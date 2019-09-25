Первый трофей «Мага»

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«Соккер.ру» рассказывает, как прославился тренер Эленио Эррера.

Эленио Эррера, он же НН, он же «Маг», он же отец «катеначчо», нам больше известен по своей работе в «Барселоне» и «Интере». Но к тому времени аргентинец, или аргентинский испанец, как называл себя сам Эленио, был уже опытным, сложившимся тренером с приличным послужным списком. Мы же перенесёмся на 70 лет назад, когда молодой еще специалист одержал первую серьезную победу на исторической родине. Точнее на 69, ибо мадридский «Атлетико» стал чемпионом Испании в 1950 году.

Сеньор НН

Нельзя сказать, что до своего прихода в «Атлетико» Эррера был никем и звали его никак. Еще, будучи игроком, Эленио заработал репутацию приличного защитника. Начинал в Марокко, тогда еще французской колонии. Потом играл в метрополии, и отыграл более десяти лет за несколько клубов. В том числе и за «Стад Франсе», куда Эленио вернулся уже в качестве тренера в 1946 году. Трофеев не завоевал,- дважды занимал со своей командой пятое место. Но приобрел опыт и хорошие знакомства. Например, ярчайшая звезда сороковых годов Ларби Бен Барек или вратарь Марсель Доминго. Оба играли у Эрреры в «Стад Франсе», с ними же он пересекся в Мадриде.

Эррера уехал в Испанию, где принял «Вальядолид». Сначала вытащил команду со дна второго дивизиона в Примеру, а потом сумел удержать «бело-фиолетовых» в элите. Испанцы оценили работу молодого тренера, и летом 1949 года Эленио сменил другого аргентинца Лино Тайоли на посту главного тренера «Атлетико». Четвертой по итогам чемпионата 1948-49 команды Испании. Возможно, к приглашению Эрреры приложили руку его знакомцы, - а именно уже упомянутые Марсель Доминго и Ларби Бен Барек. Француз по паспорту, каталонец по национальность Доминго в том сезоне получил приз имени Саморы, как самый надежный вратарь. А темнокожий марокканец Бен Барек за короткий срок успел стать ключевым игроком «матрасников».

Одновременно с Эррерой в «Атлетико» прибыл шведский нападающий Хенри Карлссон. Причем, пришёл он из «Стад Франсе», хотя с НН там не успел пересечься. Но Эленио был инициатором приглашения скандинава в Париж, он же постарался перетащить Карлссона в Мадрид. Швед оправдал доверие тренера, став одним из лидеров мадридцев.

Марсель Доминго считался одним из лучших вратарей Франции. В Испании он подтвердил репутацию, правда, перестал вызываться в сборную страны. Голкипер обладал молниеносной реакцией и славился умением выручать в ближнем бою. Мог порою пропустить все, что летело в его ворота. Но отличной игрой в большинстве встреч Доминго компенсировал этот пробел. Второй вратарь баск Альберто Перес Сабала даже не пытался вытеснить Доминго и довольствовался ролью сменщика.

Обычно «Атлетико» играл с четырьмя защитниками - Хуан Хосе Менсия, Хосе Луис Риера, Рафаэль Мухика и Диего Лосано. В этой четверке выделялся Мухика, который в предыдущем сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Это при сильном нападении, да еще в сороковые годы, когда иные защитники не переходили центральную линию. Уроженец Канарских островов был штатным пенальтистом команды, кроме того исполнял штрафные. Такая предтеча Рональда Кумана. Любого в этой четверке могли подменить Альфонсо Апарисио и Рафаэль Репульо, он же Тинте.

В центре полузащиты трудились Мануэль Фариас и Альфонсо Сильва. Благодаря им «черная жемчужина» Ларби Бен Барек был освобождён от черновой работы и мог сосредоточиться на созидании. В запасе Антонио Дюран, Хулиан Куэнка и Эрнесо Кандия.

Хенри Карлссон располагался между Бен Бареком и выдвинутыми вперед Адриано Эскудеро и Хосе Хункосой. Иногда им на помощь приходили Мегуль Гонсалес Перес, Сальвадор Эструч и Кольсита (Хосе Луис Перес). Если учесть, что в чемпионате Испании играли 14 команд, а первенство состояло из 26 туров, такого количества игроков было достаточно.

Кресло начинает шататься

Первый тур чемпионата не состоялся вовремя, а был перенесен с начала сентября на конец ноября. Поэтому первенство стартовало со второго тура. Домашний матч с «Малагой» оказался нервным и богатым на голы. «Атлетико» выиграл 3:2, причем победа состоялась благодаря автоголу защитника андалусийцев Рамона Масии. Первый же выезд за пределы Мадрида обернулся поражением - «матрасники» проиграли «Сельте» в Виго. Хет-трик Бен Барека помог крупно выиграть у «Эспаньола» 5:2, а потом последовала серия из трех поражений - «Атлетико» проиграл «Реалу» 2:4, «Севилье» (дома) 0:1 и «Депортиво» в Ла-Корунье 1:3. Руководство клуба засомневалось в правильности назначения Эрреры. Судьбу тренера должен был прояснить домашний матч с чемпионом - «Барселоной».

В первом тайме «Барса» пропустила четыре штуки - три от Карлсона, один от Хунксовы. Во втором тайме чемпион один мяч отыграл, но покинул стадион «Метрополитано» крепко потрепанным - 1:4. Воодушевленный Карлссон забил в следующем туре в Сан-Себастьяне. Но потом забивал только «Реал Сосьедад» - те же 4:1, что и с «Барселоной». Только не в пользу мадридцев.

Позади десять туров, больше трети чемпионата позади. «Атлетико» только восьмой - 5 побед и 6 поражений. Отставание от лидера - мадридского «Реала» шесть очков. Некритично, но много. «Матрасники» поправили свои дела победами над «Овьедо» и «Вальядолидом». Но поездка в Валенсию обернулась кошмаром. В ворота Доминго влетели шесть безответных мячей. Первый круг закончен на 11 месте. Сезон потерян?

Как оказалось, нет. Снова обыгран бывший клуб Эрреры «Вальядолид», потом обильная на голы ничья в Малаге - 3:3. Кольсита заменил приболевшего Хункосу и забил два мяча из четырех в ворота «Сельты». Эструч вышел в Барселоне вместо Эскудеро и забил оба мяча в ворота «Эспаньола». «Атлетико» пятый, а отставание от «Реала» сократилось до четырех очков.

Ленточка моя финишная

Матч с одноклубниками из Бильбао (тогда баскский клуб тоже носил имя «Атлетико») стал украшением чемпионата. Мадридцы пропустили на первой минуте, но усилиями Карлссона и Бен Барека к 15 минуте вышли вперёд. Главные события развернулись после перерыва. Сначала мячи посыпались в ворота хозяев. К 65 минуте баски вели уже 5:2. Лосано дальним ударом сократил отставание, но Рафаэль Ириондо тут же в шестой раз огорчил Марселя Доминго - 6:3. И этот устраивавший гостей результат держался до 85 минуты. А потом в ворота Бильбао назначен пенальти. Бен Барек точен - 4:6. Кольсита перехватил мяч, разыгранный басками, рванул к воротам и был вознагражден - 5:6. Мадрид пошёл в атаку всей командой, и Апарисио затолкал шестой мяч в ворота Хосе Луиса Молинуэво. Ничья 6:6. Но именно в таких матчах закаливается характер команды.

Воодушевленный «Атлетико» разгромил в гостях «Химнастик» 4:0. А потом пришла очередь «Реала» угодить под каток - 5:1. По два раза забили Мухика и Хункоса, ещё один Эскудеро. И что мы видим. Лидеров стало трое - по 24 очка набрали «Атлетико», «Сельта» и «Реал». Причем именно в таком порядке, согласно разнице мячей. Ещё у трех коллективов - «Валенсии», «Вальядолида» и «Депортиво» по 23 очка. 22 очка у «Атлетико» (Бильбао), 21 - «Барселоны». Финиш обещал стать бурным.

По итогам 22 тура лидеров стало двое - «Реал» был бит в Виго со счётом 2:5. Но плотность вверху никуда не делась. «Сельту» притормозили в Севилье, но и «Атлетико» проиграло «Барселоне».

«Реал Сосьедад» и «Овьедо» команда Эрреры обыграла 5:3 и 3:1. Перед заключительным туром сразу три претендента на чемпионский титул. 32 очка у «Атлетико», 31 - у «Депора» и 30 у «Валенсии». «Депортиво» предстояло играть в Бильбао, а «Атлетико» с «Валенсией» играли между собой в столице.

Аргентинский нападающий «Депора» Рафаэль Франко очень хотел сделать галисийцев чемпионами и забил два мяча в ворота «Атлетико» на «Сан-Мамесе». Но после перерыва «львы» свели встречу к ничьей 2:2. Мадридский «Атлетико» первым пропустил, но ещё до перерыва Бен Барек забил два мяча. В начале второго тайма преимущество «матрасников» выросло после голов Карлсона и Мухики - 4:1. «Атлетико» уже чемпион? Но «Валенсия» не согласна. Сильвестре Игоа один гол отыграл, и счёт 2:4 подарил некую надежду «летучим мышам». А тут еще Марсель Доминго неудачно упал и не смог продолжить встречу. Альберто Перес Себала встал в ворота и пропустил через 16 секунд - 4:3. Игоа не успокоился и на 80 минуте восстановил равенство. Десять минут показались мадридцам вечность. Но выстояли, удержали ничью 4:4, которая принесла «матрасникам» третий чемпионский титул. И первый за 9 лет. Для Эленио Эрреры это чемпионство стало первым. И потому особенно дорогим.

Второй титул «Мага» не заставил себя долго ждать. Но о том, как «Атлетико» подтвердил свои чемпионские полномочия, в другой раз.