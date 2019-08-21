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Скандальное лето. Её очень не хватает РПЛ

вчера, 18:00

Косяком пошли новости, которые позволяют «Соккер.ру» сделать важный вывод – к сожалению, один из дефицитов в лиге не восполнили.

Футболист за 680 евро

Не все одинаковые. В РПЛ достаточно футболистов, которые тихо помогают другим и умеют себя вести культурно. Не все удавят за каждый рубль. Звезды из топ-10 игроков года тоже неплохие парни. Де Йонг, похоже, хорошо воспитанный голландец.

Или вот Мане – достойный молодой человек. Спокойный, улыбчивый, вежливый. Помогает людям в Сенегале. Ему не нужна коллекция дорогих авто или домов. А Салах недавно пожертвовал около 3 миллионов евро на восстановление Национального института рака в Каире.

Здание повредили в результате взрыва автомобиля террористов. Погибло 20 человек, 47 раненых. Салах не остался в стороне, старается делать все, чтобы помочь родине пройти через непростые испытания. Игрок «Ливерпуля» из бедной семьи, носками вместо мяча играл, все понимает.

А вчера Василий Уткин во время обсуждения истории Сутормина вспомнил, что «Зенит» подписал Новосельцева после успешных игр за «Ростов» всего за 8 млн рублей. И это в лиге, где молодой Круговой стоит 180 миллионов с бонусами. Так вот, в случае с рыжим Иваном солидарная выплата причиталась также московским «Крыльям Советов».

Трагично совпало, что именно наставник, который готовил Новосельцева, заболел раком в то время и позже умер. Если бы Новосельцева оценили не в копейки, а дороже – помогли или человеку, или его семье.

Не хочется спекулировать на смерти, но разве случай не показательный? Разве «Волгарь» - им причитался процент по закону, не по делу троллит «Зенит» после прокола с Суторминым? Сколько таких трансферов скрыл российский футбол? Вспомните, как петербуржцы загребли игроков «Ростова» как свободных агентов. А если бы платили рыночную цену, как «Краснодар» на Скопинцева – многие бы получили бонусы.

Причем и когда «Зенит» отбирал у «Рубина» новичка Сутормина, и когда тот из Казани перебирался в Санкт-Петербург за 50 000 рублей – в «Оренбурге» подтвердили информацию о сумме, то все говорили: «Не ругайте Алексея, заложник большой игры». Стоп. Почему не ругать? В «Зените» наоборот начали бы уважать человека, который отказался бесхарактерно идти к чемпионам за 50 000 рублей.

Что будет с вами, если недвижимость с рыночной стоимостью в 2-4 миллиона евро продадите за пятьдесят тысяч рублей? К вам придут с вопросами понятного характера. Конечно, «Строгино» и «Волгарь» проживут без солидарной выплаты, и «Рубин» без Алексея не развалится. Но история печальная не только из-за вседозволенности для одних, и строгих правил для других, а и из-за позиции игроков.

Сутормин ведь знал, что речь о 50 000 рублей. Не прокурор и суд, ему хватало знания для выводов. Хотя бы во имя самоуважения мог потребовать бонусы для бывших клубов. «Зенит» не обеднел бы, а УЕФА никогда не выбросит их из еврокубков. А вот детские тренеры часто выживают, для них любые бонусы – личная мотивация работать дальше.

Такие переходы кидают только «маленьких людей», Чеферину плевать, что у клуба «Газпрома» с бухгалтерией. В погоне за наживой футболисты готовы на все? Один отдает миллионы евро – Салах, а другой согласился на два перехода за лето, и оба по 680 евро. Чтобы оставаться настоящим профессионалом с ментальностью чемпиона, нужно иметь принципы, трудовую этику. Как показывает опыт, такие доблести часто чужды футболистам в РПЛ.

Скандал из-за 12 тысяч евро

Когда впервые услышал, что Тарасов потребовал у «Локомотива» 10 тысяч евро компенсации – тогда фигурировала такая сумма, не то чтобы удивился. В бывшей семье Тарасова-Бузовой персоной со стальными бубенцами в плане характера была Ольга, а Дмитрий применял метод толпой на одного, что зачастую многое говорит о человеке.

Так что от хавбека «Локомотива» и не ждали благородства. Но давайте оценивать рационально. В суде по алиментам адвокаты Тарасова заявили о 155 млн рублей дохода в год, это больше 2 миллионов евро. В день хавбек зарабатывал по 424 тысячи рублей, что в пересчете на евро дает 5 800. Другими словами, за два для жизни в бытность резервистом «Локомотива» Дмитрий зарабатывал на операцию.

Сейчас в РФС подан иск на 12 тысяч евро от имени Тарасова – хавбек требует оплатить лечение травмы, которую получил в последнем матче за клуб. Вроде бы все логично. Повредился, когда был на контракте. Вот только за 9.5 лет в «Локомотиве» хавбек получил не меньше двух десятков миллионов евро. Москвичей стоило бы ругать, будь лечение нереально дорогим – тогда да.

А ведь здесь речь о двухдневной зарплате. Учитывая, что рекорд Тарасова – 26 матчей в РПЛ за сезон, а куда чаще получал по 2.1-2.4 млн евро в год за 14-18 игр, дико смотрится иск против клуба, который создал тебе финансовый базис на всю жизнь. У Тарасова вряд ли есть талант, который позволит заработать намного больше в другой профессии. На его месте 99 из 100 или уладили этот вопрос тихо, или махнули рукой.

Если тебе дали в «Локомотиве» десятки миллионов, то 12 тысяч евро из своего кармана найдется. Причем тут нет беспринципности «Локомотива», ведь Тарасов плохо играл в футбол в прошлом сезоне, с ним логично было не продлевать соглашения – повода для обид быть не может, как и в случае с Денисовым. «Локомотив» хорошо кормил ветеранов, но Дмитрий не смог выказать ответное уважение.

Дефицит важного качества

Жадность, если у человека хватает денег на «Бентли», смотрится жалко. Ведь не имеет ничего общего со статусом, который так важен футболистам в РПЛ. Не стоит требовать от спортсменов порядочности, крайне редкое в природе качество, но базовый интеллект пригодится, когда твоя работа – быстро принимать решения на поле.

Тут как Заболотный. Человек вытащил счастливый билет – не тянул по уровню мастерства на «Зенит», а оказался в нем из-за лимита. Получал около миллиона евро в год, что много в целом, а для клуба из Санкт-Петербурга – мало, ведь Кокорину платили в три раза больше. Однако как только Антона попросили уйти в аренду в «Сочи» - прошел через второй состав, настолько не хотел терять теплое место.

Причем не сказать, что Сутормин, Новосельцев, Глушаков со своим разводом, Тарасов с иском или Заболотный такие уж мастера, чтобы настолько отвлекать внимание на себя. У Роналду даже перхоть на голове самодовольная, но Криштиану зарабатывает деньги своим клубам, приносил голы, пасы, трофеи. И пашет португалец, как проклятый – человек сам себя создал, мировой бренд.

А в России многих миллионеров создал тупо лимит. И чего им не хватает? Совести, конечно же. Не той из сказок, а обычной человеческой, которая по сути своей похожа на самоуважение и самокритичность. Добавьте капельку совести каждому арбитру – не позволят вытирать о себя ноги. Любой бунт арбитров привел бы к улучшению арбитража, но их устраивает оставаться козлами отпущения.

И футболисты – отдельная история. Кокорин недавно сказал, что только в тюрьме к нему дошли некоторые жизненные вещи. Сумы и тюрьмы никому не желаем, но если Александр не притворяется – повезло. Кстати, в «Зенит» из «Динамо» попал за копейки, как и Жирков. Форвард, за которого и «Анжи», и потом москвичи отдавали по 19 млн евро, не продлевал контракт, все удачно для знакомых Ротенбергов сложилось.

Какие совпадения бывают! Обидно, что у многих футболистов РПЛ успех ассоциируется с деньгами, а не победами на поле. Ведь подход сказывается на результатах! Это как пьяный футболист за рулем. Миллионеру жалко заплатить таксисту? Мелочность не красит мужчин, а мелочных в российском футболе полно. Констатация факта после целой череды показательных случаев. Некоторые не растут как игроки, поскольку мелочные и в футболе не ради футбола.

Шанс стать профессионалами мирового уровня только у тех, кто или убежит в лигу, где подход другой, или будет во внутренней футбольной эмиграции – сознательно оставит трату денег на потом, станет думать о профессии. Лимит реально развратил настолько, что футболисты готовы быть частью каких угодно схем, ходить с исками о возмещении зарплаты за два дня после десяти лет в клубе, или не подписывать контракты с клубами из еврокубков, требуя зарплату, как у лучшего снайпера Серии А.

В заголовке сказано о дефиците совести в РПЛ, зато есть мелочные и жадные, что огорчает. Ведь такие люди, кроме себя, никого не замечают. А футбол – командный вид спорта, на высоком уровне перемалывает пустышек быстро и показательно. Миллиарды рублей футбольные клубы отдали парням, которые их не отработали на поле. И, возможно, не заслужили.

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   55 / 955
вчера в 21:54
проект делает то что ему разрешают сверху, а плохой у неумных Ца Спартак, вот и всё - все свободны
plusnindimon
plusnindimon ответил Makao
   102 / 955
вчера в 21:29
А разве есть этот "футбик" в регионах? Эти клубы каждый год состязаются за попытку удержаться в премьер-лиге. Это не "Краснодар", не "Ростов", которые реально могут играть, а просто фарм-клубы. Не знаю, у кого есть желание болеть за клубы без истории и мотивации. По мне, так это скорее убивает футбол в России, нежели развивает.
У Краснодара нет никакой истории, что теперь не болеть за него.
plusnindimon
plusnindimon
   102 / 955
вчера в 21:26
Главное не написал, у соккера дефицит хороших авторов, одна тарасовка статейки пишет...
Рефери
Рефери ответил rawer
   713 / 955
вчера в 20:34
Автору позор спутать самарские крылья советов с московскими где Новосельцев является воспитанником это надо постаратся
поправили, спасибо
parallels
parallels
   58 / 955
вчера в 20:13
если финчер бомбит - значит, статья хорошая, можно читать 😅
Makao
Makao ответил zenit_forever2014
   136 / 955
вчера в 20:12
Да ты прикалываешь....детишки идут в академию и учатся играть в футбол....почему нет мотивации....мотивация конечно есть и учиться, и играть за эту команду, и болеть...ты посмотри, что стадион в Оренбурге всегда забит. Не хочешь не болей, не хочешь ни смотри...выбор каждого. Просто не делай выбор за других.
А выбор я ни за кого не делаю, это всего лишь мое мнение)
Makao
Makao ответил zenit_forever2014
   136 / 955
вчера в 20:11
Да ты прикалываешь....детишки идут в академию и учатся играть в футбол....почему нет мотивации....мотивация конечно есть и учиться, и играть за эту команду, и болеть...ты посмотри, что стадион в Оренбурге всегда забит. Не хочешь не болей, не хочешь ни смотри...выбор каждого. Просто не делай выбор за других.
Детские академии - другое дело. Но прошу вспомнить о том, какие взятки требуется уплатить, чтобы попасть в нормальные, а не фарм-клубы. А толку от этого? Какая мотивация может быть болеть за клуб, который расформируют завтра как Сатурн, Спартак-Нальчик и многие другие? Люди до сих пор ведутся по региональному признаку, и это можно аонять - всем хочется немножко региональной гордости. Но в нынешней ситуации умный человек не будет болеть за фк "Сочи" и т.д. Через сезон такие клубы вылетают, а через два их нет.
rawer
rawer
   901 / 955
вчера в 20:09
Автору позор спутать самарские крылья советов с московскими где Новосельцев является воспитанником это надо постаратся
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Союзник противников
   32 / 955
вчера в 19:49
Вадим,кого -"её"??? "ЛетЫ",что-ли???Это в заголовке.
Совести) Смысл статьи, то у нас бессовестные футболисты))
Союзник противников
Союзник противников
   56 / 955
вчера в 19:16
Вадим,кого -"её"??? "ЛетЫ",что-ли???Это в заголовке.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   32 / 955
вчера в 19:02
zenit_forever2014 вообще молодец.

Завтра Миллер сойдет с ума и зарубит на улице 10 человек топором, он будет доказывать, что Алексей всего лишь хотел увеличить количество кислорода в Питере и он делает все правильно... Сдается мне, у него портрет Миллера на стене висит))
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   32 / 955
вчера в 18:57
При чем тут футболисты? Рыба гниет с головы, заикнись Сутормин о том, что хорошо бы заплатить побольше, его быстро на место поставят. Я не одобряю Сутормина и он вообще дутая лимитная фигура, но тем не менее он тут не при делах.

Пока РФЛ управляется криминальным авторитетом из 90-х, лавирующим между тем, как угодить одному, другому или третьему бонзе (Миллеру, Федуну, ЦСКА), ничего хорошего не будет.

Учитывая, что Прядкин основные доходы получает от своих агентских оффшорных фирм, он напрямую заинтересован, чтобы закапывать наш футбол глубже. Ему НУЖНО создавать условия, где будет минимум нормальных агентов.
d_fincher
d_fincher
   25 / 955
вчера в 18:35
РПЛ тормозит Зенит. Он скупает молодых игроков, тормозит их развитие огромными деньгами, а потом отдает в свои фарм-клубы, которые финансирует - Оренбург и Сочи. Дальше делает то же самое с очередными талантами. При этом у самого Зенита молодежки просто нет, так как она ему не нужна. Уже одного этого хватит, чтобы по фактам, по-честному, и глядя прямо в глаза, сказать: Зенит убивает наш футбол. Это - честно. Вне болельщицких пристрастий. Любой болельщик подтвердит.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Makao
   158 / 955
вчера в 18:26
А разве есть этот "футбик" в регионах? Эти клубы каждый год состязаются за попытку удержаться в премьер-лиге. Это не "Краснодар", не "Ростов", которые реально могут играть, а просто фарм-клубы. Не знаю, у кого есть желание болеть за клубы без истории и мотивации. По мне, так это скорее убивает футбол в России, нежели развивает.
Да ты прикалываешь....детишки идут в академию и учатся играть в футбол....почему нет мотивации....мотивация конечно есть и учиться, и играть за эту команду, и болеть...ты посмотри, что стадион в Оренбурге всегда забит. Не хочешь не болей, не хочешь ни смотри...выбор каждого. Просто не делай выбор за других.
Makao
Makao ответил zenit_forever2014
   136 / 955
вчера в 18:20
А разве есть этот "футбик" в регионах? Эти клубы каждый год состязаются за попытку удержаться в премьер-лиге. Это не "Краснодар", не "Ростов", которые реально могут играть, а просто фарм-клубы. Не знаю, у кого есть желание болеть за клубы без истории и мотивации. По мне, так это скорее убивает футбол в России, нежели развивает.
zenitforfun
zenitforfun
   260 / 955
вчера в 18:20
тут дело в том, что сначала Рубин купил игрока у Оренбурга за 50000 рублей, а потом уже Зенит его выкупил за ту же цену/ Выкупил за ту же и быстро, потому что договор еще весной был о его продаже в Зенит. Тут вопрос об ушлости агента и схеме его с Рубином. Так что вопросы все к Рубину должны идти - Зенит просто взял свое
yasukuni
yasukuni
   250 / 955
вчера в 18:17
Между прочим, заголовок точнее, чем можно подумать. Вот, например, вопрос РФС: куда идут штрафы, начисленные КДК, кроме как на прокорм г-на Григорьянца? Ну и тех, с кем он правильно делиться нажитым непосильным трудом.

Надеюсь, ни у кого язык не повернется ляпнуть про развитие детского футбола в России?!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   158 / 955
вчера в 18:12
Не собираюсь обсуждать этот трансфер Сутормина....надоело....зря Газпром в это вмешался....зачем десятилетиями содержал команды Волгарь и Оренбург....надо просто 2 млн заплатить было за Сутормина и дешевле...и разговоров бы не было....конечно и футбика бы не было в регионах...но это всё равно никто не оценит....зачем напрягались...академии и клубы содержат. Понятно, что Миллер лично болеет за Зенит....но остальное Газпром делает на благо, которые как мы видим ни кому не нужно. Что касается ростовских ребят, так Сарсания их привёл, потому что знал как составлены эти контракты...с другой стороны, не составь, чтобы ребята могли всегда свалить они бы и не пришли в Ростов. И не было ростовской сказки....у медали всегда две стороны, просто мы привыкли оценивать лишь одну.
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