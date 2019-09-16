В погоне за успехом. Сколько очков наберут клубы РПЛ в группах ЛЧ и ЛЕ?

Сколько очков должен набрать «Зенит», чтобы возвращение в Лигу чемпионов получилось ярким? Чего ждем от «Локо», «Краснодара» и ЦСКА? «Соккер.ру» прогнозирует.
«Зенит»
Соперники в Лиге чемпионов: «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».
Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:
На этом этапе задача - выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду - это наш старый соперник. В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде - надо брать очки!
1 тур. «Лион» - «Зенит»
2 тур. «Зенит» - «Бенфика»
3 тур. «РБ Лейпциг» - «Зенит»
4 тур. «Зенит» - «РБ Лейпциг»
5 тур. «Зенит» - «Лион»
6 тур. «Бенфика» - «Зенит»
Очень ровная группа, в которой всякое может случиться, заранее вообще кажется, что любая команда может финишировать как на первом месте, так и на последнем. Если задуматься, немцы все же выделяются, тем более лигочемпионский опыт есть и у команды, и у Юлиана Нагельсманна, который в прошлом году заглядывал в основную сетку с «Хоффенхаймом». Кстати, тогда тоже был в одной группе с «Лионом» и с клубом из Восточной Европы («Шахтером»). «Хоффенхайм» тогда занял последнюю строчку, а «Лион» вышел в весеннюю стадию турнира, но «РБ Лейпциг» по ресурсам выше предыдущей команды 32-летнего наставника, да и «Ман Сити» в группе нет.
«Зенит» четыре года назад едва не выиграл все шесть матчей в группе, где были «Лион», «Валенсия» и «Гент», но у Виллаш-Боаша была созревшая команда с Халком, Витселем и Гараем. При всем уважении к нынешнему «Зениту», он заметно уступает самому себе образца четырехлетней давности и в подборе исполнителей, и в фантазии. А болячки остались прежние, так что запросто могут проиграть все три матча в гостях, вопрос в том, сколько очков наберут «сине-бело-голубые» в родных стенах, а для выхода из группы надо хотя бы разок выиграть в гостях.
Прогноз «Соккер.ру»: 5-7 очков и третье место в группе.
«Локомотив»
Соперники в Лиге чемпионов: «Ювентус», «Атлетико», «Байер».
Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»:
Нам выпал очень жесткий вариант. С другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть. Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы.
1 тур. «Байер» - «Локомотив»
2 тур. «Локомотив» - «Атлетико»
3 тур. «Ювентус» - «Локомотив»
4 тур. «Локомотив» - «Ювентус»
5 тур. «Локомотив» - «Байер»
6 тур. «Атлетико» - «Локомотив»
С «Атлетико» железнодорожники недавно встречались в Лиге Европы и сгорели 1:8 по сумме двух матчей. «Ювентус» из той же космической лиги, тем более Роналду обожает обижать «маленьких». Относительные шансы, как кажется, есть только с «Байером», но немецкий клуб выглядит «съедобным» только на фоне «Ювентуса» с «Атлетико», по леверкузенскому счету он тоже будет фаворитом в матчах с «Локо». В прошлой Лиге чемпионов «Локомотив» набрал 3 очка в группе с «Порту», «Галатасараем» и «Шальке». Вас удивит, если в таком представительном квартете москвичи вообще закончат с «баранкой»? Меня — нисколько.
Прогноз «Соккер.ру»: 0-3 очка и четвертое место в группе.
«Краснодар»
Соперники в Лиге Европы: «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор».
Сергей Матвеев, главный тренер «Краснодара»:
Жеребьевка для нас хорошая, все команды равные, нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в борьбе, кто будет лучшим — покажет игра. «Хетафе» - хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в Испании, с ними будет непросто. «Трабзонспор» - всегда хорошая команда, «Базель» - постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.
1 тур. «Базель» - «Краснодар»
2 тур. «Краснодар» - «Хетафе»
3 тур. «Трабзонспор» - «Краснодар»
4 тур. «Краснодар» - «Трабзонспор»
5 тур. «Краснодар» - «Базель»
6 тур. «Хетафе» - «Краснодар»
Группа «Краснодару» досталась не из легких, это вариант зенитовского квартета, только на этаже Лиги Европы. Но «быки» здесь должны выделяться, ведь команда готовилась и комплектовалась под Лигу чемпионов, кроме того, «Краснодар» всегда очень ответственно подходит к матчам на международной арене, вот чего точно не ждешь от «быков» - так это дрожащих коленок и излишней осторожности. Они выйдут и покажут все, на что будут готовы. Надеемся, этой готовности хватит для выхода в весну.
Прогноз «Соккер.ру»: 10-12 очков и выход в плей-офф с первого или второго места.
ЦСКА
Соперники в Лиге Европы: «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош».
Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА:
Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины («Эспаньолом»). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы — как минимум выйти в плей-офф.
1 тур. «Лудогорец» - ЦСКА
2 тур. ЦСКА - «Эспаньол»
3 тур. ЦСКА - «Ференцварош»
4 тур. «Ференцварош» - ЦСКА
5 тур. ЦСКА - «Лудогорец»
6 тур. «Эспаньол» - ЦСКА
Думаю, топ-клуб РПЛ должен оказываться выше команд из Болгарии и Венгрии в итоговой таблице, подвести армейцев может не самая длинная скамейка, только середина сентября, а кадровый вопрос уже стоит очень остро. ЦСКА, как и еще два российских клуба («Локо» и «Краснодар»), будут заканчивать групповой этап в Испании. Думаю, у армейцев лучшие шансы к этому самому последнему туру уже решить турнирную задачу и поехать в Барселону с экскурсией.
Прогноз «Соккер.ру»: 10-12 очков и выход в плей-офф.
А я все думал где же наш клоун( ничего личного, я по нику обращаюсь, ну если он такой у человека), уж он бы объяснил всем что спартак велик и народен.
Вам огромное спасибо, Ваши оценки шансов команд, которые играют в еврокубках, претендуют на высокие места в чемпионате и всё-таки в большинстве своём не дотягивают до уровня спартака, очень ценны. Они поднимают настроение.
А я все думал где же наш клоун( ничего личного, я по нику обращаюсь, ну если он такой у человека), уж он бы объяснил всем что спартак велик и народен.
Вам огромное спасибо, Ваши оценки шансов команд, которые играют в еврокубках, претендуют на высокие места в чемпионате и всё-таки в большинстве своём не дотягивают до уровня спартака, очень ценны. Они поднимают настроение.
Точно только можно сказать, что Локо не повезло
Точно только можно сказать, что Локо не повезло
Армейцам удачи, выйти в весну
Армейцам удачи, выйти в весну