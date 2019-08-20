Символическая сборная 6-го тура РПЛ: Гладиатор Жиго и неудержимый Соболев

вчера, 19:30

После победы в московском дерби над ЦСКА «Спартак» делегировал в символическую сборную много футболистов и даже тренера. Но «Соккер.ру» принял не только их.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

В 6-м туре внимания заслуживали три вратаря: Гудиев, Акинфеев и Максименко. Голкипер «Ахмата» не пропустил, хотя его команда почти весь матч провела в меньшинстве против «Зенита», но самый яркий сэйв Виталий совершил, исправляя собственную ошибку, а чаще всего промахивались сами петербуржцы. Акинфеев при счете 1:0 в пользу «Спартака» не дал забить Жиго и Бакаеву, оставив ЦСКА в игре, но Игорь в конечном итоге проиграл, поэтому добираемся до Максименко, который еще в первом тайме ярко выручил «красно-белых», не дал матчу пойти по сценарию армейцев. На счету Александра тоже запоминающийся сэйв ногой, как и у Акинфеева.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

А вот Фернандес, пусть и проиграл в дерби, заслужил «вызов» в команду лучших игроков прошедшего тура. Обычно про вратарей говорят, что это половина команды, а в ЦСКА полкоманды — это Марио. 60-70% атак «красно-синих» идут через русского бразильца, который умудряется создавать моменты и даже забивать, несмотря на то, что соперники уже знают, чего от него ждать. Ворота «Спартака» Фернандес поразил, пусть это и не принесло ЦСКА очков.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Какие тут нужны разъяснения? Центральный защитник «Спартака» стал главным героем дерби, напомнил о том, что в прошлый раз «красно-белые» проиграли ЦСКА на своем поле из-за его ошибок, на этот раз Самуэль сполна исправился. Француз сыграл страстно, как и полагается в матчах подобного накала, он и в обороне вместе с Джикией действовал отчаянно, и в атаке постарался, оформив дубль. А мог и трижды забить, если бы не шикарное спасение Акинфеева.

Георгий Джикия («Спартак»)

Не стану разбивать связку центральных защитников «Спартака», ведь капитан сыграл под стать своему напарнику-герою, только не забивал. Много выигранных единоборств, фирменные бесстрашные подкаты и огромное желание контролировать все вокруг — таков он, Джикия Георгий. Иногда это ему выходит боком, но в дерби успел везде и не ошибался.

Айртон («Спартак»)

Редчайший случай: в символическую сборную попадают два футболиста, действовавших друг против друга на одном фланге, но Фернандес и Айртон действительно оказались достойными оппонентами, причем такое определение — комплимент спартаковскому бразильцу, ведь уровень Марио мы знаем. Айртон постепенно приобретает оборонительные навыки, безрассудности в его действиях становится меньше. Конечно, полностью закрыть Фернандеса невозможно, но Лукас минимизировал ущерб, а во втором тайме осмелел и сам стал грамотно подключаться к атакам.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Есть несколько футболистов, которые по уровню мастерства заметно выделяются в РПЛ , и Крыховяк — один из них. Поляк, словно спрут, окутывает щупальцами центр поля, отлично чувствует игру, знает, за какие ниточки нужно дергать, чтобы видоизменить игру своей команды в текущий момент времени. В матче с «Динамо» Гжегош был очень хорош, еще и пенальти заработал для Алексея Миранчука.

Евгений Башкиров («Рубин»)

Не московскими дерби едиными, хотя матчи «Спартак» - ЦСКА и «Динамо» - «Локомотив» поставили подавляющее большинство футболистов для символической сборной. Отмечаем качественную работу полузащитника «Рубина» Евгения Башкирова, который и с рутинными задачами справился на «отлично», и победной передачей отметился. Даже не просто отметился, а запомнился, ведь ассистировал Евгению Маркову пяткой.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Оба Миранчука расписались на воротах «Динамо», оба выглядели в московском дерби здорово, но ставить обоих в стартовый состав сборной тура — перебор, а вот одного — в самый раз. Выбираем Антона, который забил с игры и принес победу в концовке. Не каждый футболист выжал бы гол из такого момента, Миранчук смог!

Нападающие

Андре Шюррле («Спартак»)

Чемпион мира с первых же матчей радует спартаковскую торсиду, Андре не уходит с поля без результативного действия. Шюррле сам хотел забить в дерби Акинфееву, но ограничился результативным пасом на Жиго, который мастерски исполнил. На самом деле, у немца могло быть больше «ассистов» в конце матча, если бы партнеры распоряжались его «конфетными» передачами как следует. Мельгарехо уже в добавленное ко второму тайму время упустил прекрасную возможность, созданную заботливым Шюррле.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Из девяти голов «Крыльев Советов» на старте сезона Соболев принял непосредственное участие в семи: пять забил сам и отдал две передачи. В матче с «Уралом» лучший бомбардир РПЛ оформил «гол+пас», причем оба результативных действия получились эффектными. Неужели никто из топ-клубов не заберет Соболева из Самары до конца лета? Он прямо-таки просится на повышение.

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

В случае победы над «Уфой» «Ростов» мог сравняться по очкам «Зенитом» и разделить первое место, однако боевитую команду Вадима Евсеева голыми руками не возьмешь. «Желто-синие» поплатились за собственные ошибки и проиграли 0:2, а злым гением «Ростова» стал Слай, оформивший дубль.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Олега Георгиевича хвалить не принято, и претензии к нему по исполнению ряда игровых компонентов остаются, но будет лицемерием принижать роль тренера команды, проходящей стадию становления. У «Спартака» четыре победы подряд, в дерби пришлось переламывать ход игры, причем сами футболисты говорят, что Кононов разозлился в перерыве и сумел привести команду в чувство. Нет причин не верить Бакаеву и Тилю, признаем заслугу тренера в этом результате.

Дебют тура. Максимилиан Филипп («Динамо»)

Нельзя обойти стороной такое событие! 20-миллионный немец дебютировал за «Динамо» феноменальным образом: Филиппу понадобилось 2 минуты и 51 секунда в футболке «Динамо», чтобы отметиться голом, причем Милли поразил ворота «Локомотива» прямым ударом со штрафного, хотя ранее в своей карьере стандарты исполнял очень редко. Говорит, что это его фирменный удар. Получилось круто! Вопрос от динамовских болельщиков: когда повторишь?