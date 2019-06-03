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Роналду не вошел в символическую сборную сезона ЛЧ по версии Моуриньо

сегодня, 10:14

Португальский специалист Жозе Моуриньо специально для канала Bein Sports составил символическую сборную сезона Лиги чемпионов. 

В списке Моуриньо шесть игроков «Ливерпуля», выигравшего турнир, но нет форварда «Юве» Криштиану Роналду.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Александер-Арнольд, ван Дейк, Робертсон (все - «Ливерпуль»), де Лигт («Аякс»).

Полузащитники: де Йонг, ван де Бек (оба - «Аякс»), Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Салах, Мане (оба - «Ливерпуль»), Месси («Барселона»).

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Все комментарии
Верг
Верг
   306 / 846
сегодня в 16:10
Сона вместо эриксена или салаха! вот это лучший игрок
Van Vanovich
Van Vanovich
   177 / 846
сегодня в 15:51
Зиеха обидел
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 12:35
Салах, Эриксен, Месси - лишние тут, остальные по делу.
КЭТиК
КЭТиК
   72 / 846
сегодня в 12:27
Нашлись более достойные
номер 12
номер 12
   205 / 846
сегодня в 12:09
Почти идеальный состав, только я бы добавил сюда Сона
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 846
сегодня в 12:04
А чо пенальду сделал?опозорился против Аякса.его времья прошло,пусть уедет куда то в китай уже не ташит он Ювентус.
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   466 / 846
сегодня в 12:03
Эриксен здесь явно лишний,Вейналдум был бы более органичнее
FILL3286
FILL3286
   43 / 846
сегодня в 11:53
гном и перхоть два тормаза
Rheinfall
Rheinfall
   322 / 846
сегодня в 11:53
Норм так команду собрал.
mangoх12
mangoх12
   30 / 846
сегодня в 11:24
Он прав , Плаксу уже все забыли , списанный дельфин
Kresi frok
Kresi frok
   291 / 846
сегодня в 10:53
Мнение всяких фезруков мало кого интересует. ( Это не в защиту ранальды )
shlifen
shlifen
   40 / 846
сегодня в 10:29
На самом деле хорошо собрал - разве что я бы вместо Салаха выделил бы Сона (мне он как-то стабильнее показался, хотя хз) ну или уже если "на-поржать" можно было Ориги вместо фараона внести =))) как никак 3 гола с 3 ударов в створ в решающих матчах и 0 из них с пенальти =)))

А так конечно 11 мест всегда мало, вечно кому-то места не хватит =)))
Остапчук 67
Остапчук 67
   487 / 846
сегодня в 10:29
А Месси поставил, в пику Роналду.
Anisovich
Anisovich
   55 / 846
сегодня в 10:22
У Моуриньо своё видение футбола.
cska plus
cska plus
   5 / 846
сегодня в 10:22
Жозик мстит.
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