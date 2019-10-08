Кто заменит Уго?

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«Соккер.ру» рассказывает о ситуации, возникшей после травмы Уго Льориса.

Прошлая неделя оказалась кошмарной для вратаря «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льориса. Сначала чемпион мира пропустил семь мячей от «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Причём на «Уайт Харт Лейн». Впервые за свою славную спортивную биографию 32-летний Уго подвергся подобному унижению. Шесть мячей пропускать доводилось, а вот семь.

Но в субботу выяснилось, что это была ещё не беда. В начале матча с Брайтоном» Льорис неудачно упал и был вынужден покинуть поле на носилках. Первоначальный диагноз - перелом, к счастью, не подтвердился. Однако локоть повреждён довольно серьёзно, и в этом календарном году мы Уго не увидим. Ни в «Тоттенхэме», ни в сборной Франции.

Тренерский штаб чемпионов мира оперативно отреагировал на травму капитана. В сборную был вызван страж ворот «Лилля» Мик Меньян. Что вполне закономерно. Вратарь «догов» и в прошлом году смотрелся превосходно, и в новом хорош. Более того, Меньян смотрится сейчас убедительнее Стива Манданда и Альфонса Ареоля, даром, что не является чемпионом мира. Другое дело рискнёт ли Дешам в важнейших матчах с исландцами и турками доверить пост номер один Мику?

Любопытно, но впервые в истории сборной Франции все три её вратаря - темнокожие - афрофранцуз Манданда, вестиндец Меньян и африканско-филиппинский метис Ареоля. Четвёртым в очереди также стоит парень с африканскими корнями Альбан Лафон, провалившийся по большому счёту в «Фиорентине», но превосходно вписавшийся в воротах «Нанта». Что касается Бена I и Бена II, то их в сборной ожидать не стоит. Бенуа Костиль сосредоточен на работе в «Бордо», а почему Бенджамен Лекомт после перехода в «Монако» вряд ли ждёт звонка от Дешама, - догадайтесь сами.

И хотя Уго Льорис - важнейший элемент сборной Франции, её капитан и рекордсмен, чемпионы мира без него не пропадут. Отборочный барьер можно пройти с любым из названных выше голкиперов. А вот «Тоттенхэму», который и с Уго играл неважно, придётся совсем туго. У «шпор» на данный момент только один «взрослый» вратарь - 27-летний аргентинец Пабло Гассанига.

Конечно, Гассанига будет стараться и за себя, и за своего соотечественника Маурисио Почеттино, который всё менее и менее уютно чувствует себя на «Уайт Харт Лейн». Но старания мало. А Пабло - классический второй вратарь. На лавочке посидеть, на разминке мячик покидать, подменить ненадолго. Три месяца в основе он не потянет. За всю свою карьеру Гассанига дважды был основным. Когда-то давно в «Джиллингеме» и три года назад в «Райо Вальекано». Без особого успеха.

Кто ещё имеется в составе «спэрз». 20-летний Брэндон Остин, 19-летний Жонатан Ди Бьё и его ровесник Джошуа Олаваеми. Вам эти имена что-то говорят? Есть ощущение, что Почеттино их недавно услышал, ибо парни эти работают с молодёжной командой. Бросить в бой кого-то из этих юношей - шаг отчаянный, но во многом безрассудный. Уж лучше Гассанигу потерпеть.

В прошлом году вторым вратарём «шпор» был Михел Ворм. Летом контракт 38-летнего голландца истёк и бронзовый призёр ЧМ -2014 покинул лондонский клуб. Но о завершении карьеры Ворм пока не объявлял. И с новым клубом пока не определился. А что если «Тоттенхэму» поговорить с ним. Почему бы Ворму не подписать краткосрочный контракт до конца года. Поиграл бы, дождался выздоровления Льориса, а потом мог бы и на торжественные проводы рассчитывать. Не говоря уже о прибавке к жалованию и премиальных. Совсем не лишних перед футбольной пенсией. С дозаявкой Михела проблем возникнуть не должно, нужно только желание обеих сторон. Правда, неизвестно, чем занимался голландец все эти месяцы, поддерживал ли он форму, следил ли за весом. А то может и вспоминать не стоит.

Есть ещё один вариант. Арендовать вратаря из другой команды Премьер-Лиги, раз уж такая беда. Трансферное окно закрыто? При желании можно добиться разрешения приоткрыть форточку. В Лиге чемпионов «шпорам» придётся рассчитывать на Гассанигу, но в чемпионате голкипер не помешает. И, скорее всего, «шпоры» пойдут по этому пути. Кто же может заменить Льориса в непростое время?

Кандидат номер один Джо Харт. Бывший вратарь сборной Англии полирует лавочку (и то не всегда) в «Бёрнли». А ведь Джо всего тридцать два. Рано превращаться в старичка. После ухода из «Манчестер Сити» Харт пытался заиграть в «Торино», «Вест Хэме» и «Бёрнли». Всё тщетно. Травма Льориса могла бы стать последним шансом для Харта перезапустить карьеру.

Кандидат номер два - ещё один бывший вратарь сборной Англии Джон Радди по прозвищу Айсмен - «Ледяной человек». Джон помог «Вулверхэмптону» вернуться в Премьер-Лигу, но после прихода Руя Патрисиу присел на лавку и сидит там второй год. И вряд ли 33-летний Джон, отпахавший семь сезонов в воротах «Норвича», доволен своим нынешним статусом. Поэтому Радди будет рад помочь лондонцам. Другое дело, отпустят ли его «волки». Ведь Руй Патрисиу тоже не железный. Третий вратарь «Вулвз» датчанин Андреас Сендергор ещё моложе резервистов «Тоттенхэма».

Наконец, третий вариант. Самый ленивый вратарь мира Серхио Ромеро. Почему самый ленивый? Потому что Чикито - прозвище аргентинца, уже пятый год сидит в запасе «Манчестер Юнайтед» за спиной Давида Де Хеа и вполне доволен этим. Но отсутствие игровой практики в клубе не мешало Серхио считать около сотни матчей за сборную и считаться одним из сильнейших вратарей в истории Аргентины. Кстати, последнего крупного успеха - победы в Лиге Европы «Юнайтед» добились, когда их ворота защищал именно Чикито, вице-чемпион мира 2014. Конечно, Ромеро отвык играть постоянно, его вполне устраивает нынешний статус. Но осталась же у аргентинца хотя бы капля самолюбия. И если да, он мог бы помочь своим соотечественникам Почеттино с Гассанигой, а также их команде. Поэтому, руководству «Тоттенхэма» уже стоит засылать своих представителей на «Олд Траффорд».

«Милан» в своё время проявил благородство и одолжил Кристиана Аббьятти «Ювентусу», когда был травмирован Джанлуиджи Буффон. Но Англия - не Италия. Здесь всё может быть иначе.