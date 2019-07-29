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Николя Пепе отправился в Лондон на медосмотр в «Арсенал»

вчера, 19:17

Нападающий «Лилля» Николя Пепе сегодня был замечен в аэропорту Майами. Футболист отправился в Лондон. По всей видимости, игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование для «Арсенала», после чего подпишет с канонирами контракт.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Пепе 80 миллионов евро.

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Все комментарии
nnb199O
nnb199O
   323 / 809
вчера в 23:33
Вот это новость, подождем..
ZaZizu
ZaZizu ответил Так Себе Аналитик
   326 / 809
вчера в 22:06
уверен, что стример заиграет,если очкоряна и понтовика заменят условные Видаль (Хедира) и Заа
dzvinka
dzvinka
   76 / 809
вчера в 21:42
ну если это правда, искренне поздравлю Арсенал.
Не буду лукавить, хотелось этого игрока видеть в Ливерпуле. Но у нас Салах, Шакири, да еще Уилсон оброс "жирком" уже, в хорошем смысле. Так что есть чем, было бы желание. Хочу видеть Уилсона вместо Салаха хотябы в "проходных" матчах, дядь Юр?!
Drossel
Drossel ответил Так Себе Аналитик
вчера в 20:42
Счастье так близко)) Ждем тебя Пепка! Теперь задача руководства номер один - сгрузить шашлычника, стримера и барана.
это кого ты имеешь ввиду сгрузить?
Karkaz
Karkaz
   405 / 809
вчера в 20:37
Ну да, проигрывать 3-4 лучше, чем 2-4. Или Эмери решил играть схемой 6-1-3
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 809
вчера в 20:23
Предчувствую сезон: Сашок, Колян и Обама vs наша убогая защита и опорка = счета 5-5))
Хороший Малый
Хороший Малый
   178 / 809
вчера в 20:02
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 809
вчера в 19:40
Надеюсь, что не повторит карьеру предыдущего "Ивуарийского топоря" Жервиньо.
Жервиньо изначально поленом был, так что неправомерно сравнивать)
lawr19730
lawr19730
   293 / 809
вчера в 19:35
Старого неаполитанского дурачка опять прокинули))) Жадный пень...
dimagas1
dimagas1
   195 / 809
вчера в 19:30
Для Арсенала трансфер бомба,прям на уровне с Обамой.
aNOOBis
aNOOBis
   424 / 809
вчера в 19:29
Надеюсь, что не повторит карьеру предыдущего "Ивуарийского топоря" Жервиньо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 809
вчера в 19:28
Счастье так близко)) Ждем тебя Пепка!

Теперь задача руководства номер один - сгрузить шашлычника, стримера и барана.
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