Свои снова подставили «Зенит»

вчера, 13:00

Барриос и Азмун после смены лимита уедут? Бывшие боссы «Зенита» не смогли изменить закон на тот, что будет выгоден их любимому клубу.

В чем слабость формулы «8+17»?

При лимите, где каждой команде надо напичкать состав россиянами, половина из которых – глубокий запас, выигрывают только агенты. В РФС пошли на поводу у тех, кто получил от Федуна в прошлом сезоне 9.11 млн евро комиссионных. Это 656 млн рублей – огромные деньги для аутсайдеров РПЛ .

А лидерам восьми легионеров в заявке на сезон мало. Например, два легионера получили травмы, один – дисквалификацию. И вот уже на поле максимум пять человек, меньше, чем сейчас. А если эпидемия травм, что не исключено, то получаем ужесточение лимита. Еще новичок-легионер может банально не вписаться - уже 4 легионера и 7 местных на поле.

Чтобы заменить приезжего в заявке – надо его продать. Легко выгодно отдать игрока в ужасной форме? Клубы с пиковым количеством иностранцев – «Локомотив», «Ростов» и «Зенит», явно пострадали от новой формулы. «Краснодар» будет ограничен, но их подстрахует академия. Так что на первом плане чемпионы России. Фактически высекли идеи Семака показать крутой футбол, ведь Ракицкий, Азмун, Барриос, Иванович и Дриусси – фундамент нового состава.

Планировали усилиться под ЛЧ , а теперь наоборот надо раздавать легионеров. Но, во-первых, откуда взять 17 качественных россиян по адекватным ценам? Во-вторых, как потом усиливать состав иностранцами, когда их и так больше, чем можно оставить? Недовольство Семака понятно, он сейчас как Виллаш-Боаш из прошлого – поставили перед фактом.

Руководство РФС , где поочередно правят два бывших босса «Зенита» - Мутко и Дюков (второму досталось так себе «наследство»), не продавило лимит «10+15» с ограничением в 8 легионеров на поле одновременно. Хотя такой формат фактически означал бы нынешнюю схему, но 2 иностранца были бы для ротации.

Зато теперь агенты «детей лимита» получат миллионы евро, продавая запасных за дикие деньги и подписывая контракты с сумасшедшими зарплатами. Ивановичей в «Зените» станет меньше, Заболотных – больше. Повезло Семаку и всему петербургскому футболу.

Кто из легионеров должен уйти?

У Мутко было время, чтобы популярно разжевать смысл идеи возвращения конкуренции в российский футбол во благо сборной и качеству вместо количества тому, кто принимает решение. Поэтому можно констатировать: фанат «Зенита» подставил клуб. Команду ждет распродажа и скупка россиян, лучшие из которых – как Сутормин, откажутся от позиции Набиуллина.

Серьезный просчет бьет по всему российскому футболу, но в первую очередь – по «Зениту» и «Локомотиву», двум самым успешным клубам прошлого сезона. У Семака сейчас в команде после ухода Нету в «Спортинг» на контракте 14 иностранцев. Нельзя перегибать, заявляя, что все нужны, но давайте посчитаем. Сначала соберем тех, кто под основу – Иванович, Дриусси, Ракицкий, Азмун, Барриос. Всего пять человек. Остается по три кандидата на место из оставшихся.

Но загвоздка в том, что нельзя просто взять и убрать из состава 6 человек без последствий. Ушел в аренду Мевля – пришел Ракицкий, прогрессирует Джорджевич – выгоднее как резервный форвард, чем Заболотный. Предположим, Краневиттер не заиграл, контракт Ригони вроде еще можно выгодно продать. Но Маркизио, учитывая травмы, будет сложно куда-то отправить. Вот и получается, что «Зенит» потеряет много денег, просто дождавшись, когда контракт Клаудио истечет.

Также непонятная история с Мамманой. Иванович – возрастной, долго не протянет, так что отдавать Эмануэля, если способен выстрелить в ближайшем сезоне, откровенно глупо. Но в таком случае у Семака уже есть шесть человек из восьми – представленная выше пятерка плюс аргентинец. За год нужно расстаться с восемью легионерами, а в ответ можно купить только двух. Но где взять людей в заявку в таком случае? Только на российском рынке – пресловутые «17» в формуле.

Агенты «детей лимита» попали в рай?

В странный рай с блэкджеком и пониженной социальной ответственностью. На данный момент на официальном сайте «Зенита» указаны фамилии 14 россиян в первом составе. Но в списке Бабурин, Кержаков, Набиуллин, Жирков, Шатов, Мусаев и Заболотный. Все через год могут быть за пределами первого состава, и никого это не удивит. А еще может уйти Дзюба.

Условный «балласт» - россияне, что нужны из-за лимита, составляет 8-9 человек. Через год таких людей будет минимум 14. Когда Семак к пятерке основных – Ракицкий, Барриос, Иванович, Азмун и Дриусси, захочет добавить троих легионеров под основу – центральный хавбек, левый защитник и правый вингер, то из россиян на поле останутся Дзюба, Лунев и Смольников.

Или четверо местных, ведь есть Оздоев, Кузяев и Ерохин в центр. Тогда один из 8 иностранцев – для ротации. Но даже так катастрофически должно расшириться количество россиян, которые будут тупо протирать штаны в удобных креслах на стадионе «Санкт-Петербург». Причем их уровень не позволит сохранить качество игры при травмах. И академия нулевая – молодежь не поможет.

То есть Терентьев и Набиуллин остаются, а Ригони и Маммана должны уйти. Причем особенность будет в том, что россиян станут набирать как раз на скамейку, ведь объективно опорника уровня Барриоса нет, левого защитника – нет. Сутормин уже отказался, и будут отказываться все с амбициями. Наберут за шальные деньги Новосельцевых.

«Зенит» начнет скупать игроков у конкурентов?

К чему толкает потребность в качественных россиянах, которые могут принести пользу наравне с иностранцами? К трансферам по завышенным ценам из составов прямых конкурентов. Если Петров покажет, что сильнее Смольникова – прямо сейчас на одном уровне, а иногда чуть лучше, то он, как и Фернандес, станет целью Рибалты.



Насмешила информация о Кудряшове в «Зените»? Так нужен российский универсал. Возможно, ограбят «Рубин», Сорокину и Коновалову уже готовят уютные места на скамейке рядом с Набиуллиным. Эльмира играть в футбол никто не отпустит, ведь Жирков закончит карьеру через год – скорее всего, а новому Кришито нужен российский дублер.

Или кто сказал, что братья Миранчуки никогда не сыграют за клуб из Санкт-Петербурга? Или, может быть, Баринову не поступит предложение? Поступит, как и Игнатьеву из «Краснодара», если Дзюба уедет, а Иван будет прогрессировать. Просто дадут столько денег, что Галицкий не сможет отказаться. Или возьмут не деньгами, а личной просьбой.

Удивим классику жанра – «Зенит» нагребет россиян на лавку. И их будет много, ведь в прошлом сезоне использовали не 25, а 31 футболиста в РПЛ . «8+17» - формула людей, которые не разбираются в теме. На самом деле речь о «8+22» как минимум. У «Зенита» пока 14 россиян с Кокориным, а нужно суммарно 22-23 «паспортистов». Раньше на лавке сидели Эрнани, а теперь их сменят кандидаты в сборную.

Забудьте о трех командах в Лиге чемпионов

Семак об этом сказал вслух: «Лимит существенно снижает наш потенциал в Европе». И ладно, когда в РПЛ или РФС плевать хотели на судьбу самой бедной команды лиги – о том, как спасти тот же «Анжи», думали ровно ноль секунд, хотя их долги в два с половиной раза ниже суммы, что «Спартак» подарил агентам за год.

Но когда издеваются над чемпионом, какую цель преследуют? «Всех к ногтю» – не стратегия развития. Новый лимит ставит крест на том, что «Зенит» будет похож на приличную команду с составом европейского уровня. А по цепочке пострадают все клубы. Ведь если «Зениту» надо 20-22 россиянина, то наберут в «Ростове» и «Рубине». Пока «Спартак» и остальные будут заниматься тем же – португальцы обойдут в таблице УЕФА .

Причем не удивляйтесь, если конкретно «Зениту», чтобы вписаться в формулу, придется продавать лучших легионеров первыми. Азмуна и Барриоса заберут хоть завтра, а как выгодно расстаться с Краневиттером или Маркизио? О «фейр-плей» от УЕФА помним - всех свободными агентами не распустишь. Круто только Заболотному. Азмун уже выйдет на пенсию, уедет к маме в Иран готовить любимых скакунов – разводит лошадей, а Антон дальше будет разводить разве что бакланов.

И получать минимум 1 млн евро за место 23 россиян в заявке «Зенита». Так будет не только в Санкт-Петербурге. В любой команде тройка крутых не старых легионеров – как Азмун, Барриос и Дриусси, очень ликвидная. За одно лето при финансово выгодных предложениях надо продавать всех сразу. А это значит, что команда теряет почти треть потенциала. Причем тут вам не «Бенфика» и «Порту», которые умеют приспосабливаться после массовых потерь.