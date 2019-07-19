Де Лигт: «Роналду никак не повлиял на мой выбор „Ювентуса“»

вчера, 19:36

Новичок «Ювентуса» заявил, что разговор с Роналду после матча сборных не повлиял на его выбор. После матча сборных Португалии и Голландии в финале Лиги Наций фотографы запечатлели, как де Лигт перекинулся парой слов с .

Многие предположили, что португалец заманивал молодого защитника в свой клуб.

Несмотря на то, что в конечном итоге выбор де Лигта пал на «Ювентус», сам игрок заявил, что этот разговор никак не повлиял на его решение:

После финала Лиги Наций я уже был уверен, что хочу играть в «Ювентусе», но то, что Криштиану попросил меня присоединиться к команде, стало большим комплиментом для меня. Однако этот разговор никак не повлиял на мое решение. Я решил переехать сюда, потому что Италия – одна из традиционных стран для развития защитников.

Ранее де Лигт заявил, что итальянские защитники - его кумиры.