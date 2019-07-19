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Де Лигт: «Роналду никак не повлиял на мой выбор „Ювентуса“»

вчера, 19:36

Новичок «Ювентуса» Маттийс де Лигт заявил, что разговор с Роналду после матча сборных не повлиял на его выбор. После матча сборных Португалии и Голландии в финале Лиги Наций фотографы запечатлели, как де Лигт перекинулся парой слов с Криштиану Роналду.

Многие предположили, что португалец заманивал молодого защитника в свой клуб.

Несмотря на то, что в конечном итоге выбор де Лигта пал на «Ювентус», сам игрок заявил, что этот разговор никак не повлиял на его решение:

После финала Лиги Наций я уже был уверен, что хочу играть в «Ювентусе», но то, что Криштиану попросил меня присоединиться к команде, стало большим комплиментом для меня. Однако этот разговор никак не повлиял на мое решение.

Я решил переехать сюда, потому что Италия – одна из традиционных стран для развития защитников.

Ранее де Лигт заявил, что итальянские защитники - его кумиры

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   170 / 796
сегодня в 00:08
ой ладно, Роналду как узнал что переходит такой красавчик так и забил на своего африканского друга
mihaluch
mihaluch
   111 / 796
вчера в 23:50
Выбрал "Ювентус", значит так надо.
juvenale
juvenale ответил NGYRZ
   109 / 796
вчера в 22:44
Причем жгет у летучего-голландца...человека, который словом мужчины отвечал и проотвечался в одной давней дискуссии.
ну я про Сити писал)
dzvinka
dzvinka
   112 / 796
вчера в 22:41
действительно сильно контрастирует с дурачком гризманом))
spartach091
spartach091 ответил allemz
   61 / 796
вчера в 21:47
Мешок сити только так и может, но не все клюют.
Эллочка
Эллочка ответил Верещагин
   46 / 796
вчера в 21:44
Элочка, у тебя планетарка развалилась.)
верещагин уже не тот
Верещагин
Верещагин ответил Эллочка
   146 / 796
вчера в 21:38
а мы все уже подумали что у тебя тоже задний привод стоит
Элочка, у тебя планетарка развалилась.)
nedved10
nedved10
   250 / 796
вчера в 20:53
Деньгами затягивают только каталонцы да мешок-сити,дорого обошёлся но ведь это не ноунейм типа родри за 70 лямов.
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 796
вчера в 20:47
В отношении Ювентуса и его руководства, было бы очень не корректно и не тактично со стороны Де Лигта, сказать, что он перешел в их клуб из-за Роналду, а не из-за самого Ювентуса.
NGYRZ
NGYRZ ответил juvenale
   29 / 796
вчера в 20:44
у глоров мешка бомбит))
Причем жгет у летучего-голландца...человека, который словом мужчины отвечал и проотвечался в одной давней дискуссии.
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 796
вчера в 20:41
Летучий-Голландец.
Сегодня 20:30
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
Этот комент походу ты ставишь в каждой новости)
Куда не глянь, там твои комплименты..
Неужели у вас с нгу больше радости в жизни нет?)

___________

Слушай "мужчина", с твоим пятном на репутации, не тебе писать о том, кому и где комменты ставить.
juvenale
juvenale
   109 / 796
вчера в 20:41
у глоров мешка бомбит))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   528 / 796
вчера в 20:30
Этот комент походу ты ставишь в каждой новости)
Куда не глянь, там твои комплименты..
Неужели у вас с нгу больше радости в жизни нет?)
Как можно жизнь посвятить человеку, который даже не знает о твоём существовании, это просто поразительно.
allemz
allemz
   84 / 796
вчера в 20:07
Правильно. Деньгами затянули.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 796
вчера в 20:01
Вот это мужик, не то, что "я буду учить моих детей, что Король Осасун лучший игрок мира". Ещё один пример того, насколько позорна система, когда любой игрок команды обязан, высунув язык, нахваливать Пульгу)
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 796
вчера в 19:55
Кто больше дал, туда и пошел , а остальное - лирика!!!
Levadia
Levadia
   343 / 796
вчера в 19:48
"Деньги,деньги,дрябеденьги,повлияли на меня!"
А Роналду был дополнительной сливкой в торте.)
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 796
вчера в 19:40
Деньги повлияли на выбор.
Эллочка
Эллочка
   46 / 796
вчера в 19:37
а мы все уже подумали что у тебя тоже задний привод стоит
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