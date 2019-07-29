Николя Пепе отправился в Лондон на медосмотр в «Арсенал»

Нападающий «Лилля» Николя Пепе сегодня был замечен в аэропорту Майами. Футболист отправился в Лондон. По всей видимости, игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование для «Арсенала», после чего подпишет с канонирами контракт.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Пепе 80 миллионов евро.
Не буду лукавить, хотелось этого игрока видеть в Ливерпуле. Но у нас Салах, Шакири, да еще Уилсон оброс "жирком" уже, в хорошем смысле. Так что есть чем, было бы желание. Хочу видеть Уилсона вместо Салаха хотябы в "проходных" матчах, дядь Юр?!
Не буду лукавить, хотелось этого игрока видеть в Ливерпуле. Но у нас Салах, Шакири, да еще Уилсон оброс "жирком" уже, в хорошем смысле. Так что есть чем, было бы желание. Хочу видеть Уилсона вместо Салаха хотябы в "проходных" матчах, дядь Юр?!
Теперь задача руководства номер один - сгрузить шашлычника, стримера и барана.
Теперь задача руководства номер один - сгрузить шашлычника, стримера и барана.