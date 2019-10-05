«Реал» - «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:18

«Реал»

«Галактикос» пока единственная команда Ла Лиги. Которая еще ни разу в сезоне не проигрывала. «Сливочные» в последнем туре разошлись миром с мадридским «Атлетико». Подопечные Зидана владели преимуществом, но воплотить его в забитые мячи так и не сумели.

Правда в Лиге Чемпионов серьезные проблемы у «Реала». Команда с одним набранным пунктом идет на последнем месте в своей группе. Асенсио, Менди и Начо травмированы.

«Гранада»

«Насриды» всего лишь только раз уступили в рамках Примеры. Чувствуется. Что в команде все готовы биться друг за друга с целью получения весомых дивидендов в дальнейших перспективах в сезоне.

«Гранада» сейчас идет на второй позиции в рамках домашнего первенства. В составе команды травмированы Вико, Куини и Лосано.

Котировки БК Pinnacle Реал - Гранада

Победа Реала – 1,33

Ничья – 5,67

Победа Гранады – 9,25

Интересные факты об игре

«Реал» выиграл 11 из 12 поединков с «Гранадой»

«Насриды» не проигрывают на протяжении пяти матчей кряду

«Реал» еще ни разу не проиграл в этом сезоне

Прогноз

Тяжеловато пока смотрится «Реал», но наверняка рано или поздно мы увидим, когда хозяев поля по-настоящему прорвет. Только несколько уверенных побед могут помочь прийти к стабильным результатам в Лиге Чемпионов. Ожидаем, что «Гранада» не сможет на равных противостоять «сливочным», так как все-таки класс соперников очень сильно разнится. Наша ставка – победа «Реала» с учетом форы в -1,5 мяча за коэффициент 1,75 в букмекерской конторе Pinnacle.