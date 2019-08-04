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Козыри ЦСКА в борьбе за тройку

вчера, 21:30

«Соккер.ру» понимает, что «армейцы» не обязательно очаруют, однако Ганчаренко точно не позволит конкурентам расслабиться.

Желание переигрывать фаворитов

ЦСКА в прошлом году огорчал «Зенит» и «Спартак», теперь обыграл «Локомотив» - команду, которая второй год подряд представит РПЛ в Лиге чемпионов. А поскольку дерби против «Спартака» уже 19 августа – через две недели в понедельник, то у Ганчаренко есть шанс и этого конкурента покусать. «Динамо» могло обыграть «красно-белых», и хотя к середине месяца вместо Кононова может быть другой тренер и состав поменяется, у ЦСКА будут шансы против «Спартака». И против остальных соседей по прошлогодней таблице – тоже.

- «армейцы» мечтают о свежих победах над «Краснодаром» и «Динамо». А вот «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» обыгрывали недавно. 

Футбольное взросление Федора Чалова

Есть шероховатости и ошибки, недорабатывает в отдельных эпизодах, а в других наоборот пытается сделать больше, чем должен результативный форвард. Но голы и ассисты говорят в пользу Федора, как и его юный возраст. Поскольку ЦСКА не отпустит центрального нападающего этим летом дешевле, чем Головина годом ранее, то есть большая вероятность, что Чалов еще один сезон отыграет в РПЛ. А это однозначный козырь.

- Чалов забил за ЦСКА уже 32 мяча и отдал 15 ассистов, что для 21-летнего форварда в РПЛ – отличный результат. Особенно с учетом, что 15 раз отличился в прошлом чемпионате.

Пластичность тактических построений

Обратите внимание, что у ЦСКА не схема под людей, а комбинированный подход. Есть Фернандес или Чалов – у них определенный стиль и задачи. Однако и Влашич, и Обляков, и Ахметов, и даже центральные защитники могут играть по-разному, поскольку многие футболисты молодые, универсальные и жаждут себя найти на поле. Благодаря такому составу Ганчаренко не может знать, как ЦСКА сыграет буквально в следующем тайме, зато соперникам сложнее их ловить.  

- в прошлом сезоне Ганчаренко обкатывал 9 разных комбинаций вокруг схем с тремя и двумя центрбеками. Команда легко меняет облик, если нужно.

Уровень мастерства Марио Фернандеса

Сегодня скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда приехал на игру в Казань. Журналист Василий Конов, болеющий за ЦСКА, узнал, за кем следил - просматривал Марио Фернандеса, что странно с учетом покупки Ван-Биссаки и капитанской повязки для Эшли Янга, который минимум сезон проведет на скамейке. Но такой интерес как нелишнее доказательство, что Марио – прекрасный мастер. Сегодня снова удачно подключался к атакам и ассистировал Чалову.

- 42 голевые передачи отдал Марио в составе ЦСКА с новым пасом в игре против «Рубина». Фернандес играет отлично, особенно в атаке.

Кадровый выбор в центре обороны

Не получается у Васина – можно попробовать играть без опытного Виктора в отдельных матчах, провести эксперимент в полевых условиях. Шарлии нужно время на адаптацию? Останется на скамейке. Магнуссон полезен и как центральный защитник, и как левый, Набабкин – первый, куда пошлют, Дивеев – надежда команды, которая не отказывается от поисков еще одного центрального защитника. Им вряд ли станет Хачериди – Бабаев опроверг, как и сам Евгений, но подписание не исключаем. Тогда выбор станет еще шире и без перехода на «4-3-3».

- есть пять человек в центр обороны, хотя их количество может вырасти до шести, если Бабаев ищет еще одного центрбека, на что намекает уход Чернова. 

Умение очень аккуратно играть в пас

У ЦСКА показатели команды высокого уровня, хотя состав и молодой. Юность сама по себе не обязательно козырь, а вот третий результат РПЛ по точности паса помогает брать паузы, правильно выходить в атаку. Не только через лонгболлы от Магнуссона, ведь у ЦСКА может прибавить в этом сезоне Бистрович. Пока именно хорват чаще всех хавбеков работает с мячом за счет коротких передач с высокой точностью. Ахметов тоже умен, но даже у Влашича и Сигурдссона, хотя атакующие игроки обычно нередко рискуют и допускают неточные пасы, цифры отличные, особенно у исландца.

- даже с учетом среднего по точности пасов матча в Казани, у ЦСКА показатель за игру выше 80 %. И многие работают с мячом очень круто.

Отношение соперников к этому ЦСКА

Тут нет прямой недооценки оппонентов, но нет должного уважения. Во времена Слуцкого у команды было несколько успешных режимов. Один, когда все получается – ураганный, тогда выносили любого соперника, работая легко и красиво. И был также прагматичный, когда выжимали победы. Но раньше все соперники учитывали, что напротив них чемпионы России. А сейчас каждый оппонент ЦСКА огрызается довольно смело. И это плюс для Ганчаренко, ведь не только другие фавориты откроются в надежде переиграть команду Акинфеева. Использовать пустые зоны молодой состав подучится точно.  

- каждый середняк, как показали игры против «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Рубина», будет стараться надавить на ЦСКА. Но если получится сохранить «сухарь» для Игоря, как в Казани, то о самарской осечке забудут.

Здравая оценка со стороны тренера

Ганчаренко понимает, какие грубые ошибки совершает его команда в первых турах в обороне и атаке. Хотя симпатичные отрезки встречались часто, сегодня у того же «Рубина» были шансы огорчить Акинфеева. Но главный тренер, в отличие от наставника того же «Спартака», не рассказывал, что дайте четыре месяца – получите сильную команду. Виктор Михайлович вносит коррективы, заставил ЦСКА выжимать результат, и три минимальные победы подряд перед матчами с «Сочи» и «Спартаком» - намек, что себя «армейцы» точно не переоценивают.

- Ганчаренко не из тех, кто перехваливает свою команду. А при адекватной оценке будет аналитика и прогресс. Три победы в один мяч – показатель, что трудятся.

Перспективность заявки «армейцев»

Не у каждой команды именно такой набор игроков. Обратите внимание, что Влашич, Обляков, Дивеев, Кучаев, Магнуссон, Ахметов, Чалов, Бистрович, Сигурдссон, Бийол, Шарлия и Нисимура – 12 человек, легко могут этот сезон провести лучше, чем предыдущий. У них все для этого есть, начиная с возраста, который позволяет футболистам легко прибавлять. Особая надежда на Облякова, Влашича и Чалова. Причем если Николу и Федора хвалили еще в прошлом сезоне, то Ивану пора раскрыться еще ярче, чем весной.

- шутка ли, в заявке десять человек моложе 22 лет на данный момент, а старше тридцати в старте, если Васин и Набабкин окажутся на лавке, будет только Акинфеев, который выручал уже не раз на старте.

Помним о Дивееве, Ахметове, Облякове, Фернандесе и Чалове - успехи «армейцев» повлияют в будущем и на сборную, пусть пока в основе национальной команды только Марио. Но, судя по футболу «Локомотива» и «Спартака», у ЦСКА точно есть шанс при прогрессе повоевать за третью строчку. Успех не гарантируется, но находятся на грани между обидными осечками и прагматичным рывком в сторону пьедестала.  

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Все комментарии
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
сегодня в 16:04
Что же это автор так унизил ЦСКА? После того, как ЦСКА в прошлом году занял достойное 4-е место, сей писака, расписав всех вундеркиндов команды, вдруг промямлил о какой то тройке. Гинер четко сказал, что команда в этом сезоне будет чемпионом. Так кому верить? Лучшему менеджеру страны или заштатному писаришке?
самсон круглый
самсон круглый
   808 / 858
сегодня в 14:49
Если в этом сезоне 5 место займут,то это будет удачей
Roger Young
Roger Young
   146 / 858
сегодня в 13:50
Армейцы не играют на голову выше всех в лиге, чтобы писать такие лестности в самом начале сезоне.
Roger Young
Roger Young
   146 / 858
сегодня в 13:50
какая-то непонятная статья. Кроме диферамбов ЦСКА ничего нет.

А где суть, в чем смысл?
Морро
Морро
   362 / 858
сегодня в 13:24
Что то робко как то. В этом сезоне, в крайнем случае в следующем, ЦСКА должен бороться за золото.
oFANATo
oFANATo ответил Stormtrooper-26
   42 / 858
сегодня в 12:35
Самый главный-то козырь забыли указать: хорошая кабинетная работа Гинера)))
Ваши решили не отстовать и протащили Дюкова сразу в президенты РФС?
И о как чудо свершилось лазурно-голубые спустя четыре года без чемпионства сразу стали чемпионом. Совпадение? Нет не думаю.
А не успел начаться новый сезон судьи (Карасев) уже начинают извиняться перед Оренбургом, что не назначили 100% пенальти в ворота Зенита.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   10 / 858
сегодня в 11:25
Федерико Чалов? Согласен, здорово нырнул. Мы свои очки взяли и свои потеряли, где-то повезло где-то нет, таков футбол
Вы взяли чужое!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   5 / 858
сегодня в 11:23
Федерико Чалов? Согласен, здорово нырнул.
Мы свои очки взяли и свои потеряли, где-то повезло где-то нет, таков футбол
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   10 / 858
сегодня в 10:15
Да и Локо с судьей не свезло))
Там все нормально было!!! Момент со Смоловым судья увидел правильно, Федерико взлетел еще до касания!!!
Зато вам свезло во всех турах, иначе сейчас с Оренбургом рядышком в грязи колупались.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   5 / 858
сегодня в 09:23
Да и Локо с судьей не свезло))
navigators
navigators ответил pomor45
   465 / 858
сегодня в 08:46
Бравурная статейка. Чувствуется, что конём написана. Розовые очки одевает охотно. Но, повези Рубину побольше в этом валидоле и тональность резко поменялась бы, как это уже было после поражения от КС.
Навешивание ярлыков - это не от большого ума.
Представляю, как смеются над подобными вам персонажами Багров, Горин, Чистяков и прочие авторы "соккера". Они за мою бытность на данном ресурсе кем уже только не побывали: и "конями", и "мясом", и "бомжами".... Разве что за мексиканскую "Пачуку" не топили. Но это не точно.
Ну а насчёт прогноза, нострадамствующий вы наш, в конце сезона не теряйтесь. И в последующих в тундре не пропадайте:)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   196 / 858
сегодня в 08:30
Самый главный-то козырь забыли указать: хорошая кабинетная работа Гинера)))
Je suis КСИР
Je suis КСИР
   173 / 858
сегодня в 07:50
Тоже считаю, что ЦСКА выглядит достойно и в итоге выступит достойно.
Объективно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил pomor45
   10 / 858
сегодня в 00:53
Бравурная статейка. Чувствуется, что конём написана. Розовые очки одевает охотно. Но, повези Рубину побольше в этом валидоле и тональность резко поменялась бы, как это уже было после поражения от КС.
Повези Оренбургу с судьей и мы бы сейчас могли с лидером местами поменяться!!!
Tostao
Tostao
   112 / 858
сегодня в 00:28
Товарища С.Горина немедленно призвать к ответу, за недавно написанный блог:"ЦСКА не лидер РПЛ. И вряд ли им станет". И поставить ему на вид! ))
Вадим Багров ближе к истине.
boris_spartak
boris_spartak ответил serh62
   855 / 858
сегодня в 00:15
Это же Хрусталь только на 20 минут
25процентный клоун
25процентный клоун ответил GM
   5 / 858
сегодня в 00:13
Я здесь живу, на соккере, и тебе с паматью не хворать
GM
GM ответил 25процентный клоун
   598 / 858
сегодня в 00:03
Я думал тут про матч, про казанцев и футбол Шаронова, а тут повторение прошлогодних сказочных статеек, что мол армейцы дорожают и крепчают.
Вообще-то прошлогодние сказочные статьи пророчили армейцам борьбу за выживание, где-то там, в районе сегодняшнего Спартака. Коли память слаба, можно и поисковиками воспользоваться ;)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   5 / 858
вчера в 23:50
А при чем тут Чалов? Фернандес хорош
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 858
вчера в 23:46
Я думал тут про матч, про казанцев и футбол Шаронова, а тут повторение прошлогодних сказочных статеек, что мол армейцы дорожают и крепчают.
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
вчера в 23:23
Судьи продаются тем кто больше заплатит! Значит правила надо поменять так что бы бюджет команд во первых был прозрачен, во вторых ограничен определенными рамками одинаковыми для всех.
oFANATo
oFANATo ответил pomor45
   42 / 858
вчера в 23:05
Будут пятыми. Далее каждый сезон будут отступать на строчку, пока не закрепятся на восьмой года на три. Дальше или подъём вверх, если кто побогаче Гинера подберёт, или ФНЛ.
фанаты «Зенита» на субботнем матче с «Краснодаром» посвятили Малкому баннер расистского характера. Как утверждает издание, на фанатском секторе «Зенита» появился баннер, в котором болельщики «саркастически» отозвались о трансфере Малкома: «Спасибо руководству за верность традициям».

Ты бы лучше волновался за ваше "чудо хозяйство", а то Малком уже собрался бежать из культурной столицы.
Red blu
Red blu
   129 / 858
вчера в 23:01
ЦСКА в прошлом году огорчал Зенит и cпартак, теперь обыграл Локомотив. Можно и помечтать о свежих победах над Краснодаром и Динамо. А почему нет. Ведь никто не ожидал, что ЦСКА дважды подряд обыграет сам Реал. А мы обыграли.
настойчивый
настойчивый ответил Sunny.
   590 / 858
вчера в 23:00
Это да , только вместо кого его выпускать ? Все ребята на своих местах кромем бублика Облякова но его картофельный менять не будет
Вместо Сигурдссона. В некоторых матчах будет лучше Дзага, чем такой легенький полуфорвард.
pomor45
pomor45 ответил Hypnoz
   50 / 858
вчера в 22:25
Реально, гинеровцы чудом, могут оказаться на третьем месте. Не выше, и только благодаря сегодняшним отскокам !
Будут пятыми. Далее каждый сезон будут отступать на строчку, пока не закрепятся на восьмой года на три. Дальше или подъём вверх, если кто побогаче Гинера подберёт, или ФНЛ.
pomor45
pomor45
   50 / 858
вчера в 22:21
Бравурная статейка. Чувствуется, что конём написана. Розовые очки одевает охотно. Но, повези Рубину побольше в этом валидоле и тональность резко поменялась бы, как это уже было после поражения от КС.
Sunny.
Sunny. ответил serh62
   539 / 858
вчера в 22:04
поправится Дзагоев, и центр будет еще сильнее.
Это да , только вместо кого его выпускать ? Все ребята на своих местах кромем бублика Облякова но его картофельный менять не будет
Hypnoz
Hypnoz
   108 / 858
вчера в 22:01
Реально, гинеровцы чудом, могут оказаться на третьем месте. Не выше, и только благодаря сегодняшним отскокам !
Великолепный
Великолепный
   149 / 858
вчера в 21:57
Прогрес у молодой команды заметен.
И это радует. Уже не допускают таких ошибок как в прошлом сезоне.
МКС
МКС
   96 / 858
вчера в 21:52
Багров не был бы собой если написал бы обратное

Увы на счет Спартака он недалек от истины

У нас в команде нет тренера

А Федуну на это - с высокой колокольни

Так что у коней есть шансы обыграть Спартак

Но если мямля напоследок хотя бы поставит игроков по их позициям

Молодые кабылы будут иметь очень бледный вид
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