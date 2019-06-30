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Свои снова подставили «Зенит»

вчера, 13:00
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Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Маркизио Клаудио
Маркизио Клаудио
Полузащитник
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий

Барриос и Азмун после смены лимита уедут? Бывшие боссы «Зенита» не смогли изменить закон на тот, что будет выгоден их любимому клубу. 

В чем слабость формулы «8+17»?

При лимите, где каждой команде надо напичкать состав россиянами, половина из которых – глубокий запас, выигрывают только агенты. В РФС пошли на поводу у тех, кто получил от Федуна в прошлом сезоне 9.11 млн евро комиссионных. Это 656 млн рублей – огромные деньги для аутсайдеров РПЛ.  

А лидерам восьми легионеров в заявке на сезон мало. Например, два легионера получили травмы, один – дисквалификацию. И вот уже на поле максимум пять человек, меньше, чем сейчас. А если эпидемия травм, что не исключено, то получаем ужесточение лимита. Еще новичок-легионер может банально не вписаться - уже 4 легионера и 7 местных на поле.

Чтобы заменить приезжего в заявке – надо его продать. Легко выгодно отдать игрока в ужасной форме? Клубы с пиковым количеством иностранцев – «Локомотив», «Ростов» и «Зенит», явно пострадали от новой формулы. «Краснодар» будет ограничен, но их подстрахует академия. Так что на первом плане чемпионы России. Фактически высекли идеи Семака показать крутой футбол, ведь Ракицкий, Азмун, Барриос, Иванович и Дриусси – фундамент нового состава.

Планировали усилиться под ЛЧ, а теперь наоборот надо раздавать легионеров. Но, во-первых, откуда взять 17 качественных россиян по адекватным ценам? Во-вторых, как потом усиливать состав иностранцами, когда их и так больше, чем можно оставить? Недовольство Семака понятно, он сейчас как Виллаш-Боаш из прошлого – поставили перед фактом. 

Руководство РФС, где поочередно правят два бывших босса «Зенита» - Мутко и Дюков (второму досталось так себе «наследство»), не продавило лимит «10+15» с ограничением в 8 легионеров на поле одновременно. Хотя такой формат фактически означал бы нынешнюю схему, но 2 иностранца были бы для ротации. 

Зато теперь агенты «детей лимита» получат миллионы евро, продавая запасных за дикие деньги и подписывая контракты с сумасшедшими зарплатами. Ивановичей в «Зените» станет меньше, Заболотных – больше. Повезло Семаку и всему петербургскому футболу. 

Кто из легионеров должен уйти?

У Мутко было время, чтобы популярно разжевать смысл идеи возвращения конкуренции в российский футбол во благо сборной и качеству вместо количества тому, кто принимает решение. Поэтому можно констатировать: фанат «Зенита» подставил клуб. Команду ждет распродажа и скупка россиян, лучшие из которых – как Сутормин, откажутся от позиции Набиуллина.

Серьезный просчет бьет по всему российскому футболу, но в первую очередь – по «Зениту» и «Локомотиву», двум самым успешным клубам прошлого сезона. У Семака сейчас в команде после ухода Нету в «Спортинг» на контракте 14 иностранцев. Нельзя перегибать, заявляя, что все нужны, но давайте посчитаем. Сначала соберем тех, кто под основу – Иванович, Дриусси, Ракицкий, Азмун, Барриос. Всего пять человек. Остается по три кандидата на место из оставшихся. 

Но загвоздка в том, что нельзя просто взять и убрать из состава 6 человек без последствий. Ушел в аренду Мевля – пришел Ракицкий, прогрессирует Джорджевич – выгоднее как резервный форвард, чем Заболотный. Предположим, Краневиттер не заиграл, контракт Ригони вроде еще можно выгодно продать. Но Маркизио, учитывая травмы, будет сложно куда-то отправить. Вот и получается, что «Зенит» потеряет много денег, просто дождавшись, когда контракт Клаудио истечет. 

Также непонятная история с Мамманой. Иванович – возрастной, долго не протянет, так что отдавать Эмануэля, если способен выстрелить в ближайшем сезоне, откровенно глупо. Но в таком случае у Семака уже есть шесть человек из восьми – представленная выше пятерка плюс аргентинец. За год нужно расстаться с восемью легионерами, а в ответ можно купить только двух. Но где взять людей в заявку в таком случае? Только на российском рынке – пресловутые «17» в формуле. 

Агенты «детей лимита» попали в рай?

В странный рай с блэкджеком и пониженной социальной ответственностью. На данный момент на официальном сайте «Зенита» указаны фамилии 14 россиян в первом  составе. Но в списке Бабурин, Кержаков, Набиуллин, Жирков, Шатов, Мусаев и Заболотный. Все через год могут быть за пределами первого состава, и никого это не удивит. А еще может уйти Дзюба.

Условный «балласт» - россияне, что нужны из-за лимита, составляет 8-9 человек. Через год таких людей будет минимум 14. Когда Семак к пятерке основных – Ракицкий, Барриос, Иванович, Азмун и Дриусси, захочет добавить троих легионеров под основу – центральный хавбек, левый защитник и правый вингер, то из россиян на поле останутся Дзюба, Лунев и Смольников.

Или четверо местных, ведь есть Оздоев, Кузяев и Ерохин в центр. Тогда один из 8 иностранцев – для ротации. Но даже так катастрофически должно расшириться количество россиян, которые будут тупо протирать штаны в удобных креслах на стадионе «Санкт-Петербург». Причем их уровень не позволит сохранить качество игры при травмах. И академия нулевая – молодежь не поможет. 

То есть Терентьев и Набиуллин остаются, а Ригони и Маммана должны уйти. Причем особенность будет в том, что россиян станут набирать как раз на скамейку, ведь объективно опорника уровня Барриоса нет, левого защитника – нет. Сутормин уже отказался, и будут отказываться все с амбициями. Наберут за шальные деньги Новосельцевых. 

«Зенит» начнет скупать игроков у конкурентов?

К чему толкает потребность в качественных россиянах, которые могут принести пользу наравне с иностранцами? К трансферам по завышенным ценам из составов прямых конкурентов. Если Петров покажет, что сильнее Смольникова – прямо сейчас на одном уровне, а иногда чуть лучше, то он, как и Фернандес, станет целью Рибалты.
 
Насмешила информация о Кудряшове в «Зените»? Так нужен российский универсал. Возможно, ограбят «Рубин», Сорокину и Коновалову уже готовят уютные места на скамейке рядом с Набиуллиным. Эльмира играть в футбол никто не отпустит, ведь Жирков закончит карьеру через год – скорее всего, а новому Кришито нужен российский дублер.

Или кто сказал, что братья Миранчуки никогда не сыграют за клуб из Санкт-Петербурга? Или, может быть, Баринову не поступит предложение? Поступит, как и Игнатьеву из «Краснодара», если Дзюба уедет, а Иван будет прогрессировать. Просто дадут столько денег, что Галицкий не сможет отказаться. Или возьмут не деньгами, а личной просьбой. 

Удивим классику жанра – «Зенит» нагребет россиян на лавку. И их будет много, ведь в прошлом сезоне использовали не 25, а 31 футболиста в РПЛ. «8+17» - формула людей, которые не разбираются в теме. На самом деле речь о «8+22» как минимум. У «Зенита» пока 14 россиян с Кокориным, а нужно суммарно 22-23 «паспортистов». Раньше на лавке сидели Эрнани, а теперь их сменят кандидаты в сборную. 

Забудьте о трех командах в Лиге чемпионов

Семак об этом сказал вслух: «Лимит существенно снижает наш потенциал в Европе». И ладно, когда в РПЛ или РФС плевать хотели на судьбу самой бедной команды лиги – о том, как спасти тот же «Анжи», думали ровно ноль секунд, хотя их долги в два с половиной раза ниже суммы, что «Спартак» подарил агентам за год.

Но когда издеваются над чемпионом, какую цель преследуют? «Всех к ногтю» – не стратегия развития. Новый лимит ставит крест на том, что «Зенит» будет похож на приличную команду с составом европейского уровня. А по цепочке пострадают все клубы. Ведь если «Зениту» надо 20-22 россиянина, то наберут в «Ростове» и «Рубине». Пока «Спартак» и остальные будут заниматься тем же – португальцы обойдут в таблице УЕФА

Причем не удивляйтесь, если конкретно «Зениту», чтобы вписаться в формулу, придется продавать лучших легионеров первыми. Азмуна и Барриоса заберут хоть завтра, а как выгодно расстаться с Краневиттером или Маркизио? О «фейр-плей» от УЕФА помним - всех свободными агентами не распустишь. Круто только Заболотному. Азмун уже выйдет на пенсию, уедет к маме в Иран готовить любимых скакунов – разводит лошадей, а Антон дальше будет разводить разве что бакланов.

И получать минимум 1 млн евро за место 23 россиян в заявке «Зенита». Так будет не только в Санкт-Петербурге. В любой команде тройка крутых не старых легионеров – как Азмун, Барриос и Дриусси, очень ликвидная. За одно лето при финансово выгодных предложениях надо продавать всех сразу. А это значит, что команда теряет почти треть потенциала. Причем тут вам не «Бенфика» и «Порту», которые умеют приспосабливаться после массовых потерь. 

«Зенит» пережил годы унижений, когда ушли Халк, Витсель и Гарай. Теперь снова вечный бег по кругу. Легионеры, раз их всего 8 и надо ставить на качество, будут уходить быстро, как только покажут приличный футбол, а вот те 17-23 местных игрока - торчать до конца контрактов. На вид заявление, что можно поставить восемь легионеров сразу, кажется выгодным большим клубам и командам РПЛ в еврокубках. А если разобраться – усадили всех в болото еще более жесткого и беспощадного лимита. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   65 / 665
сегодня в 00:08
Круто Станислав всю правду матку выложил про лазурных!
112910415
112910415
   47 / 665
вчера в 21:08
интересная история
Garrincha58
Garrincha58 ответил Detroit_07
   146 / 665
вчера в 20:07
В такой ситуации Бердыев будет на вес золота. Он как никто другой умеет привлекать и взращивать молодёжь.
кого он взрастил хоть одного назови, если типа Набиулина то всё ясно с ним
Garrincha58
Garrincha58 ответил spartach n1
   146 / 665
вчера в 20:06
Зачем харьковский мойша протащил новый лимит,денег на качественных легов не стало,так хоть другим крылья подрезать ?
а кто это мойша? харьковский
Garrincha58
Garrincha58
   146 / 665
вчера в 20:04
всё это делается с подачи сверху с самого верху в угоду сборной и делают это ничего непонимающие в футболе да и в спорте людишки
Nikola45
Nikola45 ответил Томас Сойер
   150 / 665
вчера в 18:11
Обясните мне в чем суть, почему он протощил это?! Просто я живу в странах СНГ и не в курсе.
У Жени сейчас очень мало денег! Еще не рассчитался с банком за строительство Арены!
Поэтому не может много тратить денег на игроков и попасть в ЛЧ! Основные деньги ЦСКА зарабатывало именно там!
димон 37
димон 37 ответил parallels
   485 / 665
вчера в 17:33
через год, когда правила вступят в силу, 4 легионера сами собой отвалятся: иванович, мак, нобоа, маркизио - закончатся контракты. краневиттера продать, эрнани отправить в тарасовку с нашей доплатой - и уже всё ок. в крайнем случае можно разменять мамману или ригони, в пользу продления контракта с ивановичем, если он продолжит играть на уровне. стыдно за спартак.
ты же первым кричал, что эрнаня новый вицын
Detroit_07
Detroit_07
вчера в 17:10
В такой ситуации Бердыев будет на вес золота. Он как никто другой умеет привлекать и взращивать молодёжь.
удав
удав
   102 / 665
вчера в 16:39
вариант только один -полная отмена лимита, а там "естественный отбор" кто лучше тот и будет играть
МапС
МапС ответил МКС
   137 / 665
вчера в 16:33
Соккер Если ваш автор под ником Горин - это Михаил Борзыкин Вам простительно Если нет Писать под псевдонимом, слово в слово, до последней запятой Слова другого человека - это тупой плагиат
Да соккер почти все новости с нашего Фанатика тащит.
parallels
parallels
   4 / 665
вчера в 16:27
через год, когда правила вступят в силу, 4 легионера сами собой отвалятся: иванович, мак, нобоа, маркизио - закончатся контракты. краневиттера продать, эрнани отправить в тарасовку с нашей доплатой - и уже всё ок. в крайнем случае можно разменять мамману или ригони, в пользу продления контракта с ивановичем, если он продолжит играть на уровне. стыдно за спартак.
Lexapolik
Lexapolik
   582 / 665
вчера в 16:20
А что мешает нашим лидерам выращивать хороших игроков в Своих академиях? Неплохо бы поучиться у того же Аякса.
spartach n1
spartach n1
   2 / 665
вчера в 15:56
Зачем харьковский мойша протащил новый лимит,денег на качественных легов не стало,так хоть другим крылья подрезать ?
Правдин Семён
Правдин Семён
   205 / 665
вчера в 15:44
Зачем 23 россиянина, если заявка на 25 человек максимум? Не надо делать мозги.Да,лимит-зло,завышает зарплаты и цены паспортистам.На этом точка.
Что,прошла мода на петиции?А то вышли бы на РФС ,со своей точкой зрения.
Томас Сойер
Томас Сойер ответил Nikola45
вчера в 15:41
Обясните мне в чем суть, почему он протощил это?! Просто я живу в странах СНГ и не в курсе.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   139 / 665
вчера в 15:35
Лимит вообще не нужен!!!
МКС
МКС ответил Nikola45
   29 / 665
вчера в 15:32
Я уже говорил! Костя это Генич!
Тем более позорно

Не поленись посмотри "управляемый хаос" за

То ли вчера, то ли позавчера - один в один Мишка Борзыкин
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 665
вчера в 15:17
Мне смешно, а чего еще вы ожидали? Кто у нас глава РФС? Владелец агентских компаний, оформленных на сынка Цорна.

Они, понятное дело, хотят весь российский лимитный рынок держать под ногтем, а без лимита этого не сделаешь, придет огромное количество европейских агентов. Зачем им делиться?
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   150 / 665
вчера в 15:16
Соккер Если ваш автор под ником Горин - это Михаил Борзыкин Вам простительно Если нет Писать под псевдонимом, слово в слово, до последней запятой Слова другого человека - это тупой плагиат
Я уже говорил! Костя это Генич!
Nikola45
Nikola45 ответил Томас Сойер
   150 / 665
вчера в 15:16
Тупая идея как и сами люди которые придумали лимит. Не интересно будет смотрет РПЛ, что и сделаем со следующего года. Без конкуренции человек не станет сильнее, видать о своих детей футболистов думают.
Все намного проще! Женя Гинер протащил этот закон!
Почему тоже не секрет! Хорошо что еще не предупредили за два дня до начала сезона как уже делали!
Томас Сойер
Томас Сойер
вчера в 15:03
Тупая идея как и сами люди которые придумали лимит. Не интересно будет смотрет РПЛ, что и сделаем со следующего года. Без конкуренции человек не станет сильнее, видать о своих детей футболистов думают.
морозз
морозз
   36 / 665
вчера в 14:01
Очень стыдно за Гену Орлова, больше сказать что либо о Зените не могу!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   55 / 665
вчера в 13:46
Когда с головой дружишь, то при любом лимите поствишь игру.
OLESOCC
OLESOCC
   160 / 665
вчера в 13:46
Лимит есть не только в России, но и на Украине и в Китае. Всё!!! Хоть здесь мы в " тройке"!.
d_fincher
d_fincher
   168 / 665
вчера в 13:45
Перефразируя Жванецкого: "и что интересно, молодежка Зенита существует - и неплохо себя чувствует!"
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   143 / 665
вчера в 13:38
Честно, мало понимаю в этих схемах лимита, но если сделали в угоду сборной, пожертвовал интересами 2-х клубов, значит не все так плохо
МКС
МКС
   29 / 665
вчера в 13:36
Соккер

Если ваш автор под ником Горин - это Михаил Борзыкин

Вам простительно

Если нет

Писать под псевдонимом, слово в слово, до последней запятой

Слова другого человека - это тупой плагиат
Рустам Хасбулатов
Рустам Хасбулатов
   210 / 665
вчера в 13:13
Российский футбол спасет только уход клубов от РФС.
САМАЯ ИДИОТСКАЯ И ТУПАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ в РФ.
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