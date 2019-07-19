Де Лигт: «Роналду никак не повлиял на мой выбор „Ювентуса“»

Новичок «Ювентуса» Маттийс де Лигт заявил, что разговор с Роналду после матча сборных не повлиял на его выбор. После матча сборных Португалии и Голландии в финале Лиги Наций фотографы запечатлели, как де Лигт перекинулся парой слов с Криштиану Роналду.
Многие предположили, что португалец заманивал молодого защитника в свой клуб.
Несмотря на то, что в конечном итоге выбор де Лигта пал на «Ювентус», сам игрок заявил, что этот разговор никак не повлиял на его решение:
После финала Лиги Наций я уже был уверен, что хочу играть в «Ювентусе», но то, что Криштиану попросил меня присоединиться к команде, стало большим комплиментом для меня. Однако этот разговор никак не повлиял на мое решение.
Я решил переехать сюда, потому что Италия – одна из традиционных стран для развития защитников.
Ранее де Лигт заявил, что итальянские защитники - его кумиры.
Сегодня 20:30
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
Этот комент походу ты ставишь в каждой новости)
Куда не глянь, там твои комплименты..
Неужели у вас с нгу больше радости в жизни нет?)
___________
Слушай "мужчина", с твоим пятном на репутации, не тебе писать о том, кому и где комменты ставить.
Сегодня 20:30
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
Этот комент походу ты ставишь в каждой новости)
Куда не глянь, там твои комплименты..
Неужели у вас с нгу больше радости в жизни нет?)
___________
Слушай "мужчина", с твоим пятном на репутации, не тебе писать о том, кому и где комменты ставить.
Куда не глянь, там твои комплименты..
Неужели у вас с нгу больше радости в жизни нет?)
Как можно жизнь посвятить человеку, который даже не знает о твоём существовании, это просто поразительно.
Куда не глянь, там твои комплименты..
Неужели у вас с нгу больше радости в жизни нет?)
Как можно жизнь посвятить человеку, который даже не знает о твоём существовании, это просто поразительно.
А Роналду был дополнительной сливкой в торте.)
А Роналду был дополнительной сливкой в торте.)