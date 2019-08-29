Денежный расклад. Сколько можно заработать в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

вчера, 13:30

Сегодня определятся составы групп ЛЧ и участники основной сетки ЛЕ . «Соккер.ру» считает, что самое время напомнить, за что борются клубы, кроме престижа.

3.25 миллиарда евро — в такую сумму оценивается валовый доход от Лиги чемпионов 2019/20, Лиги Европы 2019/20 и матча за Суперкубка УЕФА 2019, который уже состоялся в Стамбуле.

295 миллионов евро — всевозможные расходы на организацию соревнований. Вычитаем эту сумму из валового дохода.

227.5 млн евро или 7% от валового дохода составят солидарные выплаты различным клубам и организациям, не принимающим непосредственного участия в соревнованиях УЕФА , но заслуживающих знаков внимания в твердой валюте.

Оставшиеся 2.73 млрд евро будут разделены на две неравные доли: 6.5% (177 млн евро) будут зарезервированы в фонде развития европейского футбола и останутся в УЕФА , а 93.5% (2.55 млрд евро) будут распределены между участниками Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА .

2.55 млрд евро распределяются, конечно же, неравномерно. Участникам Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА причитается 80% (2.04 млрд евро), в то время как клубы из Лиги Европы получат всего лишь 20% (510 млн евро). Это соотношение — 80% на 20% или 4 к 1 является ярчайшей демонстрацией разницы между Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Но Лига чемпионов всячески поддерживает «младшую сестрицу», поэтому из лигочемпионской будут сделаны такие безвозмездные выплаты: 50 миллионов евро на долю участников основного турнира Лиги Европы + 10 миллионов евро клубам, вылетевшим в квалификационных раундах ЛЧ и ЛЕ . От щедрот, так сказать.

Лига чемпионов vs Лига Европы

Подчеркну, что все приведенные цифры — это прогноз УЕФА , впрочем, во всех последних сезонах итоговые заработки превосходили прогнозируемые, и клубы получали даже чуть больше, чем было обещано, так что можно смело ориентироваться на указанные суммы, кроме того, часть из них — фиксированные. Ниже пройдемся по всем статьям заработка, заодно проведем параллели между Лигой чемпионов и Лигой Европы.

- в схему распределения доходов Лиги чемпионов заложены специальные выплаты проигравшим в раунде плей-офф командам: 30 миллионов евро на всех. Так как проигравших было шестеро, каждый получит по 5 млн евро. Это ответ на вопрос: «Что толку в победе „Краснодара“ над „Порту“, если в матчах с „Олимпиакосом“ так опозорились?» Толк равен 5 миллионам евро, которые можно потратить, например, на Егора Сорокина, не боясь нарушить правила финансового фейр-плей.

- в Лиге Европы специальные «парашюты» вылетевшим в раунде плей-офф клубам не предусмотрены.

Выплаты участникам основных сеток турниров (от групповых раундов до финалов)

### Лига чемпионов Лига Европы Прогнозируемая сумма 1.95 млрд евро 560 млн евро - первоначальные выплаты 25% - 488 млн 25% - 140 млн - фикс выплаты за результаты 30% - 585 млн 30% - 168 млн - выплаты на основе рейтинга 30% - 585 млн 15% - 84 млн - маркетинговый пул 15% - 292 млн 30% - 168 млн

Первоначальные выплаты. 488 млн ( ЛЧ ) vs 140 млн ( ЛЕ )

В Лиге чемпионов каждый из 32 клубов, пробившихся в основную сетку турнира, получает премию в размере 15.25 млн евро. В Лиге Европы эта выплата значительно скромнее — по 2.92 млн евро каждому из 48 участников основной сетки, то есть в пять раз меньше, чем в ЛЧ .

Фиксированные выплаты. 585 млн ( ЛЧ ) vs 168 млн ( ЛЕ )

Давайте сравним, как распределяются эти деньги в двух турнирах под эгидой УЕФА .

### Лига чемпионов Лига Европы Победа на групповой стадии 2.7 млн евро 0.57 млн евро Ничья на групповой стадии 0.9 млн 0.19 млн* Выход в 1/16** - 0.5 млн** Выход в 1/8 9.5 млн 1.1 млн Выход в 1/4 10.5 млн 1.5 млн Выход в 1/2 12.5 млн 2.4 млн Финалист 15 млн 4.5 млн Победитель 19 млн 8.5 млн

*неиспользованные средства с каждого ничейного результата (0.9 млн евро в ЛЧ ; 190 тысяч в ЛЕ ) суммируются и распределяются среди участников группового раунда в зависимости от количества побед.

**каждый победитель группы в Лиге Европы дополнительно получает 1 миллион евро, занявшая второе место команда — 0.5 млн.

Выплаты на основе рейтинга. 585 млн ( ЛЧ ) vs 84 млн ( ЛЕ )

А эта статья помогает богатым и успешным оставаться богатыми и успешными. Согласно рейтингу, введенному в прошлом году, учитываются выступления клубов в турнирах под эгидой УЕФА за последние 10 лет. Предусмотрены дополнительные бонусы за победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА . Общие суммы разбиты на «доли коэффициентов», в ЛЧ одна доля составляет 1.108 млн евро, в ЛЕ — 71430 евро.

Дальше все просто, обращаемся к рейтингу и раздаем деньги в зависимости от занимаемых мест: из участников Лиги чемпионов худший рейтинг у «Славии», значит, чехи получат одну долю — 1.108 млн евро. Вторая с конца «Црвена Звезда», ей причитается две доли — 2.216 млн. И так далее. В итоге, дойдем до «Реала», у которого самый высокий рейтинг благодаря недавней серии побед в Лиге чемпионов, и отдадим ему 32 доли (35.456 млн евро). Аналогичная история в Лиге Европы, только деньги куда более скромные. Клуб с худшим коэффициентом получит одну долю, равную 71430 евро, а лучший, мы уже знаем, что это «Манчестер Юнайтед», заберет 48 долей, что равняется 3.42 млн евро.

Маркетинговый пул. 292 млн ( ЛЧ ) vs 168 млн ( ЛЕ )

Категория, в которой выплаты Лиги чемпионов и Лиги Европы наиболее близки друг к другу. Все потому, что в ЛЧ на маркетинговый пул пускаются 15% доходов, в то время как в ЛЕ — 30%. Эта сумма распределяется в зависимости от удельного веса телевизионного рынка каждой страны, которая представлена на групповых этапах еврокубков. Половина обозначенных сумм в прописанных пропорциях делятся между клубами-соотечественниками в зависимости от их результатов в предыдущем национальном чемпионате, вторая половина распределяется в зависимости от ценности каждого рынка и количества сыгранных в том или ином турнире матчей. Выплаты из маркетингового пула осуществляются только после подписания всех контрактов с вещателями и не раньше окончания Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Схема распределения денег из маркетингового пула в Лиге чемпионов между представителями одной национальной ассоциации

### 4 клуба 3 клуба 2 клуба 1 клуб Чемпион 40% 45% 55% 100% Второе место 30% 35% 45% - Третье место 20% 20% - - Четвертое место 10% - - -

Схема распределения денег из маркетингового пула в Лиге чемпионов между представителями одной национальной ассоциации

### 5 клубов 4 клуба 3 клуба 2 клуба 1 клуб Обладатель кубка 30% 40% 40% 60% 100% Команда 2*** 17.5% 20% 30% 40% - Команда 3 17.5% 20% 30% - - Команда 4 17.5% 20% - - - Команда 5 17.5% - - - -

***в зависимости от места в предыдущем розыгрыше национального чемпионата.