Денежный расклад. Сколько можно заработать в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

Сегодня определятся составы групп ЛЧ и участники основной сетки ЛЕ. «Соккер.ру» считает, что самое время напомнить, за что борются клубы, кроме престижа.
3.25 миллиарда евро — в такую сумму оценивается валовый доход от Лиги чемпионов 2019/20, Лиги Европы 2019/20 и матча за Суперкубка УЕФА 2019, который уже состоялся в Стамбуле.
295 миллионов евро — всевозможные расходы на организацию соревнований. Вычитаем эту сумму из валового дохода.
227.5 млн евро или 7% от валового дохода составят солидарные выплаты различным клубам и организациям, не принимающим непосредственного участия в соревнованиях УЕФА, но заслуживающих знаков внимания в твердой валюте.
Оставшиеся 2.73 млрд евро будут разделены на две неравные доли: 6.5% (177 млн евро) будут зарезервированы в фонде развития европейского футбола и останутся в УЕФА, а 93.5% (2.55 млрд евро) будут распределены между участниками Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
2.55 млрд евро распределяются, конечно же, неравномерно. Участникам Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА причитается 80% (2.04 млрд евро), в то время как клубы из Лиги Европы получат всего лишь 20% (510 млн евро). Это соотношение — 80% на 20% или 4 к 1 является ярчайшей демонстрацией разницы между Лигой чемпионов и Лигой Европы.
Но Лига чемпионов всячески поддерживает «младшую сестрицу», поэтому из лигочемпионской будут сделаны такие безвозмездные выплаты: 50 миллионов евро на долю участников основного турнира Лиги Европы + 10 миллионов евро клубам, вылетевшим в квалификационных раундах ЛЧ и ЛЕ. От щедрот, так сказать.
Лига чемпионов vs Лига Европы
Подчеркну, что все приведенные цифры — это прогноз УЕФА, впрочем, во всех последних сезонах итоговые заработки превосходили прогнозируемые, и клубы получали даже чуть больше, чем было обещано, так что можно смело ориентироваться на указанные суммы, кроме того, часть из них — фиксированные. Ниже пройдемся по всем статьям заработка, заодно проведем параллели между Лигой чемпионов и Лигой Европы.
- в схему распределения доходов Лиги чемпионов заложены специальные выплаты проигравшим в раунде плей-офф командам: 30 миллионов евро на всех. Так как проигравших было шестеро, каждый получит по 5 млн евро. Это ответ на вопрос: «Что толку в победе „Краснодара“ над „Порту“, если в матчах с „Олимпиакосом“ так опозорились?» Толк равен 5 миллионам евро, которые можно потратить, например, на Егора Сорокина, не боясь нарушить правила финансового фейр-плей.
- в Лиге Европы специальные «парашюты» вылетевшим в раунде плей-офф клубам не предусмотрены.
Выплаты участникам основных сеток турниров (от групповых раундов до финалов)
|
###
|
Лига чемпионов
|
Лига Европы
|
Прогнозируемая сумма
|
1.95 млрд евро
|
560 млн евро
|
- первоначальные выплаты
|
25% - 488 млн
|
25% - 140 млн
|
- фикс выплаты за результаты
|
30% - 585 млн
|
30% - 168 млн
|
- выплаты на основе рейтинга
|
30% - 585 млн
|
15% - 84 млн
|
- маркетинговый пул
|
15% - 292 млн
|
30% - 168 млн
Первоначальные выплаты. 488 млн (ЛЧ) vs 140 млн (ЛЕ)
В Лиге чемпионов каждый из 32 клубов, пробившихся в основную сетку турнира, получает премию в размере 15.25 млн евро. В Лиге Европы эта выплата значительно скромнее — по 2.92 млн евро каждому из 48 участников основной сетки, то есть в пять раз меньше, чем в ЛЧ.
Фиксированные выплаты. 585 млн (ЛЧ) vs 168 млн (ЛЕ)
Давайте сравним, как распределяются эти деньги в двух турнирах под эгидой УЕФА.
|
###
|
Лига чемпионов
|
Лига Европы
|
Победа на групповой стадии
|
2.7 млн евро
|
0.57 млн евро
|
Ничья на групповой стадии
|
0.9 млн
|
0.19 млн*
|
Выход в 1/16**
|
-
|
0.5 млн**
|
Выход в 1/8
|
9.5 млн
|
1.1 млн
|
Выход в 1/4
|
10.5 млн
|
1.5 млн
|
Выход в 1/2
|
12.5 млн
|
2.4 млн
|
Финалист
|
15 млн
|
4.5 млн
|
Победитель
|
19 млн
|
8.5 млн
*неиспользованные средства с каждого ничейного результата (0.9 млн евро в ЛЧ; 190 тысяч в ЛЕ) суммируются и распределяются среди участников группового раунда в зависимости от количества побед.
**каждый победитель группы в Лиге Европы дополнительно получает 1 миллион евро, занявшая второе место команда — 0.5 млн.
Выплаты на основе рейтинга. 585 млн (ЛЧ) vs 84 млн (ЛЕ)
А эта статья помогает богатым и успешным оставаться богатыми и успешными. Согласно рейтингу, введенному в прошлом году, учитываются выступления клубов в турнирах под эгидой УЕФА за последние 10 лет. Предусмотрены дополнительные бонусы за победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Общие суммы разбиты на «доли коэффициентов», в ЛЧ одна доля составляет 1.108 млн евро, в ЛЕ — 71430 евро.
Дальше все просто, обращаемся к рейтингу и раздаем деньги в зависимости от занимаемых мест: из участников Лиги чемпионов худший рейтинг у «Славии», значит, чехи получат одну долю — 1.108 млн евро. Вторая с конца «Црвена Звезда», ей причитается две доли — 2.216 млн. И так далее. В итоге, дойдем до «Реала», у которого самый высокий рейтинг благодаря недавней серии побед в Лиге чемпионов, и отдадим ему 32 доли (35.456 млн евро). Аналогичная история в Лиге Европы, только деньги куда более скромные. Клуб с худшим коэффициентом получит одну долю, равную 71430 евро, а лучший, мы уже знаем, что это «Манчестер Юнайтед», заберет 48 долей, что равняется 3.42 млн евро.
Маркетинговый пул. 292 млн (ЛЧ) vs 168 млн (ЛЕ)
Категория, в которой выплаты Лиги чемпионов и Лиги Европы наиболее близки друг к другу. Все потому, что в ЛЧ на маркетинговый пул пускаются 15% доходов, в то время как в ЛЕ — 30%. Эта сумма распределяется в зависимости от удельного веса телевизионного рынка каждой страны, которая представлена на групповых этапах еврокубков. Половина обозначенных сумм в прописанных пропорциях делятся между клубами-соотечественниками в зависимости от их результатов в предыдущем национальном чемпионате, вторая половина распределяется в зависимости от ценности каждого рынка и количества сыгранных в том или ином турнире матчей. Выплаты из маркетингового пула осуществляются только после подписания всех контрактов с вещателями и не раньше окончания Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Схема распределения денег из маркетингового пула в Лиге чемпионов между представителями одной национальной ассоциации
|
###
|
4 клуба
|
3 клуба
|
2 клуба
|
1 клуб
|
Чемпион
|
40%
|
45%
|
55%
|
100%
|
Второе место
|
30%
|
35%
|
45%
|
-
|
Третье место
|
20%
|
20%
|
-
|
-
|
Четвертое место
|
10%
|
-
|
-
|
-
Схема распределения денег из маркетингового пула в Лиге чемпионов между представителями одной национальной ассоциации
|
###
|
5 клубов
|
4 клуба
|
3 клуба
|
2 клуба
|
1 клуб
|
Обладатель кубка
|
30%
|
40%
|
40%
|
60%
|
100%
|
Команда 2***
|
17.5%
|
20%
|
30%
|
40%
|
-
|
Команда 3
|
17.5%
|
20%
|
30%
|
-
|
-
|
Команда 4
|
17.5%
|
20%
|
-
|
-
|
-
|
Команда 5
|
17.5%
|
-
|
-
|
-
|
-
***в зависимости от места в предыдущем розыгрыше национального чемпионата.
У России в Лиге чемпионов задействована схема с двумя клубами (55% из маркетингового пула достанутся «Зениту», 45% - «Локомотиву»). В Лиге Европы либо «Краснодар» и ЦСКА поделят доходы из этой категории в соотношении 60% на 40% в пользу «быков», либо к ним присоединится «Спартак» и тогда будет 40% - 30% - 30%.
Зенит существует благодаря подачкам госмонстра,рекордная дутая посещаемость,при бесплатных бюджетных билетах не покроет расходов даже если учитывать рублевую аренду !))
Зенит существует благодаря подачкам госмонстра,рекордная дутая посещаемость,при бесплатных бюджетных билетах не покроет расходов даже если учитывать рублевую аренду !))
Не благодари.
Не благодари.