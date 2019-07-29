Николя Пепе отправился в Лондон на медосмотр в «Арсенал»

вчера, 19:17

Нападающий «Лилля» сегодня был замечен в аэропорту Майами. Футболист отправился в Лондон. По всей видимости, игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование для «Арсенала», после чего подпишет с канонирами контракт.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Пепе 80 миллионов евро.