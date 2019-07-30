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Самедов объявил о завершении карьеры

сегодня, 12:20

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов объявил, что завершает карьеру

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце!

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   163 / 800
сегодня в 13:55
Теперь может с чистой совестью предаваться делу, для которого и был рожден на белый свет. " Э-э-э, слюшь ! Хады мой лявкам, быры тавар запсем дарам ! Арбуз сладкий. сапсем как девучк" !
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 800
сегодня в 13:41
Одни аграрномы провожают арбузника.Неожидинно.
Faustello
Faustello
   2 / 800
сегодня в 13:30
Арбуз нормальный Спартаковец, спасибо за игру и удачи в торговле Саня!
Doping_87
Doping_87
сегодня в 13:28
Второй раз уже завершает карьеру....
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 800
сегодня в 13:28
Молодец .
spartach091
spartach091
   129 / 800
сегодня в 13:16
Саше удачи! Истинный спартаковец!
Правдин Семён
Правдин Семён
   57 / 800
сегодня в 13:12
Арбузы . Гы-гы.
Всё, теперь я в тренде.
Правдин Семён
Правдин Семён
   57 / 800
сегодня в 13:09
Удачи, Саша!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   103 / 800
сегодня в 13:05
Значит пиджаку недолго осталось, арбузник готовится открыть свой рынок в тарасовке
удав
удав
   320 / 800
сегодня в 13:04
во время!в августе как раз самое время торговать арбузами и футбол отвлекать не будет)
Swinsi
Swinsi
   90 / 800
сегодня в 13:02
Связавшись со спартаком, Александр искарежил всю свою футбольную карьеру, превратившись в посмешище.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   358 / 800
сегодня в 12:57
Спасибо Александру и удачи!
nikoladolgov
nikoladolgov
   218 / 800
сегодня в 12:57
Видно понравилось в Крыльях на скамейке лежать ...
Comdiv
Comdiv
   21 / 800
сегодня в 12:52
Поиграв в спартаке, потерял футбол в себе, и был выкинут вон.
mugik1973
mugik1973 ответил drug01
   88 / 800
сегодня в 12:51
А ты у дзагоева спроси поспели арбузы или нет.
wingback
wingback
   132 / 800
сегодня в 12:50
Пора бы. Скоро сезон.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил cska plus
   310 / 800
сегодня в 12:50
Придётся вплотную заняться выращиванием арбузов.
Он хоть арбузы будет выращивать,а ваши после завершения карьеры овес!
particular
particular
   8 / 800
сегодня в 12:46
Поиграл, поучаствовал, стал обладателем, завоевал и запомнился...
Sully
Sully
   141 / 800
сегодня в 12:45
Филл опять клона создал... интересно какой по счету на этом сайте, 1492 или 2048?
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 800
сегодня в 12:40
Быстро Саня сдался
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   310 / 800
сегодня в 12:39
Правильно все сделал!
Это же не как у зенита до 40 лет сидят на лавочке и не выгнать)
УДАЧИ.
Sully
Sully
   141 / 800
сегодня в 12:39
Александр Арбузов завершает карьеру, после спартака деградировал совсем, даже в КС ничего не получилось... короче опозорился((( стыдно за Александра и его последние годы карьеры.
Footbolista
Footbolista
   6 / 800
сегодня в 12:37
Удачи в дальнейшем!...
Ген Геныч
Ген Геныч
   55 / 800
сегодня в 12:32
Пора уже,скоро август,как раз бохчевая распродажа.!!!!!!!!!А по серьезному если,то Александру спасибо за все что сделал для Локо,Спартака и сб.России!!!!Здоровья тебе Александр Сергеевич и не унывать на "гражданке"!!!
drug01
drug01
   100 / 800
сегодня в 12:31
Значит арбузы поспели...!
cska plus
cska plus
   10 / 800
сегодня в 12:28
Придётся вплотную заняться выращиванием арбузов.
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 800
сегодня в 12:28
Займется любимым делом.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   119 / 800
сегодня в 12:28
После спартака только и осталось что завершить карьеру.
cska plus
cska plus
   10 / 800
сегодня в 12:28
А в Локо мог ещё пару лет побегать, говорили же не ходи в спартак.
Проэкт Ман
Проэкт Ман
   199 / 800
сегодня в 12:28
Теперь его ждёт прекрасная карьера на бахче
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