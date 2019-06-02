УЕФА представил команду Лиги чемпионов из 20 футболистов

вчера, 18:18

УЕФА презентовал символическую сборную Лиги чемпионов, в которую вошли 20 футболистов.

В составе команды сезона следующие игроки:

Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (все — «Ливерпуль»); Матийс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зийех, Душан Тадич (все — «Аякс»); Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все — «Тотенхэм»); Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»); Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба — «Барселона»); Тангай Н’Домбеле («Лион»); Криштиану Роналду («Ювентус»).

🌠 # UCL Squad of the Season 2018/19 🌠



UEFA 's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 2 июня 2019 г.