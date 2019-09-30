Гранды на задворках

сегодня, 11:00

Проблемы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в чем-то схожи. Сегодня они будут их решать в очной схватке. «Соккер.ру» ждет интересного противостояния.

Положение дел

Уже никто не вспоминает о таком некогда очень популярном термине в английском футболе как «большая четверка». Нет ее, четверки этой. В Англии наступила новая эра – эпоха противостояния «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а область за ними выглядит размытой. И более других в этом историческом переломе пострадали, пожалуй, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые оказались как раз теми, кто выпал из четверки. Отчаянные попытки вернуться в нее и закрепиться там – вот главная цель этих клубов сейчас. И цель, поход к которой очень тяжел.

Ведь и нынешний сезон на старте складывается для «канониров» и «красных дьяволов» не слишком удачно. Они – в отстающих. Чуть лучше позиция у «Арсенала». Он занимает восьмое место, но в случае победы разом прыгает на четвертое – очень все плотно в этой части таблицы. МЮ уступает тому же «Арсеналу» уже три очка и возглавляет нижнюю половину рейтинга АПЛ , рискуя остаться вдалеке от розыгрыша лигочемпионских мест.

Да и форма у «Арсенала» чуть получше. «Канониры» выиграли три последних матча, причем в разных турнирах и забивали не менее трех мячей: 3:0 в Лиге Европы с «Айнтрахтом», 3:2 в чемпионате страны с «Астон Виллой», 5:0 в Кубке Лиги с «Ноттингем Форест». Этой серии предшествовали два матча по 2:2 – с «Уотфордом» и «Тоттенхэмом». Так что сразу заметна хорошая результативность. Но явно не всегда хватает надежности, поэтому Унаи Эмери не зря перед игрой советовал всем посмотреть матч – чувствует, что развлечение будет результативным.

Но «Манчестер» играет более скупо. В том же Кубке Лиги команда Оле-Гуннара Сульшера обыграла «Рочдейл» только в серии пенальти. А перед этим проиграла «Вест Хэму» (0:2) – как раз этих трех очков до «Арсенала» сейчас и не хватает. С самого первого тура и победы над «Челси» со счетом 4:0 МЮ не может забить ни в одной игре больше одного мяча. Старается компенсировать это надежностью. Получается чуть лучше, чем у «Арсенала», но недостаточно хорошо, чтобы быть хотя бы рядом с «канонирами» в таблице.

История отношений

Между этими командами проведено уже 230 матчей. Их совместная история знавала разные периоды – доминировали и одни, и другие. Когда-то противостояние было упорным и равным. Но к данной встрече у МЮ 97 побед, а у «Арсенала» - 82. Еще 51 матч завершился вничью. Нагляднее, конечно, оценить последние матчи между этими командами. В прошлом сезоне в чемпионате успешнее оказался «Арсенал». Он дома выиграл со счетом 2:0, а на выезде добыл ничью – 2:2. Зато «Юнайтед» победил «канониров» в Кубке Англии – 3:1. В позапрошлом же сезоне в обоих кругах победу одержали манкунианцы – 3:1 и 2:1. Так что стабильности в этих отношениях нет. Но тем интереснее должен сложиться этот матч.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, Погба, Матич, МакТоминей, Мата, Гринвуд, Джеймс.

Ориентировочный состав «Арсенала»: Лено, Чемберс, Сократис, Луиз, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе, Себальос, Нельсон, Обамеянг.

Выше мы отметили, что у МЮ больше проблем с результатами, с формой. Логично, что и с кадрами тоже трудности серьезные. Особенно в атаке. Проблемы со здоровьем возникли у Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда. И оказалось, что рассчитывать на острие можно только на юного Мэйсона Гринвуда – об этом предупреждали МЮ , когда тот продавал игроков атаки, не ища никого взамен. Помимо них проблемы есть у Эрика Байи, Тимоти Фосу-Менса, Диуго Далота, Анхеля Гомеса. У «Арсенала» трудности со здоровьем испытывает Александр Ляказетт. Но «канониры» и без него имеют внушительную атакующую бригаду во главе с Обамеянгом и Пепе. Хотя суммарная стоимость состава «Манчестера» выше, чем у «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает всех «канониров» в 683 миллиона евро, а всех «красных дьяволов» - в 753 миллиона.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Если вы побеждаете, то любую игру можно назвать идеальной. Игры с «Арсеналом» всегда были зрелищными, привлекательными для болельщиков и интересными. У нас хорошие традиции в играх против «Арсенала». Нам нужно сосредоточиться на себе и решить создаваемые соперником проблемы. Думаю, это будет открытая игра. Обе команды любят атаковать. Это возможность проявить себя. Я много лет наблюдаю за работой Эмери. Он гибкий тренер и многое в этом ремесле знает.

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»):

Это удивительный момент, удивительный матч – так было всегда между этими командами. Думаю, что любители футбола во всем мире хотели бы посмотреть эту игру. Мы можем сделать нечто важное в этом матче. Для нас это прекрасная возможность взять три очка. Сульшер уже набрался опыта, он отлично знает клуб, поскольку был его игроком. У него сейчас хороший состав. Его цель – такая же, как у нас. Он стремится найти стабильность, что позволит ему вернуться в первую четверку.