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УЕФА представил команду Лиги чемпионов из 20 футболистов

вчера, 18:18

УЕФА презентовал символическую сборную Лиги чемпионов, в которую вошли 20 футболистов.

В составе команды сезона следующие игроки:

Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (все — «Ливерпуль»); Матийс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зийех, Душан Тадич (все — «Аякс»); Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все — «Тотенхэм»); Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»); Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба — «Барселона»); Тангай Н’Домбеле («Лион»); Криштиану Роналду («Ювентус»).

Напомним, что победителем ЛЧ стал «Ливерпуль», в финале обыгравший «Тоттенхэм» (2:0).

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Все комментарии
амурец
амурец
   65 / 838
сегодня в 01:54
Месси тут к чему, за то что он сдулся когда действительно надо было быть капитаном и лидером? ну и Роналду тоже бы не включил, так как с Аяксом хоть и забил гол и в той и другой встрече, но ждали от него большего, ну а не включение Сона вообще похоже на бред
Костик Смирнов
Костик Смирнов
   808 / 838
вчера в 23:32
Где Дзюба?, 😀😀😀😀
Самедов Агил
Самедов Агил
   600 / 838
вчера в 23:02
Ангичани интересно на долго ли задержаться)
Самедов Агил
Самедов Агил
   600 / 838
вчера в 23:01
Тёр штпген и месси, вот вся мая барса) остальные шлак практически
Самедов Агил
Самедов Агил
   600 / 838
вчера в 23:00
Сон где
beefs
beefs
   160 / 838
вчера в 20:43
Золотая 20-ка
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил -Inquisitоr-
   193 / 838
вчера в 20:37
Марокканца впихнули, дабы угодить требонькающим на него радужным сообществам... Вместо всей никчёмной ливерной массовки достаточно было поставить одного Скомину, а вообще по делу тут только Месси и отчасти тер Штеген, а так же аяксовский молодняк, опустивший в Мадриде сливочный кабинет. Остальные притянуты за уши, как это обычно делается в подобных презренных презентациях...
Игроки каталонских позорников лишние в этой команде
andrefino13
andrefino13
   398 / 838
вчера в 20:21
Серхио Агуэро где???
mortid
mortid
   132 / 838
вчера в 20:20
Марк-Андре тер Штеген? В Ливерпуле все под стол закатились от смеха.
sparxx2
sparxx2
   179 / 838
вчера в 20:07
Мда.... Реально, а где Сон ?
Ну, а сама символическая сборная Лиги чемпионов является очень хорошим троллингом аргентинского физрука, так как Лукас Моура в ней, а его любимчик Кейн отсутствует.
BenderBender
BenderBender ответил parallels
   268 / 838
вчера в 19:49
Это заказ? Силен ты, однако!
ermak6848
ermak6848
   148 / 838
вчера в 19:38
интересная Информация
Palex
Palex
   79 / 838
вчера в 19:28
Тер Штеген лишний.
Тео Джонс
Тео Джонс
   178 / 838
вчера в 19:27
Что тут делает марроканский дельфин?) Салаха нету абсолютно верно, ибо в ЛЧ против топов он был нулячим полностью.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   240 / 838
вчера в 19:19
Марокканца впихнули, дабы угодить требонькающим на него радужным сообществам... Вместо всей никчёмной ливерной массовки достаточно было поставить одного Скомину, а вообще по делу тут только Месси и отчасти тер Штеген, а так же аяксовский молодняк, опустивший в Мадриде сливочный кабинет. Остальные притянуты за уши, как это обычно делается в подобных презренных презентациях...
95-shishani-95
95-shishani-95
   103 / 838
вчера в 19:19
Бред какой-то.
Где Салах? Где Ориги, который забил Барсе победный гол, и забил в финале?
Vis.
Vis.
   565 / 838
вчера в 19:11
Опять пеналду всунули... Ясно.
mihaluch
mihaluch
   63 / 838
вчера в 19:09
Всё это довольно условно.
ошалевший
ошалевший ответил Rex04
   249 / 838
вчера в 19:02
Криштиано там лишний....почему он опять в списке....
а гном можно сказать тут к месту? штеген что делает? пеналду лишний да,но и из гнобарсии тут никого недолжно быть
Rex04
Rex04
   393 / 838
вчера в 18:56
Криштиано там лишний....почему он опять в списке....
particular
particular ответил League1
   3 / 838
вчера в 18:46
Неадекватно. Нет египтянина Салаха.
Да и вообще, достаточно отвлечённый подбор...
Кого за блестящий матч, кого за стабильность, кого за совокупный командный успех... Просто, нарезали, что бы никому не обидно было, но и бренды не забыли вписать... Для того, похоже и 20-ку слепили..:))
League1
League1 ответил parallels
   75 / 838
вчера в 18:39
8 негров!
Да нет, только семь. Меська же не негр.
parallels
parallels
   2 / 838
вчера в 18:36
8 негров!
dino-hsv
dino-hsv
   108 / 838
вчера в 18:34
а сон, который почти в одиночку выбил сити, конечно же, вне списка. ну ладно
League1
League1
   75 / 838
вчера в 18:30
Неадекватно. Нет египтянина Салаха.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 18:22
Адекватно,и главное без Египтян
Остапчук 67
Остапчук 67
   518 / 838
вчера в 18:20
Типовой подход.
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