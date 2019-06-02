Сборная сезона, лучший футболист и главный герой ЛЧ 2018/19

вчера, 15:00

«Соккер.ру» представляет победителей незабываемого турнира. Вишенка на торте была не очень вкусной, но сам десерт – превосходный!

Вратарь

Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

Второй голкипер с «сухарем» из 20 последних финалистов и первый после Жулио Сезара! Бразильская судьба - после восьми отраженных ударов в финале Лиги чемпионов застолбил за собой место в основе сборной сезона. За все время, что считают сэйвы, только у Ван дер Сара было столько же, но Эдвин тогда пропустил 3 гола. Льорис тоже красавец, Ханданович на групповом этапе феерил, но Алиссон в полуфиналах с «Барселоной» и в финале в Мадриде доказал, что бразильская вратарская школа сейчас хороша. Эдерсон прекрасно работает ногами, Алиссон – руками.

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Не потому, что победил – тем более, в финале двадцатилетний парень сыграл примерно как и все игроки «Ливерпуля», связанные с атакой, то есть средне. Но тот самый угловой с «Барселоной» доказывает, как работает голова у юного английского защитника. Два финала за плечами, первый кубок в руках, много удачных навесов и передач – растет звезда! Причем учтите, что пока Трент лишь в фазе молодого Кафу, то есть с возрастом может прибавить по игре в защите, не растеряв хватку в атаке.

Матийс Де Лигт («Аякс»)

Не факт, что переход в МЮ будет ему полезен. Девятнадцатилетний капитан «Аякса» слишком крут для корпорации без больших трофеев, в которую превратили детище Фергюсона. Де Лигту нужно в клуб, который будет бороться за победу в ЛЧ . А вот голландский защитник боролся за сердца футбольных фанатов и выиграл. Матийс в юном возрасте может «толкнуть речь» в стиле опытного оратора, на поле – лидер, в футбольном смысле – настоящий алмаз. И защищается, и забивает!

Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»)

Ноль. Ровно столько раз Ван Дейка прошли на дриблинге в 50 играх сезона в ЛЧ и АПЛ . Не удивительно, что в финале «красные» сумели сыграть от обороны - владели мячом даже меньше, чем «Интер» Моуриньо против «Баварии». Но тут скорее «вина» быстрого пенальти. «Тоттенхэм» вынудили бродить в темном лесу великана Вирджила. Ван Дейк провел в ЛЧ сильный сезон, забил два мяча, сделал все, чтобы его команда пропускала на выездах, а дома держалась лучше. Вирджил стал фигурой, вокруг которой собрались солидные игроки обороны, он однозначно лидер команды, пусть формально не капитан.

Жорди Альба («Барселона»)

Понятно, что в этом месте будут протестовать фанаты «Ливерпуля», ведь им хотелось бы увидеть не сборную турнира, а состав собственной команды. Но к Робертсону нет вопросов – Эндрю провел очень сильный сезон, в том числе, в Лиге чемпионов. Вот только в защите у шотландца были помарки, у «Ливерпуля» - показательные поражения. А в атаке так, как в АПЛ , свой потенциал Эндрю не раскрыл. Тогда как Альба сыграл 11 матчей в Европе и сделал в них 5 ассистов. Вместе с Мбаппе выиграл спор самых успешных плеймейкеров ЛЧ 2018/19.

Полузащитники

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Да, финал датчанину на стадионе «Атлетико» не удался. Хотя это вряд ли изменит планы Зидана, если именно Кристиана француз хочет видеть в команде в паре с Кроосом в центре поля. К слову, у Тони благодаря оборонительной игре в групповом раунде целых 29 созданных моментов – второй результат сезона в ЛЧ , а Кристиан идет за ним – создал 28 шансов для напарников и 4 те реализовали. Добавьте два гола в ЛЧ – получите одного из героев турнира.

Донни Ван де Бек («Аякс»)

Отмечаем мощную игру Бернарду Силвы и прекрасную работу Френки де Йонга. Но они не дожимали в моменты, когда Донни был главным героем. Среди всех претендентов именно ван де Бек в Лиге чемпионов сделал больше всех. Хавбек не был героем всего одного матча, как Вейналдум, не оказался антигероем – пусть «Аякс» и вылетел. Донни показал футбол, который от него не ждали, забил три мяча, отдал две голевые. Сыграл круто в матчах против «Баварии», «Реала», «Ювентуса» и «Тоттенхэма». Вот это списочек!

Лукас Моура («Тоттенхэм»)

Ничего не имеем против Мане, ведь формально на его счету определяющий финт ушами в финале – заработал пенальти, но там помог Сиссоко. «Бавария» тоже помогла Садио стать героем, особенно ее оборона и лично Нойер. У Зийеха и компании были свои крутые матчи и отрезки. Вот только на счету Лукаса Моуры голы в ворота ПСВ и «Барселоны» - принесли два бесценных пункта, без которых не было бы плей-офф. Ну, а хет-трик «Аяксу» - дополнительная причина отметить скромного бразильца.

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Честно говоря, хотелось обойтись без Салаха. У Мохамеда странный сезон. В АПЛ Клопп усадил его в теплую ванную отогревать травмированное плечо и самолюбие после весеннего и летнего провалов. Юрген долго ждал, чтобы Салах пришел в себя. Дождался 22 голов – прекрасный результат, но мы оцениваем по ЛЧ . И тут у Мохамеда были слабые матчи, хотя ударов в два раза больше, чем у Мане, например. Не каждый пробьет Льориса с «точки», вот у Агуэро не получилось. Плюс именно Салах вывел «Ливерпуль» в плей-офф, забив «Наполи». Без его действий не было бы кубка.

Душан Тадич («Аякс»)

Лидер сезона по созданным моментам – 37 штук. Игра на позиции форварда, будучи вингером – попадает в сборную сезона, поскольку к шести голам добавил четыре ассиста. Нереш и Зийех тоже заслужили комплименты за свою игру в Лиге чемпионов. Но если выделять человека, который формально был центральным нападающим – а таких хитрецов хватало, ведь и Роналду блуждал в штрафной площади, и Фирмино форвард, но с подвохом для соперника, то Тадич скорее герой сезона в ЛЧ , чем даже Левандовски, невзирая на 8 голов в ЛЧ .

Лионель Месси («Барселона»)

Роналду впервые за три года не лучший снайпер ЛЧ . Снова выиграл Месси. Да, провалился в ответном полуфинале против «Ливерпуля», как и вся команда. Но проиграли там и Вальверде, и вся «Барселона», не только ее капитан и лидер. А вот если суммировать матчи до этого, то увидите автора 12 забитых мячей. Если считаете, что просто столько раз отличиться – покажите ребят, у которых голов больше! Месси стал лучшим снайпером ЛЧ с солидным отрывом, и не его вина, что в неудачный для него вечер «Барселона» не может выйти в финал, имея три гола форы.

Герои, вылетевшие до плей-офф

Ханданович («Интер») – Фернандес ( ЦСКА ), Кабак («Галатасарай»), Кулибали («Наполи»), Гримальдо («Бенфика») - Солер («Валенсия»), Влашич ( ЦСКА ), Тайсон («Шахтер»), Исмаили («Шахтер») – Люк де Йонг ( ПСВ ), Крамарич («Хоффенхайм»).

Как видите, вне плей-офф остались футболисты, которые осенью себя показали. Что юный турецкий защитник Кабак – его еще зимой забрали в «Штутгарт», где играл лучше, чем сами «швабы», что ветеран Ханданович, что Влашич – у Николы средние оценки одни из лучших за весь сезон ЛЧ . Чтобы вместить двух ярких левофланговых игроков – Исмаили и Гримальдо, первого переместили в полузащиту. В целом получился прекрасный состав по схеме «4-4-2». Такой состав вышел бы в плей-офф? Был бы очень близко!

Команда талантов младше 23 лет

Нюбель («Шальке») - Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Де Лигт («Аякс»), Милитао («Порту»), Зинченко («Манчестер Сити») – Солер («Валенсия»), Френки Де Йонг («Аякс»), Ван де Бек («Аякс»), Родриго («Атлетико») - Нереш («Аякс»), Мбаппе ( ПСЖ ).

В этом составе не хватило места для Санчеса из «Тоттенхэма», Санчо и Хакими из «Боруссии» Д. И многих других очень мощных и уже недешевых юных футболистов, вроде Пулишича. Зато все полевые игроки сильные, и только с вратарем проблема – лишь четыре голкипера моложе 23 лет сыграли, но среди них двое провели по одному матчу (как Помазун за ЦСКА ), а один играл неудачно. Зато полевые интересные – футболисты «Ливерпуля», «Аякса», «Манчестер Сити» и ПСЖ . С таким составом можно в полуфинал – не хуже, чем у голландцев, которые там и были.

Лучший футболист сезона в ЛЧ

Для фанатов Лионеля Месси в сезоне, когда их кумир забил 12 мячей, вариантов быть не может. Но назвать аргентинца лучшим после поездки в Ливерпуль так сложно, как именовать лучшим футболистом прошлого сезона Селихова после аналогичного визита. Как и «Спартак», «Барселона» не прошла за последние два сезона путь к вершинам. Тогда как его преодолел «Ливерпуль».

И если выбирать из футболистов, то пусть это будет Ван Дейк. Во-первых, провалил один матч – в Париже. Во-вторых, был полезен в атаке в Мюнхене и Порту. А в-третьих, Вирджил такой же символ умения «Ливерпуля» не пропускать в решающий момент, как Алиссон. Дома с «Барселоной» и в гостях в Мадриде против «Тоттенхэма» держались достойно. Плюс Ван Дейка так никто и не смог обыграть один в один. Ни в ЛЧ , ни в АПЛ , к слову.

Главный герой турнира 2018/19

Хочется разграничить понятия «Лучший игрок ЛЧ » и «Главный герой». Ведь крутых футболистов в команде Клоппа сразу несколько. А вот сам Юрген тянет на главного героя турнира. Ведь он настоящий. Записал обращение к фанату, который узнал о болезни накануне финала и не смог прибыть – личное, жена позже опубликовала, хотя Юрген не хотел такой публичности, конечно же. А сразу после финала Клоппу позвонил с поздравлениями Гвардиола. Юрген их принял, но успел пошутить о физиотерапевте, который перешел из «Ливерпуля» в «Ман Сити» - и теперь не взял ЛЧ , как мечтал. В таких шутках весь Юрген – один из главных людей в мировом футболе.