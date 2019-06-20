Отверженный. Денис Глушаков ушел из «Спартака»

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Своими былыми заслугами Глушаков заслужил уйти из «Спартака» красиво, а не под свист и проклятья. Блогер «Соккер.ру» Дмитрий Куратник высказывает мнение с другой стороны баррикад.

Изрядно подзатянувшаяся сага под названием «Глушаков и „Спартак“», похоже, пришла к своей логической развязке. В последнее время новости по этой теме появлялись буквально каждый час, и теоретически равновероятными казались оба варианта – как уход Глушакова этим летом, так и то, что он доработает в «Спартаке» до конца контракта, истекающего следующим летом. Понятно, что «красно-белые» стремились избавиться от токсичного актива в лице своего капитана, который стал для клуба балластом во всех смыслах – игровом, имиджевом, финансовом. Высокие клубные боссы этого своего желания особенно не скрывали. Но покупателей на Глушакова не нашлось, потому, видимо, приоритетным стал вариант с досрочным расторжением соглашения с выплатой половины причитающегося жалованья. Что, ни много ни мало, составляет порядка 100 миллионов рублей. Похоже на то, что в результате изнурительных закулисных торгов эта опция в итоге стала консенсусной и устроила всех.

Многие по разным поводам любят цитировать знаменитые слова Сергея Довлатова из повести «Компромисс»: «В этой повести нет ангелов и нет злодеев. Нет грешников и нет праведников. Да и в жизни их не существует». На мой взгляд, эти слова весьма подходят ко всей этой истории вокруг Глушакова. Вообще, стоит сказать о том, что многих вещей мы просто не знаем, а потому едва ли имеем моральное право выносить какие-либо приговоры и вешать ярлыки. Как принято говорить в таких случаях – история рассудит. Можно только отметить несколько вещей. Во-первых, эта не самая красивая история – яркая иллюстрация древнего латинского изречения: sic transit gloria mundi. Глушаков в какой-то момент стал кумиром толпы, получил свою минуту славы. Можно даже сказать – вписал своё имя в историю. Но всё преходяще в этой жизни, и мало кому удаётся долго пробыть на вершине. Тем более в России, где одним из краеугольных камней в общественном менталитете является формула «от любви до ненависти один шаг». Во-вторых, эта история ложится в историческую канву прецедентов из спартаковского прошлого. В стане «красно-белых», чего греха таить, с капитанами обычно прощаются не слишком красиво: так было с Игорем Нетто, Евгением Ловчевым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым. Глушаков тоже попал в эту замечательную компанию и угодил под то же красно-белое колесо. Капитанское проклятье, не иначе. Отличие Глушакова, правда, в том, что все остальные опальные капитаны в основном пользовались народной поддержкой и любовью в момент и после расставания со «Спартаком», а здесь вышло иначе. К слову, интересный нюанс: к Аленичеву многие также относятся негативно после его знаменитого интервью, спровоцировавшего отставку Александра Старкова. А вот к этому латвийскому специалисту значительная часть спартачей относится позитивно, и в той ситуации заняли его сторону. Хотя понятно, что значимость для «Спартака» этих двух персон несравнима. Вместе с тем, когда Олег Романцев, легенда «Спартака», отчислил другую легенду – всеобщего любимца Тихонова, то красно-белая торсида встала на защиту игрока, а к Романцеву после этого многие стали относиться намного хуже.

Отчего-то мы очень любим низвергать вчерашних кумиров, втаптывать их в грязь, измазывать их чёрной краской или одной не слишком благовонной субстанцией. Ещё вчера Глушакова качали на руках, он был подлинным народным кумиром, одним из героев и символов чемпионского «Спартака», и вдруг резко превратился в иуду и предателя. При том что, я уверен, никто из тех, кто освистывал Глушакова с трибун и писал ему гадости в соцсетях, не в курсе подлинных обстоятельств дела. Да, есть слитая переписка Глушакова, ещё какие-то улики, но это, по большому счёту, тот случай, когда задача подгоняется под ответ. Просто фанаты вылепили себе образ рвача, интригана и просто нехорошего человека, который выжил из команды их любимого тренера. Плюс включается эффект толпы, когда многие люди просто вписываются в общий антиглушаковский хор, не очень вдаваясь в детали и подробности, видя только то, что они хотят видеть.

Кейс Глушакова – смесь трагедии с фарсом. Я могу понять, почему спартаковские болельщики с симпатией и даже любовью относятся к Массимо Каррере. Более того, я сам разделяю эти чувства, и, будь моя воля, Массимо продолжал бы работать в «Спартаке». Но ведь Глушаков – такой же творец того чемпионского чуда, внесший огромную лепту в завоевание долгожданного золота. Забывать об этом – как минимум неправильно. Так же, как делать из него исчадие ада. В любой конфликтной ситуации всегда виноваты несколько сторон, и нельзя взваливать всю ответственность на кого-то одного.

Завихрения вокруг Глушакова начались почти сразу после чемпионского сезона. Летом 2017 года он участвовал в Кубке Конфедераций, после которого вернулся в расположение клуба не в лучшем состоянии, и первая часть клубного сезона у него не задалась. Впрочем, примерно то же самое можно сказать про многих тогдашних сборников. Затем начались долгие и, видимо, непростые торги вокруг нового контракта Глушакова, что, понятно, послужило дополнительным негативным фактором. В итоге Денис получил от Леонида Федуна поистине царский подарок – трёхлетний контракт с окладом в 2,7 млн. евро в год. Во многом это была награда за чемпионство. Да и вообще, в тот момент Глушаков был в зените славы, на пике своей карьеры, и подобный контракт тогда выглядел, в общем-то, оправданным. Вот только в игровом плане с тех пор капитан пошёл вниз. Вдохновения чемпионского сезона в его игре стало в разы меньше, хотя, по большому счёту, эти слова можно сказать про всю команду. И Глушаков, положа руку на сердце, не был в той команде худшим. Где-то ему не повезло, как, скажем, в кубковой игре против «Тосно», когда его обидный промах во многом привёл к тому, что «Спартак» вылетел из турнира. Хотя, опять-таки, вешать всех собак на одного Глушакова – в корне ошибочно. Тот сезон «Спартак» закончил неудачно – вылетел из Кубка, а в чемпионате не смог занять второе место, дававшее прямую путёвку в Лигу чемпионов. Летом, насколько известно, Каррера хотел избавиться от Глушакова, но руководство клуба этому воспрепятствовало. Вообще, в тот момент от чемпионской команды, по большому счёту, остались рожки да ножки. Ну а дальше – пошло-поехало: скандал с пресловутыми лайками, отчисление из главной команды (вместе с Андреем Ещенко), семейный скандал и развод с женой Дарьей, всеобщая оголтелая ненависть фанатов. Уход Глушакова в этих обстоятельствах был неизбежен, и, наверное, так будет лучше для всех. Но трудно отрицать, что вся эта абсолютно нелепая, абсурдная история не принесла счастья никому – ни клубу, ни его болельщикам, ни Глушакову. Проиграли все.

В своих последних обращениях в соцсетях Глушаков произнёс много красивых слов: о том, что всегда бился за команду и делал всё, чтобы она добивалась результата, честно исполнял обязанности капитана. Красивые, правильные слова, но ничего изменить в судьбе Глушакова они уже не могли. А в своём прощальном видеообращении он выразил надежду, что когда-нибудь ещё вернётся в «Спартак». Сегодня в это поверить нереально, но, в конце концов, в жизни всё возможно. Рано или поздно нынешний накал экзальтации спадёт, дым рассеется, и, как знать, возможно, мы посмотрим на всё произошедшее под совершенно другим углом. Ведь большое, как известно, видится на расстоянии. А Денису хочется пожелать удачи в жизни и карьере, которая пока не заканчивается. И хочется верить, что Глушаков всё-таки услышит «спасибо» за всё, что он сделал для команды за последние годы. К слову, в комментариях под последними постами Дениса я обнаружил не только негативные, но и позитивные записи, где ему высказывают слова поддержки и желают удачи. Как выясняется, бациллой ненависти инфицировались далеко не все, и это радует. Как бы то ни было, с уходом Глушакова в истории «Спартака» закончилась целая эпоха, в которой было много плохого, но было и хорошее. А вот что будет дальше – пока неизвестно. И те, кто надеются, что с уходом ненавистного им Глушакова сразу настанет всеобщее спартаковское счастье, могут жестоко обмануться в своих надеждах.