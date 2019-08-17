ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Не спешите вручать «Зениту» чемпионский кубок

вчера, 22:30

Уникальный случай – удаление в пользу фаворита не помогло, но испортило игру и «Ахмату», и зрителям. «Соккер.ру» оценивает странный матч. 

Поначалу показалось, что момент с удалением Уциева - привет человеку с микрофоном из Грозного. Око за око. Ведь «Зенит», дай им выбор, взял бы гол, не карточку. Но их никто не спросил. Позже теория с холодной местью не подтвердилась. Скорее всего, все банально - очередной российский судья не готов к сезону. 

Человек занял такую позицию, что додумал эпизод в дебюте – толком видеть не мог, чем изменил ход игры. А дальше просто делал все, чтобы его не обозвали, или чего хуже. У российских рефери есть ужасная привычка перекрывать стартовые спорные решения новыми необдуманными ходами. В результате теряют игру и рушат ее свистками, злящими обе команды.

Им кажется, что полный провал – оправдание. Причем можете не спорить, нарушал ли правила Уциев. Это не имеет значения, современные трактовки велели Матюнину поступить изящно. Даже если арбитр посчитал защитника лично виноватым, что Ерохин при беге поднимает ноги, и хавбек действительно пяткой зацепил колено Ризвана (лишь предположим, идеальный повтор сразу не нашелся), то судья должен четко показать - продолжать игру.

Фол не повод останавливать поединок, если мяч у «Зенита». Дальше рефери стоило выждать секунду, увидеть гол Азмуна, засчитать взятие ворот и показать капитану «Ахмата» желтую карточку. Все, инцидент исчерпан, на сотом повторе увидели бы, что Ерохин зацепился за свою ногу сразу после того, как его вроде как чуть-чуть сбили с шага – спорно, но из-за желтой карточки команды не завелись бы. 

Тем более, у судьи не было повтора, как у нас – видел эпизод один раз из-за спин игроков, стоило выждать до конца. Но Матюнин не поступил так, как описано выше, не учел рекомендации ФИФА. Удалил Уциева на седьмой  минуте, отобрав у «Зенита» гол. Автоматически запустил череду нарушений, споров об офсайдах и игре рукой, зажег спичку для костра стычки, чтобы доказать – нейтральный, раз ошибки в обе стороны.  

Это все так глупо и так знакомо. «Зенит» фанаты соперников обязательно обвинят, но объяснить, что именно выиграл Семак от удаления вместо гола, не смогут. Будут обсуждаться другие эпизоды, а по факту очередной арбитр не справился с игрой, хотя это его работа. А еще не справились футболисты фаворита, ведь при такой вялой работе «Зенита» у «Ахмата» в полных составах были бы шансы. 

Но их отобрал именно рефери. Снова пришли в отправную точку – Матюнин помешал чемпионам, помог чемпионам, снова помешал, и так по кругу. Буйное помешательство получилось, а не футбол. 

Цифровое измерение матча

16 пасов под удары было у «Зенита», но все эти пасы отдали не форварды и не Ерохин. Фактически тот выход с голом Азмуна оказался лучшим моментом фаворита в матче, хотя случился в дебюте. Показательно, что при точности паса в 85 % - никто не мешал работать комбинационно, по факту выключилась атакующая линия. 

22 удара против 7 в пользу «Зенита», но по точным разница не очень большая – 5:2, причем все попытки хозяев поля не назвать невероятно опасными, а в одном случае голкипер «Ахмата» скорее сам придумал себе неприятности. Тут скорее игра без ворот с большим количеством возни вместо борьбы, чем матч, где момент шел за  моментом. Показатель xG у «Зенита» высокий, но это снова камень в огород атакующей стороне – не дожали.  

17 фолов против 11 у «Ахмата» – и тут «Зенит» «побеждает». У чемпионов мало что получалось, и хотя намного больше владели мячом (63 % времени), им приходилось нарушать правила чаще. Пример контроля над мячом без настоящего контроля игры. «Ахмат» неплохо держался вдесятером, и хотя отбивался – 27 выносов от ворот и 22 блока, не развалились, ведь физически были готовы не хуже, чем команда Семака. 

Почему «Зенит» работает не лучше, чем рефери?

Семак и в прошлом чемпионате не искрил идеями, если не работал накатанный вариант. Причем накатанный не значит успешный. «Зенит» играет, как им удобно – владение, давление, простые передачи, выход на удар из глубины, а не учитывает слабые места соперника. Даже если тот в меньшинстве. 

В первых турах соперники были настолько слабыми, что объективно оценить чемпиона не получалось. «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург» - два новичка лиги и клуб, который никогда «Зенит» не обыгрывал. Причем в последнем случае судейство было плохим и не в пользу аутсайдера. «Краснодар» давили-давили – нарывались на глупое, но поражение. 

С «Динамо» победили, но тут спрос с соперника – москвичи могли сыграть лучше. А вот с «Ахматом», хотя «Зенит» провел игру дома, снова мучились, не играли, причем в большинстве, что обычно говорит – игра не поставлена. Почему та же команда Хохлова не умеет в большинстве рубиться? Потому что нет игры, о которой можно мечтать. И у «Зенита» структура и тактика так себе.

Большая зависимость от имен и их состояния – оптимальная основа неплоха, но стоит провести несколько перестановок – начинаются приключения. Малком легко может стать вторым Маркизио, на игру не влияет, а вот без Дриусси вариантов в завершении стало меньше. Не смогли забить засчитанные голы Дзюба и Азмун – и сразу нет у команды Семака больше аргументов. Игра в большинстве подстраховала от контратак «Ахмата» и ошибок у ворот Лунева, но в целом все мрачновато. 

Споры о судействе это весело, но у Гудиева из пяти сэйвов ни одного невероятного. Так что  слабую игру «Зенита» против «Ахмата» может затмить только тема судейства в 2019 году. Весной творились чудеса в играх «Локомотива», теперь не только в матчах «Спартака» случаются странные решения арбитров. Рефери сегодня ошибался не один раз, и хотя не каждый ляп вел к удалению, снова не обошлось без прямого влияния на ход игры и, следовательно, результат. 

Не важно, за кого вы, важно, чтобы были против слабого судейства, которое видим. Уже в понедельник матч «Спартака» и ЦСКА, и все прекрасно понимают, что такие вывески нельзя портить арбитражем. Возможно, замена судьи поможет хотя бы в дерби обойтись без скандала? За стартовые туры набрали их на целый сезон. А вот ваша личная оценка будет зависеть от того, как относитесь к «Зениту» - увидите помощь рефери, если не любите, и спишите все на ошибки в обе стороны, если наоборот.

А возмущает сам факт, что снова и вновь рефери не справился. В ключевом эпизоде должен был поступать иначе – Ерохин и Уциев не были единственными у ворот, потребности в остановке игры не было, стоило дать доиграть, но уже на седьмой минуте перечеркнули саму возможность увидеть нормальный равный бой. Дзюба прав после матча – «Зенит» сам виноват, что не выиграл, но VAR нужен на каждой игре, поскольку судьи не справляются. Причем есть случаи, когда обе стороны могут развести руками от недоумения. 

И «Ахмат» недоволен, и «Зенит» - тоже. И сторонние зрители, поскольку фаворит с Ерохиным и Ригони на флангах, с традиционной слабой игрой Смольникова, необычно вялой работой Барриоса и Оздоева и не лучшим матчем от Дзюбы и Азмуна нарывался в равных составах на куда большие неприятности, чем ничья 0:0. Ведь «Ахмат» не был готов плохо, просто лишился права на смелые выпады или стандарты, которыми обычно и добивал «Зенит» в удачных матчах. 

Так что испорчена игра и тех, и других, сравнить соперников не получилось – в неравных составах петербуржцы получили фору, которой не воспользовались, а в равных могли получить гол Азмуна, но рисковали пропустить в ответ. И так, и эдак возвращаемся к Матюнину и его бригаде. Жаль, что арбитр, у которого давние счеты с «Зенитом» - Халк обвинял в расизме, а РФС не нашел подтверждений, не смог показать класс. И еще хуже, что такого судейства на  старте сезона с лихвой. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Ковалевски посетит дерби «Спартак» - ЦСКА
Вчера, 22:20 Комментарии8
Скауты ЦСКА просматривают Гогуа
Вчера, 17:42 Комментарии29
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Вчера, 17:37 ВидеоКомментарии5
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
16 августа Комментарии51
Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321
16 августа Комментарии40
Экипаж самолета приглашен на матч «Урал» - «Крылья» как почетные гости
16 августа Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 980
сегодня в 00:57
В лице Семака весь зенит, беспомощный, болезненый
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 980
сегодня в 00:43
Автору я ставлю еденицу, мне противно дилетантство в любом виде, но у меня под рукой качественое красное вино и этот материал с ужасным анализом.
Игрок матча - вратарь Терека, и он заслуживает кандидатуры в сборную
Tostao
Tostao
   65 / 980
сегодня в 00:40
Про Семака прям "в яблочко"! Хороший тренер должен быть творческой натурой, а не ремесленником по шаблонам.
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 980
сегодня в 00:31
Позор бомжам, геничу, и авторам нашего, ракицкому и прочим. Гнать поганой метлой это из ЛЧ
МКС
МКС
   25 / 980
сегодня в 00:07
Обидели любимую команду Горина

А че ж ты не написал что во всем Федун виноват?

Че на судейку то все валишь?

Там кроме судейки еще 11ть остолопов по полю ходили
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Makao
   84 / 980
вчера в 23:52
не смеши, Семак - вялый тренер
Не смеши, Макао! Более вялого тренера, чем ваш Кононов, в РПЛ нет...
Leningrad 84
Leningrad 84
   84 / 980
вчера в 23:50
Автор абсолютно прав. Матюнин, испугавшись своего собственного идиотского решения об удалении Уциева в начале матча, потом просто свистел в одну сторону, а боковые просто делали вид, что они судят: левые офсайды у Зенита и ни одного явного у Терека, наглая игра руками и т.п. Игра - отстой, а уровень судейства - ниже плинтуса!
Морро
Морро
   300 / 980
вчера в 23:29
Зенит надеюсь разберётся как ему играть. Но вот такого позора в судейском корпусе я что то не припомню. И ВАР не поможет, надо понимать, что не ВАР принимает решение, а судья. ВАР нужен, но не при этих судьях.
Т34
Т34
   80 / 980
вчера в 23:20
Автор лазурный от пяток до корней волос. А, как он выдал это: "Жаль, что арбитр, у которого давние счеты с «Зенитом» - Халк обвинял в расизме, а РФС не нашел подтверждений, не смог показать класс", ну прямо верх его творческого торжества. Нашёл причину ничейного результата хозяев с ослабленной на игрока командой гостей - судья счеты сводил. Вот только не до конца у него получилось, надо было еще парочку игроков удалить. В матчах с зенитом это никого не удивило бы.
В этом случае вывод один, что чемпион картонный, а не судья виноват. Звезд набрали, а игры как не было, так и нет. Шесть очков взяли у своих фарм клубов, да еще и с судейской помощью, еще новичка обыграли Тамбов, а как дело дошло до команд повыше тех классом, сразу сдулись. Обыграли: Сочи, Тамбов, Оренбург, Динамо и уже про чемпионство затрубили. Вот сегодня Ахмат и показал истинное лицо чемпиона.
Makao
Makao ответил Питер Ман
   123 / 980
вчера в 23:10
Титул будет защищен и закреплен в Питере, как бы московские арбитры Матюнины не противились этому
не смеши, Семак - вялый тренер
Serg3.12
Serg3.12
   30 / 980
вчера в 23:05
...и тут сокер резко переобулся...
...чемпион известен... кто, кроме Зенита... и нате вам... не спешите вручать)

хотя статейка в их оправдание)
(нельзя не согласиться, что именно судьи мешают игрокам РПЛ показывать своё высокое мастерство))
oFANATo
oFANATo
   69 / 980
вчера в 23:04
Как говорят, поспешишь людей насмешишь.
Bullкин
Bullкин ответил Питер Ман
   338 / 980
вчера в 23:02
Хоть и Газпром, но мечта не сбудется
Питер Ман
Питер Ман
   77 / 980
вчера в 23:00
Титул будет защищен и закреплен в Питере, как бы московские арбитры Матюнины не противились этому
Bullкин
Bullкин
   338 / 980
вчера в 22:59
Когда уже начнутся радикальные меры？Орет бабуин в микрофон на судью - исключить стадион на 5 домашних игр нахер！ Ошибается судья результативно - отстранение на 3-4 месяца и административное расследование！Все бабки суки моют.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   122 / 980
вчера в 22:56
Что верно, то верно!
Без VAR видны сплошные судейские ошибки.
В каждой игре должен быть VAR. ИМХО.
112910415
112910415
   60 / 980
вчера в 22:53
Зенит столь же силён, как этот судья
OLESOCC
OLESOCC
   377 / 980
вчера в 22:49
Предлагаю приглашать иностранных судей и срочно ввести VAR на все матчи!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   164 / 980
вчера в 22:48
Конечно зачем вручать кубок за ранее...Да мы укрепились....но чтобы сыграться нужно время...травма Себы предрешила...Просто надо сделать выводы и идти дальше. С Ахматом нам всегда тяжело. Будем считать, что в этом году они свои очки получили и мы выиграем выездной матч)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100