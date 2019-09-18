Заложники стиля. Как обмануть команду настроения?

«Байер» обожает притворяться рациональным, но дикость не спрячешь. «Соккер.ру» советует «Локомотиву» сыграть от соперника.
Спокойно относиться к давлению Боша
«Байер» хотел бы стать «Аяксом» 2.0. Бывший рулевой амстердамцев Петер Бош ставит футбол, который приятно смотреть, и поскольку даже в Дортмунде, где проиграли 4:0, владели мячом 67 % времени – невероятный перевес с учетом, как может играть «Боруссия». «Локомотиву» нужно ждать давление немцев в гостях, причем агрессивное и успешное.
С другой стороны, Бош ведь и проигрывает, контролируя мяч. Значит, в Лиге чемпионов может предложить «железнодорожникам», которые позиционно впереди слабенькие, совершать ошибки, получив возможность атаковать первым номером время от времени. Не стоит клевать на наживку Петера и не бросаться в крайности. Если не стоять в своих воротах, то легче развить контратаку – спросите у «Краснодара» и «Боруссии» Д.
Понимать важность правого фланга
У «Локомотива» на флангах в защите беда. Игнатьев, Живоглядов, Идову, Рыбус и Хеведес, когда играли слева, не показали класс уровня ЛЧ. А поскольку Владислав может работать в линии атаки, если оба Миранчука вылетят, то на ключевой бровке окажется дебютант ЛЧ Живоглядов. Но если Игнатьев и Жемалетдинов окажутся справа, то должны давить на Бэйли и Венделла, которые по сути своей - люди атакующие.
Когда «Байер» в ударе, то специально «скручивают» агрессивность Венделла в атаке – оставляют ниже по схеме, формируя ложную тройку в обороне, зато отправляют вперед всех полевых, кроме бразильца и центральных защитников. Но, во-первых, крайний левый бек сам обожает атаковать – четвертый по созданным моментам в команде на старте сезона, во-вторых, Бэйли в роли латераля – уязвимое место, ямаец не мастер защиты.
Подчеркнуть перевес в опорной зоне
Численный, ведь если «Байеру» дать разгуляться, то фактического не будет. Два на одного нечестно в уличной и любой другой драке. Но честно, если соперник сам использует гибридную схему с одним чистым футболистом в опорной зоне. Если посмотреть на перемещения Арангиса по ходу матчей нового сезона, то увидите – чилиец рисует круг вокруг центрального, страхует оба фланга, но не опускается глубоко. То есть «зона 14» - ключевая для последнего паса, пустует.
«Байер» плохо реагирует на чужие резкие атаки, поскольку многие соперники – например, «Боруссия», используют против двух людей в центре. Витсель и Дилейни справились с давлением «Байера» и перешли к контратакам. Даже попытка Боша сымитировать игру в два центральных не сработала – Баумгартлингер часто дружил с мячом, но не повлиял на обороноспособность. Дома «фармацевты» скорее сыграют с одним Арангисом, от Крыховяка и Баринова сегодня многое зависит!
Раскрыть свой атакующий потенциал
Федор Смолов не лучший форвард для команды стиля Семина? Да, но сегодня игра ЛЧ, где нужно быть героем, невзирая ни на что. Пусть Миранчуки по качеству созданных шансов в РПЛ заметно опережают и Смолова, и Жемалетдинова, есть ведь еще и нераскрытый пока потенциал Мариу. А также шанс, что главный плеймейкер на данный момент – Алексей Миранчук, сможет сыграть.
«Локомотив» не является сознательно вечно атакующей командой, но на деле по суммарной опасности моментов на уверенном втором месте в РПЛ после «Зенита». Причем от «Ростова» и «Краснодара» оторвались значительно, а лидеру уступают совсем чуть-чуть. А вот по голам – ниже «Урала», зато выше «Зенита» Семака. Реализация скачет со дна в небеса, и обратно. Но если суммировать данные, то не стоит стесняться – атаковать резко умеют.
Использовать слабости защиты немцев
Против «Локомотива» сыграет 11-я защита Бундеслиги нового сезона, если говорим о суммарном количестве моментов у ворот Градецки, хотя в прошлом чемпионате они стали четвертыми по обороне, что и помогло выбраться на соответствующее место в таблице. Конечно, сейчас сказывается провал в Дортмунде – половину моментов «привезли» в той игре. Но «Байер» пропускал от «Падерборна» и «Фортуны»!
Команда смело прессингует, в отборе хорошо играют четыре-пять человек, но позиционно братья Бендеры, Арангис, Венделл и Демирбай куда хуже, чем один в один. Не говоря о Та – защитнике, чьи 96 килограммов проворно перемещать полем сложно. Надо учитывать, что желание быть атакующей машиной сказывается на надежности обороны немцев. И хотя «Байер» для разнообразия может «засушить» игру, Градецки редко отдыхает – по 3 сэйва за игру имеет, а это немало для клуба из Лиги чемпионов.
Провести идеальный выездной матч
Проще сказать, чем сделать, ведь «Локомотив» не раз «привозил» в защите. У Гильерме почти тот же показатель – по 3.1 сэйва за матч, что и у Градецки. Получается, встречаются разные по подходу команды с похожими проблемами в обороне. А вот по стилю «Байер» - атакующий, а «Локомотив» - более осторожный, готовности атакующей группы – у Семина люди в лазарете, а у соперника Фолланд, Бэйли, Хаверц и Демирбай в порядке, соперники разные.
С весны и встречи с «Краснодаром» немцы стали лучше, поскольку начали играть более гибко, сохранив ту же тактику, что была у Боша изначально. В принципе, немцев можно сравнить с самим «быками». Мусаев выиграл, поскольку отказался от своего стиля в пользу подхода как раз «Локомотива». Но успешной его версии, ведь знаем целых две. Для «Байера» нынешний соперник – неудобный, но до матча немцы кажутся командой более сильной. У «Локомотива» полтора часа, чтобы убедить в обратном.
Инструментарий есть, выездную модель без перегибов в сторону глухой обороны разыграть можно, «Байер» склонен прыгать от великолепных игр к слабым, но они понимают – если не обыгрывать «Локомотив» дома, то в такой группе не светит попытка навязать борьбу грандам. Семин должен сыграть на слабостях соперника, который плохо себя контролирует, поскольку обожает атаковать, и что плохо – умеет создавать голы из ничего.
У Петера Боша играющая яркая в атаке команда, где многие умеют созидать. Недостаточно закрыть одного Хаверца, нужно быть собранными весь матч и показать в Лиге чемпионов футбол, который от «Локомотива» не видели с начала века. Подобного шанса не первый год лишены «Краснодар» и «Спартак», уже вне турнира ЦСКА, так что подопечным Семина стоит ценить возможность показать себя на главной футбольной сцене континента.