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Худшие моменты в карьерах топ-тренеров

вчера, 14:05

Маурисио Почеттино признался, что поражение в финале Лиги чемпионов — худший день в его карьере. А что насчет его коллег? «Соккер.ру» расскажет и об их неудачах.

Маурисио Почеттино (Аргентина) — поражение в финале Лиги чемпионов 2018/19 от «Ливерпуля»

Хотя Почеттино считается одним из сильнейших тренеров современности, назвать лучший день в своей карьере ему будет непросто, ведь Маурисио пока не выигрывал трофеи, зато с худшим моментом аргентинец определился, о чем рассказал в недавнем интервью:

Да, это было тяжело. Перед финалом мы провели невероятные три недели. И то, как мы проиграли, стало огромным разочарованием. Это было очень плохо. Вспоминаю лето 2002-го, когда за одну неделю мы сыграли вничью со Швецией и проиграли Англии в групповом раунде чемпионата мира. Для меня как игрока и тренера эти два момента - худшие в карьере. На следующий день после финала я сел на поезд и уехал из Мадрида в Барселону. Провел дома 10 дней, никуда не выходил. Мы были так близки к славе. Думаю, мы были лучше «Ливерпуля». Великий финал не получился, всё решили мелкие детали.

Юрген Клопп (Германия) — поражение в финале Лиги чемпионов 2017/18 от «Реала»

Юрген Клопп, одолевший Почеттинно в финале Лиги чемпионов и устроивший коллеге черный день, сам не раз бывал в шкуре Маурисио. У немца долгое время была репутация обаятельного неудачника, постоянно поддерживаемая поражениями в решающих матчах. Представьте только, что человек почти каждый год доходит до финальных матчей, оказывается на расстоянии вытянутой руки от трофеев, но постоянно проигрывает. Шесть раз подряд. И чем дальше — тем хуже. Конечно, это худшие моменты в карьере Клоппа, просто неунывающий Юрген не любит жаловаться, тем более он уже прервал серию из поражений.  

Неудачи - очень любопытный опыт. Естественно, вы никогда не хотите уступать, но это сильное лекарство. Если же вы проиграли, то можете извлечь из ситуации урок. Я проиграл  шесть подряд финалов, в которых участвовал. Это едва ли были лучшие дни в моей жизни, но они не делали меня сломленным человеком. Для меня жизнь заключается в том, чтобы пытаться снова и снова. Все дело в опыте и в том, как мы его используем и что с ним делаем в дальнейшем.

Зинедин Зидан (Франция) — вылет из Кубка Короля 2017/18 от «Леганеса»

В январе 2018-го «Реал» готовился в третий раз подряд при Зидане выиграть Лигу чемпионов и сражался за выход в полуфинал Кубка Короля с «Леганесом». «Сливочные» добыли непростую победу на выезде — Марко Асенсио забил единственный гол на 89-й минуте. Казалось, что в этой дуэли все ясно: разве можно было поверить, что скромный «Леганес» переломит ход противостояния на «Сантьяго Бернабеу» после домашнего поражения?! Но «пепинерос» выиграли 2:1 и вышли в полуфинал благодаря голу на выезде. «Реал» круто опозорился, а Зидану пришлось брать всю вину на себя.

Мы не имели права так играть, но результат логичный, потому что соперник сыграл в свой футбол, а мы — нет. Конечно, никто не ожидал такого результата, но это футбол. Для меня это провал, беру всю ответственность на себя. Сейчас я злюсь и не понимаю. Это худшая ночь в моей тренерской карьере.

Действительно, у Зидана тогда были все причины приуныть, но остается ли поражение от «Леганеса» худшим моментом для Зизу-тренера после недавнего фиаско от «Атлетико» со счетом 3:7? Если бы не товарищеский статус матча, думаю, вопросов вообще бы не было.

Хосеп Гвардиола (Испания) — неудачи по ходу первого сезона в Англии

Гвардиола начал у руля «Манчестер Сити» с 10 подряд побед в официальных матчах, а вот продолжение сезона выдалось не столь успешным: сначала не было побед на протяжении шести встреч, потом команду бросало из стороны в сторону, хорошие результаты чередовались с разочарованиями. Этот этап карьеры Хосепа, который он называет худшим в своей тренерской карьере, был увенчан поражением со счетом 0:4 от «Эвертона» и сенсационным вылетом из Лиги чемпионов от «Монако». Правда, в следующие два года «Ман Сити» тоже вылетал из ЛЧ от своих собратьев по АПЛ, но то были единичные разочарования, а Гвардиола больше всего запомнил отрезок, когда не было ни результатов, ни игры.

Пожалуй, впервые в моей жизни я не могу победить так долго. Возможно, это даже пойдет на пользу, и мне удастся сделать из этого правильные выводы.  

Учитывая, что в следующие два года «Ман Сити» выигрывал чемпионат Англии и собирал другие трофеи на Альбионе, Хосеп сумел сделать правильные выводы.

Диего Симеоне (Аргентина) — два поражения в финалах Лиги чемпионов от «Реала»

Симеоне не позавидуешь, ведь он вместе с «Атлетико» дважды проигрывал в схватках за европейскую корону самому принципиальному сопернику своего клуба, причем в обоих случаях судьба финала висела на ниточке, которая каждый раз подло сплеталась удобным для «сливочных» образом. В 2014-м Серхио Рамос забил на 93-й минуте, когда «Атлетико» и Симеоне были в секундах от грандиозного успеха, в 2016-м Диего и «матрасники» проиграли в серии пенальти.

Карло Анчелотти (Италия) — работа в «Ювентусе»

Карло Анчелотти по ходу карьеры попадал в разные передряги: например, с «Миланом» он вылетал из Лиги чемпионов после домашней победы 4:1 над «Депортиво», а уже на следующий год переживал шоковую терапию в стамбульском финале. У руля «Реала» итальянец проигрывал 0:4 «Атлетико» в дерби, и это была катастрофа, а «Бавария» Анчелотти была разбита ПСЖ, после чего Карлетто остался без работы. И несмотря на все это, «алленаторе» точно знает, где ему было хуже всего — в «Ювентусе» на заре тренерской карьеры.

Я совершил огромную ошибку, когда возглавил «Ювентус». Мне никогда не нравился Турин. «Ювентус» – команда, которую я никогда не любил и которую, вероятно, никогда не буду любить. Это была новая экосистема для меня. И мне никогда не было в ней комфортно. Я был гайкой в машине.

Жозе Моуриньо (Португалия) — поражение от «Барселоны» 0:5

То, что происходит с Моуриньо в последние годы, это уже не плохой момент, это большой кризис в карьере некогда успешного тренера. Если же брать время, когда Жозе был еще на коне, то больнее всего его осадил Хосеп Гвардиола в первом для Моуриньо Эль Класико в качестве тренера «Реала». Вы, конечно же, помните ту встречу, перед которой португалец был полон самонадеянности, однако на «Камп Ноу» его команда уступила 0:5.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   197 / 800
вчера в 19:31
Те 0-5 от Барсы и для меня одни из худших воспоминаний.
Но хуже всего - проигрыш МЮ от Барсы в финале Лиги Чемпионов воспринял... Это было действительно больно.
Плакал, когда Алания Бешикташ не смогла пройти... Пожалуй всё.
dimagas1
dimagas1
   194 / 800
вчера в 17:31
У мавра скорее худший момент когда его сплавили с Челси вроде 11 или около того место заняла.
Don trambon
Don trambon ответил Ploomber
   71 / 800
вчера в 17:16
Значит надо сделать так, чтобы скриншот стал картинкой, и эту картинку залить на какой-либо ресурс, чтобы она приобрела свой адрес в интернете.
Понятно, но делать я это, конечно же не буду) Просто видел, как некоторые пользователи кидали такие скрины, но думал это менее муторно.

Спасибо.
Ploomber
Ploomber ответил Don trambon
   364 / 800
вчера в 17:11
Нет, Вы не поняли мой вопрос(или я ваш ответ). Как картинку кидать я знаю, меня интересует именно *скриншот*. Вот допустим эта страница, я например хочу скинуть Ваш ответ мне (именно картинкой) в сообщении. Для этого я правой кнопкой жму сделать скриншот выбираю ту область которую хочу запечатлеть и она у меня в качестве картинки сохраняется в папке на компе. И вот как эту сохранённую картинку вставить в сообщение? По сути там адрес будет идти от диска на котором она лежит, но ничего не выходит.
Значит надо сделать так, чтобы скриншот стал картинкой, и эту картинку залить на какой-либо ресурс, чтобы она приобрела свой адрес в интернете.
Don trambon
Don trambon ответил Ploomber
   71 / 800
вчера в 17:03
Здравствуйте. Просто берете прямую ссылку на картинку и вставляете ее в окошко, куда пишите комментарии. Чтобы получить прямую ссылку, жмете по картинке правой кнопкой мыши и выбираете, в зависимости от браузера что-то типа «копировать url картинки», «копировать ссылку на изображение» или «скопировать адрес изображения». Напомним, картинки вставлять могут только юзеры с Вип-статусом.
Нет, Вы не поняли мой вопрос(или я ваш ответ). Как картинку кидать я знаю, меня интересует именно *скриншот*.

Вот допустим эта страница, я например хочу скинуть Ваш ответ мне (именно картинкой) в сообщении.

Для этого я правой кнопкой жму сделать скриншот выбираю ту область которую хочу запечатлеть и она у меня в качестве картинки сохраняется в папке на компе. И вот как эту сохранённую картинку вставить в сообщение? По сути там адрес будет идти от диска на котором она лежит, но ничего не выходит.
Ploomber
Ploomber ответил Don trambon
   364 / 800
вчера в 16:51
Добрый день. А как вставить скриншот? Правой кнопкой жму на страницу, выбираю сделать скриншот, выбираю нужную область и выдаёт два варианта - загрузить и в буфер, а как то, что сохранил в комменты вставить? Спасибо.
Здравствуйте. Просто берете прямую ссылку на картинку и вставляете ее в окошко, куда пишите комментарии. Чтобы получить прямую ссылку, жмете по картинке правой кнопкой мыши и выбираете, в зависимости от браузера что-то типа «копировать url картинки», «копировать ссылку на изображение» или «скопировать адрес изображения». Напомним, картинки вставлять могут только юзеры с Вип-статусом.
Don trambon
Don trambon
   71 / 800
вчера в 16:44
Добрый день.
А как вставить скриншот?

Правой кнопкой жму на страницу, выбираю сделать скриншот, выбираю нужную область и выдаёт два варианта - загрузить и в буфер, а как то, что сохранил в комменты вставить?

Спасибо.
Raamtvall
Raamtvall
   715 / 800
вчера в 16:26
"Хосеп Гвардиола (Испания) — неудачи по ходу первого сезона в Англии"
Эм, об его мешок каждый год ноги в ЛЧ вытирают все кому не лень. Это куда повеселее "неудач" в первом сезоне в Англии.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   43 / 800
вчера в 16:16
У Зидана всё впереди, пока у него была нереальная пруха. Почеттино и Моуриньо здесь лишние - это не топ-тренеры, а вот Венгера с финалом ЛЧ можно было включить, он вроде как карьеру тренера окончательно не закончил. Можно было включить и Сколари с его 1-7 от немцев, пусть не клубный тренер, но день у него был чернее ночи.
Морро
Морро
   225 / 800
вчера в 15:25
Интересно, что только Клопп и Гвардиола говорят об уроках, которые им дали непростые периоды их карьеры. Респект и уважуха им!
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 800
вчера в 14:54
Семака забыли на кубке тины
Казанский
Казанский
   31 / 800
вчера в 14:42
Худшие моменты тренеров Зенита - это проигрыши в полуфиналах ЛЧ.
Gelious
Gelious
   72 / 800
вчера в 14:13
Да уж, бедный Зидан. Сам Великий Кубок Испании не выиграл. Ух, бедненький. Грустно плачет со своим треблом лигочемпионским. Да никто в Мадриде уже даже не помнит о том кубке. Это звучит, как худший момент у миллиардера с кучей крутых авто, когда тот забыл ключи дома. Вот уж трагедия. Достойно внимания.

п.с. полагаю, у Моуриньо похуже моменты были, более грустные для него. Игра с Баварией и Мадридом, игра с Барселоной и решающей симуляцией Алвеса. Реакция тренера в некоторых матчах как бы намекала на то, насколько это плохой для него момент. Еще и последний шаг перед финалом.
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