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Шунин: «Всегда есть давление, когда есть неудачный результат»

сегодня, 14:24
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

Эмоции только положительные, так как мы добились успеха при своей публике. В прошлом туре, когда мы принимали «Рубин», у нас не получилось сотворить на поле то, что мы задумывали, но это уже история. Все всё прекрасно понимали: нам просто надо было выйти сейчас и выиграть, что мы и сделали. Весь негатив, который шёл на нас, прервать можно было, лишь заработав в этой игре три очка.

Требования болельщиков отставки Дмитрия Хохлова после поражения от «Рубина»? Всегда есть давление, когда есть неудачный результат. Но это всё можно убрать, лишь побеждая и поднимаясь вверх в турнирной таблице. Я стараюсь не читать ничего такого в прессе до матча, а ребята в команде ничего подобного не обсуждают, никаких подобных слухов. Если анализировать всё то, что появляется в СМИ, то тогда вряд ли время останется на футбол. Очень хотелось добиться результата именно на домашней арене, победа над «Уралом» важна в плане эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   175 / 836
сегодня в 15:25
Ждем продолжения Побед
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 836
сегодня в 15:12
Слегка приструнил зарвавшийся Урал..
Не спартак
Не спартак
   331 / 836
сегодня в 15:11
Странно бы было, если бы было по другому.
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