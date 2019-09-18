Заложники стиля. Как обмануть команду настроения?

18 сентября 2019, 20:31

«Байер» обожает притворяться рациональным, но дикость не спрячешь. «Соккер.ру» советует «Локомотиву» сыграть от соперника.

Спокойно относиться к давлению Боша

«Байер» хотел бы стать «Аяксом» 2.0. Бывший рулевой амстердамцев Петер Бош ставит футбол, который приятно смотреть, и поскольку даже в Дортмунде, где проиграли 4:0, владели мячом 67 % времени – невероятный перевес с учетом, как может играть «Боруссия». «Локомотиву» нужно ждать давление немцев в гостях, причем агрессивное и успешное.

С другой стороны, Бош ведь и проигрывает, контролируя мяч. Значит, в Лиге чемпионов может предложить «железнодорожникам», которые позиционно впереди слабенькие, совершать ошибки, получив возможность атаковать первым номером время от времени. Не стоит клевать на наживку Петера и не бросаться в крайности. Если не стоять в своих воротах, то легче развить контратаку – спросите у «Краснодара» и «Боруссии» Д.

Понимать важность правого фланга

У «Локомотива» на флангах в защите беда. Игнатьев, Живоглядов, Идову, Рыбус и Хеведес, когда играли слева, не показали класс уровня ЛЧ . А поскольку Владислав может работать в линии атаки, если оба Миранчука вылетят, то на ключевой бровке окажется дебютант ЛЧ Живоглядов. Но если Игнатьев и Жемалетдинов окажутся справа, то должны давить на Бэйли и Венделла, которые по сути своей - люди атакующие.

Когда «Байер» в ударе, то специально «скручивают» агрессивность Венделла в атаке – оставляют ниже по схеме, формируя ложную тройку в обороне, зато отправляют вперед всех полевых, кроме бразильца и центральных защитников. Но, во-первых, крайний левый бек сам обожает атаковать – четвертый по созданным моментам в команде на старте сезона, во-вторых, Бэйли в роли латераля – уязвимое место, ямаец не мастер защиты.

Подчеркнуть перевес в опорной зоне

Численный, ведь если «Байеру» дать разгуляться, то фактического не будет. Два на одного нечестно в уличной и любой другой драке. Но честно, если соперник сам использует гибридную схему с одним чистым футболистом в опорной зоне. Если посмотреть на перемещения Арангиса по ходу матчей нового сезона, то увидите – чилиец рисует круг вокруг центрального, страхует оба фланга, но не опускается глубоко. То есть «зона 14» - ключевая для последнего паса, пустует.

«Байер» плохо реагирует на чужие резкие атаки, поскольку многие соперники – например, «Боруссия», используют против двух людей в центре. Витсель и Дилейни справились с давлением «Байера» и перешли к контратакам. Даже попытка Боша сымитировать игру в два центральных не сработала – Баумгартлингер часто дружил с мячом, но не повлиял на обороноспособность. Дома «фармацевты» скорее сыграют с одним Арангисом, от Крыховяка и Баринова сегодня многое зависит!

Раскрыть свой атакующий потенциал

Федор Смолов не лучший форвард для команды стиля Семина? Да, но сегодня игра ЛЧ , где нужно быть героем, невзирая ни на что. Пусть Миранчуки по качеству созданных шансов в РПЛ заметно опережают и Смолова, и Жемалетдинова, есть ведь еще и нераскрытый пока потенциал Мариу. А также шанс, что главный плеймейкер на данный момент – Алексей Миранчук, сможет сыграть.

«Локомотив» не является сознательно вечно атакующей командой, но на деле по суммарной опасности моментов на уверенном втором месте в РПЛ после «Зенита». Причем от «Ростова» и «Краснодара» оторвались значительно, а лидеру уступают совсем чуть-чуть. А вот по голам – ниже «Урала», зато выше «Зенита» Семака. Реализация скачет со дна в небеса, и обратно. Но если суммировать данные, то не стоит стесняться – атаковать резко умеют.

Использовать слабости защиты немцев

Против «Локомотива» сыграет 11-я защита Бундеслиги нового сезона, если говорим о суммарном количестве моментов у ворот Градецки, хотя в прошлом чемпионате они стали четвертыми по обороне, что и помогло выбраться на соответствующее место в таблице. Конечно, сейчас сказывается провал в Дортмунде – половину моментов «привезли» в той игре. Но «Байер» пропускал от «Падерборна» и «Фортуны»!

Команда смело прессингует, в отборе хорошо играют четыре-пять человек, но позиционно братья Бендеры, Арангис, Венделл и Демирбай куда хуже, чем один в один. Не говоря о Та – защитнике, чьи 96 килограммов проворно перемещать полем сложно. Надо учитывать, что желание быть атакующей машиной сказывается на надежности обороны немцев. И хотя «Байер» для разнообразия может «засушить» игру, Градецки редко отдыхает – по 3 сэйва за игру имеет, а это немало для клуба из Лиги чемпионов.

Провести идеальный выездной матч

Проще сказать, чем сделать, ведь «Локомотив» не раз «привозил» в защите. У Гильерме почти тот же показатель – по 3.1 сэйва за матч, что и у Градецки. Получается, встречаются разные по подходу команды с похожими проблемами в обороне. А вот по стилю «Байер» - атакующий, а «Локомотив» - более осторожный, готовности атакующей группы – у Семина люди в лазарете, а у соперника Фолланд, Бэйли, Хаверц и Демирбай в порядке, соперники разные.

С весны и встречи с «Краснодаром» немцы стали лучше, поскольку начали играть более гибко, сохранив ту же тактику, что была у Боша изначально. В принципе, немцев можно сравнить с самим «быками». Мусаев выиграл, поскольку отказался от своего стиля в пользу подхода как раз «Локомотива». Но успешной его версии, ведь знаем целых две. Для «Байера» нынешний соперник – неудобный, но до матча немцы кажутся командой более сильной. У «Локомотива» полтора часа, чтобы убедить в обратном.

Инструментарий есть, выездную модель без перегибов в сторону глухой обороны разыграть можно, «Байер» склонен прыгать от великолепных игр к слабым, но они понимают – если не обыгрывать «Локомотив» дома, то в такой группе не светит попытка навязать борьбу грандам. Семин должен сыграть на слабостях соперника, который плохо себя контролирует, поскольку обожает атаковать, и что плохо – умеет создавать голы из ничего.