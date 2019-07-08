Бразилия – девятикратный чемпион

сегодня, 10:00

Сенсации в финале Кубка Америки не случилось. Сборная Бразилии на «Маракане» выиграла очередной титул. «Соккер.ру» - о том, как это было.

Пожалуй, не о таком финале Кубка Америки мечтали нейтральные зрители, начиная его смотреть. Для многих из них турнир закончился еще на первом полуфинале, в котором встретились сборные Аргентины и Бразилии. Хозяева турнира одолели «альбиселесте», заставив Лионеля Месси и компанию извергать проклятия в адрес конкретных судей и КОНМЕБОЛ в целом.

Но бразильцев, показывавших весь турнир предел прагматизма, эта истерика не касалась. Они готовились взять титул, ведь соперником по финалу стала комфортная для них сборная Перу, совершившая сенсации на предыдущих двух стадиях плей-офф и выбившая последовательно Уругвай и Чили. На третью кряду сенсацию перуанцев не хватило.

К тому же и без того спокойные и рациональные бразильцы действовали без лишнего нервяка, который мог бы помешать – они на этом турнире уже били Перу, причем со счетом 5:0. Дело было на групповом этапе. Поэтому не пришлось даже горячиться на первых минутах. На исходе четверти часа исполнительское мастерство Габриэла Жезуса позволило ему выдать голевой пас на Эвертона, который открыл счет.

Перуанскому желанию бороться катастрофически не хватало мастерства и слаженности, завершения в финальной стадии атаки и концентрации в обороне. Бразильцы не оказывали штурмового давления – сейчас это не та команда – но всем видом показывали свое превосходство, давая понять, что забьют еще тогда, когда это будет необходимо. А нужда пришла в конце тайма, когда вроде как «безопасная» сборная Перу сумела заработать пенальти, вызвавший споры.

Мяч после прострела в штрафной Алиссона попал в руку Тиаго Силве. Кто-то скажет, что это случайность и игры рукой не было, но рефери посмотрел повтор, убедился в своей правоте и подтвердил пенальти. А Паоло Герреро усилил свою легендарность в Перу, забив очередной мяч. Радость была недолгой – несколько минут.

В стремительной атаке на этот раз Артур все сделал, а Жезус был завершающим звеном. В обоих голах бразильцев решающим фактором оказывалось мастерство конкретного исполнителя. У Перу таких игроков не было. Там были, может, моральные, психологические лидеры – тот же Герреро – но на фоне бразильцев они явно уступали именно в футбольных характеристиках. Поэтому попытки перуанцев пойти на более острый футбол во втором тайме ничего не давали.

Бразильцы относительно спокойно оборонялись и предпринимали попытки забить третий. Снова – без суеты. Понервничать хозяевам пришлось после 70-й минуты, когда претендовавший на звание героя матча Жезус заработал красную карточку через вторую желтую за слишком эмоциональную и грубую атаку соперника.

Этот момент мог стать ключевым, потому что сразу после него перуанцы провели короткий и едва ли не самый опасный отрезок активности, но не сумели забить, имея шансы. А в течение каких-то пяти-семи минут Тите отреагировал на изменение ситуации, быстро перестроив команду и показав свой тренерский оперативный ум.

После перестройки у Перу уже не было потуг идти на штурм, не было такой возможности – все дверцы закрылись. И судорожные замены Рикардо Гареки уже не давали никакого эффекта. Более того, бразильцы оказались застрахованными и от финального навала – Эвертон, подхвативший у Жезуса звание героя матча, заработал пенальти в самый нужный момент. Ришарлисон его реализовал и поставил точку.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (3) – 7 (2)

Статистика не самая впечатляющая, но речь ведь идет о финале, где Бразилия сыграла снова в своем прагматичном стиле. Небольшую открытость в игре допустили лишь в начале второго тайма, когда и была совершена большая часть ударов. А если судить по числу точных выстрелов и голов, то реализация бразильцев впечатляет.

Владение мячом (точность передач): 54,1% (85%) – 45,9% (78%)

Бразильцы контролировали течение матча, чего и следовало ожидать. У перуанцев же процент владения оказался стандартным для них на этом турнире. Несмотря на отставание в счете, сборная Перу не могла толком перехватить контроль. А игре на контратаках не хватало завершения и точности.

Любопытно, что значительная часть послематчевой пресс-конференции была посвящена словам Месси про КОНМЕБОЛ и коррупцию, которые в сердцах Лионель бросал после очередной неудачи сборной Аргентины. Действительно, это было интереснее, чем предсказуемая победа бразильцев. Но стоит отметить, что рефери в финале удалил именно игрока Бразилии и спорный пенальти поставил именно в ворота Алиссона, для которого этот пропущенный мяч стал единственным на турнире – такую серию испортил. Это как бы ответ Месси по поводу предвзятости судей в пользу хозяев Кубка Америки. А так, оба тренера высказались по словам Лионеля.

Тите (главный тренер сборной Бразилии):

Тот, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Вы должны понимать и принимать, когда проигрываете. Будьте осторожны с тем, что говорите. Он оказал большое давление на свое величие. Мы играли чисто против Аргентины.

Рикардо Гарека (главный тренер сборной Перу):

Месси – авторитетный голос. Это не значит, что я разделяю его мнение. Я очень уважаю Месси не только как игрока, но и как личность. Он выглядит как очень сфокусированный футболист. Вы можете соглашаться с его мнением или нет. Конечно, мы все должны расти, но я не хочу, чтобы все было так сфокусировано на слове «коррупция», потому что кажется, что мы (южноамериканцы) все коррумпированные. Конечно, в Европе есть хорошие вещи, которые было бы неплохо привезти в Южную Америку. Но такие существует и у нас, я бы хотел защитить южноамериканский футбол. Когда вы говорите о коррупции, по крайней мере, должны иметь веские доказательства.

После этой победы сборная Бразилии закрепилась на третьем месте по числу трофеев Кубка Америки. У нее девять побед. Причем пять из них были добыты в пяти домашних турнирах. Но она по-прежнему значительно отстает от Аргентины и Уругвая, у которых 14 и 15 титулов соответственно. Так что этой новой, прагматичной и хладнокровной сборной Бразилии еще нужно постараться для утверждения своего доминирующего статуса на континенте.