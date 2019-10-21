Роналду и ван Дейк - в списке претендентов на «Золотой мяч»

Стали известны очередные претенденты на «Золотой мяч-2019».
В список, объявленный журналом France Football, вошли следующие игроки: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Алиссон («Ливерпуль»), Матийс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Месси-пять букв затмевает вес список.
Месси-пять букв затмевает вес список.