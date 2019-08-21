Скандальное лето. Её очень не хватает РПЛ

вчера, 18:00

Косяком пошли новости, которые позволяют «Соккер.ру» сделать важный вывод – к сожалению, один из дефицитов в лиге не восполнили.

Футболист за 680 евро

Не все одинаковые. В РПЛ достаточно футболистов, которые тихо помогают другим и умеют себя вести культурно. Не все удавят за каждый рубль. Звезды из топ-10 игроков года тоже неплохие парни. Де Йонг, похоже, хорошо воспитанный голландец.

Или вот Мане – достойный молодой человек. Спокойный, улыбчивый, вежливый. Помогает людям в Сенегале. Ему не нужна коллекция дорогих авто или домов. А Салах недавно пожертвовал около 3 миллионов евро на восстановление Национального института рака в Каире.

Здание повредили в результате взрыва автомобиля террористов. Погибло 20 человек, 47 раненых. Салах не остался в стороне, старается делать все, чтобы помочь родине пройти через непростые испытания. Игрок «Ливерпуля» из бедной семьи, носками вместо мяча играл, все понимает.

А вчера Василий Уткин во время обсуждения истории Сутормина вспомнил, что «Зенит» подписал Новосельцева после успешных игр за «Ростов» всего за 8 млн рублей. И это в лиге, где молодой Круговой стоит 180 миллионов с бонусами. Так вот, в случае с рыжим Иваном солидарная выплата причиталась также московским «Крыльям Советов».

Трагично совпало, что именно наставник, который готовил Новосельцева, заболел раком в то время и позже умер. Если бы Новосельцева оценили не в копейки, а дороже – помогли или человеку, или его семье.

Не хочется спекулировать на смерти, но разве случай не показательный? Разве «Волгарь» - им причитался процент по закону, не по делу троллит «Зенит» после прокола с Суторминым? Сколько таких трансферов скрыл российский футбол? Вспомните, как петербуржцы загребли игроков «Ростова» как свободных агентов. А если бы платили рыночную цену, как «Краснодар» на Скопинцева – многие бы получили бонусы.

Причем и когда «Зенит» отбирал у «Рубина» новичка Сутормина, и когда тот из Казани перебирался в Санкт-Петербург за 50 000 рублей – в «Оренбурге» подтвердили информацию о сумме, то все говорили: «Не ругайте Алексея, заложник большой игры». Стоп. Почему не ругать? В «Зените» наоборот начали бы уважать человека, который отказался бесхарактерно идти к чемпионам за 50 000 рублей.

Что будет с вами, если недвижимость с рыночной стоимостью в 2-4 миллиона евро продадите за пятьдесят тысяч рублей? К вам придут с вопросами понятного характера. Конечно, «Строгино» и «Волгарь» проживут без солидарной выплаты, и «Рубин» без Алексея не развалится. Но история печальная не только из-за вседозволенности для одних, и строгих правил для других, а и из-за позиции игроков.

Сутормин ведь знал, что речь о 50 000 рублей. Не прокурор и суд, ему хватало знания для выводов. Хотя бы во имя самоуважения мог потребовать бонусы для бывших клубов. «Зенит» не обеднел бы, а УЕФА никогда не выбросит их из еврокубков. А вот детские тренеры часто выживают, для них любые бонусы – личная мотивация работать дальше.

Такие переходы кидают только «маленьких людей», Чеферину плевать, что у клуба «Газпрома» с бухгалтерией. В погоне за наживой футболисты готовы на все? Один отдает миллионы евро – Салах, а другой согласился на два перехода за лето, и оба по 680 евро. Чтобы оставаться настоящим профессионалом с ментальностью чемпиона, нужно иметь принципы, трудовую этику. Как показывает опыт, такие доблести часто чужды футболистам в РПЛ .

Скандал из-за 12 тысяч евро

Когда впервые услышал, что Тарасов потребовал у «Локомотива» 10 тысяч евро компенсации – тогда фигурировала такая сумма, не то чтобы удивился. В бывшей семье Тарасова-Бузовой персоной со стальными бубенцами в плане характера была Ольга, а Дмитрий применял метод толпой на одного, что зачастую многое говорит о человеке.

Так что от хавбека «Локомотива» и не ждали благородства. Но давайте оценивать рационально. В суде по алиментам адвокаты Тарасова заявили о 155 млн рублей дохода в год, это больше 2 миллионов евро. В день хавбек зарабатывал по 424 тысячи рублей, что в пересчете на евро дает 5 800. Другими словами, за два для жизни в бытность резервистом «Локомотива» Дмитрий зарабатывал на операцию.

Сейчас в РФС подан иск на 12 тысяч евро от имени Тарасова – хавбек требует оплатить лечение травмы, которую получил в последнем матче за клуб. Вроде бы все логично. Повредился, когда был на контракте. Вот только за 9.5 лет в «Локомотиве» хавбек получил не меньше двух десятков миллионов евро. Москвичей стоило бы ругать, будь лечение нереально дорогим – тогда да.

А ведь здесь речь о двухдневной зарплате. Учитывая, что рекорд Тарасова – 26 матчей в РПЛ за сезон, а куда чаще получал по 2.1-2.4 млн евро в год за 14-18 игр, дико смотрится иск против клуба, который создал тебе финансовый базис на всю жизнь. У Тарасова вряд ли есть талант, который позволит заработать намного больше в другой профессии. На его месте 99 из 100 или уладили этот вопрос тихо, или махнули рукой.

Если тебе дали в «Локомотиве» десятки миллионов, то 12 тысяч евро из своего кармана найдется. Причем тут нет беспринципности «Локомотива», ведь Тарасов плохо играл в футбол в прошлом сезоне, с ним логично было не продлевать соглашения – повода для обид быть не может, как и в случае с Денисовым. «Локомотив» хорошо кормил ветеранов, но Дмитрий не смог выказать ответное уважение.

Дефицит важного качества

Жадность, если у человека хватает денег на «Бентли», смотрится жалко. Ведь не имеет ничего общего со статусом, который так важен футболистам в РПЛ . Не стоит требовать от спортсменов порядочности, крайне редкое в природе качество, но базовый интеллект пригодится, когда твоя работа – быстро принимать решения на поле.

Тут как Заболотный. Человек вытащил счастливый билет – не тянул по уровню мастерства на «Зенит», а оказался в нем из-за лимита. Получал около миллиона евро в год, что много в целом, а для клуба из Санкт-Петербурга – мало, ведь Кокорину платили в три раза больше. Однако как только Антона попросили уйти в аренду в «Сочи» - прошел через второй состав, настолько не хотел терять теплое место.

Причем не сказать, что Сутормин, Новосельцев, Глушаков со своим разводом, Тарасов с иском или Заболотный такие уж мастера, чтобы настолько отвлекать внимание на себя. У Роналду даже перхоть на голове самодовольная, но Криштиану зарабатывает деньги своим клубам, приносил голы, пасы, трофеи. И пашет португалец, как проклятый – человек сам себя создал, мировой бренд.

А в России многих миллионеров создал тупо лимит. И чего им не хватает? Совести, конечно же. Не той из сказок, а обычной человеческой, которая по сути своей похожа на самоуважение и самокритичность. Добавьте капельку совести каждому арбитру – не позволят вытирать о себя ноги. Любой бунт арбитров привел бы к улучшению арбитража, но их устраивает оставаться козлами отпущения.

И футболисты – отдельная история. Кокорин недавно сказал, что только в тюрьме к нему дошли некоторые жизненные вещи. Сумы и тюрьмы никому не желаем, но если Александр не притворяется – повезло. Кстати, в «Зенит» из «Динамо» попал за копейки, как и Жирков. Форвард, за которого и «Анжи», и потом москвичи отдавали по 19 млн евро, не продлевал контракт, все удачно для знакомых Ротенбергов сложилось.

Какие совпадения бывают! Обидно, что у многих футболистов РПЛ успех ассоциируется с деньгами, а не победами на поле. Ведь подход сказывается на результатах! Это как пьяный футболист за рулем. Миллионеру жалко заплатить таксисту? Мелочность не красит мужчин, а мелочных в российском футболе полно. Констатация факта после целой череды показательных случаев. Некоторые не растут как игроки, поскольку мелочные и в футболе не ради футбола.

Шанс стать профессионалами мирового уровня только у тех, кто или убежит в лигу, где подход другой, или будет во внутренней футбольной эмиграции – сознательно оставит трату денег на потом, станет думать о профессии. Лимит реально развратил настолько, что футболисты готовы быть частью каких угодно схем, ходить с исками о возмещении зарплаты за два дня после десяти лет в клубе, или не подписывать контракты с клубами из еврокубков, требуя зарплату, как у лучшего снайпера Серии А.