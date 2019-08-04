Козыри ЦСКА в борьбе за тройку

«Соккер.ру» понимает, что «армейцы» не обязательно очаруют, однако Ганчаренко точно не позволит конкурентам расслабиться.
Желание переигрывать фаворитов
ЦСКА в прошлом году огорчал «Зенит» и «Спартак», теперь обыграл «Локомотив» - команду, которая второй год подряд представит РПЛ в Лиге чемпионов. А поскольку дерби против «Спартака» уже 19 августа – через две недели в понедельник, то у Ганчаренко есть шанс и этого конкурента покусать. «Динамо» могло обыграть «красно-белых», и хотя к середине месяца вместо Кононова может быть другой тренер и состав поменяется, у ЦСКА будут шансы против «Спартака». И против остальных соседей по прошлогодней таблице – тоже.
- «армейцы» мечтают о свежих победах над «Краснодаром» и «Динамо». А вот «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» обыгрывали недавно.
Футбольное взросление Федора Чалова
Есть шероховатости и ошибки, недорабатывает в отдельных эпизодах, а в других наоборот пытается сделать больше, чем должен результативный форвард. Но голы и ассисты говорят в пользу Федора, как и его юный возраст. Поскольку ЦСКА не отпустит центрального нападающего этим летом дешевле, чем Головина годом ранее, то есть большая вероятность, что Чалов еще один сезон отыграет в РПЛ. А это однозначный козырь.
- Чалов забил за ЦСКА уже 32 мяча и отдал 15 ассистов, что для 21-летнего форварда в РПЛ – отличный результат. Особенно с учетом, что 15 раз отличился в прошлом чемпионате.
Пластичность тактических построений
Обратите внимание, что у ЦСКА не схема под людей, а комбинированный подход. Есть Фернандес или Чалов – у них определенный стиль и задачи. Однако и Влашич, и Обляков, и Ахметов, и даже центральные защитники могут играть по-разному, поскольку многие футболисты молодые, универсальные и жаждут себя найти на поле. Благодаря такому составу Ганчаренко не может знать, как ЦСКА сыграет буквально в следующем тайме, зато соперникам сложнее их ловить.
- в прошлом сезоне Ганчаренко обкатывал 9 разных комбинаций вокруг схем с тремя и двумя центрбеками. Команда легко меняет облик, если нужно.
Уровень мастерства Марио Фернандеса
Сегодня скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда приехал на игру в Казань. Журналист Василий Конов, болеющий за ЦСКА, узнал, за кем следил - просматривал Марио Фернандеса, что странно с учетом покупки Ван-Биссаки и капитанской повязки для Эшли Янга, который минимум сезон проведет на скамейке. Но такой интерес как нелишнее доказательство, что Марио – прекрасный мастер. Сегодня снова удачно подключался к атакам и ассистировал Чалову.
- 42 голевые передачи отдал Марио в составе ЦСКА с новым пасом в игре против «Рубина». Фернандес играет отлично, особенно в атаке.
Кадровый выбор в центре обороны
Не получается у Васина – можно попробовать играть без опытного Виктора в отдельных матчах, провести эксперимент в полевых условиях. Шарлии нужно время на адаптацию? Останется на скамейке. Магнуссон полезен и как центральный защитник, и как левый, Набабкин – первый, куда пошлют, Дивеев – надежда команды, которая не отказывается от поисков еще одного центрального защитника. Им вряд ли станет Хачериди – Бабаев опроверг, как и сам Евгений, но подписание не исключаем. Тогда выбор станет еще шире и без перехода на «4-3-3».
- есть пять человек в центр обороны, хотя их количество может вырасти до шести, если Бабаев ищет еще одного центрбека, на что намекает уход Чернова.
Умение очень аккуратно играть в пас
У ЦСКА показатели команды высокого уровня, хотя состав и молодой. Юность сама по себе не обязательно козырь, а вот третий результат РПЛ по точности паса помогает брать паузы, правильно выходить в атаку. Не только через лонгболлы от Магнуссона, ведь у ЦСКА может прибавить в этом сезоне Бистрович. Пока именно хорват чаще всех хавбеков работает с мячом за счет коротких передач с высокой точностью. Ахметов тоже умен, но даже у Влашича и Сигурдссона, хотя атакующие игроки обычно нередко рискуют и допускают неточные пасы, цифры отличные, особенно у исландца.
- даже с учетом среднего по точности пасов матча в Казани, у ЦСКА показатель за игру выше 80 %. И многие работают с мячом очень круто.
Отношение соперников к этому ЦСКА
Тут нет прямой недооценки оппонентов, но нет должного уважения. Во времена Слуцкого у команды было несколько успешных режимов. Один, когда все получается – ураганный, тогда выносили любого соперника, работая легко и красиво. И был также прагматичный, когда выжимали победы. Но раньше все соперники учитывали, что напротив них чемпионы России. А сейчас каждый оппонент ЦСКА огрызается довольно смело. И это плюс для Ганчаренко, ведь не только другие фавориты откроются в надежде переиграть команду Акинфеева. Использовать пустые зоны молодой состав подучится точно.
- каждый середняк, как показали игры против «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Рубина», будет стараться надавить на ЦСКА. Но если получится сохранить «сухарь» для Игоря, как в Казани, то о самарской осечке забудут.
Здравая оценка со стороны тренера
Ганчаренко понимает, какие грубые ошибки совершает его команда в первых турах в обороне и атаке. Хотя симпатичные отрезки встречались часто, сегодня у того же «Рубина» были шансы огорчить Акинфеева. Но главный тренер, в отличие от наставника того же «Спартака», не рассказывал, что дайте четыре месяца – получите сильную команду. Виктор Михайлович вносит коррективы, заставил ЦСКА выжимать результат, и три минимальные победы подряд перед матчами с «Сочи» и «Спартаком» - намек, что себя «армейцы» точно не переоценивают.
- Ганчаренко не из тех, кто перехваливает свою команду. А при адекватной оценке будет аналитика и прогресс. Три победы в один мяч – показатель, что трудятся.
Перспективность заявки «армейцев»
Не у каждой команды именно такой набор игроков. Обратите внимание, что Влашич, Обляков, Дивеев, Кучаев, Магнуссон, Ахметов, Чалов, Бистрович, Сигурдссон, Бийол, Шарлия и Нисимура – 12 человек, легко могут этот сезон провести лучше, чем предыдущий. У них все для этого есть, начиная с возраста, который позволяет футболистам легко прибавлять. Особая надежда на Облякова, Влашича и Чалова. Причем если Николу и Федора хвалили еще в прошлом сезоне, то Ивану пора раскрыться еще ярче, чем весной.
- шутка ли, в заявке десять человек моложе 22 лет на данный момент, а старше тридцати в старте, если Васин и Набабкин окажутся на лавке, будет только Акинфеев, который выручал уже не раз на старте.
Помним о Дивееве, Ахметове, Облякове, Фернандесе и Чалове - успехи «армейцев» повлияют в будущем и на сборную, пусть пока в основе национальной команды только Марио. Но, судя по футболу «Локомотива» и «Спартака», у ЦСКА точно есть шанс при прогрессе повоевать за третью строчку. Успех не гарантируется, но находятся на грани между обидными осечками и прагматичным рывком в сторону пьедестала.
А где суть, в чем смысл?
А где суть, в чем смысл?
И о как чудо свершилось лазурно-голубые спустя четыре года без чемпионства сразу стали чемпионом. Совпадение? Нет не думаю.
А не успел начаться новый сезон судьи (Карасев) уже начинают извиняться перед Оренбургом, что не назначили 100% пенальти в ворота Зенита.
И о как чудо свершилось лазурно-голубые спустя четыре года без чемпионства сразу стали чемпионом. Совпадение? Нет не думаю.
А не успел начаться новый сезон судьи (Карасев) уже начинают извиняться перед Оренбургом, что не назначили 100% пенальти в ворота Зенита.
Мы свои очки взяли и свои потеряли, где-то повезло где-то нет, таков футбол
Мы свои очки взяли и свои потеряли, где-то повезло где-то нет, таков футбол
Зато вам свезло во всех турах, иначе сейчас с Оренбургом рядышком в грязи колупались.
Зато вам свезло во всех турах, иначе сейчас с Оренбургом рядышком в грязи колупались.
Представляю, как смеются над подобными вам персонажами Багров, Горин, Чистяков и прочие авторы "соккера". Они за мою бытность на данном ресурсе кем уже только не побывали: и "конями", и "мясом", и "бомжами".... Разве что за мексиканскую "Пачуку" не топили. Но это не точно.
Ну а насчёт прогноза, нострадамствующий вы наш, в конце сезона не теряйтесь. И в последующих в тундре не пропадайте:)
Представляю, как смеются над подобными вам персонажами Багров, Горин, Чистяков и прочие авторы "соккера". Они за мою бытность на данном ресурсе кем уже только не побывали: и "конями", и "мясом", и "бомжами".... Разве что за мексиканскую "Пачуку" не топили. Но это не точно.
Ну а насчёт прогноза, нострадамствующий вы наш, в конце сезона не теряйтесь. И в последующих в тундре не пропадайте:)
Объективно.
Объективно.
Вадим Багров ближе к истине.
Вадим Багров ближе к истине.
Ты бы лучше волновался за ваше "чудо хозяйство", а то Малком уже собрался бежать из культурной столицы.
Ты бы лучше волновался за ваше "чудо хозяйство", а то Малком уже собрался бежать из культурной столицы.
И это радует. Уже не допускают таких ошибок как в прошлом сезоне.
И это радует. Уже не допускают таких ошибок как в прошлом сезоне.
Увы на счет Спартака он недалек от истины
У нас в команде нет тренера
А Федуну на это - с высокой колокольни
Так что у коней есть шансы обыграть Спартак
Но если мямля напоследок хотя бы поставит игроков по их позициям
Молодые кабылы будут иметь очень бледный вид
Увы на счет Спартака он недалек от истины
У нас в команде нет тренера
А Федуну на это - с высокой колокольни
Так что у коней есть шансы обыграть Спартак
Но если мямля напоследок хотя бы поставит игроков по их позициям
Молодые кабылы будут иметь очень бледный вид