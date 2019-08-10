«Локомотиву» нужен свой Рибери

вчера, 17:30

Не обязательно именно 36-летний Франк с огромной зарплатой, но «Соккер.ру» уверен – накануне ЛЧ футболист с опытом Сёмину не помешает.

Шутка и утка – так реагировал народ на самый первый слух о Терри в «Спартаке». Но переговоры были, медицинское обследование прошел и контракт согласовал. Взбунтовалась дочь – считает, что Москва не ее город, и жена включилась. Но сам Терри согласился. Как раньше Это’О или Роберто Карлос.

Так что все возможно, ведь опыт - сила. Вот чем «Краснодар» был плох против «Порту»? Робко играли, долго искали ритм и уверенность. Действовали дома на роскошном стадионе, заполненном ждущей подвигов публикой. Но португальский соперник был раскованнее. «Быки» не забили команде, где в обороне одногодок Рибери – Пепе.

«Локомотив», хотя парочка опытных людей в составе имеется, не справился с «драконами» в группе ЛЧ в прошлом году, а теперь жеребьевка не из первой корзины намекает – будет адский квартет с большими клубами. Может выпасть та же «Бавария», и если есть хотя бы малейший шанс заполучить мастера высочайшего класса – нужно действовать.

Гендир «Локомотива» Кикнадзе заявил, что до 2 сентября трансферные слухи не комментирует, но это не похоже на злое опровержение.

Статусные ветераны полезны РПЛ

В умеренных количествах. «Локомотив» будет думать о себе на переговорах с кем угодно именитым, а поможет лиге. В 2014 году клубам сделали отмашку не тратить много денег, поскольку не понимали, куда все движется. Сейчас ситуация условно «стабилизировалась» – решили, что выгоднее всего вынуть деньги из карманов людей «свободным курсом». Сработало, поэтому лето 2019 в плане футбольных трат куда веселее нескольких предыдущих. Терри не стал легендой «Спартака», но если «Локомотив» подпишет звезду в возрасте и статусе свободного агента – РПЛ получит амбассадора, как аргентинская лига в лице Даниэля Росси, или бразильская благодаря Дани Алвесу, который в 36 лет стал лучшим футболистом Кубка Америки 2019. Кстати, капитан «Зенита» всего на год младше, чем Рибери, но каждый раз о возрасте Ивановича не вспоминают.

Рибери – феноменальный мастер

Говорим именно о ребятах такого личного класса, как Франк. А если рассматривать именно француза, то это человек с 25 матчами в Бундеслиге в прошлом сезоне (10 раз выходил в основе) и 6 забитыми мячами. В тридцать шесть лет Рибери в достаточно хорошей форме, чтобы оборона «Оренбурга» или «Сочи» ощутила на себе силу флангового полузащитника, который некогда всерьез претендовал на «Золотой мяч», о чем не забывает напоминать. Плюс наличие в составе людей с характером – непростым, но чемпионским, будет полезно Миранчукам, Баринову и Жемалетдинову. Учиться надо у лучших, а Рибери – именно такой.

«Локомотиву» пригодятся созидатели

Крыховяк всюду хорош, но полезен также в центре поля, где должен успевать помогать Баринову разрушать. Миранчуки набирают, но их всего двое на три места, Жемалетдинов должен получать шанс и ничего не изменится, но очевидна нехватка еще одного человека в атаке, кроме центрального форварда после ухода или Эдера, или Смолова. Фарфан – травма, Кварацхелия – в «Рубине», с Фернандешем не договорились. Если на рынке свободен Рибери и всерьез рассматривает вариант с ПСВ , то его надо перехватывать. Во-первых, голландцы не настолько богатые, чтобы предлагать контракт Франку, не убедившись в его физической форме – значит, проверку прошел, во-вторых, «Локомотиву» нужна глубина состава, Игнатьев в тройке атаки смотрелся не очень.

Сёмин не боится «плохих пацанов»

Как в новом модном сериале «Пацаны», в жизни по реальным правилам якобы идеальные «супергерои» могут быть теми еще персонажами. В том числе известные футболисты. Рибери не безгрешный – и несовершеннолетняя «подруга детства» в его списке сомнительных достижений имеется, и драки, и конфликты, и эгоистом был всегда. Но Юрий Павлович получал Фарфана, Фернандеша и Денисова, и вместе с ними стал чемпионом России. Для Сёмина не является проблемой работа с такими ребятами, как Рибери. Два человека старой школы всегда могут поссориться, но тренер точно не скажет, что никогда не видел игру Франка, как было с Мурильо.

Группа Лиги чемпионов – козырь «Локо»

В московском клубе огромные зарплаты. Если Рибери нужно отдать зарплаты Денисова плюс Тарасова – не пропадут. Кикнадзе поскупился выдать деньги юному Кварацхелии. А теперь может признать ту ошибку, если получится убедить вингера Рибери взять вменяемые деньги. Ясно, что меньше тех, что были в «Баварии». Жену и детей Франка устроит Москва – богатый мегаполис, где мусульманская семья не будет чувствовать себя неуютно, а легенде французского футбола станет интересной работа на команду из Лиги чемпионов. В ПСВ будет весело, но голландцы уже вылетели из главного еврокубка, а «Локомотив» в группе и при деньгах.

Подписание свободных агентов выгодно

Точечное и особенных. В прошлом считали, во сколько МЮ обошелся каждый гол «бесплатного» Златана, однако Ибрагимович помогал команде Моуриньо собирать сопли в раздевалке, а в МЛС в сто лет круче всех. Лидеры важны, и хотя у «Локомотива» есть Чорлука и Крыховяк, плюс Алексей Миранчук с задатками вожака, совсем не помешает еще один человек в стиле Фарфана чемпионского сезона. Тем более, в трио Комличенко, Смолова и Эдера нет Ибрагимовича ни в одном из смыслов. А такие люди, как Рибери, если агентом у них не Райола, выкачают «подъемные» и оклад, но не обойдутся в 20 млн евро ради самого трансфера.

Если получится найти на рынке пусть и возрастного мастера, но в хорошей физической форме, то нужно к нему присмотреться. Рибери слишком крутой, чтобы развлекать шейхов. А «Локомотив» сыграет в группе ЛЧ , в отличие от ПСВ . Скорее всего, изначально российские клубы агент Франка приплетает, чтобы повысить акции немолодого клиента. Но если Сёмин просит игрока в группу атаки, которая потеряла Фарфана и Фернандеша – немолодых и качественных исполнителей, то старый и великий Рибери подходит. Проблемой Это’О и Роберто Карлоса в РПЛ было то, что приходили в наспех созданную команду ради денег.

Рибери и люди такого калибра, если «Локомотив» сделает ставку именно на них, скорее будут как Фарфан, Денисов или Фернандеш. Когда приходили, то оценки состояния были негативными, но поскольку Сёмин не первый сезон тренирует «железнодорожников», игра в разных линиях опирается на бывалых – Гильерме, Чорлука и Крыховяк на своих местах, то добавка пусть 36-летнего, но Рибери, может помочь. Молодежь и так есть – Живоглядов, Баринов, Миранчуки, Жемалетдинов, но ради ЛЧ полезно иметь в рукаве козырь.

И в РПЛ пригодится, ведь Франк из тех, кто самостоятельно за минуту перевернет любой матч – хоть с ЦСКА , хоть с «Зенитом». В «Локомотиве» заиграл Фарфан – сейчас ему 34 года, выделялся Ману Фернандеш – 33 года, и оба приносили бы пользу, будь перуанец здоров, а португалец – с новым контрактом. Рибери старше, но экстра-класса. Когда лига опирается строго на великих ветеранов, то это тупик, но в РПЛ достаточно денег и молодежи, чтобы приезд таких звезд был оправдан.

Франк – легенда футбола, и ищет новый вызов. Саудовская Аравия или ПСВ – сойдет, но если человек в хорошей физической форме – а Рибери не стоит путать с Роббеном, проблем со здоровьем у француза всегда было намного меньше, то год в РПЛ и ЛЧ откатает без проблем. Тем более, «Локомотив» такая команда, что многое можно сделать на позиции левого вингера или инсайда стоя – как Фернандеш порой. Подключить взрывного Рибери в связку к Миранчукам – не худшая идея. Тем более, можно не перебарщивать со сроком соглашения, минимизировав риски.

Если бы у Кикнадзе был список из десятка молодых бесплатных или дешевых мастеров, способных усилить «Локомотив» прямо сейчас, то стоило посмеяться над таким вариантом и забыть. И пусть Рибери, скорее всего, намного ближе к юго-восточному клубу, а ПСВ и «Локомотив» одновременно могут быть «приманками», команда Сёмина не проиграет, заманив Франка, если на переговорах француз подтвердит, что не потерял желание сыграть в свой футбол.