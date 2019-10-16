Он не Месси, он Шома

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Дано не каждому получить отдельную полосу на «Соккер.ру», но Шомуродов заслужил. Форвард из Узбекистана колотит голы за «Ростов» и свою сборную с завидным постоянством.

Из футбольной семьи

Элдор появился на свет в городке Джаркурган, что на северо-востоке Узбекистана. 90 километров до границы с Туркменистаном, 40 — до Таджикистана, 35 — до Афганистана. Любопытнейшее место. Как и семья Шомуродова. Его отец Азамат играл в футбол в низших лигах, брат Санджар тоже пинал мяч, как и оба дяди. Ильхом Шомуродов, младший брат отца Элдора, многократный призер чемпионата Узбекистана, он даже пару раз сыграл за национальную сборную. Впрочем, недолго Ильхом был самым известным футболистом в семье, племянничек уже заткнул его за пояс.

Первые шаги

Осознанно заниматься футболом Элдор начал в 6 лет, хотя и до этого все любимые игры были связаны с мячом. Прозанимавшись пять лет в секции в родном городе, Шомуродов отправился в Мубарек, присоединился к клубу «Машал», где прошел все этапы превращения из мальчишки во взрослого футболиста, а в 18 лет дебютировал за главную команду.

Выводил на поле Ривалдо

Когда Шомуродов был еще воспитанником «Машала», произошел эпизод, оставивший неизгладимое впечатление в душе футболиста. В Мубарек на матч чемпионата приехал «Бунедкор», за который в ту пору как раз играл легендарный Ривалдо. Юные футболисты выводили на поле мастеров, и Шомуродову «достался» как раз чемпион мира.



Узнали? В детстве выводил Ривалдо на поле, а теперь разрывает в РПЛ – забил 9-й гол в чемпионате: https://t.co/CddGN5WeHS pic.twitter.com/HmofdXB02l — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) September 28, 2019

Да я был в натуральном шоке от Ривалдо! Для меня, пацана, тогда и игроки сборной Узбекистана — Нестеров, Гейнрих, Исмаилов, были настоящими звездами, а тут бразилец. Удивительное чувство!

«Бунедкор»

Через несколько лет после того эпизода с Ривалдо Шомуродов сам стал игроком «Бунедкора», за который забил свои первые голы в профессиональной карьере. Трофеев не завоевал, хотя дважды останавливался в шаге от них: у Элдора есть «серебро» чемпионата Узбекистана и участие в финале кубка, где он с «Бунедкором» проиграл «Насафу», команде своего дяди Ильхома. В 96 матчах за клуб из Ташкента Шомуродов забил 20 мячей, стал вызываться в национальную сборную и попал на радар к зарубежным клубам. Самым прозорливым, как мы сейчас знаем, оказался «Ростов».



«Лучший молодой футболист Азии» и «Узбекский Месси»

Когда кто-то называет 190-сантиметрового центрфорварда «узбекским Месси», сразу хочется спросить: «Вы совсем ку-ку?» Элдор тоже недоумевает:

Не знаю, откуда это взялось. Я совсем не похож на Месси, да и моим кумиром он никогда не был. В детстве очень нравился Фернандо Торрес, еще со времен «Ливерпуля», и Дидье Дрогба в «Челси».

В общем, это не более чем нелепая попытка подчеркнуть величину таланта Элдора, хотя стоит заметить, что в «Бунедкоре» он действовал на фланге атаки, ярко выраженной «девяткой» Шомуродов стал уже в Ростове-на-Дону. Продолжая разговор об авансах, выданных Элдору, отметим номинацию на звание «Лучший молодой игрок Азии» по итогам 2015 года. Приз, правда, в итоге достался другому узбеку — Достонбеку Хамдамову, который 2018 год провел в «Анжи», но не сумел или не успел блеснуть в РПЛ , в отличие от своего соотечественника.

Переход в «Ростов»

Когда ты играешь в Узбекистане, предложения не сыплются, как из рога изобилия, особенно, если смотришь на запад, а не на восток. Шомуродов мог уехать на хороший контракт с Саудовскую Аравию, ОАЭ или Катар, но ему хотелось сделать карьеру в Европе, и начать было решено с РПЛ . Тут повезло с агентами, Кахор Муминов и его команда сделали правильные шаги для развития карьеры форварда. В 2017 году Шомуродова предлагали ряду клубов РПЛ , среди них точно были «Уфа», ЦСКА и «Краснодар», но откликнулся «Ростов», а сейчас он точно не жалеет об этом.

Долго запрягал…

Не сразу Элдор произвел впечатление в РПЛ , чтобы выйти на нынешний уровень, ему потребовалось два года. Сначала он попал к Кучуку, у которого специфические методы работы, да и Шомуродова он видел только во второй линии атаки — инсайдом, вингером, а то и плеймейкером. Все не то. Потом пришел Карпин и тоже не сразу разобрался, с кем имеет дело. Однажды в кубковом матче Элдор даже сыграл на позиции латераля, а когда все-таки выходил в атаке, безбожно порол моменты. Примерно в тот период он был в миллиметрах от ухода в аренду.

...а потом как поехал!

За полтора года в «Ростове» Шомуродов забил 4 мяча, половину из них в матче с «Тосно» (2:0), в единственной абсолютно успешной встрече за этот период. Перелом случился в начале 2019-го, который стартовал для Элдора с Кубка Азии, где он забил 4 мяча. Потихоньку стало получаться и в «Ростове». Весной Шомуродов еще был вторым выбором после Сигурдарсона, но уже создавал приятные воспоминания: победный гол в ворота «Спартака», спасительный удар головой в шапочке для плавания в матче с «Краснодаром». Но настоящий прорыв был впереди: в 12 первых турах РПЛ сезона 2019/20 форвард «Ростова» забил 10 мячей и дважды ассистировал партнерам. Во многом благодаря эффективной игре Элдора «желто-синие» сенсационно держатся в четверке лидеров чемпионата России.

Лидер сборной Узбекистана

Если в «Ростове» Шомуродов стал лидером совсем недавно, то за сборную Узбекистана он играет и регулярно забивает с 20 лет. Сейчас Элдору 24, а за его плечами уже 40 матчей и 16 голов на международном уровне. Кстати, у лучшего бомбардира в истории сборной Узбекистана, Максима Шацких, 34 забитых мяча. Элдор только в 2019-м забил 10 голов за национальную дружину, в октябре он отметился голом в ворота Йемена и дважды забил Сингапуру. Это матчи уже стартовавшего в Азии отборочного турнира ЧМ -2022, куда узбеки мечтают попасть.



Перспективы

Шомуродов по-прежнему ориентирован на запад и хочет после РПЛ попробовать свои силы в одном из ведущих первенств Европы. Элдору больше всего нравятся АПЛ и Бундеслига, а его мечта - «Челси», за который наш герой болеет с детства, поэтому встреча с Жозе Моуриньо стала особенным событием для Шомуродова.



Впрочем, фото со звездами «Ливерпуля» тоже можно найти в Инстаграме Шомы.



Учитывая успехи Элдора в РПЛ и тот факт, что его дела ведут серьезные люди (не только Кахор Муминов, но и Герман Ткаченко), отъезд за рубеж летом 2020 года более чем вероятен. Для «Ростова» это хорошая история и в имиджевом смысле, и в финансовом. Шомуродова ведь приобрели за копейки — какие-нибудь 200-300 тысяч евро, а сейчас торги начнутся с 10 миллионов.