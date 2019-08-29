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Денежный расклад. Сколько можно заработать в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

вчера, 13:30

Сегодня определятся составы групп ЛЧ и участники основной сетки ЛЕ. «Соккер.ру» считает, что самое время напомнить, за что борются клубы, кроме престижа.

3.25 миллиарда евро — в такую сумму оценивается валовый доход от Лиги чемпионов 2019/20, Лиги Европы 2019/20 и матча за Суперкубка УЕФА 2019, который уже состоялся в Стамбуле.

295 миллионов евро — всевозможные расходы на организацию соревнований. Вычитаем эту сумму из валового дохода.

227.5 млн евро или 7% от валового дохода составят солидарные выплаты различным клубам и организациям, не принимающим непосредственного участия в соревнованиях УЕФА, но заслуживающих знаков внимания в твердой валюте.

Оставшиеся 2.73 млрд евро будут разделены на две неравные доли: 6.5% (177 млн евро) будут зарезервированы в фонде развития европейского футбола и останутся в УЕФА, а 93.5% (2.55 млрд евро) будут распределены между участниками Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

2.55 млрд евро распределяются, конечно же, неравномерно. Участникам Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА причитается 80% (2.04 млрд евро), в то время как клубы из Лиги Европы получат всего лишь 20% (510 млн евро). Это соотношение — 80% на 20% или 4 к 1 является ярчайшей демонстрацией разницы между Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Но Лига чемпионов всячески поддерживает «младшую сестрицу», поэтому из лигочемпионской будут сделаны такие безвозмездные выплаты: 50 миллионов евро на долю участников основного турнира Лиги Европы + 10 миллионов евро клубам, вылетевшим в квалификационных раундах ЛЧ и ЛЕ. От щедрот, так сказать.

Лига чемпионов vs Лига Европы

Подчеркну, что все приведенные цифры — это прогноз УЕФА, впрочем, во всех последних сезонах итоговые заработки превосходили прогнозируемые, и клубы получали даже чуть больше, чем было обещано, так что можно смело ориентироваться на указанные суммы, кроме того, часть из них — фиксированные. Ниже пройдемся по всем статьям заработка, заодно проведем параллели между Лигой чемпионов и Лигой Европы.

- в схему распределения доходов Лиги чемпионов заложены специальные выплаты проигравшим в раунде плей-офф командам: 30 миллионов евро на всех. Так как проигравших было шестеро, каждый получит по 5 млн евро. Это ответ на вопрос: «Что толку в победе „Краснодара“ над „Порту“, если в матчах с „Олимпиакосом“ так опозорились?» Толк равен 5 миллионам евро, которые можно потратить, например, на Егора Сорокина, не боясь нарушить правила финансового фейр-плей.

- в Лиге Европы специальные «парашюты» вылетевшим в раунде плей-офф клубам не предусмотрены.

Выплаты участникам основных сеток турниров (от групповых раундов до финалов)

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Лига чемпионов

Лига Европы

Прогнозируемая сумма

1.95 млрд евро

560 млн евро

- первоначальные выплаты

25% - 488 млн

25% - 140 млн

- фикс выплаты за результаты

30% - 585 млн

30% - 168 млн

- выплаты на основе рейтинга

30% - 585 млн

15% - 84 млн

- маркетинговый пул

15% - 292 млн

30% - 168 млн

Первоначальные выплаты. 488 млн (ЛЧ) vs 140 млн (ЛЕ)

В Лиге чемпионов каждый из 32 клубов, пробившихся в основную сетку турнира, получает премию в размере 15.25 млн евро. В Лиге Европы эта выплата значительно скромнее — по 2.92 млн евро каждому из 48 участников основной сетки, то есть в пять раз меньше, чем в ЛЧ.

Фиксированные выплаты. 585 млн (ЛЧ) vs 168 млн (ЛЕ)

Давайте сравним, как распределяются эти деньги в двух турнирах под эгидой УЕФА.

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Лига чемпионов

Лига Европы

Победа на групповой стадии

2.7 млн евро

0.57 млн евро

Ничья на групповой стадии

0.9 млн

0.19 млн*

Выход в 1/16**

-

0.5 млн**

Выход в 1/8

9.5 млн

1.1 млн

Выход в 1/4

10.5 млн

1.5 млн

Выход в 1/2

12.5 млн

2.4 млн

Финалист

15 млн

4.5 млн

Победитель

19 млн

8.5 млн

*неиспользованные средства с каждого ничейного результата (0.9 млн евро в ЛЧ; 190 тысяч в ЛЕ) суммируются и распределяются среди участников группового раунда в зависимости от количества побед.

**каждый победитель группы в Лиге Европы дополнительно получает 1 миллион евро, занявшая второе место команда — 0.5 млн.

Выплаты на основе рейтинга. 585 млн (ЛЧ) vs 84 млн (ЛЕ)

А эта статья помогает богатым и успешным оставаться богатыми и успешными. Согласно рейтингу, введенному в прошлом году, учитываются выступления клубов в турнирах под эгидой УЕФА за последние 10 лет. Предусмотрены дополнительные бонусы за победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Общие суммы разбиты на «доли коэффициентов», в ЛЧ одна доля составляет 1.108 млн евро, в ЛЕ — 71430 евро.

Дальше все просто, обращаемся к рейтингу и раздаем деньги в зависимости от занимаемых мест: из участников Лиги чемпионов худший рейтинг у «Славии», значит, чехи получат одну долю — 1.108 млн евро. Вторая с конца «Црвена Звезда», ей причитается две доли — 2.216 млн. И так далее. В итоге, дойдем до «Реала», у которого самый высокий рейтинг благодаря недавней серии побед в Лиге чемпионов, и отдадим ему 32 доли (35.456 млн евро). Аналогичная история в Лиге Европы, только деньги куда более скромные. Клуб с худшим коэффициентом получит одну долю, равную 71430 евро, а лучший, мы уже знаем, что это «Манчестер Юнайтед», заберет 48 долей, что равняется 3.42 млн евро.

Маркетинговый пул. 292 млн (ЛЧ) vs 168 млн (ЛЕ)

Категория, в которой выплаты Лиги чемпионов и Лиги Европы наиболее близки друг к другу. Все потому, что в ЛЧ на маркетинговый пул пускаются 15% доходов, в то время как в ЛЕ — 30%. Эта сумма распределяется в зависимости от удельного веса телевизионного рынка каждой страны, которая представлена на групповых этапах еврокубков. Половина обозначенных сумм в прописанных пропорциях делятся между клубами-соотечественниками в зависимости от их результатов в предыдущем национальном чемпионате, вторая половина распределяется в зависимости от ценности каждого рынка и количества сыгранных в том или ином турнире матчей. Выплаты из маркетингового пула осуществляются только после подписания всех контрактов с вещателями и не раньше окончания Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Схема распределения денег из маркетингового пула в Лиге чемпионов между представителями одной национальной ассоциации

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4 клуба

3 клуба

2 клуба

1 клуб

Чемпион

40%

45%

55%

100%

Второе место

30%

35%

45%

-

Третье место

20%

20%

-

-

Четвертое место

10%

-

-

-

Схема распределения денег из маркетингового пула в Лиге чемпионов между представителями одной национальной ассоциации

###

5 клубов

4 клуба

3 клуба

2 клуба

1 клуб

Обладатель кубка

30%

40%

40%

60%

100%

Команда 2***

17.5%

20%

30%

40%

-

Команда 3

17.5%

20%

30%

-

-

Команда 4

17.5%

20%

-

-

-

Команда 5

17.5%

-

-

-

-

***в зависимости от места в предыдущем розыгрыше национального чемпионата.

У России в Лиге чемпионов задействована схема с двумя клубами (55% из маркетингового пула достанутся «Зениту», 45% - «Локомотиву»). В Лиге Европы либо «Краснодар» и ЦСКА поделят доходы из этой категории в соотношении 60% на 40% в пользу «быков», либо к ним присоединится «Спартак» и тогда будет 40% - 30% - 30%.  

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 17:31
Так спартак нам коням так и так не выгоден
станислав ильяшевич
станислав ильяшевич
вчера в 16:47
Сел и подсчитал. Если Зенит проиграет все матчи в Лиге Чемпионов, то он получит42 млн евро.
spartach n1
spartach n1
   1 / 899
вчера в 16:37
Мне интересно о каких доходах бомжы рассуждают ?
Зенит существует благодаря подачкам госмонстра,рекордная дутая посещаемость,при бесплатных бюджетных билетах не покроет расходов даже если учитывать рублевую аренду !))
Питер Ман
Питер Ман
   82 / 899
вчера в 16:03
Читал, что Зенит заработает в ЛЧ не менее 50 млн евро за счет высокого рейтинга.
Правдин Семён
Правдин Семён
   91 / 899
вчера в 15:35
Надеюсь, что наши клубы заработают как можно больше денег )
В России полночь
В России полночь ответил Жека10
   418 / 899
вчера в 15:33
болельщикам от этого всё равно.Например в МС и ПСЖ с Интером денег крутится не меньше,чем у Реала
Интер то куда сунете к мешкам? Против того же Зенита.. нищеброды
Жека10
Жека10
   378 / 899
вчера в 15:03
болельщикам от этого всё равно.Например в МС и ПСЖ с Интером денег крутится не меньше,чем у Реала
mihaluch
mihaluch
   290 / 899
вчера в 14:24
Бабосы крутятся не шуточные.
saha100
saha100
   213 / 899
вчера в 14:08
Все молятся чтобы им в группу попался лазурятник
oFANATo
oFANATo ответил Don trambon
   46 / 899
вчера в 14:06
Сегодня Брага даст на это свой ответ.
Don trambon
Don trambon ответил ошалевший
   75 / 899
вчера в 14:05
что что? вас плохо слышно,с 6 этажа
    Colchoneros
    Colchoneros
       187 / 899
    вчера в 13:55
    Кто дальше пройдет тот и больше заработает!😁
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       119 / 899
    вчера в 13:46
    ну и что с этой статьи вынести мне как болеле? мне вообще не важно сколько они получают они играть должны а эти финансовые вопросы у них есть кому решать
    ошалевший
    ошалевший ответил Don trambon
       121 / 899
    вчера в 13:38
    Опять Федун 0 заработает(
    что что? вас плохо слышно,с 6 этажа
    Don trambon
    Don trambon
       75 / 899
    вчера в 13:29
    Опять Федун 0 заработает(
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