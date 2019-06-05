Символическая сборная РПЛ-2018/19

сегодня, 22:05

«Соккер.ру» сравнил десятки футболистов и выделяет игроков основы, запасных и главного тренера для команды героев.

Хорошие новости – вам вряд ли понравится сборная сезона-2018/19. Причина очевидная: лигу покинули Халк, Кришито, Промес и Гранквист – люди, с наличием которых в основе было сложно спорить из-за класса и цифр. Теперь больше кандидатов примерно одного уровня.

Значит, понравиться вам может лишь команда, которую вы лично представляете, исходя из клубных или любых других симпатий. Но это хорошая новость, ведь в таком сезоне логично представить свой вариант. А необходимый круг кандидатов для удобства очертим в расширенном запасе!

Голкипер

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Одного лучшего вратаря в сезоне не было. Но у Лунева, Гильерме и Акинфеева больше опыта и ошибок, поэтому ставим на прорыв сезона. Не будем игнорировать частоту, с которой Сафонов начал собирать спасения в рамке «Краснодара». Да, у Акинфеева «сухари», но это и заслуга команды. Хвалим Дюпина, Годзюра, Фролова и Шунина, но наш фаворит – 20-летний вратарь, выигравший конкуренцию у двух очень сильных напарников и спасший «Краснодар» 48 раз в 14 играх. По частоте подвигов и прогрессу Матвей выделяется явно.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Вот тут просто. Доказал класс в команде Ганчаренко, обновленной до предела возможного. Фиксируем наличие неплохих конкурентов на правом фланге – Петрова, удачные матчи Кирилла Комбарова и Паршивлюка, но если сравнивать поименно, то Фернандес – чемпион. Низкий брак, 7 голевых передач, 1 гол, прилично перехватов и отборов. Марио перерос уровень Лиги Европы, где оказался ЦСКА .

Тони Шунич («Динамо»)

Король воздуха в РПЛ – рекордные 133 победы при всего 59 поражениях. Единственный центральный защитник, к которому трудно придраться. Например, «Динамо» пропустило на гол меньше, чем «Зенит». И столько же, как второй призер «Локомотив». А ведь это середняк, на него давили чаще! Например, Тони сделал 130 выносов и совершил 92 перехвата. В РПЛ только у Кичина на семь выходов в разведку больше, но строго из-за разницы во времени, что провели в защите «Енисей» и «Динамо».

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Все защитники ошибаются и спасают. Тут мог быть также Сигурдссон - потерял ключевого напарника Ингасона, но «Ростов» пропустил мало, а у Рагнара 62 перехвата, 154 выноса. Впрочем, в результате дискуссии пришли к выводу, что нельзя игнорировать героя чемпионского «Зенита». Мартынович, Бекао, Иванович и Ойеволе отрезками геройствовали, но у Ракицкого парочка ошибок в ЛЕ , а не в РПЛ . И джокеры в рукавах – первые передачи Ярослава помогли создать чемпионский облик «Зенита», а голы со штрафных повлияли и добавили команде уверенности. Сыграл мало, но герой сезона!

Сергей Терехов («Оренбург»)

Явно лучшего левого бека после отъезда Кришито не нашлось. Мог быть Скопинцев, но пошел на повышение не очень успешно. Айртон, учитывая технику и возраст, может быть главным в будущем, если вдруг добавит в защите. Рамирес из-за лимита часто был вне основы «быков». Мохаммади хорош, но «Ахмат» его рвение не поддержал. Альварес отличился стабильностью и ничем больше. Вот и получается, что когда единственного ответа нет – надо хорошо искать. «Оренбург» тактически был прекрасен, а Сергей не просто был стабилен, как Ойеволе в центре, но забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Здесь мог быть Барриос, но в опорной зоне сейчас не только разрушители. У «Аякса», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по центру люди с пасом, и не всегда рядом с ними Ваньямы. Так что Газинский, невзирая на козыри Барриоса в тех 2-3 сложных весенних матчах «Зенита», что пережил, заработал это место сильнее. На его счету рекордное для РПЛ количество передач, 8 ассистов, 2 гола. Опережая вопрос фанатов «Локомотива» - Юрий по многим параметрам оказался или равен, или еще лучше, чем Крыховяк. Показатель, ведь Гжегож - опытный и битый.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Можно было обойтись без игроков «Локомотива». Такой сезон – каждый ошибался, каждый старался, никто не круче всех на свете. Например, Влашич был крут осенью, но в целом сыграл примерно как Раванелли из «Ахмата». У Николы 10 баллов по «гол плюс пас» (5 из них – с аутсайдерами), а у бразильца – 11 (и на 8 матчей меньше, хотя многие параметры похожие). Еще Алексей Миранчук придумал 78 моментов – рекорд РПЛ . Но его брат Антон пошел дальше – 21 пункт завоевали, когда он забивал или ассистировал. Без этих очков могли быть ниже «Спартака».

Виктор Классон («Краснодар»)

Классон вывел «Краснодар» в ЛЧ , ведь после 17 мячей, созданных его ударами и передачами, удалось набрать 35 очков. Конечно, рядом с голами или пасами против «Арсенала», «Ростова», «Рубина», «Динамо» и ЦСКА – непростых соперников, были подвиги с аутсайдерами. Но, в отличие от того же Влашича, швед сыграл почти без спадов и перепадов. И осенью, и весной тащил «Краснодар» к мечте.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит»)

Знаем, знаем – Артем был ужасен в середине пути. Но Дзюбу коллеги не просто так выбрали лучшим футболистом чемпионата России – нападающий «Зенита» отметился и по цифрам, и по отдаче, и по влиянию на команду. Артем выиграл чемпионский матч против «Краснодара». У него 10 голевых передач. И даже когда официальная статистика не засчитывает еще один, история помнит - Дзюба принес три очка против «Рубина». Заработал чемпионство, выиграл 120 верховых дуэлей (уступает только защитнику Шуничу) и забил 8 мячей, не играя в центре после приезда Азмуна.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Азмун и Чалов играли на одной позиции, поэтому надо выбрать одного? Нет такого правила в законе «О сборной сезона», мы проверили. Федор по тактике играл иначе, активно ассистировал – 8 голов «армейцы» забили после передач лучшего снайпера сезона. А 15 мячей позволили Чалову стать самым юным лучшим снайпером РПЛ всех времен – выиграл в 21 год и 46 дней, побив рекорд Симутенкова. Нельзя игнорировать успехи молодых, российских и прогрессирующих. Особенно если они, как Чалов, объективно были полезными.

Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»)

У иранца 13 голов и 6 ассистов в РПЛ в 26 встречах. Для сравнения: Дриусси создал 17 голов в 27 матчах, но у Себастьяна голы, только если все чудесно. «Зенит» громил или уверенно переигрывал «Урал», «Локомотив», «Ростов», «Анжи», ЦСКА и «Енисей» в домашних матчах, и 13 из 17 подвигов Дриусси – в этих матчах. Азмун работает иначе. У него победы над «Краснодаром», «Енисеем», «Крыльями Советов» и «Уралом» - 4 из 7 успехов «Рубина» в РПЛ . И чемпионство «Зенита». Были голы в проходных матчах, но чемпионский характер показал скорее Сердар, чем Себастьян. Хотя оба хороши по весне – тут бесспорно.

Главный тренер

Сергей Богданович Семак («Зенит»)

Федотов хорошо работал с «Оренбургом», но у него не получилось попасть в ЛЕ в сезоне, когда Черевченко осилил путь. Карпин начал лучше, чем финишировал. Семин – наоборот, но Юрий Павлович добился успеха с оговорками, хотя и справился с кризисом старта сезона. Ганчаренко не вышел в ЛЧ , Мусаеву не хватило сил для второй строчки.

А что же Семак? Выдержал сложную осень без усиления состава, зимой одобрил трансферы Ракицкого, Барриоса и Азмуна – чемпионские факторы в составе. В раздевалке не было бардака, на поле порой работали кисло, но по весне стало куда веселее. «Уфа» в ЛЕ в прошлом году, «Зенит» - чемпион сейчас. Семак доказал, что является перспективным тренером с достойными результатами.

Расширенный запас сборной сезона

Вратари: Акинфеев ( ЦСКА ), Дюпин («Анжи»), Шунин («Динамо»).

Защитники: Ингасон и Сигурдссон («Ростов»), Петров, Мартынович, Рамирес (все - «Краснодар»), Ойеволе («Оренбург»), Бекао ( ЦСКА ), Иванович (Зенит»), Беляев («Арсенал»), Мохаммади («Ахмат»), Айртон («Спартак»).

Полузащитники: Барриос и Оздоев («Зенит»), Влашич и Обляков ( ЦСКА ), Раванелли («Ахмат»), Жоаозиньо («Динамо»), Сутормин («Оренбург»), Кадири и Бакаев («Арсенал»), Алексей Миранчук, Баринов и Крыховяк («Локомотив»), Перейра («Краснодар»).

Нападающие: Сулейманов и Игнатьев («Краснодар»), Игбун («Уфа»), Фарфан («Локомотив»), Дриусси («Зенит»).

Выбирайте свой состав сборной сезона!

У нас представители 7 клубов в основе и сразу 8 россиян вместе с тренером. Также выбрали три десятка людей в резерв – достаточно, чтобы каждый легко определил свою сборную, а не критиковал соседний вариант в комментариях, словно есть тестер «правильности» в символических командах.

Даже люди, которые смотрят обзоры всех матчей каждого тура, а центральные и многие просто любопытные поединки – полностью, после сезона не смогут точно определить 11 человек, не отсеивая достойных. Причина очевидна – уровень футболистов близкий, много равноценных.

А кто лично для вас – тренер сезона, и кого включите в ваш отряд 11 героев?