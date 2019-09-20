Неудобная «Уфа». Испытание для «Спартака» и Кононова

вчера, 15:31

Олег Кононов получает шанс за шансом, но строгий экзаменатор Вадим Евсеев может отчислить нерадивого коллегу из «Спартака». «Соккер.ру» - о стоящих у стены.

Вокруг враги. Но мы в бейсболках

У стенки никто не хочет спать, потому что упираются коленки. К стенке ставят обреченных на расстрел. К стене прижимают тех, кому некуда отступать. В общем, с какой стороны ни посмотри, незавидное это положение, в котором сейчас находится Олег Кононов: или пулю в лоб, или хук в живот. Образно выражаясь, конечно. Хотя болельщики «Спартака» обязательно поправят: какой, мол, хук? И так давно стоит в три погибели и харкает кровью, пора мазать лоб зеленкой и в добрый путь.

Все бы ничего, но народ еще не пришел к управлению народной командой. Кому жить, а кому умирать, здесь по-прежнему решает Двухтрофейный Леонид, а он говорит, что Кононов останется главным тренером, как минимум, до декабря. Правда, раньше Федун давал тренеру срок до конца сезона. Но не будем цепляться к словам, тем более Леониду Арнольдовичу случалось заверять тренеров в поддержке и за три дня увольнения. Помните «тренеришку», который потом еще три еврочашки выиграл. Вот с ним так и было.

Что хочу сказать: Федун при всей своей сегодняшней напускной важности и уверенности в светлом завтрашнем дне остается человеком импульсивным и азартным. Я думаю, он и так уже на взводе, тем более на мнение Леонида Арнольдовича могут повлиять не только горлопаны и нищеброды, которые не носят пиджаки, но и высокопоставленные болельщики из ближайшего круга вроде Лаврова или Жукова, которым тоже осточертел «Спартак», который мямлит.

Матч против «Уфы» имеет все шансы стать последней каплей. Счетчик негатива уже давно зашкаливает, еще одно поражение его просто разорвет, а впереди кубковая игра с КАМАЗом. Кубок России — это единственный трофей, который «Спартак» хотя бы в теории может выиграть в этом сезоне, и руководству ничего не останется, кроме как взбодрить команду отставкой тренера. Так что сегодня Олег Кононов или оттолкнется от стенки, или сползет вниз по ней и окажется в партере совсем один. По крайней мере, здравый смысл заявляет именно о такой сценарной вилке. Но где «Спартак» и где здравый смысл?

А что Кононов?

Кресло под Олегом Георгиевичем в «Спартаке» уже не раз начинало раскачиваться. Была ситуация весной, когда команда проиграла три из четырех матчей, в том числе безропотно уступив в Туле 0:3. Тогда Кононову удалось нормализовать обстановку, одержать ряд побед и даже запрыгнуть на четвертое место в таблице, которое, впрочем, вместе с прямой путевкой в Лигу Европы было отдано ЦСКА по итогам заключительного тура РПЛ .

В начале этого сезона «Спартак» сенсационно уступил «Тамбову», для которого та победа остается единственной в чемпионате. И после этого Кононов не ушел: сначала «красно-белые» отстояли нулевую ничью в дерби с «Динамо», играя в меньшинстве, а потом выдали серию из четырех подряд побед, в том числе над ЦСКА . Но, опять же, всплеск не привел к выполнению задачи по выходу в групповой этап Лиги Европы, а следом пришли два кряду домашних поражения в РПЛ .

В итоге, сейчас у «Спартака» одна победа в последних пяти матчах, да и ту добыли героическими усилиями в Самаре на последних секундах матча. Три из четырех этих поражений случились на «Открытие Арене». Если сегодня выиграет «Уфа», будет пять фиаско за шесть матчей — так плохо у Кононова дела еще не шли. В уравнение нужно добавить и тот факт, что он уже несколько раз «отскакивал», да и оправданий у тренера больше не становится.

Команда сформирована, нежелательные элементы убраны, все новички, кроме Крала, появились в распоряжении Кононова больше месяца назад. Так ведь никто и не заставляет сразу выпускать чеха в стартовом составе, играл же до этого уже вписанный в игру Гулиев, ждет шанса талантливый Умяров. У «Спартака» хороший подбор игроков, но есть ли уверенный в себе тренер, чтобы собрать из них команду и сделать каждого сильнее? Когда камера выхватывает крупный план Кононова во время матчей, на уме крутится текст для подписи картины: «Олег. Не понимает, что происходит». Прошу отметить в протоколе, что это субъективное оценочное суждение.

Круг замыкается

Что любопытно, прошлой осенью матч «Уфа» - «Спартак» был последним перед тем, как на тренерский мостик взошел Олег Кононов. В той игре «красно-белыми» руководил Рауль Рианчо — промежуточное звено между Каррерой и Кононовым. Будет символично, если Олег Георгиевич покинет «Спартак» тоже после выездной игры с «Уфой». Рианчо свой матч проиграл 0:2, а Кононов пока остается единственным тренером «Спартака», который не проигрывал этой команде. Якин, Аленичев, Рианчо и Каррера терпели неудачи.