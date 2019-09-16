В погоне за успехом. Сколько очков наберут клубы РПЛ в группах ЛЧ и ЛЕ?

сегодня, 22:00

Сколько очков должен набрать «Зенит», чтобы возвращение в Лигу чемпионов получилось ярким? Чего ждем от «Локо», «Краснодара» и ЦСКА ? «Соккер.ру» прогнозирует.

«Зенит»

Соперники в Лиге чемпионов: «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

На этом этапе задача - выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду - это наш старый соперник. В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде - надо брать очки!

1 тур. «Лион» - «Зенит»

2 тур. «Зенит» - «Бенфика»

3 тур. «РБ Лейпциг» - «Зенит»

4 тур. «Зенит» - «РБ Лейпциг»

5 тур. «Зенит» - «Лион»

6 тур. «Бенфика» - «Зенит»

Очень ровная группа, в которой всякое может случиться, заранее вообще кажется, что любая команда может финишировать как на первом месте, так и на последнем. Если задуматься, немцы все же выделяются, тем более лигочемпионский опыт есть и у команды, и у Юлиана Нагельсманна, который в прошлом году заглядывал в основную сетку с «Хоффенхаймом». Кстати, тогда тоже был в одной группе с «Лионом» и с клубом из Восточной Европы («Шахтером»). «Хоффенхайм» тогда занял последнюю строчку, а «Лион» вышел в весеннюю стадию турнира, но «РБ Лейпциг» по ресурсам выше предыдущей команды 32-летнего наставника, да и «Ман Сити» в группе нет.

«Зенит» четыре года назад едва не выиграл все шесть матчей в группе, где были «Лион», «Валенсия» и «Гент», но у Виллаш-Боаша была созревшая команда с Халком, Витселем и Гараем. При всем уважении к нынешнему «Зениту», он заметно уступает самому себе образца четырехлетней давности и в подборе исполнителей, и в фантазии. А болячки остались прежние, так что запросто могут проиграть все три матча в гостях, вопрос в том, сколько очков наберут «сине-бело-голубые» в родных стенах, а для выхода из группы надо хотя бы разок выиграть в гостях.

Прогноз «Соккер.ру»: 5-7 очков и третье место в группе.

«Локомотив»

Соперники в Лиге чемпионов: «Ювентус», «Атлетико», «Байер».

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»:

Нам выпал очень жесткий вариант. С другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть. Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы.

1 тур. «Байер» - «Локомотив»

2 тур. «Локомотив» - «Атлетико»

3 тур. «Ювентус» - «Локомотив»

4 тур. «Локомотив» - «Ювентус»

5 тур. «Локомотив» - «Байер»

6 тур. «Атлетико» - «Локомотив»

С «Атлетико» железнодорожники недавно встречались в Лиге Европы и сгорели 1:8 по сумме двух матчей. «Ювентус» из той же космической лиги, тем более Роналду обожает обижать «маленьких». Относительные шансы, как кажется, есть только с «Байером», но немецкий клуб выглядит «съедобным» только на фоне «Ювентуса» с «Атлетико», по леверкузенскому счету он тоже будет фаворитом в матчах с «Локо». В прошлой Лиге чемпионов «Локомотив» набрал 3 очка в группе с «Порту», «Галатасараем» и «Шальке». Вас удивит, если в таком представительном квартете москвичи вообще закончат с «баранкой»? Меня — нисколько.

Прогноз «Соккер.ру»: 0-3 очка и четвертое место в группе.

«Краснодар»

Соперники в Лиге Европы: «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор».

Сергей Матвеев, главный тренер «Краснодара»:

Жеребьевка для нас хорошая, все команды равные, нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в борьбе, кто будет лучшим — покажет игра. «Хетафе» - хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в Испании, с ними будет непросто. «Трабзонспор» - всегда хорошая команда, «Базель» - постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.

1 тур. «Базель» - «Краснодар»

2 тур. «Краснодар» - «Хетафе»

3 тур. «Трабзонспор» - «Краснодар»

4 тур. «Краснодар» - «Трабзонспор»

5 тур. «Краснодар» - «Базель»

6 тур. «Хетафе» - «Краснодар»

Группа «Краснодару» досталась не из легких, это вариант зенитовского квартета, только на этаже Лиги Европы. Но «быки» здесь должны выделяться, ведь команда готовилась и комплектовалась под Лигу чемпионов, кроме того, «Краснодар» всегда очень ответственно подходит к матчам на международной арене, вот чего точно не ждешь от «быков» - так это дрожащих коленок и излишней осторожности. Они выйдут и покажут все, на что будут готовы. Надеемся, этой готовности хватит для выхода в весну.

Прогноз «Соккер.ру»: 10-12 очков и выход в плей-офф с первого или второго места.

ЦСКА

Соперники в Лиге Европы: «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош».

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА :

Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины («Эспаньолом»). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы — как минимум выйти в плей-офф.

1 тур. «Лудогорец» - ЦСКА

2 тур. ЦСКА - «Эспаньол»

3 тур. ЦСКА - «Ференцварош»

4 тур. «Ференцварош» - ЦСКА

5 тур. ЦСКА - «Лудогорец»

6 тур. «Эспаньол» - ЦСКА

Думаю, топ-клуб РПЛ должен оказываться выше команд из Болгарии и Венгрии в итоговой таблице, подвести армейцев может не самая длинная скамейка, только середина сентября, а кадровый вопрос уже стоит очень остро. ЦСКА , как и еще два российских клуба («Локо» и «Краснодар»), будут заканчивать групповой этап в Испании. Думаю, у армейцев лучшие шансы к этому самому последнему туру уже решить турнирную задачу и поехать в Барселону с экскурсией.

Прогноз «Соккер.ру»: 10-12 очков и выход в плей-офф.