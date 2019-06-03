Роналду не вошел в символическую сборную сезона ЛЧ по версии Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо специально для канала Bein Sports составил символическую сборную сезона Лиги чемпионов.
В списке Моуриньо шесть игроков «Ливерпуля», выигравшего турнир, но нет форварда «Юве» Криштиану Роналду.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Александер-Арнольд, ван Дейк, Робертсон (все - «Ливерпуль»), де Лигт («Аякс»).
Полузащитники: де Йонг, ван де Бек (оба - «Аякс»), Эриксен («Тоттенхэм»).
Нападающие: Салах, Мане (оба - «Ливерпуль»), Месси («Барселона»).
А так конечно 11 мест всегда мало, вечно кому-то места не хватит =)))
А так конечно 11 мест всегда мало, вечно кому-то места не хватит =)))