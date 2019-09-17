ГлавнаяБлогиСтолкновения

Месси и «Барса» начнут крестовый поход в Дортмунде

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Алькасер Пако
Алькасер Пако
Нападающий
Шульц Нико
Шульц Нико
Полузащитник

Год назад Лео обещал выиграть Лигу чемпионов, но весной был ужас «Энфилда». В первом матче нового розыгрыша «Барселона» на другой горячей арене, где тоже чтут Клоппа. 

Прошлый розыгрыш

«Боруссия» и «Барселона» в прошлом сезоне играли в плей-офф Лиги чемпионов, и если дортмундцы спеклись в первом же раунде (1/8 финала), проиграв будущему финалисту «Тоттенхэму» по сумме двух матчей со счетом 0:4, то каталонцы легко расправились с «Лионом» и МЮ, а к полуфинальному противостоянию с «Ливерпулем» подошли в статусе фаворита. И утвердились в нем, выиграв 3:0 на «Камп Ноу» в первом матче. Но через неделю был «Энфилд» и четыре безответных мяча в воротах тер Штегена, крах надежд и обещаний, которые были даны болельщикам перед стартом сезона. Новую кампанию «Барселона» начинает с теми же мечтами — о победе в Лиге чемпионов, а «Боруссия» не заглядывает так далеко. «Шмели» для начала хотят выйти из группы, в которой есть еще «Интер».  

Форма на старте сезона

«Барселона» начала сезон с пробуксовками, причем осечки поджидают каталонцев именно в выездных встречах — 0:1 от «Атлетика» и 2:2 с «Осасуной». Нужно заметить, что потребовалось время на нормализацию состава, а для Лионеля Месси этот сезон пока не начался из-за травмы, ждем его на поле сегодня. В домашних матчах «Барселона» дважды выиграла со счетом 5:2, у «Бетиса» и «Валенсии», «летучие мыши» были обыграны непосредственно перед выездом в Дортмунд. Впрочем, по меркам «Барселоны» старт все равно выдался не вполне удачным 7 очков из 12 возможных, пятое место в таблице. Впрочем, до лидера всего три балла. 

«Боруссия» отстает от лидирующего в Бундеслиге «РБ Лейпцига» после тех же четырех туров на один балл, деля вторую строчку с «Фрайбургом». «Шмели» выиграли три матча, а в четвертом сенсационно проиграли «Униону». При этом у команды Люсьена Фавра тоже полный порядок с атакой — 13 забитых мячей (на один больше, чем у «Барсы»), и тоже все не очень здорово в обороне — 5 пробоин (у каталонцев 7). В футболе встреча двух атакующих команд не обязательно означает безудержное веселье, тем более в Лиге чемпионов клубы реализуют другие стратегии на краткосрочный групповой турнир, но шансы увидеть большое количество голов все равно высоки. 

Очное противостояние 

Большие клубы, на счету каждого есть победы в Лиге чемпионов, но история встреч у «Барселоны» и «Боруссии» очень бедная. Собственно, линии судеб пересеклись лишь однажды, в противостоянии за Суперкубок УЕФА по итогам сезона 1996/97, в котором «Боруссия» завоевала Кубок чемпионов, а «Барса» взяла Кубок Кубков. Битву за Суперкубок проводили в начале 1998-го, причем по системе «дома и в гостях». 

8-го января «Барса» выиграла на «Камп Ноу» со счетом 2:0, голами отметились Луис Энрике и Ривалдо (с пенальти). В стартовом составе «Барселоны» играл Альберт Селадес — новоиспеченный тренер разгромленной в субботу «Валенсии», а также будущий Иуда всея Каталонии Луиш Фигу. В запасе остался отец Серхио Бускетса по имени Карлес и острослов Стоичков. Руководил «сине-гранатовыми» с тренерского мостика Луи ван Гал.

У руля «Боруссии» стоял Невио Скала, который через несколько лет приедет в Россию тренировать «Спартак», а в старте у него играл россиянин Владимир Бут. На замену Скала выпустил творца сегодняшней «Боруссии», ныне спортивного директора «шмелей» Михаэля Цорка. В ответной игре Цорк вышел с первых минут, но «Барселона» закончила противостояние, забив на 8-й минуте, как и в первой игре. Гол Хайнриха позволил «Боруссии» не проиграть при своих болельщиках, но Суперкубок отправился в Каталонию. 

Составы и тактика

Главный вопрос вечера: выйдет ли на поле «Сигнал Идуна Парк» Лионель Месси? Большинство журналистов и экспертов в Германии и Испании склонятся к такому мнению: Эрнесто Вальверде прибережет аргентинца в качестве джокера, а с первых минут бросит в бой открытие нынешнего сезона — Ансу Фати. Нападающий уже забил 2 гола в 3 матчах Ла Лиги, а если отличится в Лиге чемпионов, то установит рекорд. Самый молодой автор гола в этом турнире Питер Офори-Куайе отличился, когда ему было 17 лет и 195 дней. Фати сегодня 16 лет и 321 день. И, видимо, он выйдет на левом фланге, дополнив атаку, состоящую из Гризманна и Суареса.

«Боруссия» не может себе позволить держать на скамейке такого джокера, как Месси. Да что там, никто не может! Люсьен Фавр с первых минут бросит в бой лучшие силы. Фокус задерживается на Пако Алькасере — бывшем нападающем «Барселоны», который был смиренным и не слишком успешным дублером Суареса на «Камп Ноу», а в Дортмунде демонстрирует немалый бомбардирский талант. Не сможет принять участие в матче Шульц, под вопросом участие Пищека. Не слишком-то приятно разом лишиться двух основных крайних защитников, пусть на этот случай есть подстраховка в виде Хакими и Геррейру. 

Ориентировочные составы

«Боруссия» (4-2-3-1): Бюрки — Хакими, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Вайгль, Витсель — Санчо, Ройс, Брандт — Алькасер. 

«Барселона» (4-3-3): тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Артур, де Йонг — Фати, Гризманн, Суарес. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Матч «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания
Сегодня, 16:50 Комментарии0
«Шахтер» подарил «Манчестер Сити» украинские паспорта
Сегодня, 13:16 ФотоКомментарии39
Львиное равенство. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов!
Вчера, 23:23Александр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии17
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Вчера, 18:30 ВидеоКомментарии28
В погоне за успехом. Сколько очков наберут клубы РПЛ в группах ЛЧ и ЛЕ?
16 сентябряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии44
Дни открытых ворот
16 сентябряОлег Лыткин в блоге Новая ГолландияКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Соломон Давидович
   22 / 848
сегодня в 08:16
аха-ха)
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   499 / 848
вчера в 23:03
ХрюшенНоса принесут в жертву)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Соломон Давидович
   22 / 848
вчера в 22:59
Золотой водой?)
Да, из знаменитого озера)
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   499 / 848
вчера в 22:57
Золотой водой?)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Соломон Давидович
   22 / 848
вчера в 22:50
А чем осветят?)
Не знаю, но причастят таблеткой из носков Лионеля. Аха-ха)
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   499 / 848
вчера в 22:23
А чем осветят?)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Соломон Давидович
   22 / 848
вчера в 22:02
Барса выйдет из группы, ведь они крещение в Дортмунде сделали.
НЕ крещение, а крестовый поход), как бы их огнём и мечом не покрестили)
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   499 / 848
вчера в 21:36
Барса выйдет из группы, ведь они крещение в Дортмунде сделали.
владислав игнатьев
владислав игнатьев
вчера в 21:19
я просто поражаюсь зачем вы смотрите футбол если вам не нравится игра месси ,в прошлом сезоне он был на две головы лучше остальных,правильно сказал рио фердинант когда футболист забивает больше 50 мячей признавать лучшим защитника это бред даже если это лучший защитник прошлого сезона
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   22 / 848
вчера в 20:48
Из группы выйдут Чехи и шмели.
League1
League1 ответил главный сектант туринско-мадридских балерин
   84 / 848
вчера в 20:12
если бы некоторые бездари реализовывали хотя бы половина моментов которые им создает месси то с чипсами сидели бы фанаты ливера
Гном создаёт только против осасун. Сильные ему не по зубам. И не надо тянуть эту любимую гномоглорскую волынку, что все плохие кроме гнома. Гном и есть причина всех неудач.
BenderBender
BenderBender ответил главный сектант туринско-мадридских балерин
   219 / 848
вчера в 19:54
Если бы, да кабы. Значит, команда такая днищная.
BenderBender
BenderBender
   219 / 848
вчера в 19:53
Барсе - позора.
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин
   145 / 848
вчера в 19:35
если бы некоторые бездари реализовывали хотя бы половина моментов которые им создает месси то с чипсами сидели бы фанаты ливера
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   114 / 848
вчера в 19:29
Удачи Дортмунду!
Gelious
Gelious
   139 / 848
вчера в 19:09
Барсе лучше б без Месси попробовать наконец "поход". А с ним каждый год в итоге поход лишь за чипсами к финалу перед телевизором выходит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100