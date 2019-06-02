УЕФА представил команду Лиги чемпионов из 20 футболистов

УЕФА презентовал символическую сборную Лиги чемпионов, в которую вошли 20 футболистов.
В составе команды сезона следующие игроки:
Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (все — «Ливерпуль»); Матийс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зийех, Душан Тадич (все — «Аякс»); Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все — «Тотенхэм»); Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»); Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба — «Барселона»); Тангай Н’Домбеле («Лион»); Криштиану Роналду («Ювентус»).
Напомним, что победителем ЛЧ стал «Ливерпуль», в финале обыгравший «Тоттенхэм» (2:0).
Ну, а сама символическая сборная Лиги чемпионов является очень хорошим троллингом аргентинского физрука, так как Лукас Моура в ней, а его любимчик Кейн отсутствует.
Ну, а сама символическая сборная Лиги чемпионов является очень хорошим троллингом аргентинского физрука, так как Лукас Моура в ней, а его любимчик Кейн отсутствует.
Где Салах? Где Ориги, который забил Барсе победный гол, и забил в финале?
Где Салах? Где Ориги, который забил Барсе победный гол, и забил в финале?
Кого за блестящий матч, кого за стабильность, кого за совокупный командный успех... Просто, нарезали, что бы никому не обидно было, но и бренды не забыли вписать... Для того, похоже и 20-ку слепили..:))
Кого за блестящий матч, кого за стабильность, кого за совокупный командный успех... Просто, нарезали, что бы никому не обидно было, но и бренды не забыли вписать... Для того, похоже и 20-ку слепили..:))