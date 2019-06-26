В Австрии сыграют дерби «Спартак» - ЦСКА. И не только!

сегодня, 15:00

Кубок Матч Премьер входит в традицию подготовки клубов РПЛ к новому сезону летом и возобновлению сезона зимой. «Соккер.ру» - о втором розыгрыше товарищеского турнира.

Как завершился первый розыгрыш?

Первый розыгрыш Кубка Матч Премьер состоялся в последнюю декаду января в Катаре, в турнире приняли участие «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». «Красно-белые» были подозрительно хороши на фоне соперников и выиграли товарищеское соревнование, одержав победы во всех трех матчах, но к весенней части сезона РПЛ лучше оказались готовы «Зенит» и «Локомотив», занявшие две первые строчки в финальной таблице чемпионата России, в то время как «Спартак» скатился на пятое место, а эксперты не раз отмечали, что у команды Олега Кононова есть проблемы с «физикой».

Возможно, боком вышла как раз эта ненужная, в общем-то, победа в Катаре. Если представители других клубов называли турнир одним из этапов подготовки к официальным играм, то Кононов уверял, что Кубок Матч Премьер имеет большую ценность, а «Спартак» приложит максимум усилий, чтобы выиграть его. Приложили, выиграли, а потом страдали в чемпионате. Накануне нового розыгрыша должны сделать выводы, а перед турниром в Австрии Кононов уже более сдержан: «Зимой мы принимали участие в таком турнире, остались довольны организацией и уровнем соревнования. В Австрии „Спартак“ тоже ждут интересные игры».

Кто участвует в летнем Кубке Матч Премьер?

Как вы поняли из спойлера в предыдущем абзаце, «Спартак» снова участвует, также из зимнего состава остался «Ростов», а вот 50% участников сменились. Вместо «Зенита» и «Локомотива» в турнире примут участие ЦСКА и «Краснодар», тренеры которых выступили против участия своих команд в зимнем турнире, посчитав, что это сорвет подготовку, но сейчас Мусаев и Ганчаренко «за». В чем разница, спросите вы? Ну, хотя бы в том, что зимний кубок проводился в самом начале зимнего подготовительного периода, за два месяца до возобновления сезона в РПЛ , когда нужно было закладывать фундамент «физики», а сейчас до старта нового чемпионата две с половиной недели – самое время испытать себя в играх с сильными противниками.

Формат, регламент, расписание

Формат летнего «Кубка телевизора» не будет отличаться от турнира, который прошел в январе в Катаре. Четыре команды сыграют однокруговой турнир, каждый сразится с каждым, ничьих быть не может. В случае равенства в основное время назначается серия пенальти. За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в «лотерее» - 1 балл. В случае равенства очков в таблице ключевой показатель – разница забитых и пропущенных мячей.

Регламентированы замены: можно неограниченно менять состав в перерыве, но по ходу игры нельзя производить больше 5 замен. Это сделано, чтобы футбол не терял динамику, а матчи были больше похожи на официальные, а не на контрольные игры на сборах. Все матчи будут сыграны на стадионе «Шпортплац ТСВ» в Пеллау с 26 июня по 4 июля.

26 июня, 19:00*. «Ростов» - «Спартак»

27 июня, 19:00. «Краснодар» - ЦСКА

30 июня, 14:00. «Краснодар» - «Ростов»

30 июня, 19:00. «Спартак» - ЦСКА

3 июля, 19:00. ЦСКА - «Ростов»

4 июля, 19:00. «Спартак» - «Краснодар»

*время начала матчей – по Москве.

А клубам какая выгода?

Помимо того, что организаторы Кубка Париматч Премьер оплачивают командам-участницам пребывание на сборах в Австрии, у турнира есть небольшой призовой фонд – 200 тысяч долларов. Победитель получит 80 тысяч, серебряный призер – 50, бронзовый – 40, занявший четвертое место – 30. По меркам футбольных клубов это «копейки», но можно, например, отдать эти деньги на благотворительность или поощрить обслуживающий персонал команды – поваров, массажистов, водителей, специалистов по экипировке и прочих доблестных помощников. Для них сборы – особенно напряженное время, а зарплаты не идут ни в какое сравнение с зарплатами футболистов.

А судьи кто?

Турнир с участием российских команд в Австрии обслужат местные судьи (в Катар приглашали российских арбитров Лапочкина и Мешкова). Имена австрийских рефери вряд ли о чем-то вам скажут, но для протокола назовем их: Александр Харкам, Рене Айснер, Кристиан-Петру Чокрка. Последняя фамилия – прямо мечта Геннадия Сергеевича Орлова.

Что говорят о Кубке Матч Премьер?

Дмитрий Скопинцев, защитник «Краснодара»: «Считаю, что этот Кубок – очень важный турнир, который поможет качественно подготовиться к сезону. Для каждого из участвующих в нём клубов предстоящие матчи станут хорошим тестированием. Мы с нашей командой постараемся показать зрелищный футбол, и, конечно же, будем стремиться выиграть турнир».

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»: «Мы не ставим никаких серьезных задач, для нас это – обычные спарринги. Соперники хорошего уровня, нам будут противостоять сильные футболисты. С кем сыграть интересно? Со всеми интересно. И ни с кем не интересно. Мы же не готовимся под конкретного соперника, просто будет отрабатывать то, чем занимаемся на тренировках. Это просто контрольные матчи».

Ари, нападающий «Краснодара»: «Мы усердно тренировались и готовились к этому турниру. Это важный аспект, ведь нам предстоит выходить на поле против „Спартака“, ЦСКА и „Ростова“. Конечно, мы сделаем все, чтобы победить в этом турнире».

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА : «На зимний кубок в Катар мы не поехали, потому что не хотелось прерывать подготовку в Испании, которая была полностью расписана, и где были полностью подходящие условия. Турнир в Австрии не противоречит нашим планам, в эти дни мы бы так и так проводили контрольные матчи. Игры с „Краснодаром“, „Ростовом“ и „Спартаком“ - это отлично, потому что потом мы с этими соперниками будет играть и в чемпионате».

Олег Кононов, главный тренер «Спартака»: «Если мы не выиграем этот турнир, то не сильно расстроимся, наши главные турниры впереди – это чемпионат России и Лига Европы. Главное – хорошо потренироваться, и чтобы игроки были здоровы».

Гавриил Гордеев, креативный директор «Матч ТВ»: «Думал над тем, чтобы ради привлечения дополнительной аудитории и коммерции пригласить какой-нибудь европейский топ-клуб, но мне хочется „прокачивать“ российский футбол. Нужно поменять отношение к нашему футболу».