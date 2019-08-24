Выборы сезона. Главный конкурент «Зенита»

вчера, 15:00

Между собой сыграют призеры прошлого чемпионата, а «Соккер.ру» ищет футболистов, которые готовы бросить вызов чемпионам России.

ЦСКА и «Спартак» дождутся шанса поучаствовать в отборе кандидатов в чемпионы, если будут планомерно развиваться. А вот если «Локомотив» и «Краснодар» не окажутся достойными соперниками для «Зенита», то Семак сравнительно легко защитит титул весной 2020 года.

И раз сегодня Мусаев принимает в гостях Сёмина, перед этим не обыграв «Зенит» и получив ценный жизненный и тренерский урок в Греции, то самое время оценить плюсы именно этих клубов в борьбе за самые высокие места. Ищем команду, которая больше похожа на прямого конкурента «Зенита». Есть ли такая вообще?

За «Краснодар». Желание усиливать команду

Не то чтобы «Локомотив» не хотел прогрессировать, но посмотрите, сколько усилий и денег вложено в усиление «быков». Сейчас видите травмы и неудачи, но когда все соберутся вместе на пике формы – получите достойный состав, способный вести борьбу за самые высокие места. И опережать «Локомотив», с которым в прошлый раз не справились не без оговорок о судействе, например. Видно, что в этой парочке одна команда пытается не испортить команду Гильерме, Миранчуков, Чорлуки и Крыховяка, а вторые ищут второе дыхание с новыми людьми, в том числе – с собственной молодежью. И это козырь, ведь соперники рано или поздно приспособятся к старому варианту игры «железнодорожников».

За «Локомотив». Понятность и стабильность

Стабильны не по промежуточным результатам – на чемпионство выходили с середины таблицы, а на старте прошлого сезона хлебнули болота. Стабильны по реакции на ошибки и окончательные итоги. Первое и второе места - большой успех. Если все хорошо, то «железнодорожники» движутся дальше, нет – ремонтируют пути. У них получилось подняться высоко в РПЛ и Кубке России, бывали в плей-офф ЛЕ , хотя пока лишь мечтают о возвращении в решающий раунд ЛЧ . Зато второй год подряд в группе турнира, где снова не будет ЦСКА и «Спартака». «Локомотив» понимает, как нужно играть по схеме «4-2-2-2», гнут шпалу успешнее, чем остальные. Чем и опасны – тех же «быков» по игре в марте опережали, пусть единственный гол и был выдуман арбитром.

За «Краснодар». Вылет из Лиги чемпионов

Не вылет, говорите? Будем верить в 4:0 против «Олимпиакоса» в родных стенах, овертайм и победу в серии пенальти? Вряд ли такой результат можно запрограммировать, греческий клуб не минское «Динамо», как было у «Зенита», и 8:1 в Краснодаре на следующей неделе не увидим. Зато «горожане», вылетев из ЛЧ , захотят попасть в элитный турнир напрямую. Следовательно, их задача на сезон в РПЛ – чемпионская борьба с опцией финиша не ниже второго места. С учетом, что без нагрузки в ЛЧ получат преимущество конкретно над «Локомотивом» - вылет можно использовать в свою пользу.

За «Локомотив». Огромный опыт наставника

В России мало действующих ветеранов тренерского цеха. Непомнящему 76 лет, Валерий Кузьмич не работает главным тренером в РПЛ . Газзаев опустился до уровня рядового чиновника, который делает странные заявления, стараясь понравиться начальству. А Романцев давным-давно на тренерской пенсии, хотя заметно моложе, чем тот же Юрий Павлович. Бердыев пока в творческом отпуске, но и он моложе. Сёмин – самый возрастной наставник РПЛ , 72 года человеку, хотя на вид не скажешь. Точно не самый дремучий наставник в плане подхода или желания учиться. Добавьте опыт – получите тренера, который может снова опередить Мусаева в таблице.

За «Краснодар». Козырь трибун

В прошлом сезоне «быки» набрали дома 30 пунктов – 9 побед, 3 ничейных результата и 3 поражения, а «Локомотив» в родных проиграл всего один раз, как и «Зенит». Вот эти два очка и сформировали разницу в путевках в Лигу чемпионов. Было ведь равенство по очкам, которое отправило Сёмина в большой турнир напрямую. Так что «быкам» пора оглядываться по сторонам, когда работают дома. У них шикарный стадион, многолюдная поддержка и яркое табло, способное поднять настроение в любой вечер. Поскольку «быки» были лучшей гостевой командой РПЛ прошлого года, если добавят еще и дома – будут конкурентами и «Зениту», и «Локомотиву».

За «Локомотив». Отсутствие определяющих потерь

У «Краснодара» вылетели из-за травм Кабелья, Газинский и Классон – каждый мог изменить ход любого матча. Юрий был автором рекордного в команде количества голевых. Француз показал потенциал, но порвал «кресты». Шведский Виктор тоже вылетел надолго, а ведь это лучший снайпер «быков» в прошлом году. Посмотрим, как потери ударят по «быкам». А вот «Локомотив», имея читаемую основу с вариациями на флангах защиты и в центре атаки, на удивление хорошо держится. Отсутствие резерва – минус команды Сёмина, который может сказаться в середине сезона, когда утроятся нагрузки. Однако пока сказывается отсутствие невероятных потерь. Отсутствие Денисова, Тарасова, Фернандеша и травмированного Фарфана на удивление слабо повлияли на облик «Локомотива». А вот Крыховяк, Баринов, Миранчуки и Гильерме проносили пользу и могут помочь в будущем. Впрочем, у монеты две стороны – зря не присмотрели запасного опорника и вингера. Или еще успеют таковых подписать?

Мнение читателей. Кто сильнее, «Краснодар» или «Локомотив»?

Сегодня победить может любой из коллективов, ведь после избиения в Греции «быки» или соберутся и огорчат Миранчуков, приехавших в родной край, или сломаются под грузом кадровым потерь и морального давления. «Локомотив» же спокойно готовился именно к важной выездной игре, вспоминая былые времена – до двух поражений выигрывали в Краснодаре.

Поскольку Мусаев остался без Газинского и Классона, плюс нездоровилось Ари и Мартыновичу – фактически потеряли пятерку потенциальных игроков основы, то не стоит удивляться, если Миранчукам и Крыховяку хватит сил, чтобы озадачить «быков». Смолову, опять же, будет интересно сыграть на знакомой арене против понятного ему соперника.

«Локомотив» обыграл «Зенит», «Краснодар» - почти обыграл, хотя уступал по ходу встречи, отдав чемпиону инициативу. Но ни в первом случае, ни во втором не было ощущения, что у Семака поставленная чемпионская игра и каждый матч против прямых конкурентов будет для него прогулочным. «Железнодорожники» уступили ЦСКА , «быки» - «Ахмату», но в таблице равенство, да и до «Зенита» всего один пункт.

На самом деле сложно выбрать сильнейшего в этой паре, поскольку они разные, но не безнадежные. Более того, пока ЦСКА ищет новичков, а в «Спартаке» новые лидеры только осваиваются, то у Сёмина и Мусаева есть преимущество. У второго полно новичков, но Сафонов, Мартынович, Спайич, Петров, Рамирес, Сулейманов и Игнатьев в команде не первый день, должны собраться проверенные прошлым сезоном бойцы, а решения новичков могут озадачить соперников.

Не ставим крест на шансах и «Краснодара», и «Локомотива» навязать реальную борьбу «Зениту» в борьбе за первое место. Но для реализации планов нужен классный футбол. Ужасная игра в Греции стала сюрпризом. Не столько «Олимпиакос» оказался «Барселоной», как «быки» подвели себя и болельщиков. Значит, «Локомотиву» будет только сложнее, ведь раненый бык обычно разъярен и опасен.