Не спешите вручать «Зениту» чемпионский кубок

вчера, 22:30

Уникальный случай – удаление в пользу фаворита не помогло, но испортило игру и «Ахмату», и зрителям. «Соккер.ру» оценивает странный матч.

Поначалу показалось, что момент с удалением Уциева - привет человеку с микрофоном из Грозного. Око за око. Ведь «Зенит», дай им выбор, взял бы гол, не карточку. Но их никто не спросил. Позже теория с холодной местью не подтвердилась. Скорее всего, все банально - очередной российский судья не готов к сезону.

Человек занял такую позицию, что додумал эпизод в дебюте – толком видеть не мог, чем изменил ход игры. А дальше просто делал все, чтобы его не обозвали, или чего хуже. У российских рефери есть ужасная привычка перекрывать стартовые спорные решения новыми необдуманными ходами. В результате теряют игру и рушат ее свистками, злящими обе команды.

Им кажется, что полный провал – оправдание. Причем можете не спорить, нарушал ли правила Уциев. Это не имеет значения, современные трактовки велели Матюнину поступить изящно. Даже если арбитр посчитал защитника лично виноватым, что Ерохин при беге поднимает ноги, и хавбек действительно пяткой зацепил колено Ризвана (лишь предположим, идеальный повтор сразу не нашелся), то судья должен четко показать - продолжать игру.

Фол не повод останавливать поединок, если мяч у «Зенита». Дальше рефери стоило выждать секунду, увидеть гол Азмуна, засчитать взятие ворот и показать капитану «Ахмата» желтую карточку. Все, инцидент исчерпан, на сотом повторе увидели бы, что Ерохин зацепился за свою ногу сразу после того, как его вроде как чуть-чуть сбили с шага – спорно, но из-за желтой карточки команды не завелись бы.

Тем более, у судьи не было повтора, как у нас – видел эпизод один раз из-за спин игроков, стоило выждать до конца. Но Матюнин не поступил так, как описано выше, не учел рекомендации ФИФА . Удалил Уциева на седьмой минуте, отобрав у «Зенита» гол. Автоматически запустил череду нарушений, споров об офсайдах и игре рукой, зажег спичку для костра стычки, чтобы доказать – нейтральный, раз ошибки в обе стороны.

Это все так глупо и так знакомо. «Зенит» фанаты соперников обязательно обвинят, но объяснить, что именно выиграл Семак от удаления вместо гола, не смогут. Будут обсуждаться другие эпизоды, а по факту очередной арбитр не справился с игрой, хотя это его работа. А еще не справились футболисты фаворита, ведь при такой вялой работе «Зенита» у «Ахмата» в полных составах были бы шансы.

Но их отобрал именно рефери. Снова пришли в отправную точку – Матюнин помешал чемпионам, помог чемпионам, снова помешал, и так по кругу. Буйное помешательство получилось, а не футбол.

Цифровое измерение матча

16 пасов под удары было у «Зенита», но все эти пасы отдали не форварды и не Ерохин. Фактически тот выход с голом Азмуна оказался лучшим моментом фаворита в матче, хотя случился в дебюте. Показательно, что при точности паса в 85 % - никто не мешал работать комбинационно, по факту выключилась атакующая линия.

22 удара против 7 в пользу «Зенита», но по точным разница не очень большая – 5:2, причем все попытки хозяев поля не назвать невероятно опасными, а в одном случае голкипер «Ахмата» скорее сам придумал себе неприятности. Тут скорее игра без ворот с большим количеством возни вместо борьбы, чем матч, где момент шел за моментом. Показатель xG у «Зенита» высокий, но это снова камень в огород атакующей стороне – не дожали.

17 фолов против 11 у «Ахмата» – и тут «Зенит» «побеждает». У чемпионов мало что получалось, и хотя намного больше владели мячом (63 % времени), им приходилось нарушать правила чаще. Пример контроля над мячом без настоящего контроля игры. «Ахмат» неплохо держался вдесятером, и хотя отбивался – 27 выносов от ворот и 22 блока, не развалились, ведь физически были готовы не хуже, чем команда Семака.

Почему «Зенит» работает не лучше, чем рефери?

Семак и в прошлом чемпионате не искрил идеями, если не работал накатанный вариант. Причем накатанный не значит успешный. «Зенит» играет, как им удобно – владение, давление, простые передачи, выход на удар из глубины, а не учитывает слабые места соперника. Даже если тот в меньшинстве.

В первых турах соперники были настолько слабыми, что объективно оценить чемпиона не получалось. «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург» - два новичка лиги и клуб, который никогда «Зенит» не обыгрывал. Причем в последнем случае судейство было плохим и не в пользу аутсайдера. «Краснодар» давили-давили – нарывались на глупое, но поражение.

С «Динамо» победили, но тут спрос с соперника – москвичи могли сыграть лучше. А вот с «Ахматом», хотя «Зенит» провел игру дома, снова мучились, не играли, причем в большинстве, что обычно говорит – игра не поставлена. Почему та же команда Хохлова не умеет в большинстве рубиться? Потому что нет игры, о которой можно мечтать. И у «Зенита» структура и тактика так себе.

Большая зависимость от имен и их состояния – оптимальная основа неплоха, но стоит провести несколько перестановок – начинаются приключения. Малком легко может стать вторым Маркизио, на игру не влияет, а вот без Дриусси вариантов в завершении стало меньше. Не смогли забить засчитанные голы Дзюба и Азмун – и сразу нет у команды Семака больше аргументов. Игра в большинстве подстраховала от контратак «Ахмата» и ошибок у ворот Лунева, но в целом все мрачновато.

Споры о судействе это весело, но у Гудиева из пяти сэйвов ни одного невероятного. Так что слабую игру «Зенита» против «Ахмата» может затмить только тема судейства в 2019 году. Весной творились чудеса в играх «Локомотива», теперь не только в матчах «Спартака» случаются странные решения арбитров. Рефери сегодня ошибался не один раз, и хотя не каждый ляп вел к удалению, снова не обошлось без прямого влияния на ход игры и, следовательно, результат.

Не важно, за кого вы, важно, чтобы были против слабого судейства, которое видим. Уже в понедельник матч «Спартака» и ЦСКА , и все прекрасно понимают, что такие вывески нельзя портить арбитражем. Возможно, замена судьи поможет хотя бы в дерби обойтись без скандала? За стартовые туры набрали их на целый сезон. А вот ваша личная оценка будет зависеть от того, как относитесь к «Зениту» - увидите помощь рефери, если не любите, и спишите все на ошибки в обе стороны, если наоборот.

А возмущает сам факт, что снова и вновь рефери не справился. В ключевом эпизоде должен был поступать иначе – Ерохин и Уциев не были единственными у ворот, потребности в остановке игры не было, стоило дать доиграть, но уже на седьмой минуте перечеркнули саму возможность увидеть нормальный равный бой. Дзюба прав после матча – «Зенит» сам виноват, что не выиграл, но VAR нужен на каждой игре, поскольку судьи не справляются. Причем есть случаи, когда обе стороны могут развести руками от недоумения.

И «Ахмат» недоволен, и «Зенит» - тоже. И сторонние зрители, поскольку фаворит с Ерохиным и Ригони на флангах, с традиционной слабой игрой Смольникова, необычно вялой работой Барриоса и Оздоева и не лучшим матчем от Дзюбы и Азмуна нарывался в равных составах на куда большие неприятности, чем ничья 0:0. Ведь «Ахмат» не был готов плохо, просто лишился права на смелые выпады или стандарты, которыми обычно и добивал «Зенит» в удачных матчах.