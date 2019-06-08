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Новый рекорд! Россия переписала голевую историю в Саранске

вчера, 21:37
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник

Команда России за тайм набросала четыре мяча, но не успокоилась. «Соккер.ру» рассказывает об уникальной победе Черчесова.

В первом тайме в Саранске сборную Сан-Марино встретили с нужными голевыми почестями. А во втором, невзирая на временную паузу в голевой серии до 73 минуты, команда Черчесова снова настроила «пушку» и настреляла столько мячей, как требовал исторический протокол по рекордам.

Матчи против команды, у которых одиннадцать защитников – редкий и особый вид футбола. Монотонный, но не всегда легкий физически, ведь провели атак примерно в два раза больше, чем обычно. Особенно трудно командам, которые не привыкли к осадам чужих ворот. А Россия в Лиге Наций использовала тактику «пружины» - отдавали мяч и контратаковали.

В результате были проблемы с комбинационной игрой в решающих матчах. И хотя в Казахстане удалось ее наладить, тот соперник был сильнее, но удобнее, поскольку атаковал сам. А команда Сан-Марино, являясь не совсем профессиональной, держалась очень низко. Пусть они не играют даже в низших лигах Италии, стоять стеной умеют.

Черчесов заметно нервничал до 25 минуты, поскольку долго мяч не шел в ворота. Но разница в классе была очевидной, не хватало только или правильной подачи со стандарта, или скорости в комбинациях. Показательный момент – сборной России очень важно работать с физикой. Когда к ЧМ-18 готовились долго, то с Саудовской Аравией выманили соперника на себя.

Сегодня столько времени, чтобы набрать сил, не было. В результате ритм ловили по ходу поединка. Пожалуй, по такой игре не хватало Черышева – человека с голевым чутьем и ударом, а Дзюба так привык быть ассистентом в «Зените» у Азмуна, что поначалу забил не Артем. Но самое главное, что Головин сумел рикошетом от защитника Сан-Марино открыть счет голам.

В матчах против такой команды важен не первый мяч, а второй – деморализует соперника, начинают понимать: «Все, началось, сейчас накидают». И он случился быстро, ведь арбитр правильно зафиксировал фол, но очень похоже, что ошибся с местом нарушения правил. Головина сбили до линии штрафной, но Дзюба приговор исполнил четко – на тридцатой минуте счет был 2:0.

Из интриг оставалась одна: сколько забьют? Оказалось, что еще семь раз. В результате у Дзюбы покер, у Смолова – дубль, как и автоголов у защитника Чеволи. Было очень весело, ведь хотели поставить рекорд и с задачей справились.

Цифровое измерение поединка

9 безответных голов в ворота соперника – исторический рекорд сборной России. Доселе самые крупные победы случились против Сан-Марино в 1995 году (в гостях) и против Лихтенштейна в 2015 (тоже на выезде). Саранск стал первым российским городом, который увидел от сборной России семь мячей за вечер. Оказалось, что сборная Сан-Марино слабее, чем «Чертаново».

4 гола забил Дзюба сегодня – второй покер форварда в футболке сборной России. Первый случился как раз против Лихтенштейна четыре года назад. Получается, есть специалист по слабым сборным. Восемь из 20 голов в 35 сыгранных за Россию матчах капитан забил в двух поединках. Зато в официальных, не в товарищеских.

101 гол за карьеру у Смолова – Федор сегодня забил 100 и 101 голы, то есть стал участником «Клуба Григория Федотова». Легко может превзойти Булыкина, Саленко и добраться до Погребняка. Как видите, весьма результативный форвард по российским меркам. Черчесов правильно сделал, что выпустил Федора на замену.

44 удара нанесла сборная России – вот это показатель! У соперника все по нулям, а у команды Черчесова сегодня было 19 выстрелов в створ ворот, то есть десять из них отбил голкипер. Добавьте еще 7 заблокированных – моментов было невероятно много, на два-три обычных матча.

Герои вечера. Болельщики в Саранске

Было шумно, делали себе веселье, даже когда матч напоминал разрушение стены, только вместо молота в руках был мяч в ногах – били и били в синюю стену. Моменты давались, но не могло быть иначе, поскольку болельщики прилично включались. Мексиканская волна была, в руках фанатов были надувные палки-стучалки, так что народ – соучастники рекорда. Надо почаще с такими соперниками играть вне Москвы?

Уважение вечера. Элиа Бенедеттини

Еще в Лиге Наций голкипер Сан-Марино доказал, что классом выше, чем его сборная. А сегодня не просто отбил много ударов, причем парочку непростых, но и взял пенальти после удара Дзюбы. Да, Артем смог добить мяч – защитники не подстраховали, да, Смолов забил после того, как Бенедеттини грубо ошибся. Но Элиа сражался, в отличие от полевых игроков Сан-Марино. Но что может вратарь, когда 44 удара у соперника?  

Лучшие игроки матча. Головин и Дзюба

Дзюба сделал покер, забив два раза после того, как арбитр назначал пенальти, однако если посмотреть, кто руководил игрой России, то это Головин – два ассиста и заработанный пенальти. Хавбек «Монако» играл по центру, стягивал на себя мячи – так работает тот же Бернарду Силва в «Манчестер Сити». Александр явно хочет показать себя с лучшей стороны после сложного клубного сезона. И пусть Дзюба не позволил ему забить с пенальти, Головин показал, что настроен серьезно и тоже герой матча.

Сборная в полном порядке?

Не можем ответить. Ведь если бы сегодня вратаря Гильерме поменяли на полевого футболиста, то вряд ли у Сан-Марино получилось бы создать хотя бы один опасный момент. Зато из положительного нужно выделить, что добыли три очка – это важно. Также примечательно, что когда забили первый гол, то сборная России пошла в атаку уже без нервозности.

Было видно, что атаковать нравится – не всегда сборная играет так, что не покидает чужую половину поля. Репетировать в официальном матче разные атакующие подходы полезно. Кроме того, комбинаций было много, а братья Миранчуки, Головин и Дзюба не самый сыгранный ромб, поэтому важно, что сборная Сан-Марино любезно позволила им постоянно работать с мячом.

Спасибо им за это, свою миссию в Саранске выполнили. Нет сомнений, что кому-то и победа сборной России со счетом 9:0 не понравится – есть фанаты, которые из принципа ругают команду Черчесова, на что право имеют. Но пока все идет по плану. Казахстан, Сан-Марино и Кипр – идеальные соперники, чтобы подготовиться к решающему испытанию – матчам против Шотландии.

Хорошо, что подняли себе настроение, но радоваться особо нечему – судить про июньский отрезок отбора Евро-2020 сможем после игры против команды Кипра. Поздравляем с рекордом – у разных поколений сборной России были скромные соперники, но девять безответных мячей забила только команда с Дзюбой, Смоловым и Головиным на поле. И побить рекорд будет непросто, ведь даже сборная Сан-Марино не в каждом матче пропускает девять или больше мячей.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
   38 / 765
сегодня в 11:59
popic337
Вопрос. Зачем вбухали столько бабла в реконструкцию Лужников? Клуба для этого стадиона нет. Сборная на нём не играет. А на обслуживание его тратятся немаленькие деньги. Маразм крепчал?

У свиней Россия в Москве заканчивается?
ekliziast
ekliziast ответил parallels
   353 / 765
сегодня в 11:30
а павлюченка ваш поди всё бразилиям, да германиям забивал. а андоррам ни-ни 😂 приятно видеть зарево в тарасовке по поводу 21 гола павлюченки и 20 голов дзюбы. скоро..)
Интересные вы люди. Когда Дзюбу отправили в аренду , он у вас и дерево и свинья тарасовская и клептоман позорный. Вы уж пожалуйста определитесь кто он, великий питерский бомж или дерево тупое.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил дурман
   133 / 765
сегодня в 11:29
Вообще не понимаю почему допускают такие команды к отбору. Если такая команда как Россия может забить 9 голов, другой команде, эту команду надо вообще исключать из любых отборов
Щас тебе ! Я слышал, ватиканские гвардейцы подают заявку в УЕФА, тоже хотят на Евро играть. Загвоздка за Папой. кто его охранять будет. Но это вопрос решаемый, чеферинам только покажи бабки. Любой каприз, как говорится !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил МапС
   133 / 765
сегодня в 11:25
Клубы из топ-5 с вечера выстроились в очередь за игрочишкой.
Да. Я сам слышал , как Зидан кричал Гвардиоле : " Мущщина, выйдете из очереди, Вас здесь не стояло " !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   133 / 765
сегодня в 11:22
А о каком заработанном пенальти речь ? Это он о том, которого не было ? " Уникальная победа Черчесова" ! ***еть !
Bolshoy
Bolshoy
   684 / 765
сегодня в 10:58
Кто то вещал, что зрителей тысяч 12 придет.Ответ пессимистам - 42 421 чел.!!! И решением провести эту игру в Саранске, сделали городу подарок и праздник!!! СПАСИБО!
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 765
сегодня в 10:29
Жаль их вратаря. Хоть и пропустил 9, но достойно играл на фоне своих одноклубников. Гыгыгы
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   53 / 765
сегодня в 10:07
В принципе, сыграли неплохо, только вот тарасовские опять подвели
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   536 / 765
сегодня в 10:05
позор мясу.... ну а что еще можно написать?
ZA POROGA
ZA POROGA
   216 / 765
сегодня в 09:46
обыграли самую последнюю сборную в мире ..
флагами покрыли себя...
в ежегодном послании путин назовет это главным событием уходящего года ))))....
Бутсы
Бутсы ответил parallels
   379 / 765
сегодня в 09:45
а павлюченка ваш поди всё бразилиям, да германиям забивал. а андоррам ни-ни 😂 приятно видеть зарево в тарасовке по поводу 21 гола павлюченки и 20 голов дзюбы. скоро..)
Ну, Павлюченко лузерам забивал. Испаниям всяким, Англиям да Голландиям. Куда там до великого Сан Марино! Великий бомжовский рикортсмен Дзюппа!
МапС
МапС
   136 / 765
сегодня в 08:52
Клубы из топ-5 с вечера выстроились в очередь за игрочишкой.
papic337
papic337 ответил Башмакоса
сегодня в 08:06
Наконец-то стала наша сборная играть за пределами Москвы и Питера. Футболисты Сан-Марино наверное никогда не играли с таким количеством болельщиков. Надеюсь что это не последний матч сборной России в столице Мордовии.
Вопрос. Зачем вбухали столько бабла в реконструкцию Лужников? Клуба для этого стадиона нет. Сборная на нём не играет. А на обслуживание его тратятся немаленькие деньги. Маразм крепчал?
mars6791
mars6791
   448 / 765
сегодня в 07:30
Дааа, сильна наша сборная, на фоне футбольных карликов.
m40
m40
   641 / 765
сегодня в 07:20
Победили и рекорд поставили- хорошо. Но соперник не тот, чтобы долго обсуждать такой результат. Вратаря жалко. Но ХЗ зачем они участвуют в отборах, если последний гол 2 года назад, а последняя победа- 4. Вон у Монако то нет сборной.
ОПС
ОПС
   151 / 765
сегодня в 07:11
Конечно молодцы. Особенно понравились Головин и Фернандес. Про Дзюбу ничего хорошего не скажешь. Да, покер. Но посмотрите сколько моментов он упустил! Даже с покером голевой коэффициент получается слабенький, два с пенальти, причем второй не забил, а добил. И еще. Первый пенальти. Играем со слабенькой командой, Головина сбивают перед штрафной, так какую то совесть надо иметь. Или судье подскажите или Дзюба пробил бы показательно мимо ворот. Уважения бы больше заимел. А вратарь у них молодец, за всю команду играл и как переживал после матча.
OLESOCC
OLESOCC
   378 / 765
сегодня в 06:13
Что смеётесь, над собой смеётесь!.
Башмакоса
Башмакоса
   285 / 765
сегодня в 03:20
Наконец-то стала наша сборная играть за пределами Москвы и Питера. Футболисты Сан-Марино наверное никогда не играли с таким количеством болельщиков. Надеюсь что это не последний матч сборной России в столице Мордовии.
Mangur
Mangur
   362 / 765
сегодня в 03:02
Ну хоть рекорд есть.Если бы еще печальный рекорд с играми с ФРГ вычеркнули из истории.
parallels
parallels ответил kingoffam
   1 / 765
сегодня в 01:47
Деревяшка зачёт Лихтенштейнов с санмаринами решил стать лучшим бомбардиром?.Герой,чё...
а павлюченка ваш поди всё бразилиям, да германиям забивал. а андоррам ни-ни 😂 приятно видеть зарево в тарасовке по поводу 21 гола павлюченки и 20 голов дзюбы. скоро..)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   46 / 765
вчера в 22:58
Сборную России с великолепной победой
Головин Утер нос всем диванным экспертам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 765
вчера в 22:57
Бывает, что и курица летает.Однако, рекорд установлен и это главное.
Посмотрим, как сложится игра с Кипром. Удачи нам.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:21
Шейхи финансируйте сборные Сан-Марино Андорры и тд.
Сделайте из них Исландию
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   135 / 765
вчера в 22:04
Отвалили по полной. Молодцы. Не всем так проигрывает Сан-Марино. Мы смогли и молодцом. В таком же темпе и дальше.
kingoffam
kingoffam
   393 / 765
вчера в 21:52
Деревяшка зачёт Лихтенштейнов с санмаринами решил стать лучшим бомбардиром?.Герой,чё...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   163 / 765
вчера в 21:52
Головин и не собирался пенку бить, он явно про кого-то другого говорил. А по матчу выделить некого - разве что забеги Фернандеса, пасы Головина и Джикию, который везде успевал, Миранчук был так же хорош. Зобнин кстати был совсем незаметен, наверно потому что в атаке он не так хорош как в защите. Дзюба вроде покер оформил, но он такой якорь, что просто ...
дурман
дурман
   327 / 765
вчера в 21:42
Вообще не понимаю почему допускают такие команды к отбору. Если такая команда как Россия может забить 9 голов, другой команде, эту команду надо вообще исключать из любых отборов
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