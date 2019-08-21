Скандальное лето. Её очень не хватает РПЛ

Косяком пошли новости, которые позволяют «Соккер.ру» сделать важный вывод – к сожалению, один из дефицитов в лиге не восполнили.
Футболист за 680 евро
Не все одинаковые. В РПЛ достаточно футболистов, которые тихо помогают другим и умеют себя вести культурно. Не все удавят за каждый рубль. Звезды из топ-10 игроков года тоже неплохие парни. Де Йонг, похоже, хорошо воспитанный голландец.
Или вот Мане – достойный молодой человек. Спокойный, улыбчивый, вежливый. Помогает людям в Сенегале. Ему не нужна коллекция дорогих авто или домов. А Салах недавно пожертвовал около 3 миллионов евро на восстановление Национального института рака в Каире.
Здание повредили в результате взрыва автомобиля террористов. Погибло 20 человек, 47 раненых. Салах не остался в стороне, старается делать все, чтобы помочь родине пройти через непростые испытания. Игрок «Ливерпуля» из бедной семьи, носками вместо мяча играл, все понимает.
А вчера Василий Уткин во время обсуждения истории Сутормина вспомнил, что «Зенит» подписал Новосельцева после успешных игр за «Ростов» всего за 8 млн рублей. И это в лиге, где молодой Круговой стоит 180 миллионов с бонусами. Так вот, в случае с рыжим Иваном солидарная выплата причиталась также московским «Крыльям Советов».
Трагично совпало, что именно наставник, который готовил Новосельцева, заболел раком в то время и позже умер. Если бы Новосельцева оценили не в копейки, а дороже – помогли или человеку, или его семье.
Не хочется спекулировать на смерти, но разве случай не показательный? Разве «Волгарь» - им причитался процент по закону, не по делу троллит «Зенит» после прокола с Суторминым? Сколько таких трансферов скрыл российский футбол? Вспомните, как петербуржцы загребли игроков «Ростова» как свободных агентов. А если бы платили рыночную цену, как «Краснодар» на Скопинцева – многие бы получили бонусы.
Причем и когда «Зенит» отбирал у «Рубина» новичка Сутормина, и когда тот из Казани перебирался в Санкт-Петербург за 50 000 рублей – в «Оренбурге» подтвердили информацию о сумме, то все говорили: «Не ругайте Алексея, заложник большой игры». Стоп. Почему не ругать? В «Зените» наоборот начали бы уважать человека, который отказался бесхарактерно идти к чемпионам за 50 000 рублей.
Что будет с вами, если недвижимость с рыночной стоимостью в 2-4 миллиона евро продадите за пятьдесят тысяч рублей? К вам придут с вопросами понятного характера. Конечно, «Строгино» и «Волгарь» проживут без солидарной выплаты, и «Рубин» без Алексея не развалится. Но история печальная не только из-за вседозволенности для одних, и строгих правил для других, а и из-за позиции игроков.
Сутормин ведь знал, что речь о 50 000 рублей. Не прокурор и суд, ему хватало знания для выводов. Хотя бы во имя самоуважения мог потребовать бонусы для бывших клубов. «Зенит» не обеднел бы, а УЕФА никогда не выбросит их из еврокубков. А вот детские тренеры часто выживают, для них любые бонусы – личная мотивация работать дальше.
Такие переходы кидают только «маленьких людей», Чеферину плевать, что у клуба «Газпрома» с бухгалтерией. В погоне за наживой футболисты готовы на все? Один отдает миллионы евро – Салах, а другой согласился на два перехода за лето, и оба по 680 евро. Чтобы оставаться настоящим профессионалом с ментальностью чемпиона, нужно иметь принципы, трудовую этику. Как показывает опыт, такие доблести часто чужды футболистам в РПЛ.
Скандал из-за 12 тысяч евро
Когда впервые услышал, что Тарасов потребовал у «Локомотива» 10 тысяч евро компенсации – тогда фигурировала такая сумма, не то чтобы удивился. В бывшей семье Тарасова-Бузовой персоной со стальными бубенцами в плане характера была Ольга, а Дмитрий применял метод толпой на одного, что зачастую многое говорит о человеке.
Так что от хавбека «Локомотива» и не ждали благородства. Но давайте оценивать рационально. В суде по алиментам адвокаты Тарасова заявили о 155 млн рублей дохода в год, это больше 2 миллионов евро. В день хавбек зарабатывал по 424 тысячи рублей, что в пересчете на евро дает 5 800. Другими словами, за два для жизни в бытность резервистом «Локомотива» Дмитрий зарабатывал на операцию.
Сейчас в РФС подан иск на 12 тысяч евро от имени Тарасова – хавбек требует оплатить лечение травмы, которую получил в последнем матче за клуб. Вроде бы все логично. Повредился, когда был на контракте. Вот только за 9.5 лет в «Локомотиве» хавбек получил не меньше двух десятков миллионов евро. Москвичей стоило бы ругать, будь лечение нереально дорогим – тогда да.
А ведь здесь речь о двухдневной зарплате. Учитывая, что рекорд Тарасова – 26 матчей в РПЛ за сезон, а куда чаще получал по 2.1-2.4 млн евро в год за 14-18 игр, дико смотрится иск против клуба, который создал тебе финансовый базис на всю жизнь. У Тарасова вряд ли есть талант, который позволит заработать намного больше в другой профессии. На его месте 99 из 100 или уладили этот вопрос тихо, или махнули рукой.
Если тебе дали в «Локомотиве» десятки миллионов, то 12 тысяч евро из своего кармана найдется. Причем тут нет беспринципности «Локомотива», ведь Тарасов плохо играл в футбол в прошлом сезоне, с ним логично было не продлевать соглашения – повода для обид быть не может, как и в случае с Денисовым. «Локомотив» хорошо кормил ветеранов, но Дмитрий не смог выказать ответное уважение.
Дефицит важного качества
Жадность, если у человека хватает денег на «Бентли», смотрится жалко. Ведь не имеет ничего общего со статусом, который так важен футболистам в РПЛ. Не стоит требовать от спортсменов порядочности, крайне редкое в природе качество, но базовый интеллект пригодится, когда твоя работа – быстро принимать решения на поле.
Тут как Заболотный. Человек вытащил счастливый билет – не тянул по уровню мастерства на «Зенит», а оказался в нем из-за лимита. Получал около миллиона евро в год, что много в целом, а для клуба из Санкт-Петербурга – мало, ведь Кокорину платили в три раза больше. Однако как только Антона попросили уйти в аренду в «Сочи» - прошел через второй состав, настолько не хотел терять теплое место.
Причем не сказать, что Сутормин, Новосельцев, Глушаков со своим разводом, Тарасов с иском или Заболотный такие уж мастера, чтобы настолько отвлекать внимание на себя. У Роналду даже перхоть на голове самодовольная, но Криштиану зарабатывает деньги своим клубам, приносил голы, пасы, трофеи. И пашет португалец, как проклятый – человек сам себя создал, мировой бренд.
А в России многих миллионеров создал тупо лимит. И чего им не хватает? Совести, конечно же. Не той из сказок, а обычной человеческой, которая по сути своей похожа на самоуважение и самокритичность. Добавьте капельку совести каждому арбитру – не позволят вытирать о себя ноги. Любой бунт арбитров привел бы к улучшению арбитража, но их устраивает оставаться козлами отпущения.
И футболисты – отдельная история. Кокорин недавно сказал, что только в тюрьме к нему дошли некоторые жизненные вещи. Сумы и тюрьмы никому не желаем, но если Александр не притворяется – повезло. Кстати, в «Зенит» из «Динамо» попал за копейки, как и Жирков. Форвард, за которого и «Анжи», и потом москвичи отдавали по 19 млн евро, не продлевал контракт, все удачно для знакомых Ротенбергов сложилось.
Какие совпадения бывают! Обидно, что у многих футболистов РПЛ успех ассоциируется с деньгами, а не победами на поле. Ведь подход сказывается на результатах! Это как пьяный футболист за рулем. Миллионеру жалко заплатить таксисту? Мелочность не красит мужчин, а мелочных в российском футболе полно. Констатация факта после целой череды показательных случаев. Некоторые не растут как игроки, поскольку мелочные и в футболе не ради футбола.
Шанс стать профессионалами мирового уровня только у тех, кто или убежит в лигу, где подход другой, или будет во внутренней футбольной эмиграции – сознательно оставит трату денег на потом, станет думать о профессии. Лимит реально развратил настолько, что футболисты готовы быть частью каких угодно схем, ходить с исками о возмещении зарплаты за два дня после десяти лет в клубе, или не подписывать контракты с клубами из еврокубков, требуя зарплату, как у лучшего снайпера Серии А.
В заголовке сказано о дефиците совести в РПЛ, зато есть мелочные и жадные, что огорчает. Ведь такие люди, кроме себя, никого не замечают. А футбол – командный вид спорта, на высоком уровне перемалывает пустышек быстро и показательно. Миллиарды рублей футбольные клубы отдали парням, которые их не отработали на поле. И, возможно, не заслужили.
Завтра Миллер сойдет с ума и зарубит на улице 10 человек топором, он будет доказывать, что Алексей всего лишь хотел увеличить количество кислорода в Питере и он делает все правильно... Сдается мне, у него портрет Миллера на стене висит))
Завтра Миллер сойдет с ума и зарубит на улице 10 человек топором, он будет доказывать, что Алексей всего лишь хотел увеличить количество кислорода в Питере и он делает все правильно... Сдается мне, у него портрет Миллера на стене висит))
Пока РФЛ управляется криминальным авторитетом из 90-х, лавирующим между тем, как угодить одному, другому или третьему бонзе (Миллеру, Федуну, ЦСКА), ничего хорошего не будет.
Учитывая, что Прядкин основные доходы получает от своих агентских оффшорных фирм, он напрямую заинтересован, чтобы закапывать наш футбол глубже. Ему НУЖНО создавать условия, где будет минимум нормальных агентов.
Пока РФЛ управляется криминальным авторитетом из 90-х, лавирующим между тем, как угодить одному, другому или третьему бонзе (Миллеру, Федуну, ЦСКА), ничего хорошего не будет.
Учитывая, что Прядкин основные доходы получает от своих агентских оффшорных фирм, он напрямую заинтересован, чтобы закапывать наш футбол глубже. Ему НУЖНО создавать условия, где будет минимум нормальных агентов.
Надеюсь, ни у кого язык не повернется ляпнуть про развитие детского футбола в России?!
Надеюсь, ни у кого язык не повернется ляпнуть про развитие детского футбола в России?!