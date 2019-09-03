Фабрика по переработке вратарей

вчера, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает об обмене, который был совершен между ПСЖ и «Реалом» в последний день трансферного окна.

Ничего неожиданного не произошло. Слухи о скором обмене вратарями между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» гуляли больше недели, прежде чем материализоваться. Кейлор Навас, выигравший с «Реалом» три Лиги чемпионов и много чего ещё, отправился из Мадрида в Париж. В обратном направлении проследовал чемпион мира Альфонс Ареоля. Пока все довольны. Даже французский филиппинец, которому на год придётся стать дублёром Тибо Куртуа.

Кейлор в роли шерпа

32-летний костариканец Кейлор Навас выглядит пока главным бенефициаром этого обмена. Кейлор получил возможность перезапустить свою карьеру, выиграть чемпионат Франции, ещё что-нибудь, а может, и замахнуться на очередную Лигу чемпионов. Собственно, для этого его и покупали. Навас получил в ПСЖ единицу на свитер, что как бы указывает, что именно ему и быть основным. Конкуренция? К ней Кейлору не привыкать. Он в своё время отвоевал место в основе у самого Икера Касильяса. Молодой поляк Марцин Булка, приехавший в Париж из «Челси», вряд ли в ближайшем будущем сможет побороться с Навасом за место в старте. Серхио Рико? Когда-то он считался одним из лучших вратарей Испании, привлекался в сборную страны, дважды побеждал в Лиге Европы. Но потом в игре Серхио что-то сломалось. И сломалось в Москве, в матче против «Спартака», в котором «Севилья» получила пять мячей. Рико стал много пропускать и в итоге оказался лишним в своём клубе. Он был рад отъезду в лондонский «Фулхэм» и даже не скрывал этого. «Дачники» провалились в АПЛ , а Рико остался не у дел. Поэтому переход в ПСЖ мог стать для 26-летнего Серхио даже не перезагрузкой, а реанимацией карьеры. Ибо Томас Тухель мог продолжить эксперименты с ротацией вратарей, - то Ареоля поставил бы, то Рико. Но приход Наваса, наверняка, испортил настроение испанцу. Он будет играть либо по праздникам, либо если получит травму костариканец. Что касается Марцина Булки, то этот молодой человек взят на вырост. В творческом плане, разумеется, ибо куда ещё расти парню, чей рост без одного сантиметра два метра. Возможно, недавняя игра с «Мецем» останется для Булки единственной в нынешнем чемпионате.

Альфонсу Ареоля не привыкать к арендам. Его в четвёртый раз отдают «в прокат». Испанским чемпионатом его не удивишь, Альфонс отработал целый сезон в воротах «Вильярреала». Но эта ссылка особенная. Раньше Ареоля уходил, чтобы получить игровую практику, здесь же он идёт на лавочку. При здоровом Куртуа француз будет только смотреть футбол. Даже если бельгиец будет ошибаться в каждой игре, Зинедин Зидан не станет торопиться с вводом в игру своего соотечественника. Поэтому Ареоля в этой сделке выглядит стороной проигравшей. Ради «прикосновения к величайшему из клубов» 26-летний вратарь вынужден пожертвовать игровой практикой. И это в сезон, предшествующий чемпионату Европы. Тренер сборной Франции Дидье Дешам найдёт кем заполнить вакансию запасного вратаря, если такая появится.

Альфонс Ареоля – вратарь с талантом. Но и не выдающийся. В его карьере есть матчи, когда каждый удар по воротам французского филиппинца становился точным. Вызов в сборную Франции, поездка в Россию на чемпионат мира и возвращение с золотой медалью – скорее аванс. Всё равно играл Уго Льорис. Чтобы выигрывать чемпионат Франции, квалификации Ареоля достаточно, а вот чтобы выиграть Лигу чемпионов…. Не факт. Но вернёмся к Навасу.

Костариканец, наверное, уже в курсе, куда попал. Не «кладбище вратарей», конечно, но фабрика по их переработке. Тут даже великий итальянец Джанлуиджи Буффон не вытерпел, убежал через год. В клубе решили покорить заветную вершину с помощью того, кто умеет это делать. Кейлору Навасу предстоит стать шерпом для «Пари Сен-Жермен». А уже после восхождения, можно и Ареоля вернуть или Рико довериться. А можно и с костариканцем играть. Главное - Лигу чемпионов выиграть.

Пенсионер Купе и «армянин» из Камеруна

Давайте вспомним, как развивались вратарские истории ПСЖ после того, как на парижан пролился золотой дождь из катарских нефтедолларов. За шесть лет парижане перепробовали нескольких сильных стражей ворот, но всякий раз оставались недовольны. И продолжали поиски.

Последний сезон старого ПСЖ 2010/11 стал последним в карьере Грегори Купе. Легенда «Лиона» – шесть чемпионских титулов, так и не стал своим в столице. По сути Грегори доигрывал в Париже, а в сезоне 2010/11 и вовсе был вторым стражем ворот. Во многом из-за травмы. Основным же неожиданно стал уроженец Камеруна Апула Эдель, про которого один из комментаторов сказал, «вы будете смеяться, но он армянин». Действительно, африканец в своё время получил паспорт Армении и даже сыграл несколько встреч в воротах сборной своей новой родины.

Как отвергли Вальтерино и отодвинули Кевина

Новые владельцы клуба поняли, что с «армянином» Эделем вряд ли можно что-то выиграть, поэтому обновили вратарскую линию. Купе ушёл на пенсию, Эдель отправился в один из израильских «Хапоэлей». Николя Душе, хоть и был известен по выступлениям за «Тулузу» и «Ренн», с детства болел за парижан и был рад в 31 год оказаться в составе любимого клуба. Но «парижанин в душе» по фамилии Душе тянул только на второго вратаря. Альфонс Ареоля был юн и зелен. Поэтому был куплен за 4 миллиона евро второй вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу. Или Вальтерино, как называли его на родине из—за сходства со знаменитым Вальтером Дзенгой.

Сиригу стал известен в «Палермо». Начинал тяжело, в одном из первых матчей пропустил кучу мячей. Но после парочки аренд Вальтерино окреп и выдвинулся в число лучших вратарей Серии А. В 2010 году он стал вторым в сборной Италии, что, согласитесь, почётно. Быть первым после Буффона. У Сальваторе были предложения и от итальянских клубов, но он согласился участвовать в амбициозном французском проекте.

И надо сказать, что Вальтерино пришёлся ко двору. Более того, он остаётся пока самым успешным из вратарей времён шейха Нассера. Даже успешнее своего великого соотечественника. Грубых ошибок итальянец не допускал. Выиграл три чемпионата из четырёх, в котором был основным. Побил клубный рекорд Бернара Лама, - охранял ворота «сухими» на протяжении 697 минут. Стал первым легионером, признанным лучшим вратарём сезона. Лигу чемпионов, правда, не покорил. Ну так не он единственный. Чаще всего он оправдывал своё имя – Сальваторе (Спаситель).

И зачем нужно было задвигать Сиригу и тянуть из «Айнтрахта» Кевина Траппа? Спору нет, немец – сильный голкипер. Но чтоб он был сильнее итальянца, тем более значительно. Такого не скажут даже самые преданные поклонники таланта Кевина. Кроме того, Трапп, как и большинство немецких вратарей, не особо заморачивался о том, сколько пропустить. Если пришла беда, то отворяй ворота. Об этом в Париже знали, равно, как и о способности Траппа получать травмы, порой нелепые. Например, во время фотосессии. Трапп обошёлся парижанам в 10 миллионов евро, в два с половиной раза дороже, чем Сиригу.

Бедного Вальтерино задвинули в запас после четырёх лет преданной службы. И Сиригу сразу как-то сник от такого поворота событий. Отсидел год на лавке, потом отправился в Испанию. В «Севилье» Сиригу сидел и смотрел, как играет уже упоминавшийся Рико. В «Осасуне» итальянец получил столь желанную практику. Но столько мячей он не пропускал даже в юности. И когда «Осасуна» вылетела, Сальваторе постарался вернуться на родину, где нашёл команду для себя – «Торино». Роберто Манчини продолжает вызывать Вальтерино в сборную и доверяет ему ворота «голубой эскадры».

Вернёмся к Траппу. В первом сезоне Кевин был безоговорочным первым номером парижан, во втором, когда ПСЖ пропустил вперёд «Монако», делил ворота с Ареоля. В третьем чаще играл Альфонс. Сказать, что немец играл сильнее итальянца, было бы неверно. Трапп не совершал больших глупостей. В вылете парижан из Лиги чемпионов 2015/16 он и вовсе не был виноват. А вот через год Трапп дрогнул на «Камп Ноу», позволил «Барселоне» выиграть 6:1 и впал в немилость. В следующем сезоне Кевин уже испытал, что такое полировать лавочку. А потом в Париж приехал Буффон, и Трапп понял, что надо делать ноги. Вернулся во Франкфурт. Сначала в аренду, а с минувшего лета и на постоянной основе.

Мечты не сбываются

Подписание контракта с сорокалетним Буффоном не было исключительно PR -акцией. Джиджи никогда не выигрывал Лигу чемпионов, да и ПСЖ тоже мечтал о победе в главном клубном турнире Европы. Интересы совпали. Но итальянцу пришлось делить ворота с Ареоля, а он не привык к ротации. Когда же выпадала очередь Джиджи, то он был не столь блистателен, как в «Ювентусе». Не выручил Буффон и в ключевом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Ошибся в эпизоде со вторым голом Ромелу Лукаку, и всё. Прощай мечты. И эта неудача сделала парижский роман Буффона кратковременным.