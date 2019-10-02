Когда заиграет по-настоящему «Тоттенхэм»?

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Медовый месяц между Маурисио Почеттино и владельцами лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» плавно подходит к своему концу. Насколько главный тренер оправдал возложенные на него ожидания, если «шпоры» со старта нового сезона продолжают играть крайне нестабильно? На чем держится доверие владельцев клуба к испанцу?

Вялый старт «Тоттенхема» в АПЛ . Причины

Судя по месту лондонской команды в турнирной таблице Английской Премьер Лиги, старт у «Тоттенхэма» явно не задался. После семи туров команда Почеттино занимает скромное 4-е место в таблице. Для сравнения, в минувшем сезоне на этом этапе «шпоры» прочно удерживали первую строку в рейтинге АПЛ .

В нынешнем сезоне сыграно семь матчей и результат для бывшего полуфиналиста Лиги Чемпионов 2018/19 крайне неудовлетворительный. Всего три победы, два ничейных исхода и два поражения. Причем проигрыши были совсем необязательными. Сначала «шпоры» уступили в домашнем матче «Ньюкасл Юнайтед», затем в гостях пришлось сложить оружие перед «Лестером».



Команда играет как-то так. Ни пусто, ни густо, то красиво и эффектно, то слабо и невыразительно. Многие пытаются разобраться в причинах таково игрового поведения подопечных Почеттино. Откуда у команды экстра-класса, каковым стал «Тотенхэм» в последние годы, такое вальяжное отношение к игре. А причины могут быть следующими:

Во-первых, футболистам не дают покоя прошлогодние лавры удачного выступления в Лиге Чемпионов;

Во-вторых, нельзя удачным назвать трансферную политику клуба в межсезонье. Команда не усилилась, однако и не ослабла.

В-третьих, крайне неудачно складываются для команды сами матчи. Отсутствие элементарного везения замешано на судейских решениях, принятых часто не в пользу лондонской команды.

Одним словом, в новом сезоне «Тоттенхэм» оказался у фортуны в немилости. Но, по мнению экспертов, подобные суждения напоминают самые простые отговорки, снимающие долю ответственности за провальное начало сезона для «шпор».Дают о себе знать и негативные технические аспекты, как в подготовке команды, так и в работе тренерского штаба. Есть мнение, что в карьере Почеттино практически все сезоны с самого начала складывались неудачно. Однако, поражение от «Лестера» можно объяснить отсутствием везения, то проигрыш клубу первой лиги «Колчестер Юнайтед» в матче на Кубок Английской Лиги, явный провал.



Сама игра на кубок вызвала целый ряд вопросов. Почему при тотальном господстве на поле футболисты «Тоттенхэма» всего четыре раза пробили в сторону ворот соперника. Имея в составе таких сильных футболистов как Деле Алли, Сон, Скрип и Дайер команда ТОП-пятерки Английской Премьер Лиги не смогла ничего показать в игре с таким слабым соперником.

Скупая футбольная статистика красноречиво говорит о том, что команда вышла на кубковый матч не подготовленная. Серии пенальти - это всегда лотерея и вот здесь уже везет не только сильнейшему. Проигрыш команде такого уровня для команды Почеттино явный сбой и оправдать его нельзя ничем, тем более, когда речь идет о коллективе, борющимся за призовые места в АПЛ .

Невыразительная игровая схема «шпор» в новом сезоне

Из девяти матчей в сезоне 2019/20 «Тоттенхэм» только три игры выиграл. После того, как команда Почеттино вылетела из Кубка Английской Лиги, в таланте и в везении испанца засомневались даже самые его ярые сторонники. Несколько посластила горькую пилюлю домашняя победа в субботу. В рамках очередного тура АПЛ «шпоры» обыграли дома клуб «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Победу нельзя назвать легкой. Если в первом тайме лондонские футболисты висели над воротами соперника и сумели дважды отличиться, то во втором тайме победу пришлось удерживать зубами. Гости весь тайм атаковали и могли не только свести матч в ничью, но и увезти из Лондона драгоценные три очка.





Невесело обстоят дела и в Лиге Чемпионов, где столичный клуб сыграл первый матч в ничью с греческими клубом «Олимпиакос». Почему вяло играет команда? Харри Кейн в этом сезоне выходит на каждый важный матч, но тем не мене, присутствие капитана на поле никак не отражается на игре команды. Блекло смотрится Сон, который блестяще провел концовку прошлого сезона. То же самое можно сказать про Алли. Не случайно этого футболиста Почеттино выпускает не в каждой игре.

Чехарда с игровыми схемами выглядит более чем странно и вызывает много вопросов. В одном матче испанец выставляет на матч команду со схемой 4-1-2-1-2, а в следующей игре мы видим на поле коллектив, играющий по схеме 4-2-3-1. Вывод налицо. Ничья в Пирее и проигрыш Кольчестеру в кубке Английской Лиги. Схема с одним нападающим для «шпор» является нерабочей. Почему главный тренер продолжает использовать в игре подобную схему остается вопросом.

Физическая форма футболистов «Тоттенхэма»

Свежи еще в памяти прекрасные матчи, которые сыграли «шпоры» в минувшем сезоне, как в Английской Премьер Лиге, так и на международной арене. Чего только стоит четвертьфинальный матч против клуба «Манчестер Сити». Недурно смотрелись «шпоры» и в полуфинальной игре с «Аяксом». В межсезонье команда Почеттино успешно отыграла в двух международных турнирах. Сначала красивая победа над «Ювентусом» в международном кубке клубных чемпионов со счетом 3:2. Затем красивый и уверенный футбол на кубок Ауди. Победа над «Реалом» со счетом 1:0 и выигрыш со счетом 3:2 в финале у «Баварии».





Эти достижения были еще два-три месяца назад. Команда играла, а футболисты боролись на протяжении всего матча, до финального свистка главного арбитра.

Что случилось сейчас? Почему команда в состоянии играть полноценно только первый тайм, остается непонятным. Практически во всех матчах второй тайм команда Почеттино добросовестно сливает. Что это? Отсутствие должных физических кондиций или отсутствие мотивации у игроков?

Хочется верить, что к 10 или 12 туру «шпоры» наконец-то выйдут из анабиоза и начнут трудиться на поле в поте лица. В противном случае, может состояться скорая отставка главного тренера.