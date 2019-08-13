Друзей моих медлительный уход

вчера, 11:00

Вслед за Робином ван Перси и Арьеном Роббеном завершил карьеру Уэсли Снейдер. «Соккер.ру» вспоминает голландских звёзд прошлого десятилетия.

Констатация факта

Уэсли Снейдер объявил, что больше не будет играть. Впрочем, он уже и так не выходил на поле в текущем календарном году, поэтому решение 35-летнего полузащитника стало лишь констатацией факта. Он и так исчез с европейских радаров зимой 2018 после своего непродолжительного и бесполезного пребывания в «Ницце». Невысокий крепыш обосновался в «Аль-Гарафе», играл там и забивал. Но много ли следящих за чемпионатом Катара? Сейчас роль приглашённой звезды в катарском клубе осваивает бывший спартаковец Софьян Ханни.

Были ли у Уэсли возможности задержаться? Безусловно, да. Тут и МЛС , и чемпионаты латиноамериканских стран, и китайская лига. Да и в России место Снейдеру бы нашлось. Были б деньги. Но наибольшие иллюзии относительно Уэсли питали в Утрехте. Вернуться в родной город и сыграть пусть всего сезон за местный клуб, - согласитесь, было бы эффектно. И Снейдер подписал контракт с «Утрехтом», согласно которому он будет смотреть матчи своей новой команде в скайбоксе – специально оборудованном кабинете. Большей синекуры придумать сложно.

Уроженец Утрехта так и не сыграл за команду из своего города. Уэсли рано уехал в «Аякс», где пусть и не сразу заявил о себе. Тройка главных голландских талантов первой половины нулевых – Рафаэль ван дер Варт («Аякс»), Робин ван Перси («Фейеноорд») и Арьен Роббен ( ПСВ ) превратилась в четвёрку. Благодаря светлой голове Уэса, его подвижности, а главное – мощнейшему удару. Весьма тщедушный на вид Снейдер мощно был с обеих ног. Кроме того, он казался неутомимым, железным бойцом. И лишь уже в бытность Снейдера игроком «Интера» выяснилось, какой ценой давались голландцу полсотни матчей за сезон. У футболиста была выявлена анемия.

Снейдер проявил себя не только в «Аяксе». Он провёл два ярких года в мадридском «Реале». Мог играть и дальше, но «королевский клуб» купил Криштиану Роналду и Робиньо. И Уэсли продали в «Интер», чтобы поправить баланс. В Милане были и травмы, и та самая анемия, вызванная перегрузками, однако именно в сине-чёрной футболке Уэсли собрал полный комплект трофеев – Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, победы в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Будучи игроком «Интера» он принял участие в самом успешном для себя чемпионате мира 2010 года.

Возможно, Уэсли несколько подпортил свою биографию переходом в «Галатасарай». При всём уважении к турецкому футболу и его флагману голландец мог играть в более престижном чемпионате. Но, видимо, Снейдер насытился элитными турнирами. На берегах Босфора он чувствовал себя вполне комфортно. Отработал пять лет. И мог играть до сих пор, если бы зачем-то не разорвал контракт летом 2017.

Анонсированное прощание

В мае попрощался с футболом лучший бомбардир в истории сборной Голландии Робин ван Перси. Тоже в 35 лет. О своём скором уходе рано поседевший Робин известил заблаговременно, когда возвращался из «Фенербахче» в «Фейеноорд». Отыграл полтора года за родной клуб и под аплодисменты жителей Роттердама закончил славную спортивную биографию. Возможно, Робин хотел повторить достижение Дирка Кейта, который на исходе карьеры вернулся на «Де Кёйп» и помог стать «Фейе» чемпионом. Не получилось.

Робин выступал в Роттердаме не так много, как бы хотелось болельщикам «Фейеноорда». Будучи чересчур активным молодым человеком, он частенько спорил, даже конфликтовал с тренером Бертом ванн Марвейком. И когда ван Перси был 21 год, «Фейе» с удовольствием продал его в «Арсенал». И деньги выручили, и от проблемного, хотя и очень способного игрока избавились. В Лондоне «Кобра» (этим прозвищем нападающего наградили ещё на «Де Кёйп») сумел заменить своего соотечественника Денниса Бергкампа. Однако оставался весьма шебутным. Во время отпуска в Роттердме он угодил за решётку по обвинению в изнасиловании. Благодаря адвокатам, нанятым «Арсеналом», ван Перси удалось выйти на свободу. Но с тех пор остепенился. Женился на девушке из марокканского квартала, принял ислам, забыл вкус и запах спиртного. Да и карьера пошла стремительно вверх. «Кобра» стал одним из лидеров сборной Голландии. Однажды он вернулся из национальной команды с серьёзной травмой. Арсен Венгер был в бешенстве, грозился больше не отпускать футболиста в сборную. Но Робин сыграл на трёх чемпионатах мира и двух первенствах континента, провёл более ста встреч в оранжевой футболке и забил 50 мячей.

Болельщики «Арсенала» обожали голландца до тех пор, пока он не переметнулся в «Манчестер Юнайтед». Но ван Перси очень хотел поиграть под руководством Алекса Фергюсона. Он смог осуществить свою мечту. Но работа с сэром Алексом продлилась всего год. А ещё через год соотечественник Луи ванн Гал выжил Робина из команды. Потом был «Фенербахче», где «Кобра» уже не получал былого удовольствия от футбола. Но последние полтора года в «Фейеноорде» ван Перси отработал ярко.

А напоследок я скажу

Если Робин ван Перси заблаговременно объявил о своём уходе, а Уэсли Снейдер фактически закончил ещё зимой, то Арьен Роббен несколько удивил. Расставшись с «Баварией», 35-летний полузащитник решил не искать новый клуб. Хотя недостатка в предложениях не испытывал. На Роббена выходил его родной «Гронинген». Было бы эффектно закончит карьеру там, где ты её начинал. Но Арьен предпочёл уйти, выиграв напоследок с «Баварией» очередной набор наград.

Он запомнится прежде всего своим смещением с правого фланга в центр и разящим ударом. Сколько раз голландец повторял этот трюк, и всё равно, к нему так и не подобрали противоядия. В свои тридцать с лишним он был одним из самых быстрых. Всегда лёгкий и подтянутый он был примером для остальных баварцев. Да и публика его боготворила. Был, правда, период отчуждения. Когда в 2012 году в финале Лиги чемпионов Роббен не забил пенальти в ворота «Челси», и эта неудача стоила мюнхенцам главного европейского трофея. Однако сколько «Бавария» выиграла столько всего с Арьеном и благодаря ему, что грех винить полузащитника в той неудаче.

Он начинал в родном «Гронингене» и за два года вырос (в переносном смысле, разумеется) из бело-зелёной футболки. За Роббеном охотились «Фейеноорд», ПСВ , «Аякс» и наилучшие шансы в этой охоте были у роттердамцев. Но всё испортил спортивный директор «Фейе» Лео Беенхаккер, прибывший в Гронинген для подписания контракта. Беенхаккер самовольно закурил прямо в доме, а отец Арьена терпеть не мог табачный дым. Представители ПСВ были куда деликатнее и осмотрительнее. И два следующих года Роббен провёл в Эйндховене.

Когда Роман Абрамович приобрёл «Челси», то быстроногий голландец значился одним из первых в списке потенциальных новичков. И вскоре Роббен осваивался на «Стэмфорд Бридж» и в АПЛ . Однако первый английский сезон был скомкан из-за травмы, а два следующих – спорами с Жозе Моуриньо. Арьен покинул «Челси» и оказался в «Реале», вместе с Уэсли Снейдером. Но и в Мадриде голландцу не дали развернуться. Через два года он без особого сожаления покинул испанскую столицу, обосновавшись в «Баварии». Нашёл свою команду, где отыграл десять лет. Играть где-то ещё Артен не хотел и поэтому завершил свою славную карьеру победителем, а не доигрывающим «старикашкой». Как это сделал Рафаэль ван дер Ваарт, считавшийся самым талантливым в плеяде голландских дарований прошлого десятилетия.

​ Эфтаназия блестящей карьеры

Рафаэль тоже ушёл в 35. Но сделал это тихо, буднично, в качестве игрока датского «Эсбьерга». Измученный травмами и скитаниями, изрядно подзабытый он просто перестал выходить на поле. Вот такая эфтаназия карьеры. Рафаэль, может, сам не желая того, сделал всё, чтоб угробить спортивную биографию, обещавшую стать блестящей.

А когда-то имя ван дер Варта гремело по всей Европе. Полузащитник «Аякса» считался едва ли главным футбольным талантом. Техничный, умный, атлетичный. Он забивал немало сам, а сколько после его передач отличались другие. Например, молодой форвард «Аякса» Златан Ибрагимович половину голов провёл после пасов Рафаэля.

За ван дер Вартом выстроилась целая очередь – «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Милан»… Рафаэля, каталонца по материнской линии, звали в сборную Испании. Но король дальних ударов неожиданно для всех подписал контракт с «Гамбургом».

В некогда великом, но всё же потускневшем немецком клубе талант Рафаэля засверкал ещё ярче. Он выделялся на фоне партнёров, вёл игру «красноштанников». Стоило голландцу получить травму, как «Гамбург» посыпался. Но когда ван дер Варт выздоровел, то дела снова пошли на лад.

Он постоянно отвергал выгодные предложения. Сватов из «Баварии» едва ли не выгонял взашей. Рафаэль не собирался переходить в другой клуб Бундеслиги, он мечтал об Испании. И почти перешёл в «Атлетико», пока не вылез «Реал» и не перебил предложение земляков. Ван дер Варт составил компанию Снейдеру и Роббену. Ярко дебютировал в «королевском клубе», но не заиграл.

Только потерял два года. Переход в «Тоттенхэм» тоже не принёс большой радости. Да и в сборной Голландии, некогда первый талант уже упоминался в списке вслед за Роббеном, ван Перси и Снейдером. Да и выходил чаще на замены. А потом вовсе перестал вызываться в национальную команду.

Возвращение в «Гамбург» стало иллюстрацией поговорки о том, что «нельзя войти в одну реку дважды». Это был уже не тот «Гамбург», где блистал голландский полузащитник. Тащить на себе разобранную команду стареющий футболист не мог. И вскоре пути игрока и клуба разминулись. Да ещё дала трещину личная жизнь. Рафаэль расстался с супругой.

В «Бетисе» и датском «Мидтьюлланде» он скорее доигрывал, нежели играл. А в «Эсбьерге» наигрался досыта и объявил об уходе. Так тихо, что об это мало кто услышал.