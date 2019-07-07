Финал без интриги

сегодня, 10:25

Финал Кубка Америки не выглядит слишком интригующим. «Соккер.ру» разбирается в шансах Бразилии и Перу.

Игра на турнире

Путь к финалу у обеих команд получился совершенно разным. Бразилия прошла его уверенно, практически не оставив сомнений в своем статусе фаворита. На групповой стадии бразильцы обыграли Боливию (3:0), сыграли вничью неожиданно с Венесуэлой (0:0), а также разгромили как раз Перу – 5:0. Осечка Бразилией могла быть совершена на стадии 1/4 финала, когда не получилось в основное время дожать Парагвай, игра закончилась со счетом 0:0, но все же в серии пенальти пентакампеоны были сильнее.

В полуфинале Бразилия выдала почти идеальный по собранности и концентрации матч, который многие считали досрочным финалом, поскольку Аргентина с проблемами вышла из своей группы и попала в «бразильскую» часть сетки. В результате Лионель Месси и компания, несмотря на все старания, не смогли справиться с Бразилией, которая сыграла крайне прагматично и эффективно, победив со счетом 2:0. В финале ждали сначала Уругвай, потом Чили.

Но все планы попортили перуанцы. Они начали с нулевой ничьей с Венесуэлой, потом тоже справились с Боливией (3:1) и были разгромлены Бразилией. В 1/4 финала, казалось, у Перу нет шансов, поскольку в соперники достался очень уверенно отыгравший в группе Уругвай. Но четвертьфинал вообще стал большим испытанием для фаворитов – три из четырех матчей закончились нулевой ничьей, все решалось в серии пенальти. И именно в этой паре уругвайцы, которые создавали больше моментов, допустили роковую ошибку.

Проскочив «на удачу» в полуфинал, перуанцы не были фаворитами там, потому что Чили и опытнее в этих делах, и два предыдущих турнира выигрывали чилийцы. Но сборная Перу и тут показала образец того, как следует выжимать максимум из минимума. Удивительным образом перуанцы не просто обыграли с использованием той же удачи чилийцев, а разгромили их – 3:0. Таким образом, в финале оказался один из фаворитов и одна из команд, на которые ставили меньше всего.

История отношений

Последний матч между Перу и Бразилией проходил на этом же турнире, менее месяца назад. В группе бразильцы выдали наиболее яркий и результативный свой поединок, разнеся перуанцев без шансов для тех – 5:0. Быстрые голы, разгром уже у перерыву – вот и итог. Понятно, что преимущество по очным встречам на стороне Бразилии, причем подавляющее. Хотя любопытно отметить, что на Кубке Америки 2016 года перуанцы победили со счетом 1:0. Правда, эта победа стала первой для Перу в играх с Бразилией в 21-м веке. И всего дважды за это время была зафиксирована ничья. В остальных матчах бразильцы оказывались сильнее, причем зачастую с большим перевесом.

Ориентировочный состав сборной Бразилии: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Артур, Каземиро, Жезус, Коутиньо, Эвертон, Фирмино.

Ориентировочный состав сборной Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Йотун, Тапиа, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.

Команды находятся в разных весовых категориях по своим возможностям и мастерству исполнителей. У перуанцев все игроки буквально в единичном экземпляре. Хотя можно привести в пример потерю Джефферсона Фарфана, который вроде как был одним из лидеров. Но и без него перуанцы не изменили подхода, продолжив играть в прежней манере и добыв результат.

В любом случае от отдачи каждого конкретного игрока в каждый момент времени у Перу зависит все. Перуанцы сочетают запредельную эффективность и реализацию с куражным футболом, который обычно ассоциируется с круговертью в атаке. А тут есть опытный вожак стаи Паоло Герреро, который прошел все жизненные испытания, есть вратарь Педро Гальесе, который на кураже ловит буквально все, есть все остальные – каждый в меру своих способностей выдает максимум.

Бразилия на этом фоне играет с запасом, хотя тоже акцент во многом делается на надежности. И там тоже есть отменный вратарь. Но если у Гальесе это кураж, то у Алиссона – класс, профессионализм. В этом и есть разница между сборными в их пути к финалу. Одни продвигались на вдохновении, маленькие, но гордые, а другие шли вперед на классе, используя широкие возможности и свое мастерство.

Это совершенно разные команды, хотя обе можно охарактеризовать словом «эффективные». Своей эффективности они достигли разными путями. И шанс каждой из них будет в развитии этого пути. Но ограничений у Перу больше, поэтому и ставят все на Бразилию – все в ее пользу. И результат предыдущего матча, и четыре победы на четырех домашних Кубках Америки. Даже простая статистика: от ударов 17,6 против 11 в среднем за матч до владения мячом 61,4 процента против 46,3. А по точности передач эти команды вообще на разных полюсах рейтинга на Кубке Америки. Бразильцы выдают феноменальные 89 процентов, а у Перу это 78 процентов.

Шансы перуанцев кажутся призрачными, однако не были они высокими и в предыдущих двух матчах. Кураж – не та вещь, на которую можно рассчитывать в любой игре. В отличие от класса. Но фактор удачи/невезения остается равным для обеих команд.