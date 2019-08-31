И ты, Джорджо? Топ-10 звёзд футбола с порванными «крестами»

вчера, 14:30

Связки колена рвутся и у любителей, и у чемпионов мира. Новой жертвой стал многократный чемпион Италии Кьеллини. «Соккер.ру» подобрал звездную компанию «крестоносцев».

Джорджо Кьеллини (Италия)

В межсезонье тяжелые травмы коленей уже получили талантливые Марко Асенсио и Лерой Сане, а в последние часы лета сломался многоопытный Кьеллини, и в Италии сейчас всерьез говорят о том, что травма Джорджо может стать важнейшим фактором борьбы за Скудетто. Несгибаемый защитник отыграл 13 сезонов в черно-белой футболке, в прошлой кампании он перешагнул отметку в полтысячи матчей за клуб (входит в топ-5 гвардейцев в истории «Юве»).

Несчастье случилось на тренировке перед игрой с «Наполи», Кьеллини диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, ему предстоит операция. У «Ювентуса», таким образом, распалась основная и сыгранная годами связка центрбеков Бонуччи — Кьеллини. Теперь у Матийса де Лигта не будет времени на раскачку и плавную адаптацию, голландцу сразу предстоит окунуться в пекло, благо, что рядом будет опытный Леонардо, который и поможет, и подчистит, и похвалит, и «напихает».

Алессандро Дель Пьеро (Италия)

Медицина не стоит на месте, сейчас и операции на коленном суставе проводят изящно, и методы восстановления шагнули далеко вперед. 40 лет назад после «крестов» завершали карьеру, а 20 лет назад и речи не шло о том, чтобы вернуться на поле через 4-5 месяцев, как некоторые делают сейчас. Сандро Дель Пьеро, порвавший «кресты» в 1998-м, пропустил целый год, долгое время он передвигался только на костылях и поначалу не верил, что вернется на прежний уровень, однако сумел это сделать и стал примером для многих других, выиграв кучу командных и индивидуальных титулов, в том числе чемпионат мира. Тяжелейшую травму Дель Пьеро получил в 24 года, а в футбол играл до 40!

Роберто Баджо (Италия)

Итальянскую тему продолжает Роберто Баджо. «Божественного Хвостика» проблемы с коленями преследовали на протяжении всей карьеры. Первый щелчок он услышал в 18 лет, разу после подписания контракта с «Фиорентиной» - это разлетелась вдребезги связка на правом колене. В 35 он вновь порвал «кресты», и тогда, рискуя всем, вернулся на футбольное поле через 77 дней после травмы, движимый мечтой сыграть на ЧМ -2002. Роберто пошел по опасному пути: после реконструкции сустава накачал мышечный каркас, на котором все держалось. Колено, по сути, было «мертвым».

Роналдо (Бразилия)

Феноменальный форвард едва не завязал с футболом из-за проблем с коленями. Роналдо почти два года оставался вне игры — сначала мениск, потом «кресты», зато возвращение «Зубастика» в 2002-м все запомнили: он забил 8 голов на чемпионате мира, в том числе дважды поразил ворота непревзойденного Оливера Кана в финале, а вскоре после триумфального турнира перешел в «Реал», став частью плана «Галактикос». Двукратный чемпион мира и обладатель двух «Золотых мячей» сумел продемонстрировать свой талант и до, и после удара по здоровью. Будет у Роналдо в карьере еще один разрыв «крестов», который он получит в «Милане» уже в 31 год. Столица моды за что-то невзлюбила бразильца, ведь первые круги ада он проходил, будучи игроком «Интера».

Алан Ширер (Англия)

Лучший английский нападающий конца XX века не уберег себя в 22 года. На дворе был 1992 год, и никто не мог гарантировать новичку «Блэкберна» возвращения в большой футбол. Однако Алан преодолел трудности, а «кресты» как будто придали ускорение его карьере: в трех сезонах подряд он забивал 30+ голов и даже стал чемпионом Англии в составе «бродяг».

Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

Голландский бомбардир перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2001 году, а должен был оказаться на «Олд Траффорд» в 2000-м, но порвал крестообразные связки, поэтому трансфер из ПСВ пришлось отложить. Сэр Алекс Фергюсон был на связи с форвардом, чья тяжелая травма не заставила шотландца отказаться от идеи пригласить его в МЮ . В итоге, Руд оказался в Манчестере в свое время и наколотил за «дьяволов» 175 голов в пяти сезонах.

Хави (Испания)

Мировую известность Хави получил благодаря победам в составе сборной Испании на чемпионатах мира и Европы, а также успехам «Барселоны» под руководством Гвардиолы. До этого Эрнандес был известен, числился вице-капитаном «Барсы», но Маэстро, Профессором и Гением его еще не называли. В сезоне 2005/06 Хави порвал связки левого колена, из-за чего пропустил полгода. Восстановился полузащитник к финалу Лиги чемпионов против «Арсенала» (2:1), однако на поле не появился, довольствуясь созерцанием победы своих партнеров со скамейки запасных.

Филипп Лам (Германия)

Филиппу Ламу «кресты» в молодости тоже не помешали построить крутую карьеру, увенчанную титулом чемпиона мира в качестве капитана Бундестим. На заре профессиональной карьеры защитник набирался опыта в «Штутгарте», куда «Бавария» его отправила в аренду, и как раз перед возвращением в Мюнхен у Лама полетели «кресты». К счастью, в «Баварии» не поставили крест на Филиппе, дали ему восстановиться и получили легенду клуба.

Радамель Фалькао (Колумбия)

Из-за столкновения с учителем географии, который потом получил массу угроз от поклонников Фалькао и горячих колумбийских парней, Радамель пропустил чемпионат мира. На момент разрыва связок он был одним из лучших центрфорвардов планеты, а вернулся бледной тенью себя самого и еще пару лет потратил на то, чтобы вновь стать опасным «Тигром».

Златан Ибрагимович (Швеция)