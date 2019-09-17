Месси и «Барса» начнут крестовый поход в Дортмунде

вчера, 19:00

Год назад Лео обещал выиграть Лигу чемпионов, но весной был ужас «Энфилда». В первом матче нового розыгрыша «Барселона» на другой горячей арене, где тоже чтут Клоппа.

Прошлый розыгрыш

«Боруссия» и «Барселона» в прошлом сезоне играли в плей-офф Лиги чемпионов, и если дортмундцы спеклись в первом же раунде (1/8 финала), проиграв будущему финалисту «Тоттенхэму» по сумме двух матчей со счетом 0:4, то каталонцы легко расправились с «Лионом» и МЮ , а к полуфинальному противостоянию с «Ливерпулем» подошли в статусе фаворита. И утвердились в нем, выиграв 3:0 на «Камп Ноу» в первом матче. Но через неделю был «Энфилд» и четыре безответных мяча в воротах тер Штегена, крах надежд и обещаний, которые были даны болельщикам перед стартом сезона. Новую кампанию «Барселона» начинает с теми же мечтами — о победе в Лиге чемпионов, а «Боруссия» не заглядывает так далеко. «Шмели» для начала хотят выйти из группы, в которой есть еще «Интер».

Форма на старте сезона

«Барселона» начала сезон с пробуксовками, причем осечки поджидают каталонцев именно в выездных встречах — 0:1 от «Атлетика» и 2:2 с «Осасуной». Нужно заметить, что потребовалось время на нормализацию состава, а для Лионеля Месси этот сезон пока не начался из-за травмы, ждем его на поле сегодня. В домашних матчах «Барселона» дважды выиграла со счетом 5:2, у «Бетиса» и «Валенсии», «летучие мыши» были обыграны непосредственно перед выездом в Дортмунд. Впрочем, по меркам «Барселоны» старт все равно выдался не вполне удачным 7 очков из 12 возможных, пятое место в таблице. Впрочем, до лидера всего три балла.

«Боруссия» отстает от лидирующего в Бундеслиге «РБ Лейпцига» после тех же четырех туров на один балл, деля вторую строчку с «Фрайбургом». «Шмели» выиграли три матча, а в четвертом сенсационно проиграли «Униону». При этом у команды Люсьена Фавра тоже полный порядок с атакой — 13 забитых мячей (на один больше, чем у «Барсы»), и тоже все не очень здорово в обороне — 5 пробоин (у каталонцев 7). В футболе встреча двух атакующих команд не обязательно означает безудержное веселье, тем более в Лиге чемпионов клубы реализуют другие стратегии на краткосрочный групповой турнир, но шансы увидеть большое количество голов все равно высоки.

Очное противостояние

Большие клубы, на счету каждого есть победы в Лиге чемпионов, но история встреч у «Барселоны» и «Боруссии» очень бедная. Собственно, линии судеб пересеклись лишь однажды, в противостоянии за Суперкубок УЕФА по итогам сезона 1996/97, в котором «Боруссия» завоевала Кубок чемпионов, а «Барса» взяла Кубок Кубков. Битву за Суперкубок проводили в начале 1998-го, причем по системе «дома и в гостях».

8-го января «Барса» выиграла на «Камп Ноу» со счетом 2:0, голами отметились Луис Энрике и Ривалдо (с пенальти). В стартовом составе «Барселоны» играл Альберт Селадес — новоиспеченный тренер разгромленной в субботу «Валенсии», а также будущий Иуда всея Каталонии Луиш Фигу. В запасе остался отец Серхио Бускетса по имени Карлес и острослов Стоичков. Руководил «сине-гранатовыми» с тренерского мостика Луи ван Гал.

У руля «Боруссии» стоял Невио Скала, который через несколько лет приедет в Россию тренировать «Спартак», а в старте у него играл россиянин Владимир Бут. На замену Скала выпустил творца сегодняшней «Боруссии», ныне спортивного директора «шмелей» Михаэля Цорка. В ответной игре Цорк вышел с первых минут, но «Барселона» закончила противостояние, забив на 8-й минуте, как и в первой игре. Гол Хайнриха позволил «Боруссии» не проиграть при своих болельщиках, но Суперкубок отправился в Каталонию.

Составы и тактика

Главный вопрос вечера: выйдет ли на поле «Сигнал Идуна Парк» Лионель Месси? Большинство журналистов и экспертов в Германии и Испании склонятся к такому мнению: Эрнесто Вальверде прибережет аргентинца в качестве джокера, а с первых минут бросит в бой открытие нынешнего сезона — Ансу Фати. Нападающий уже забил 2 гола в 3 матчах Ла Лиги, а если отличится в Лиге чемпионов, то установит рекорд. Самый молодой автор гола в этом турнире Питер Офори-Куайе отличился, когда ему было 17 лет и 195 дней. Фати сегодня 16 лет и 321 день. И, видимо, он выйдет на левом фланге, дополнив атаку, состоящую из Гризманна и Суареса.

«Боруссия» не может себе позволить держать на скамейке такого джокера, как Месси. Да что там, никто не может! Люсьен Фавр с первых минут бросит в бой лучшие силы. Фокус задерживается на Пако Алькасере — бывшем нападающем «Барселоны», который был смиренным и не слишком успешным дублером Суареса на «Камп Ноу», а в Дортмунде демонстрирует немалый бомбардирский талант. Не сможет принять участие в матче Шульц, под вопросом участие Пищека. Не слишком-то приятно разом лишиться двух основных крайних защитников, пусть на этот случай есть подстраховка в виде Хакими и Геррейру.

Ориентировочные составы

«Боруссия» (4-2-3-1): Бюрки — Хакими, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Вайгль, Витсель — Санчо, Ройс, Брандт — Алькасер.

«Барселона» (4-3-3): тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Артур, де Йонг — Фати, Гризманн, Суарес.