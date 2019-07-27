Шунин: «Всегда есть давление, когда есть неудачный результат»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в 3-м туре РПЛ.
Эмоции только положительные, так как мы добились успеха при своей публике. В прошлом туре, когда мы принимали «Рубин», у нас не получилось сотворить на поле то, что мы задумывали, но это уже история. Все всё прекрасно понимали: нам просто надо было выйти сейчас и выиграть, что мы и сделали. Весь негатив, который шёл на нас, прервать можно было, лишь заработав в этой игре три очка.
Требования болельщиков отставки Дмитрия Хохлова после поражения от «Рубина»? Всегда есть давление, когда есть неудачный результат. Но это всё можно убрать, лишь побеждая и поднимаясь вверх в турнирной таблице. Я стараюсь не читать ничего такого в прессе до матча, а ребята в команде ничего подобного не обсуждают, никаких подобных слухов. Если анализировать всё то, что появляется в СМИ, то тогда вряд ли время останется на футбол. Очень хотелось добиться результата именно на домашней арене, победа над «Уралом» важна в плане эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать.