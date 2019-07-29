Худшие моменты в карьерах топ-тренеров

вчера, 14:05

Маурисио Почеттино признался, что поражение в финале Лиги чемпионов — худший день в его карьере. А что насчет его коллег? «Соккер.ру» расскажет и об их неудачах.

Маурисио Почеттино (Аргентина) — поражение в финале Лиги чемпионов 2018/19 от «Ливерпуля»

Хотя Почеттино считается одним из сильнейших тренеров современности, назвать лучший день в своей карьере ему будет непросто, ведь Маурисио пока не выигрывал трофеи, зато с худшим моментом аргентинец определился, о чем рассказал в недавнем интервью:

Да, это было тяжело. Перед финалом мы провели невероятные три недели. И то, как мы проиграли, стало огромным разочарованием. Это было очень плохо. Вспоминаю лето 2002-го, когда за одну неделю мы сыграли вничью со Швецией и проиграли Англии в групповом раунде чемпионата мира. Для меня как игрока и тренера эти два момента - худшие в карьере. На следующий день после финала я сел на поезд и уехал из Мадрида в Барселону. Провел дома 10 дней, никуда не выходил. Мы были так близки к славе. Думаю, мы были лучше «Ливерпуля». Великий финал не получился, всё решили мелкие детали.

Юрген Клопп (Германия) — поражение в финале Лиги чемпионов 2017/18 от «Реала»

Юрген Клопп, одолевший Почеттинно в финале Лиги чемпионов и устроивший коллеге черный день, сам не раз бывал в шкуре Маурисио. У немца долгое время была репутация обаятельного неудачника, постоянно поддерживаемая поражениями в решающих матчах. Представьте только, что человек почти каждый год доходит до финальных матчей, оказывается на расстоянии вытянутой руки от трофеев, но постоянно проигрывает. Шесть раз подряд. И чем дальше — тем хуже. Конечно, это худшие моменты в карьере Клоппа, просто неунывающий Юрген не любит жаловаться, тем более он уже прервал серию из поражений.

Неудачи - очень любопытный опыт. Естественно, вы никогда не хотите уступать, но это сильное лекарство. Если же вы проиграли, то можете извлечь из ситуации урок. Я проиграл шесть подряд финалов, в которых участвовал. Это едва ли были лучшие дни в моей жизни, но они не делали меня сломленным человеком. Для меня жизнь заключается в том, чтобы пытаться снова и снова. Все дело в опыте и в том, как мы его используем и что с ним делаем в дальнейшем.

Зинедин Зидан (Франция) — вылет из Кубка Короля 2017/18 от «Леганеса»

В январе 2018-го «Реал» готовился в третий раз подряд при Зидане выиграть Лигу чемпионов и сражался за выход в полуфинал Кубка Короля с «Леганесом». «Сливочные» добыли непростую победу на выезде — Марко Асенсио забил единственный гол на 89-й минуте. Казалось, что в этой дуэли все ясно: разве можно было поверить, что скромный «Леганес» переломит ход противостояния на «Сантьяго Бернабеу» после домашнего поражения?! Но «пепинерос» выиграли 2:1 и вышли в полуфинал благодаря голу на выезде. «Реал» круто опозорился, а Зидану пришлось брать всю вину на себя.

Мы не имели права так играть, но результат логичный, потому что соперник сыграл в свой футбол, а мы — нет. Конечно, никто не ожидал такого результата, но это футбол. Для меня это провал, беру всю ответственность на себя. Сейчас я злюсь и не понимаю. Это худшая ночь в моей тренерской карьере.

Действительно, у Зидана тогда были все причины приуныть, но остается ли поражение от «Леганеса» худшим моментом для Зизу-тренера после недавнего фиаско от «Атлетико» со счетом 3:7? Если бы не товарищеский статус матча, думаю, вопросов вообще бы не было.

Хосеп Гвардиола (Испания) — неудачи по ходу первого сезона в Англии

Гвардиола начал у руля «Манчестер Сити» с 10 подряд побед в официальных матчах, а вот продолжение сезона выдалось не столь успешным: сначала не было побед на протяжении шести встреч, потом команду бросало из стороны в сторону, хорошие результаты чередовались с разочарованиями. Этот этап карьеры Хосепа, который он называет худшим в своей тренерской карьере, был увенчан поражением со счетом 0:4 от «Эвертона» и сенсационным вылетом из Лиги чемпионов от «Монако». Правда, в следующие два года «Ман Сити» тоже вылетал из ЛЧ от своих собратьев по АПЛ , но то были единичные разочарования, а Гвардиола больше всего запомнил отрезок, когда не было ни результатов, ни игры.

Пожалуй, впервые в моей жизни я не могу победить так долго. Возможно, это даже пойдет на пользу, и мне удастся сделать из этого правильные выводы.

Учитывая, что в следующие два года «Ман Сити» выигрывал чемпионат Англии и собирал другие трофеи на Альбионе, Хосеп сумел сделать правильные выводы.

Диего Симеоне (Аргентина) — два поражения в финалах Лиги чемпионов от «Реала»

Симеоне не позавидуешь, ведь он вместе с «Атлетико» дважды проигрывал в схватках за европейскую корону самому принципиальному сопернику своего клуба, причем в обоих случаях судьба финала висела на ниточке, которая каждый раз подло сплеталась удобным для «сливочных» образом. В 2014-м Серхио Рамос забил на 93-й минуте, когда «Атлетико» и Симеоне были в секундах от грандиозного успеха, в 2016-м Диего и «матрасники» проиграли в серии пенальти.

Карло Анчелотти (Италия) — работа в «Ювентусе»

Карло Анчелотти по ходу карьеры попадал в разные передряги: например, с «Миланом» он вылетал из Лиги чемпионов после домашней победы 4:1 над «Депортиво», а уже на следующий год переживал шоковую терапию в стамбульском финале. У руля «Реала» итальянец проигрывал 0:4 «Атлетико» в дерби, и это была катастрофа, а «Бавария» Анчелотти была разбита ПСЖ , после чего Карлетто остался без работы. И несмотря на все это, «алленаторе» точно знает, где ему было хуже всего — в «Ювентусе» на заре тренерской карьеры.

Я совершил огромную ошибку, когда возглавил «Ювентус». Мне никогда не нравился Турин. «Ювентус» – команда, которую я никогда не любил и которую, вероятно, никогда не буду любить. Это была новая экосистема для меня. И мне никогда не было в ней комфортно. Я был гайкой в машине.

Жозе Моуриньо (Португалия) — поражение от «Барселоны» 0:5

То, что происходит с Моуриньо в последние годы, это уже не плохой момент, это большой кризис в карьере некогда успешного тренера. Если же брать время, когда Жозе был еще на коне, то больнее всего его осадил Хосеп Гвардиола в первом для Моуриньо Эль Класико в качестве тренера «Реала». Вы, конечно же, помните ту встречу, перед которой португалец был полон самонадеянности, однако на «Камп Ноу» его команда уступила 0:5.