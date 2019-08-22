Символическая сборная «Норвич Сити» в рамках АПЛ

вчера, 19:35

«Норвич Сити» вернулся обратно в элиту английского футбола, а один из их игроков финский нападающий Теэму Пукки уже отличился хет-триком в матче с «Ньюкасл Юнайтед», а в его активе уже 4 гола. В прошлом году стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа, это позволило им напрямую выйти в АПЛ . И я решил создать символическую сборную «канареек», и рассказать немного о их игроках, собрав их в единый коллектив одиннадцати лучших.

Вратарь.

Брайан Ганн (1986-1998) - шотландский футболист входит в зал славы данного клуба, всю свою основную карьеру в большей степени посветил им, также с «Норвичем» повидал и взлеты и падания. Хоть Ганн был вратарем, но он был лидером обороны, всегда четко руководил игроками, и играл вдохновенно. Бывший тренер МЮ и «Абердина», где они в свое время пересеклись сэр Алекс Фергюсон вспоминает: «Первое, что поразило меня, была его личность. Было совершенно ясно, что он был хорошим, общительным и милым парнем, Он был потрясающим молодым талантом, предан своему делу, настоящий профессионал, и я никогда не смогу обвинить его в нарушениях дисциплины». Провел 390 матчей.

Запасной: Роберт Грин (1996-2006) - хоть в сезоне 2004/2005 клуб провел всего один год в АПЛ , его игра была высоко оценена и это для вратаря аутсайдера.

Защитники.

Иан Калверхауз (1985 - 1994) - английский футболист хоть и начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме» с которым выиграл кубок УЕФА 1984 года, однако не заиграл в команде и молодой игрок был отпущен в «Норвич Сити». Здесь он проведет лучшие годы, и на протяжении всей карьеры с любым тренером, который руководил клубом будет неизменно играть первого номера на правой бровке.

Запасной: Адам Друри (2001-2012)

Джон Полстон (1990-1998) - английский футболист был ключевым членом команды «канареек», которая заняла третье место в первом сезоне, а также была капитаном команды в первом европейском кубке сезона 1993/1994. В первом раунде кубка УЕФА им тогда достался в соперники «Витесс», и из трех голов клуба он отметился одним, доведя счет до разгромного - 3:0.

Запасной: Рассел Мартин (2009-2018)

Себастьян Бассонг (2012-2017) франко-камерунский футболист, который можно был часто и смело поставить в команду недели АПЛ . До перехода в стан «канареек» уже успел поиграть в других командах элиты. Его всегда отличала отменная форма, и невероятная уверенность в своих силах, позволявшая Бассонгу здорово играть в обороне, и помочь своей команде отыграть матчи на ноль. Не смотря на его вообщем хорошие данные защитника, в своей карьере он 5 раз покидал высший дивизион, один раз с «Ньюкаслом» и по два раза с «Норвичем» и французским «Метцем». Мог сыграть, как в центре, так и на левом фланге.

Запасной: Роберт Ньюмен (1991-1998)

Марк Боуэн (1987-1996) - на левой стороне обороны расположился еще один экс-игрок игрок «Тоттенхэма», который летом 87 года перейдет в стан канареек, в течении девяти лет защищал не только оборону клуба, но и носил цвета. Боуэн был ключевым игроком обороны первого сезона АПЛ , когда вместе с клубом финишировал в чемпионате на 3-ей строчке. Следующем сезоне клуб играл в кубок УЕФА . Во втором раунде этого турнира, Боуэн забил один из самых известных голов в истории «Норвича», когда его прекрасный мяч удвоил преимущество до 2:0 в гостях против «Баварии». Команда выиграла матч со счетом 2:1, и долгое время они оставались единственным британским клубом, который удалось обыграть «Баварию» на их стадионе, пока «Челси» не победил «Баварию» на «Альянс-Арене» в финале Лиги чемпионов УЕФА 2012 года.

Запасной: Даррен Иди (1993-1999)

Хочу также отметить все основные защитники «Норвича» по играли в свое время за лондонский «Тоттенхэм», так сказать не состоявшиеся «шпоры».

Полузащитники

Даррен Хакерби (2003-2008) - английский футболист, из тех парней, которые нравятся всем без исключения. Культовая личность и фигура британского футбола, идол и легенда «Норвича», но не смотря на то, что он всего один сезон вместе с клубом отыграл в элите, когда по окончанию сезона 2004/2005 они снова покинули высший дивизион был признан игроком года в команде. Болельщикам он очень нравился, они практически боготворили футболиста за самоотдачу, страсть, напор, яркий дриблинг и игру за их любимую команду. Он в ответ им пообещал, что после «канареек», он не оденет ни одну другую футболку из английских команд, и он свое слово сдержал, когда покинул «Кэрроу Роуд» домашний стадион клуба он отправился в МЛС . Сегодня он также, как и Грант Холт работает в академии клуба.

Запасной: Нил Адамс (1994-1999)

Джерими Госс (1983-1996) - валлийский игрок футбольной академии, откуда перешел в команду в 1983 году, когда клуб выиграл кубок Англии среди юниоров. Талантливый футболист был известен тем, что забил эффектно, но не часто, и был отмечен его превосходными навыками полузащитника обладающим высоким уровнем выносливости, а также умением прессинговать. Один из ключевых фигур начала 90-ых в стане «канареек». Когда клуб в следующем сезоне играл в кубке Уефа забил сначала «Витессу», а после поучаствовал и в победной игре над «Баварией» забив первый гол. Но в 94 году слишком много игроков покинуло команду, и они по окончанию сезон 1994/95 покинули элиту, однако Госс решил остаться не смотря на неудачный сезон для клуба.

Запасной: Александр Тетти (2012 - по н.в.)

Иан Крук (1986-1997) - английский футболист, один из ключевых и значимых фигур клуба, одна из его легенд. по мнению многих лучший трансфер клуба в конце 80-х годов. Входит в зал славы «Норвича», и да он также до перехода в стан канареек отыграл за «Тоттенхэм». Он был в центре самой успешной команды в истории «Норвича», бронза в первом сезоне АПЛ , дальше игра в кубке УЕФА , когда клуб сенсационно прошел «Баварию», однако на итальянском «Интере» их ждала неудача, проиграв обе игры будущему обладателю трофея. Обладал как игрок отличными проходами к чужой обороне, и умением выдать отличный пас, посветил команде одиннадцать лет, и даже не смотря на то что их ждало понижение еще на пару лет задержался в команде.

Запасной: Дэвид Филлипс (1989-1993)

Руэл Фокс (1986-1994) - английский и монсератский футболист один из ключевых игроков команды Майка Уокера в первом сезоне клуба в АПЛ , яркий классно играющий футболист, обладал неплохим дриблингом, да и умением подключатся к атакам, и нередко забивал нужные мячи. Он начал свою профессиональную карьеру на «Кэрроу Роуд» посветив им 8 лет. Но как это часто бывает классные игроки не часто задерживаются в маленьких клубах, да и к тому времени «канарейки» начали стремительное падение и по середине сезон 1993/1994 он отправился в «Ньюкасл Юнайтед».

Запасной: Уэсли Хулахан (2008-2018)

Нападающий:

Крис Саттон (1991-1994) - английский футболист начал свою профессиональную карьеру игрока в составе «канареек». Здесь также играл его отец Майк Саттон. В первые годы начинал, как полузащитник, однако тогдашний тренер Дейв Стрингер перевел его в нападение, физические данные говорили о его задатках бомбардира. По началу не был основным игроком, но с приходом на тренерский мостик Майка Уокера стал первым номером, а его партнером по атаке был Марк Робинс. уже в первом сезоне нового чемпионата 1992/1993 года команда заняла довольно высокое место для себя, третье, а также дошли до полуфинала национального кубка. В следующем сезоне, который не так ярко сложится для команды он забьет в АПЛ 25 голов, как после окажется это его лучший голевой сезон в карьере. Его бомбардирские способности будут замечены со стороны больших клубов среди них был «Ливерпуль», «Арсенал» и МЮ . Да и сам Крис понимал, что он уже перерос уровень «канареек», однако из футбольных грандов, он выбрал «Блэкберн», который только недавно вернулся в элиту, и не щадил денег на дорогие трансферы.

Запасной: Марк Робинс (1992-1995)

Грант Холт (2009-2013) - английский футболист, который вместе с клубом прошел путь от первой лиги, до АПЛ , становясь лучшим бомбардиром клуба. Его голы во многом помогли команде вернуться в элиту впервые с 2005 года. В течении трех лет с 2009 по 2012 год был признан лучшим игроком клуба, два года подряд в АПЛ становился лучшим бомбардиром, это позволяло им занимать 11-е и 12-е места соответственно. Сегодня футболист закончив год назад свою карьеру игрока работает в академии «Норвича».

Запасной: Эфан Эккоку (1993-1994)

Главный Тренер.

Майк Уокер (1992-1994) и (1996-1998) - в первом сезоне новообразованной лиги под название АПЛ , его тренерский дебют, как главного тренера «Норвича» окажется более чем удачным, они займут итоговое 3 место. Это позволит в следующем году играть в кубке УЕФА , где в сезоне 1993/94 выбьют из турнира один из самых титулованных клубов германии мюнхеновскую «Баварию». В 96 году он вернется на главную должность после недолгой работы с «Эвертоном», когда «желтые» будут играть в первом дивизионе, и попытается их вернуть обратно в АПЛ , но второе предшествие окажется неудачным, и в 98-ом он второй раз их покинет.

Запасной: Крис Хьютон ( 2012-2014) - при этом наставнике клуб займет наивысшее 11-место в чемпионате, что считается лучшим достижением после команды Майка Уокера, это позволит им забыть на некоторое время о борьбе за выживание.

Мне удалось вспомнить несколько ключевых игроков поигравших в команде в разное время, и оставившим в ней классное впечатление. Так что возможно скоро Теэму Пукки окажется здесь.