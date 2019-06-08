Новый рекорд! Россия переписала голевую историю в Саранске

вчера, 21:37

Команда России за тайм набросала четыре мяча, но не успокоилась. «Соккер.ру» рассказывает об уникальной победе Черчесова.

В первом тайме в Саранске сборную Сан-Марино встретили с нужными голевыми почестями. А во втором, невзирая на временную паузу в голевой серии до 73 минуты, команда Черчесова снова настроила «пушку» и настреляла столько мячей, как требовал исторический протокол по рекордам.

Матчи против команды, у которых одиннадцать защитников – редкий и особый вид футбола. Монотонный, но не всегда легкий физически, ведь провели атак примерно в два раза больше, чем обычно. Особенно трудно командам, которые не привыкли к осадам чужих ворот. А Россия в Лиге Наций использовала тактику «пружины» - отдавали мяч и контратаковали.

В результате были проблемы с комбинационной игрой в решающих матчах. И хотя в Казахстане удалось ее наладить, тот соперник был сильнее, но удобнее, поскольку атаковал сам. А команда Сан-Марино, являясь не совсем профессиональной, держалась очень низко. Пусть они не играют даже в низших лигах Италии, стоять стеной умеют.

Черчесов заметно нервничал до 25 минуты, поскольку долго мяч не шел в ворота. Но разница в классе была очевидной, не хватало только или правильной подачи со стандарта, или скорости в комбинациях. Показательный момент – сборной России очень важно работать с физикой. Когда к ЧМ -18 готовились долго, то с Саудовской Аравией выманили соперника на себя.

Сегодня столько времени, чтобы набрать сил, не было. В результате ритм ловили по ходу поединка. Пожалуй, по такой игре не хватало Черышева – человека с голевым чутьем и ударом, а Дзюба так привык быть ассистентом в «Зените» у Азмуна, что поначалу забил не Артем. Но самое главное, что Головин сумел рикошетом от защитника Сан-Марино открыть счет голам.

В матчах против такой команды важен не первый мяч, а второй – деморализует соперника, начинают понимать: «Все, началось, сейчас накидают». И он случился быстро, ведь арбитр правильно зафиксировал фол, но очень похоже, что ошибся с местом нарушения правил. Головина сбили до линии штрафной, но Дзюба приговор исполнил четко – на тридцатой минуте счет был 2:0.

Из интриг оставалась одна: сколько забьют? Оказалось, что еще семь раз. В результате у Дзюбы покер, у Смолова – дубль, как и автоголов у защитника Чеволи. Было очень весело, ведь хотели поставить рекорд и с задачей справились.

Цифровое измерение поединка

9 безответных голов в ворота соперника – исторический рекорд сборной России. Доселе самые крупные победы случились против Сан-Марино в 1995 году (в гостях) и против Лихтенштейна в 2015 (тоже на выезде). Саранск стал первым российским городом, который увидел от сборной России семь мячей за вечер. Оказалось, что сборная Сан-Марино слабее, чем «Чертаново».

4 гола забил Дзюба сегодня – второй покер форварда в футболке сборной России. Первый случился как раз против Лихтенштейна четыре года назад. Получается, есть специалист по слабым сборным. Восемь из 20 голов в 35 сыгранных за Россию матчах капитан забил в двух поединках. Зато в официальных, не в товарищеских.

101 гол за карьеру у Смолова – Федор сегодня забил 100 и 101 голы, то есть стал участником «Клуба Григория Федотова». Легко может превзойти Булыкина, Саленко и добраться до Погребняка. Как видите, весьма результативный форвард по российским меркам. Черчесов правильно сделал, что выпустил Федора на замену.

44 удара нанесла сборная России – вот это показатель! У соперника все по нулям, а у команды Черчесова сегодня было 19 выстрелов в створ ворот, то есть десять из них отбил голкипер. Добавьте еще 7 заблокированных – моментов было невероятно много, на два-три обычных матча.

Герои вечера. Болельщики в Саранске

Было шумно, делали себе веселье, даже когда матч напоминал разрушение стены, только вместо молота в руках был мяч в ногах – били и били в синюю стену. Моменты давались, но не могло быть иначе, поскольку болельщики прилично включались. Мексиканская волна была, в руках фанатов были надувные палки-стучалки, так что народ – соучастники рекорда. Надо почаще с такими соперниками играть вне Москвы?

Уважение вечера.

Еще в Лиге Наций голкипер Сан-Марино доказал, что классом выше, чем его сборная. А сегодня не просто отбил много ударов, причем парочку непростых, но и взял пенальти после удара Дзюбы. Да, Артем смог добить мяч – защитники не подстраховали, да, Смолов забил после того, как Бенедеттини грубо ошибся. Но Элиа сражался, в отличие от полевых игроков Сан-Марино. Но что может вратарь, когда 44 удара у соперника?

Лучшие игроки матча. Головин и Дзюба

Дзюба сделал покер, забив два раза после того, как арбитр назначал пенальти, однако если посмотреть, кто руководил игрой России, то это Головин – два ассиста и заработанный пенальти. Хавбек «Монако» играл по центру, стягивал на себя мячи – так работает тот же Бернарду Силва в «Манчестер Сити». Александр явно хочет показать себя с лучшей стороны после сложного клубного сезона. И пусть Дзюба не позволил ему забить с пенальти, Головин показал, что настроен серьезно и тоже герой матча.

Сборная в полном порядке?

Не можем ответить. Ведь если бы сегодня вратаря Гильерме поменяли на полевого футболиста, то вряд ли у Сан-Марино получилось бы создать хотя бы один опасный момент. Зато из положительного нужно выделить, что добыли три очка – это важно. Также примечательно, что когда забили первый гол, то сборная России пошла в атаку уже без нервозности.

Было видно, что атаковать нравится – не всегда сборная играет так, что не покидает чужую половину поля. Репетировать в официальном матче разные атакующие подходы полезно. Кроме того, комбинаций было много, а братья Миранчуки, Головин и Дзюба не самый сыгранный ромб, поэтому важно, что сборная Сан-Марино любезно позволила им постоянно работать с мячом.

Спасибо им за это, свою миссию в Саранске выполнили. Нет сомнений, что кому-то и победа сборной России со счетом 9:0 не понравится – есть фанаты, которые из принципа ругают команду Черчесова, на что право имеют. Но пока все идет по плану. Казахстан, Сан-Марино и Кипр – идеальные соперники, чтобы подготовиться к решающему испытанию – матчам против Шотландии.

Хорошо, что подняли себе настроение, но радоваться особо нечему – судить про июньский отрезок отбора Евро-2020 сможем после игры против команды Кипра. Поздравляем с рекордом – у разных поколений сборной России были скромные соперники, но девять безответных мячей забила только команда с Дзюбой, Смоловым и Головиным на поле. И побить рекорд будет непросто, ведь даже сборная Сан-Марино не в каждом матче пропускает девять или больше мячей.