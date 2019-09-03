Взялись за старое. Мерзкая традиция «Реала»

вчера, 15:00

Отвлечемся от трансферов РПЛ , ведь в Европе тоже захлопнули окно. И один переход привлек внимание «Соккер.ру», ведь стал частью ржавой цепи.

История об эгоизме. Кейлор Навас

Навас – голкипер периода 12 трофеев за 5 лет. Но Перес так разозлился, что не получил Де Хеа, поэтому эгоистично пошел за лучшим вратарем ЧМ -18 из Бельгии… И прогадал. Навас как голкипер именно «Реала» с их системой защиты не хуже, чем Куртуа. Тибо пропустил в 11 матчах Ла Лиги подряд – личный антирекорд, а Кейлора сплавили в ПСЖ .

Семейный, воспитанный и трудолюбивый – Навас является примерным профессионалом. Его взбесило решение клуба поставить на Куртуа, он не сумел доказать Зидану и в первую очередь Пересу, что круче, чем Тибо. В ПСЖ может быть первым номером, а в «Реале» недооценивали, хотя победа костариканца над Касильясом – доказательство мастерства.

История о Галактикос. Клод Макелеле

Зачем «Реалу» опорники? Разве может быть важным хавбек, если его фамилия не Зидан и не Бекхэм? А футболки как продавать? «Реал» в начале века не раз упрекали в бытовом расизме, и отказ от Макелеле – один из аргументов сторонников теории. Но даже если отвлечься от слухов о правом Пересе, отказ от чемпиона Европы кажется глупым решением.

На Клоде, как позже на Алонсо, держался центр поля в «Мадриде», ушел Макелеле – ушли победы в ЛЧ . Француза можно назвать одним из самых недооцененных игроков в истории «Реала» именно из-за последствий его ухода. Хотели команду, где будет больше звезд? А дошли до неудачной ставки на Гравесена в опорной зоне.

История о жадности. Анхель Ди Мария

Срезать оклад ключевому исполнителю и подписать Бэйла – так себе способ высказать уважение. Когда Перес понял, что МЮ готов заплатить за Анхеля почти столько же в миллионах евро, как «Реал» за Зидана, то договорился с англичанами. Никто не учитывал, будет ли выгоден переход самому Ди Марии – сразу были сомнения, что АПЛ является его чемпионатом.

Также забыли, что именно тактическая послушность Анхеля, который выполнял у Анчелотти нетипичную для себя роль, не претендуя на место на флангах, помогла «Реалу» завоевать первый за двенадцать лет кубок чемпионов. Ди Марию выставили за дверь на пике формы после ЧМ -14, и пусть Анхель не легенда «Реала», как Рауль или Касильяс, с которыми обращались хуже, сам игрок не скрывал обиду.

История о требованиях. Гарет Бэйл

Недооцененный в клубе. И одновременно вингера часто критикуют по делу. Так тоже бывает. Говорят, часть травм Бэйла начинаются в голове, человек выдумывает повреждения. Это не нечто новое, Киган когда-то так же делал, а у англичанина два «Золотых мяча». Но рядом у Кевина не было Роналду, чтобы сравнивать профессионализм и подход.

Бэйла ругают, поскольку дорогой и не железный. И нытик – жалуется на то, что гольфистам жить легче, а у футболистов сложный график. При этом Гарет сначала уцепился за зарплату в «Реале», и лишь затем вспомнил, что пора поиграть в футбол. Ведь умеет – некоторые кубки чемпионов без валлийца не смогли взять, его заслуга очевидна.

История о лоске. Иван Эльгера

Иван играл за «Реал» с 1999 года – перешел из «Эспаньола», до 2007-го, когда в последний раз выиграл с «Мадридом» чемпионат Испании, будучи игроком основы – провел 23 матча в Примере. В принципе, можно констатировать, что «Реал» многое дал не самому элегантному защитнику и хавбеку, в Мадриде выиграл восемь трофеев.

С другой стороны, вклад Ивана и игроков его типа в великие победы «Реала» традиционно недооценивали. Только специалисты выделяли именно Эльгеру, отмечая, насколько это важная фигура на поле и в структуре игры команды Дель Боске. В клубе вряд ли ценили Ивана так же, хотя попрощались, пожалуй, лучше, чем со многими другими.

История о поддержке. Арьен Роббен

«Хрустальный» выиграл ЛЧ быстрее, чем «Реал». Один из лучших вингеров своего времени провел в «Баварии» десять лет. В «Реале» его списали после двух сезонов, ссылаясь на травмы. Повреждения у голландца были всегда, но немцы в него верили, а Арьен в итоге отплатил голами по стандартной схеме – смещение в центр и удар в дальнюю девятку. Роббен стал звездой.

Повезло, что ушел из «Реала»? Пожалуй, именно так, ведь знаем истории, когда в Мадрид попадали атакующие игроки запредельного уровня – вроде Хамеса и Кака, но не прибавляли. Роббену повезло с «Баварией», немцам – с Арьеном, а «Реал» упустил возможность заполучить правого вингера, который легко мог успешно выступать в плей-офф ЛЧ и выводить в финал турнира, которые пришлось так долго ждать, позорясь в плей-офф.

История о семье. Хосе Мария Гути

Как относишься к родным – такой ты человек? Гути – культовый персонаж среди фанатов. А в самом клубе плеймейкера с уникальным пониманием футбола всегда недооценивали. То привозили конкурентов по позиции, которых ни один воспитанник «Реала» последних тридцати лет не смог бы превзойти, вроде Зидана, то использовали как игрока подмены, даже после ухода Зизу.

Никто не сомневается, что у Гути непростой характер, как у того же Рамоса, с ними не всегда легко и приятно работать. И физически Хосе Мария не был так одарен природой, как интеллектуально. Однако Гути справедливо в списке тех, кого «Реал» создал и одновременно недооценивал. Из Хосе Марии не выжали всего, что могли. У мастера такого класса 14 матчей за сборную Испании – на один меньше, чем больших трофее в родном клубе.

История о прощении. Карим Бензема

Фанаты «Реала» и некоторые эксперты не могут простить Бензема дикие промахи. Хотя если считать голы, то получите одного из самых результативных нападающих в истории мадридского клуба. Француз в «Мадриде» на третьем месте по голам – выше только Рауль и Роналду, и во многих случаях именно его щедрость помогала Криштиану собирать мячи, не играя в центре.

Карим жертвовал эгоизмом, но если провести опрос, является ли Бензема легендой «Реала», то результаты могут удивить. Одновременно история о кумовстве, что еще больше подстегивает хейтеров – народ злится, что Зидан и Бензема как братья, ведь рабочих отношений там нет, больше личные. Друг друга обзывают невероятными, что порой мешает. Но не стоит путать дельную критику Карима с тупой недооценкой.

«Мадрид» всегда будет клубом-потребителем?

У «Реала» есть не только мерзкая традиция некрасиво прощаться с некоторыми легендами, но еще одна плохая привычка – недооценивать игроков, выискивая в них, прежде всего, минусы. Иногда выдуманные слабости, как было с Макелеле, иногда очевидные – Бэйла нечего жалеть, но валлиец не всемирное зло.

Отдал много лет «Реалу», а в результате стал разменной монетой, которую никому сдать по нужной Пересу цене не смогли. Только поэтому остался в клубе, где ему не рад не только тренер. Были разные истории – Сальгадо недооценивали, Карвахаля обычно не ценят, как стоило бы. Вклад Пепе и Варана не всегда заслуженно часто отмечают.

Странно, что Крооса и Модрича уважают, не повторили отношение к молодым Хави и Иньесте в «Барселоне». А вот Каземиро едва не стал Макелеле 2.0. У многих футболистов, начиная с Клода и заканчивая Навасом, в 21 веке при прощании с «Реалом» появлялось чувство, что к ним отнеслись не по-человечески. Но таковы правила конвейера.

В Мадриде не сюсюкаются ни с обладателями «Золотых мячей» - бразильца Роналдо легко отпустили, Оуэна через год списали в «Ньюкасл», ни с теми, кто буквально вчера был полезен – Ди Мария помог Анчелотти взять ЛЧ , но МЮ дал хорошие деньги, Перес не отказался. Теперь вот списали Наваса, причем в обратном направлении отправился Ареоля. Фактически Зидан ослабил свою команду.

Потребительское отношение к живым людям не всегда помогает «Реалу» оставаться на вершине. И будущий сезон может напомнить то, что давно знают. Мадридский клуб такой же капризный при оценке мастеров футбола, как и их фанаты. Роналду правильно сделал, что ушел сам, дождавшись лишь первого свиста с трибун. В Турине можно достойно стареть на поле, а в Мадриде умеют плевать в спину футбольным аристократам.