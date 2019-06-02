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Сборная сезона, лучший футболист и главный герой ЛЧ 2018/19

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник

«Соккер.ру» представляет победителей незабываемого турнира. Вишенка на торте была не очень вкусной, но сам десерт – превосходный!

Вратарь

Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

Второй голкипер с «сухарем» из 20 последних финалистов и первый после Жулио Сезара! Бразильская судьба - после восьми отраженных ударов в финале Лиги чемпионов застолбил за собой место в основе сборной сезона. За все время, что считают сэйвы, только у Ван дер Сара было столько же, но Эдвин тогда пропустил 3 гола. Льорис тоже красавец, Ханданович на групповом этапе феерил, но Алиссон в полуфиналах с «Барселоной» и в финале в Мадриде доказал, что бразильская вратарская школа сейчас хороша. Эдерсон прекрасно работает ногами, Алиссон – руками.

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Не потому, что победил – тем более, в финале двадцатилетний парень сыграл примерно как и все игроки «Ливерпуля», связанные с атакой, то есть средне. Но тот самый угловой с «Барселоной» доказывает, как работает голова у юного английского защитника. Два финала за плечами, первый кубок в руках, много удачных навесов и передач – растет звезда! Причем учтите, что пока Трент лишь в фазе молодого Кафу, то есть с возрастом может прибавить по игре в защите, не растеряв хватку в атаке.

Матийс Де Лигт («Аякс»)

Не факт, что переход в МЮ будет ему полезен. Девятнадцатилетний капитан «Аякса» слишком крут для корпорации без больших трофеев, в которую превратили детище Фергюсона. Де Лигту нужно в клуб, который будет бороться за победу в ЛЧ. А вот голландский защитник боролся за сердца футбольных фанатов и выиграл. Матийс в юном возрасте может «толкнуть речь» в стиле опытного оратора, на поле – лидер, в футбольном смысле – настоящий алмаз. И защищается, и забивает!  

Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»)

Ноль. Ровно столько раз Ван Дейка прошли на дриблинге в 50 играх сезона в ЛЧ и АПЛ. Не удивительно, что в финале «красные» сумели сыграть от обороны - владели мячом даже меньше, чем «Интер» Моуриньо против «Баварии». Но тут скорее «вина» быстрого пенальти. «Тоттенхэм» вынудили бродить в темном лесу великана Вирджила. Ван Дейк провел в ЛЧ сильный сезон, забил два мяча, сделал все, чтобы его команда пропускала на выездах, а дома держалась лучше. Вирджил стал фигурой, вокруг которой собрались солидные игроки обороны, он однозначно лидер команды, пусть формально не капитан.

Жорди Альба («Барселона»)

Понятно, что в этом месте будут протестовать фанаты «Ливерпуля», ведь им хотелось бы увидеть не сборную турнира, а состав собственной команды. Но к Робертсону нет вопросов – Эндрю провел очень сильный сезон, в том числе, в Лиге чемпионов. Вот только в защите у шотландца были помарки, у «Ливерпуля» - показательные поражения. А в атаке так, как в АПЛ, свой потенциал Эндрю не раскрыл. Тогда как Альба сыграл 11 матчей в Европе и сделал в них 5 ассистов. Вместе с Мбаппе выиграл спор самых успешных плеймейкеров ЛЧ 2018/19.

Полузащитники

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Да, финал датчанину на стадионе «Атлетико» не удался. Хотя это вряд ли изменит планы Зидана, если именно Кристиана француз хочет видеть в команде в паре с Кроосом в центре поля. К слову, у Тони благодаря оборонительной игре в групповом раунде целых 29 созданных моментов – второй результат сезона в ЛЧ, а Кристиан идет за ним – создал 28 шансов для напарников и 4 те реализовали. Добавьте два гола в ЛЧ – получите одного из героев турнира.

Донни Ван де Бек («Аякс»)

Отмечаем мощную игру Бернарду Силвы и прекрасную работу Френки де Йонга. Но они не дожимали в моменты, когда Донни был главным героем. Среди всех претендентов именно ван де Бек в Лиге чемпионов сделал больше всех. Хавбек не был героем всего одного матча, как Вейналдум, не оказался антигероем – пусть «Аякс» и вылетел. Донни показал футбол, который от него не ждали, забил три мяча, отдал две голевые. Сыграл круто в матчах против «Баварии», «Реала», «Ювентуса» и «Тоттенхэма». Вот это списочек!  

Лукас Моура («Тоттенхэм»)

Ничего не имеем против Мане, ведь формально на его счету определяющий финт ушами в финале – заработал пенальти, но там помог Сиссоко. «Бавария» тоже помогла Садио стать героем, особенно ее оборона и лично Нойер. У Зийеха и компании были свои крутые матчи и отрезки. Вот только на счету Лукаса Моуры голы в ворота ПСВ и «Барселоны» - принесли два бесценных пункта, без которых не было бы плей-офф. Ну, а хет-трик «Аяксу» - дополнительная причина отметить скромного бразильца.

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Честно говоря, хотелось обойтись без Салаха. У Мохамеда странный сезон. В АПЛ Клопп усадил его в теплую ванную отогревать травмированное плечо и самолюбие после весеннего и летнего провалов. Юрген долго ждал, чтобы Салах пришел в себя. Дождался 22 голов – прекрасный результат, но мы оцениваем по ЛЧ. И тут у Мохамеда были слабые матчи, хотя ударов в два раза больше, чем у Мане, например. Не каждый пробьет Льориса с «точки», вот у Агуэро не получилось. Плюс именно Салах вывел «Ливерпуль» в плей-офф, забив «Наполи». Без его действий не было бы кубка.

Душан Тадич («Аякс»)

Лидер сезона по созданным моментам – 37 штук. Игра на позиции форварда, будучи вингером – попадает в сборную сезона, поскольку к шести голам добавил четыре ассиста. Нереш и Зийех тоже заслужили комплименты за свою игру в Лиге чемпионов. Но если выделять человека, который формально был центральным нападающим – а таких хитрецов хватало, ведь и Роналду блуждал в штрафной площади, и Фирмино форвард, но с подвохом для соперника, то Тадич скорее герой сезона в ЛЧ, чем даже Левандовски, невзирая на 8 голов в ЛЧ.

Лионель Месси («Барселона»)

Роналду впервые за три года не лучший снайпер ЛЧ. Снова выиграл Месси. Да, провалился в ответном полуфинале против «Ливерпуля», как и вся команда. Но проиграли там и Вальверде, и вся «Барселона», не только ее капитан и лидер. А вот если суммировать матчи до этого, то увидите автора 12 забитых мячей. Если считаете, что просто столько раз отличиться – покажите ребят, у которых голов больше! Месси стал лучшим снайпером ЛЧ с солидным отрывом, и не его вина, что в неудачный для него вечер «Барселона» не может выйти в финал, имея три гола форы.

Герои, вылетевшие до плей-офф

Ханданович («Интер») – Фернандес (ЦСКА), Кабак («Галатасарай»), Кулибали («Наполи»), Гримальдо («Бенфика») - Солер («Валенсия»), Влашич (ЦСКА), Тайсон («Шахтер»), Исмаили («Шахтер») – Люк де Йонг (ПСВ), Крамарич («Хоффенхайм»).

Как видите, вне плей-офф остались футболисты, которые осенью себя показали. Что юный турецкий защитник Кабак – его еще зимой забрали в «Штутгарт», где играл лучше, чем сами «швабы», что ветеран Ханданович, что Влашич – у Николы средние оценки одни из лучших за весь сезон ЛЧ. Чтобы вместить двух ярких левофланговых игроков – Исмаили и Гримальдо, первого переместили в полузащиту. В целом получился прекрасный состав по схеме «4-4-2». Такой состав вышел бы в плей-офф? Был бы очень близко!

Команда талантов младше 23 лет

Нюбель («Шальке») - Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Де Лигт («Аякс»), Милитао («Порту»), Зинченко («Манчестер Сити») – Солер («Валенсия»), Френки Де Йонг («Аякс»), Ван де Бек («Аякс»), Родриго («Атлетико») - Нереш («Аякс»), Мбаппе (ПСЖ).

В этом составе не хватило места для Санчеса из «Тоттенхэма», Санчо и Хакими из «Боруссии» Д. И многих других очень мощных и уже недешевых юных футболистов, вроде Пулишича. Зато все полевые игроки сильные, и только с вратарем проблема – лишь четыре голкипера моложе 23 лет сыграли, но среди них двое провели по одному матчу (как Помазун за ЦСКА), а один играл неудачно. Зато полевые интересные – футболисты «Ливерпуля», «Аякса», «Манчестер Сити» и ПСЖ. С таким составом можно в полуфинал – не хуже, чем у голландцев, которые там и были.

Лучший футболист сезона в ЛЧ

Для фанатов Лионеля Месси в сезоне, когда их кумир забил 12 мячей, вариантов быть не может. Но назвать аргентинца лучшим после поездки в Ливерпуль так сложно, как именовать лучшим футболистом прошлого сезона Селихова после аналогичного визита. Как и «Спартак», «Барселона» не прошла за последние два сезона путь к вершинам. Тогда как его преодолел «Ливерпуль».

И если выбирать из футболистов, то пусть это будет Ван Дейк. Во-первых, провалил один матч – в Париже. Во-вторых, был полезен в атаке в Мюнхене и Порту. А в-третьих, Вирджил такой же символ умения «Ливерпуля» не пропускать в решающий момент, как Алиссон. Дома с «Барселоной» и в гостях в Мадриде против «Тоттенхэма» держались достойно. Плюс Ван Дейка так никто и не смог обыграть один в один. Ни в ЛЧ, ни в АПЛ, к слову.

Главный герой турнира 2018/19

Хочется разграничить понятия «Лучший игрок ЛЧ» и «Главный герой». Ведь крутых футболистов в команде Клоппа сразу несколько. А вот сам Юрген тянет на главного героя турнира. Ведь он настоящий. Записал обращение к фанату, который узнал о болезни накануне финала и не смог прибыть – личное, жена позже опубликовала, хотя Юрген не хотел такой публичности, конечно же. А сразу после финала Клоппу позвонил с поздравлениями Гвардиола. Юрген их принял, но успел пошутить о физиотерапевте, который перешел из «Ливерпуля» в «Ман Сити» - и теперь не взял ЛЧ, как мечтал. В таких шутках весь Юрген – один из главных людей в мировом футболе.

Ему везло? Конечно же, в истории ЛЧ только четыре тренера выползали в плей-офф после 3 гостевых поражений. «Барселона» помогла? Разумеется, никто не отрицает факты. Как не отрицается спорность пенальти имени Скомины. Но не факт, что «Ливерпуль» без этого удара сыграл бы хуже – наверное, даже лучше в атаке и смелее. Но все это уже произошло, не отменить. А Клопп как тренер работал шикарно еще в полуфинале с «Реалом», когда тренировал «Боруссию». Но получил трофей спустя много лет с командой, где нет Месси или Роналду. Первый подобный случай за шесть сезонов. Так что футболисты «Ливерпуля» - красавцы, а заслуженный герой сезона в ЛЧ – их главный тренер.

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Все комментарии
Королевский Реал
Королевский Реал ответил Groove000
   249 / 835
вчера в 22:37
Один игрок или вся команда... Это не отменяет всего остального)
Для всех нормальных людей один игрок, это один игрок, команда это команда.

Если у тебя по иному, то это твои проблемы!
bboroda
bboroda
вчера в 20:15
    BenderBender
    BenderBender ответил волгoдoн
       270 / 835
    вчера в 19:10
    Я за красивый футбол. А ты, походу, любитель в грязном белье покопаться. Да ещё считаешь гомосексуалистов святыми))) Кавычек я там не увидел. А поскольку пишешь ты без ошибок, это не ошибка.
    Криша поставил бы только на одну позицию. А из театра балета взял бы тех двух, которые с недавних пор уже не играют за театр балета. И хорошо. А то жаль бы их было.
    Groove000
    Groove000 ответил Valerii
       84 / 835
    вчера в 18:48
    Альба виноват больше всех в вылете барсы. В ответке не забил 1 в 1 и первые два гола привез.
    Все накосячили
    Valerii
    Valerii
       285 / 835
    вчера в 18:47
    Альба виноват больше всех в вылете барсы. В ответке не забил 1 в 1 и первые два гола привез.
    Groove000
    Groove000 ответил Королевский Реал
       84 / 835
    вчера в 18:46
    про игроков Барселоны? Где я кроме Леганесси про кого-то еще указал? Читать внимательно умеем?
    Один игрок или вся команда... Это не отменяет всего остального)
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответил Groove000
       249 / 835
    вчера в 18:26
    Понятно) Твой клуб в этом сезоне вообще ничего не показал и не выиграл, превратился в жалкое подобие себя, у тебя от этого бомбит и ты решил прийти поср7ть здесь про игроков Барсы) Сколько тебе лет?) А то просто похоже на действия злого на всех малыша))
    про игроков Барселоны?

    Где я кроме Леганесси про кого-то еще указал? Читать внимательно умеем?
    Groove000
    Groove000 ответил Королевский Реал
       84 / 835
    вчера в 17:50
    Сказал фанат Барселоны, Мю, и Интера, у которых вместе взятых трофеев ЛЧ меньше чем у одного Реала. А так не знаю, но надеюсь, что не опустится до уровня МЮ в чемпионате.
    Понятно) Твой клуб в этом сезоне вообще ничего не показал и не выиграл, превратился в жалкое подобие себя, у тебя от этого бомбит и ты решил прийти поср7ть здесь про игроков Барсы) Сколько тебе лет?) А то просто похоже на действия злого на всех малыша))
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответил Groove000
       249 / 835
    вчера в 17:38
    а что там Реал, в след сезоне за 3 место опять биться будет?)
    Сказал фанат Барселоны, Мю, и Интера, у которых вместе взятых трофеев ЛЧ меньше чем у одного Реала.

    А так не знаю, но надеюсь, что не опустится до уровня МЮ в чемпионате.
    волгoдoн
    волгoдoн ответил BenderBender
       234 / 835
    вчера в 17:07
    Плакса - защитник. В его обязанности входит не только созидать, но и защищать! В защите он провалился. Причем не только в ответной позорной игре. Театр балета и дома отскочил, несмотря на счёт.
    да ну понятно,будь твоя воля,ты бы по кристине на каждую позицию поставил)
    на ваш святой кружок я не покушаюсь)
    Groove000
    Groove000 ответил Королевский Реал
       84 / 835
    вчера в 17:04
    Волгодошка, мне по одному месту, что ты там думал, и чтобы ты там сказал! Тем более брать во внимание мнение, такого как ты персофана аргентинского продукта пиары! Все статьи Горина, красноречиво гоаорят о том, что он член вашего клуба любителей Леганесси.
    а что там Реал, в след сезоне за 3 место опять биться будет?)
    El Dassory
    El Dassory
       257 / 835
    вчера в 16:41
    Как то не интересны эти сборные, главное кубок в Ливерпуле.
    BenderBender
    BenderBender ответил волгoдoн
       270 / 835
    вчера в 16:26
    Плакса - защитник. В его обязанности входит не только созидать, но и защищать! В защите он провалился. Причем не только в ответной позорной игре. Театр балета и дома отскочил, несмотря на счёт.
    BenderBender
    BenderBender
       270 / 835
    вчера в 16:22
    За какие заслуги в сборной из вылетевших до плей-офф Фернандес и влашич?! Кони проиграли дома Виктории и заняли в группе 4 место. Может за то, что обыграли разобранный и больной реал?! Ахаха
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 835
    вчера в 16:11
    Салах?)))))
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Королевский Реал
       234 / 835
    вчера в 16:01
    Волгодошка, мне по одному месту, что ты там думал, и чтобы ты там сказал! Тем более брать во внимание мнение, такого как ты персофана аргентинского продукта пиары! Все статьи Горина, красноречиво гоаорят о том, что он член вашего клуба любителей Леганесси.
    ну как знаешь
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответил волгoдoн
       249 / 835
    вчера в 16:00
    я бы не сказал,что Стасик Горин персофан Месси,при желании найдешь целую пачку статей восхваляющих кристину и критикующих "гнома". Одно время я даже думал,что он мадридоглор Скорее всего,ему такие глоры как ты осточертели просто и ему по кайфу разжигать пожар в твоем неокрепшем организме)
    Волгодошка, мне по одному месту, что ты там думал, и чтобы ты там сказал!

    Тем более брать во внимание мнение, такого как ты персофана аргентинского продукта пиары!

    Все статьи Горина, красноречиво гоаорят о том, что он член вашего клуба любителей Леганесси.
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Королевский Реал
       234 / 835
    вчера в 15:40
    Станислав Горин: "Месси стал лучшим снайпером ЛЧ с солидным отрывом, и не его вина, что в неудачный для него вечер «Барселона» не может выйти в финал, имея три гола форы" ______________ Ох уж этот персофан аргентинца Горин, вечно найдет оправдание игроку, который одного гола не смог забить в ответке, в силу того, что был неведимкой на поле!
    я бы не сказал,что Стасик Горин персофан Месси,при желании найдешь целую пачку статей восхваляющих кристину и критикующих "гнома". Одно время я даже думал,что он мадридоглор
    Скорее всего,ему такие глоры как ты осточертели просто и ему по кайфу разжигать пожар в твоем неокрепшем организме)
    Королевский Реал
    Королевский Реал
       249 / 835
    вчера в 15:29
    Станислав Горин:
    "Месси стал лучшим снайпером ЛЧ с солидным отрывом, и не его вина, что в неудачный для него вечер «Барселона» не может выйти в финал, имея три гола форы"
    ______________

    Ох уж этот персофан аргентинца Горин, вечно найдет оправдание игроку, который одного гола не смог забить в ответке, в силу того, что был неведимкой на поле!
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Z. Kramer
       234 / 835
    вчера в 15:14
    Что в этом списке делает защитник, чья команда проиграла в полуфинале 0 : 4.
    Хорди Альба здесь в плане созидателя,у него хорошо получалось.
    Ты не просто читай буквы,а думай головой.
    Z. Kramer
    Z. Kramer
       94 / 835
    вчера в 15:09
    Что в этом списке делает защитник, чья команда проиграла в полуфинале 0 : 4.
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