиграть ЛЧ или хотя бы сыграть в финале. Тренер еще должен доказать, что заслужил. А вот «Ювентус» много лет кого только не переигрывал. Например, «Реал», «Барселону» и «Атлетико», финалистов последних лет.

Да, Аллегри и компания с Роналду во главе не справились с «Аяксом». Но выводы, в отличие от «Барселоны» по Вальверде, сделаны. В Италии заявляют, что Сарри уже обсудил трехлетний контракт с «Ювентусом». Когда назначение подтвердят официально – начнется увлекательная история, ведь где Маурицио – там не скучно.