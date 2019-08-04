Козыри ЦСКА в борьбе за тройку

вчера, 21:30

«Соккер.ру» понимает, что «армейцы» не обязательно очаруют, однако Ганчаренко точно не позволит конкурентам расслабиться.

Желание переигрывать фаворитов

ЦСКА в прошлом году огорчал «Зенит» и «Спартак», теперь обыграл «Локомотив» - команду, которая второй год подряд представит РПЛ в Лиге чемпионов. А поскольку дерби против «Спартака» уже 19 августа – через две недели в понедельник, то у Ганчаренко есть шанс и этого конкурента покусать. «Динамо» могло обыграть «красно-белых», и хотя к середине месяца вместо Кононова может быть другой тренер и состав поменяется, у ЦСКА будут шансы против «Спартака». И против остальных соседей по прошлогодней таблице – тоже.

- «армейцы» мечтают о свежих победах над «Краснодаром» и «Динамо». А вот «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» обыгрывали недавно.

Футбольное взросление Федора Чалова

Есть шероховатости и ошибки, недорабатывает в отдельных эпизодах, а в других наоборот пытается сделать больше, чем должен результативный форвард. Но голы и ассисты говорят в пользу Федора, как и его юный возраст. Поскольку ЦСКА не отпустит центрального нападающего этим летом дешевле, чем Головина годом ранее, то есть большая вероятность, что Чалов еще один сезон отыграет в РПЛ . А это однозначный козырь.

- Чалов забил за ЦСКА уже 32 мяча и отдал 15 ассистов, что для 21-летнего форварда в РПЛ – отличный результат. Особенно с учетом, что 15 раз отличился в прошлом чемпионате.

Пластичность тактических построений

Обратите внимание, что у ЦСКА не схема под людей, а комбинированный подход. Есть Фернандес или Чалов – у них определенный стиль и задачи. Однако и Влашич, и Обляков, и Ахметов, и даже центральные защитники могут играть по-разному, поскольку многие футболисты молодые, универсальные и жаждут себя найти на поле. Благодаря такому составу Ганчаренко не может знать, как ЦСКА сыграет буквально в следующем тайме, зато соперникам сложнее их ловить.

- в прошлом сезоне Ганчаренко обкатывал 9 разных комбинаций вокруг схем с тремя и двумя центрбеками. Команда легко меняет облик, если нужно.

Уровень мастерства Марио Фернандеса

Сегодня скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда приехал на игру в Казань. Журналист Василий Конов, болеющий за ЦСКА , узнал, за кем следил - просматривал Марио Фернандеса, что странно с учетом покупки Ван-Биссаки и капитанской повязки для Эшли Янга, который минимум сезон проведет на скамейке. Но такой интерес как нелишнее доказательство, что Марио – прекрасный мастер. Сегодня снова удачно подключался к атакам и ассистировал Чалову.

- 42 голевые передачи отдал Марио в составе ЦСКА с новым пасом в игре против «Рубина». Фернандес играет отлично, особенно в атаке.

Кадровый выбор в центре обороны

Не получается у Васина – можно попробовать играть без опытного Виктора в отдельных матчах, провести эксперимент в полевых условиях. Шарлии нужно время на адаптацию? Останется на скамейке. Магнуссон полезен и как центральный защитник, и как левый, Набабкин – первый, куда пошлют, Дивеев – надежда команды, которая не отказывается от поисков еще одного центрального защитника. Им вряд ли станет Хачериди – Бабаев опроверг, как и сам Евгений, но подписание не исключаем. Тогда выбор станет еще шире и без перехода на «4-3-3».

- есть пять человек в центр обороны, хотя их количество может вырасти до шести, если Бабаев ищет еще одного центрбека, на что намекает уход Чернова.

Умение очень аккуратно играть в пас

У ЦСКА показатели команды высокого уровня, хотя состав и молодой. Юность сама по себе не обязательно козырь, а вот третий результат РПЛ по точности паса помогает брать паузы, правильно выходить в атаку. Не только через лонгболлы от Магнуссона, ведь у ЦСКА может прибавить в этом сезоне Бистрович. Пока именно хорват чаще всех хавбеков работает с мячом за счет коротких передач с высокой точностью. Ахметов тоже умен, но даже у Влашича и Сигурдссона, хотя атакующие игроки обычно нередко рискуют и допускают неточные пасы, цифры отличные, особенно у исландца.

- даже с учетом среднего по точности пасов матча в Казани, у ЦСКА показатель за игру выше 80 %. И многие работают с мячом очень круто.

Отношение соперников к этому ЦСКА

Тут нет прямой недооценки оппонентов, но нет должного уважения. Во времена Слуцкого у команды было несколько успешных режимов. Один, когда все получается – ураганный, тогда выносили любого соперника, работая легко и красиво. И был также прагматичный, когда выжимали победы. Но раньше все соперники учитывали, что напротив них чемпионы России. А сейчас каждый оппонент ЦСКА огрызается довольно смело. И это плюс для Ганчаренко, ведь не только другие фавориты откроются в надежде переиграть команду Акинфеева. Использовать пустые зоны молодой состав подучится точно.

- каждый середняк, как показали игры против «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Рубина», будет стараться надавить на ЦСКА . Но если получится сохранить «сухарь» для Игоря, как в Казани, то о самарской осечке забудут.

Здравая оценка со стороны тренера

Ганчаренко понимает, какие грубые ошибки совершает его команда в первых турах в обороне и атаке. Хотя симпатичные отрезки встречались часто, сегодня у того же «Рубина» были шансы огорчить Акинфеева. Но главный тренер, в отличие от наставника того же «Спартака», не рассказывал, что дайте четыре месяца – получите сильную команду. Виктор Михайлович вносит коррективы, заставил ЦСКА выжимать результат, и три минимальные победы подряд перед матчами с «Сочи» и «Спартаком» - намек, что себя «армейцы» точно не переоценивают.

- Ганчаренко не из тех, кто перехваливает свою команду. А при адекватной оценке будет аналитика и прогресс. Три победы в один мяч – показатель, что трудятся.

Перспективность заявки «армейцев»

Не у каждой команды именно такой набор игроков. Обратите внимание, что Влашич, Обляков, Дивеев, Кучаев, Магнуссон, Ахметов, Чалов, Бистрович, Сигурдссон, Бийол, Шарлия и Нисимура – 12 человек, легко могут этот сезон провести лучше, чем предыдущий. У них все для этого есть, начиная с возраста, который позволяет футболистам легко прибавлять. Особая надежда на Облякова, Влашича и Чалова. Причем если Николу и Федора хвалили еще в прошлом сезоне, то Ивану пора раскрыться еще ярче, чем весной.

- шутка ли, в заявке десять человек моложе 22 лет на данный момент, а старше тридцати в старте, если Васин и Набабкин окажутся на лавке, будет только Акинфеев, который выручал уже не раз на старте.