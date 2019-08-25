Беззубая акула бизнеса. Миллиарды в руках неумехи

вчера, 15:00

Понимание футбола – дар, который не у всех есть. «Соккер.ру» убеждает, что корпоративные акулы не всегда с чутьем.

Странные условия контрактов

Сложно записать себе в заслугу аншлаги на концертах корейских поп-певцов, если ты администратор группы с сотнями миллионов поклонников в 2019 году. Это как приписывать успех «Битлз» или «Queen» в прошлом. Но заокеанские боссы МЮ , похоже, плохо понимают, что любой дурак заработает с МЮ сотни миллионов.

Деньги льются рекой, самый заштатный клуб АПЛ легко находит средства. Но редкий человек не обречет МЮ на погибель в нынешних условиях. Мойес отработал так ярко, что клуб остался без ЛЧ и потерял около 63 миллионов евро по оценкам того времени. В сумму входят 9 миллионов, которые «Юнайтед» выплатил шотландцу, чтобы тот просто ушел.

Почему такая большая неустойка наставнику без агента Мендеша и работы на уровне финалов Лиги чемпионов? Все просто - контракт с Мойесом заключили зачем-то до 2019 года, на целых шесть лет, он не так давно закончился. С Гиггзом, ван Галом, Моуриньо и Сульшером поступали немного иначе, но Жозе тоже пришлось оплатить уход по тройной ставке.

Фигурировали разные суммы, но даже если обошлось неустойкой в 25-30 миллионов евро, то это колоссальные потери для клуба, который теряет также на зарплатах игрокам запаса, а также предлагал щедрые длительные контракты тем, кого потом не мог заставить играть качественно. Причем сделки обычно заключают от фонаря!

Например, у Джесси Лингарда с мая 2018 года в АПЛ всего 4 гола и 2 ассиста – все в декабре, хотя прошло 12 долгих игровых месяцев. Ужасный футбол от человека атаки. При этом воспитанник клуба, которому в этом году стукнет 27 лет – расцвет, пик формы, имеет контракт до 2021 года с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, а планируют увеличить до 130 тыс. и продлить соглашение еще на пару лет.

Мало того, что человек не тянет на основу МЮ , в которой оказывается, так еще и не кажется обузой для клуба, где его контракт – один из самых адекватных. Ведь Фреду с порога выдали 120 тысяч в неделю, Шоу – 195 тыс. непонятно за какие заслуги, Марсьяль получил по новому соглашению 200 тысяч, как и Рэшфорд. С Погба все ясно – 290, а самый сок вам известен. Санчесу платят 350 тысяч в неделю. Вудворд – гений покупок и расставаний.

Ставка на потухшую звезду

Зря Алексис Санчес и Люк Шоу так радовались отставке Моуриньо – лучше играть в футбол без португальца не стали. Второй хотя бы в основе мелькает, а вот чилиец то лечится, то сидит на скамейке, то никакой на поле, если изредка там появляется в красной футболке. Но при этом именно Санчес – самый богатый в команде.

Чилийцу отдают столько денег за тренировки, а он отказывается уходить из «Манчестер Юнайтед» туда, где предложат намного меньше. В «Интере» с Лукаку и Конте сильный игрок мог бы вернуться, ведь летом на Кубке Америки напомнил о себе. В «Барселоне», где не все удавалось, и в «Арсенале», где получилось выйти на пик формы, у Санчеса была шикарная статистика.

А в «Юнайтед» у него роль статиста с рекордной зарплатой. За какие заслуги Алексис получил такие дикие деньги, если его переход не был рекордным, как трансфер Погба? Чилиец не молодой, не был человеком, без которого МЮ был невозможен тактически, однако ему выкатили 350 тысяч в неделю. Теперь любой покупатель не может повторить условия, Санчес задерживается в Манчестере.

Пришел в конце января 2018 года, контракт до лета 2022-го. Алексис в день подписания соглашения с МЮ выиграл джек-пот. Форварду уже тридцать лет – в декабре стукнет 31, а на руках оказалось соглашение на 231 неделю, и за каждую ему причитается по 350 тысяч фунтов. Давайте представим, что Санчес даже заиграл - «not great, not terriblе», как сейчас модно говорить. Забил свои голы, создал моменты, но МЮ остался в районе 5-6 места.

Но даже в таком случае Вудворд в день подписания контракта вывалил немолодому чилийцу право на 80.85 миллионов фунтов без учета бонусов, премиальных и рекламных денег в футболке МЮ . Это 88.3 миллиона евро или же 6.5 миллиарда рублей. Человеку подарили годовой бюджет полумиллионного города в России, а Вудворд теперь удивляется, что Санчес не хочет променять 88 миллионов на аренду в «Интер»?

Вечная покупка лояльности

Де Хеа не останется в «Манчестер Юнайтед», если предложат столько денег, как получают Алиссон или Эдерсон. То есть клубный патриотизм – клубным патриотизмом, а лояльность Давида к МЮ смогут только купить самым жирным контрактом для вратаря в истории футбола.

Причем даже эту сделку, о которой говорят больше года, испанец пока не заключил – кормят инсайдами с клуба, чтобы успокоить фанатов. С другой стороны, а разве в команде без поставленной игры Де Хеа что-то существенно меняет? Давид ошибался в прошлом сезоне, спасал, конечно, но в Лигу чемпионов, как при Моуриньо, МЮ не затащил.

Сульшер играет с более высокой линией, чем Жозе, поэтому ляпы в обороне МЮ неизбежны – Магуайр всех мышей не поймает. Кстати, его лояльность тоже купили, ведь Гвардиола не скрывает – позволяй МС правила УЕФА , то Харри играл за чемпионов. Любой сильный игрок из двух клубов Манчестера выберет более мощный. И с Погба все завязано на деньгах – предлагают ему капитанскую, право на пенальти, игру, где хочет, лишь бы остался.

Но остается Поль, поскольку «Реал» не собрал 120 млн евро, хотя Зидан мечтал о таком новичке. У «Манчестер Юнайтед» даже на переговорах с целями без имени и мировой короны сумма трансфера стала главным аргументом – Ван-Биссака мог оказаться на месте того же Канселу в «Манчестер Сити», но «дьяволы» предложили «Кристал Пэлас» невероятные условия. У тех не было другого вменяемого варианта, кроме согласия.

Вудворд дошел до того, что у великого клуба один козырь – деньги. Как оставить Рэфшорда? Заплатить 200 тысяч в неделю, хотя раньше молодой человек получал всего 45 000. При этом Эд объясняет американскому руководству, что все чудесно, поскольку растет прибыль. Зачем побеждать на поле, если заработки есть? Но не учитывает, что спустя пять лет после ухода Фергюсона с поста тренера клуб выезжает на бренде, который создал шотландский тренер.

Корпорация настолько огромная и успешная, что ей не страшны первые годы провалов по вине нового руководства. Но рано или поздно прирост доходов от ТВ, заработков в дни матчей или премиальных в Лиге Европы не сможет компенсировать отсутствие притока свежих фанатов. МЮ держится на плаву, поскольку есть фундамент, однако чем больше таких крупных ошибок, как с Санчесом или Моуриньо – тем сложнее декларировать прибыль.

Выживание за счет инерции

За первое полугодие нарисовали 38 миллионов евро чистых заработков? Замечательно, но это уловка, поскольку летом потратились на новичков, а «рекордный доход» прошлого финансового года может означать убытки в итоге, а не чистую прибыль. МЮ давно приходится наступать на горло собственной гордости, торгуясь с очередным 21-летним парнем с нулем матчей за первую сборную Англии.

У такого Ван-Биссаки – игрока неплохого, перспективного, сразу есть предложения от нескольких клубов. Какой смысл выбирать именно МЮ ? Чтобы проигрывать своему же «Кристал Пэлас»? Вудворд, безусловно, пока защищен стенами замка, который построил Фергюсон, однако вряд ли сэр Алекс является большим поклонником именно футбольных талантов Эда. И одна из проблем как раз в том, что у «Юнайтед» нет спортивного директора.

Один человек много на себя взял и допустил десятки ошибок. Например, контракт Сульшеру именно в марте месяце скорее помешал норвежцу и команде, чем помог в ЛЧ или АПЛ . Про гениальную работу на трансферном рынке можно не начинать – Вудворд в футболе тонко не разбирается, что отражается на результатах МЮ . У них неприлично много денег, спасательный круг держит на воде, но с учетом возможностей шестое место – дно дна.

Дожили до того, что любая команда, оказавшись на «Олд Траффорд», может мечтать о победе. И все начинается в кабинетах, где Вудворд формирует повестку дня, предлагает тренеров и футболистов, годами тянет с внедрением поста спортивного директора. Этот человек не является злодеем – Рио Фердинанд описывает Эда как честного парня. Но когда винтик в корпорации, где основа всего – финансовая прибыль, возомнил, что понимает футбол – разрушили империю.

Для успеха МЮ на поле нужно невероятное стечение обстоятельств. Чтобы большой тренер уровня Клоппа или Гвардиолы согласился прийти, отказав другим. Затем получил гору денег и полноту власти, во что при Вудворде верится с трудом. Следом наставнику надо чудом и фунтом уговорить мастеров самого высокого уровня рискнуть карьерами и попытаться возродить МЮ , чтобы команда снова оказалась претендентом на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Фергюсон столько лет потратил, чтобы «дьяволы» были на самой вершине, а за пару лет инвестиционный банкир все похерил. Впрочем, для империй это не новый метод распада. Стоит, стоит, потом застаивается, гниет изнутри, делая вид, что все стабильно, а потом умирает. Годовой бюджет МЮ – в районе 600 миллионов евро, Вудворд работает исполнительным директором с лета 2013 года, полных шесть лет. Ему доверили примерно 3.6 миллиарда евро, а получили два шестых места, одно седьмое и победу в ЛЕ , где у «Севильи» - три трофея подряд.