Шунин: «Всегда есть давление, когда есть неудачный результат»

Голкипер «Динамо» прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в 3-м туре РПЛ .

Эмоции только положительные, так как мы добились успеха при своей публике. В прошлом туре, когда мы принимали «Рубин», у нас не получилось сотворить на поле то, что мы задумывали, но это уже история. Все всё прекрасно понимали: нам просто надо было выйти сейчас и выиграть, что мы и сделали. Весь негатив, который шёл на нас, прервать можно было, лишь заработав в этой игре три очка.