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Роналду и ван Дейк - в списке претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 22:01

Стали известны очередные претенденты на «Золотой мяч-2019».

В список, объявленный журналом France Football, вошли следующие игроки: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Алиссон («Ливерпуль»), Матийс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   109 / 891
сегодня в 00:18
Я бы Мане отдал, парень заслуживает, но если брать тех, у кого реально есть шанс получить эту награду, то у Месси практически нет конкурентов. Рональду в этом году даже не конкурент Лео, хотя я нормально отношусь к обоим, но в этом году если не получит Лео то должно случится что-то этакое.
drug01
drug01
   79 / 891
сегодня в 00:05
Достойные ребята!
Rattlehead
Rattlehead ответил ALBA BARCELONA 21
   171 / 891
вчера в 23:55
Месси вне конкуренции,его не должны вписывать в один ряд с обычными футболистами,и так все знают,что только он заслужил ЗМ прошлого сезона. Месси-пять букв затмевает вес список.
Говорят, до сих пор ждет угловой.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил h8you
   2 / 891
вчера в 23:33
А подарят гному очередной ЗМ....Хотя в этом сезоне и тот же Вандейк не заслужил из-за одной только ЛЧ
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил stroki
       111 / 891
    вчера в 23:31
    А че месси нету в списке?
    Месси вне конкуренции,его не должны вписывать в один ряд с обычными футболистами,и так все знают,что только он заслужил ЗМ прошлого сезона.
    Месси-пять букв затмевает вес список.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил зигзаг
       55 / 891
    вчера в 23:19
    Ему уже дали медаль за нырок года.
    mangoх12
    mangoх12
       5 / 891
    вчера в 23:08
    сколько этих мячиков развелось
    Гавроша
    Гавроша
       47 / 891
    вчера в 23:08
    А где дзюба?
    stroki
    stroki
    вчера в 23:00
    А че месси нету в списке?
    Groove000
    Groove000
       117 / 891
    вчера в 22:52
    Кстати, Алиссон выделен жирным шрифтом. Соккер что-то знает?)
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       71 / 891
    вчера в 22:51
    Тот момент, когда ни один из 3ех не заслуживает)
    Groove000
    Groove000
       117 / 891
    вчера в 22:48
    Вот все говорят: "Подарят гному ЗМ, подарят гному ЗМ"... А в итоге, когда ему реально дадут ЗМ, будут сразу возмущаться) Л - логика))
    h8you
    h8you
       62 / 891
    вчера в 22:40
    А подарят гному очередной ЗМ....Хотя в этом сезоне и тот же Вандейк не заслужил из-за одной только ЛЧ
    773sergeytank
    773sergeytank ответил зигзаг
       58 / 891
    вчера в 22:40
      зигзаг
      зигзаг
         98 / 891
      вчера в 22:35
      Пеналду нужно определить в список нытиков пенальти и отскоков
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         622 / 891
      вчера в 22:19
      Соккер, это не полный список
      League1
      League1 ответил L.F.C.
         112 / 891
      вчера в 22:16
      А Леонид где? Или он в отдельном инопланетном списке вместе с Кларком Кентом и Альфом, хаха
        L.F.C.
        L.F.C.
           69 / 891
        вчера в 22:09
        А Леонид где? Или он в отдельном инопланетном списке вместе с Кларком Кентом и Альфом, хаха
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